ZECE MEDALII PENTRU CS FARUL LA CN DE ATLETISM

La finalul săptămânii trecute, la sala din cadrul Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, au avut loc Campionatele Naţionale de atletism în sală la seniori şi tineret. În ciuda numeroaselor absenţe, printre care s-au numărat şi Andreea Ogrăzeanu şi Cristina Bujin, Clubul Sportiv Farul Constanţa a câştigat zece medalii. Cinci au venit de la seniori: una de aur, prin Anca Heltne (aruncarea greutăţii, 18,88 m, antrenor Runar Heltne) şi patru de bronz, prin Cristina Toma (triplusalt, 13,43 m, antrenor Vali Ionescu), Adrian Dăianu (triplusalt, 15,92 m, antrenor Lenuţa Dragomir), Cornel Bănănău (60 mg, 8,05 sec.), antrenor Marian Ciser) şi Ionuţ Neagoe (lungime, 7,58 m, antrenor Angela Popescu). Alte cinci medalii au fost obţinute la tineret: trei de argint, prin Ionuţ Neagoe (lungime, 7,58 m, antrenor Angela Popescu), Andreea Lefcenco (triplusalt, 13,13 m, antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) şi Nicuşor Cristi Boboc (triplusalt, 15,55 m, antrenor Niculina Chiricuţă), şi două de bronz, prin David Spiridon (triplusalt, 15,14 m, antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) şi Ionuţ Neagoe (60 m, 6,98 sec., antrenor Angela Popescu).

KAPELOVIES A SEMNAT CU AEL LIMASSOL

Aşa cum am mai anunţat, formaţia feminină de volei CSV 2004 Tomis Constanţa a rămas, săptămâna trecută, fără principala coordonatoare, Alexandra-Alice Kapelovies, care a decis să-şi caute o altă echipă, în Cipru. Ea a anunţat ieri, pe Facebook, că a semnat cu AEL Limassol, formaţie clasată pe locul 4 în campionat, după 13 etape.

TECĂU A URCAT UN LOC ÎN CLASAMENTUL ATP DE DUBLU

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, învinsă, duminică, în finala probei de dublu la Rotterdam, a urcat opt poziţii, ajungând pe locul 5 în clasamentul ATP al echipelor, care contează pentru calificarea la Turneul Campionilor, cei doi adunând în acest sezon 640 de puncte. În ierarhia individuală de dublu, Tecău a urcat o poziţie, pe 26, cu 3.230p. Celălalt jucător român de dublu din Top 100, Florin Mergea, se menţine pe poziţia 48, cu 1.426p, dar a coborât cinci locuri în clasamentul echipelor, alături de austriacul Oliver Marach, pe 12, cu 385p. La simplu, Victor Hănescu a coborât şase poziţii şi se află pe locul 80, cu 661p, dar a rămas cel mai bine clasat tenisman român. Adrian Ungur a coborât şi el un loc, pe 121, cu 469p, iar Marius Copil a căzut 22 de poziţii, aflându-se pe locul 158, cu 335p. Primii trei jucători din ierarhia de simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 14.085p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 10.580p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 5.620p.

ROMÂNIA, DOAR LOCUL 6 LA WINTER CUP 2014

Prezentă la turneul final al Winter Cup 2014, competiţie rezervată reprezentativelor naţionale feminine de tenis de câmp sub 14 ani şi desfăşurată la Vestec (Cehia), echipa României s-a clasat doar pe locul 6. Tricolorele, conduse de antrenorul constănţean Mircea Galan şi având în componenţă două tenismene din oraşul de la ţărmul mării, Ramona Eva Chivu şi Selma Cadâr, alături de Andreea Prisăcariu, au pierdut în primul tur în faţa Ucrainei, cu 1-2, fiind trimise în turneul 5-8. Învingătoare în disputa cu Polonia, cu 2-1, România a întâlnit Marea Britanie în lupta pentru locurile 5-6, însă a cedat cu 1-2.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate ieri, în ultimele două meciuri din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: Potaissa Turda - HCM Minaur Baia Mare 30-30 şi Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 27-31. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 47p, 2. Potaissa Turda 42p, 3. Ştiinţa Bacău 37p, 4. Dinamo Bucureşti 35p, 5. Pandurii Tg. Jiu 33p, 6. HC Odorhei 25p, 7. Steaua Bucureşti 18p, 8. Minaur Baia Mare 17p, 9. Caraş-Severin 16p, 10. Poli Timişoara 15p, 11. CSM Bucureşti 7p, 12. CSU Suceava 6p.

LN DE HANDBAL FEMININ

Astăzi se va disputa primul meci din cadrul etapei a 18-a a Ligii Naţionale de handbal feminin: HC Zalău - HCM Baia Mare (ora 19.15, Digi Sport 3). Celelalte partide ale rundei vor avea loc după următorul program - mâine, ora 16.00: SCM Craiova - HCM Rm. Vâlcea; ora 17.00: HCM Roman - CSM Bucureşti; ora 18.00: U. Jolidon Cluj - CSU Neptun Constanţa, CSM Cetate Deva - Dunărea Brăila, Corona Braşov - CSM Ploieşti. Clasament: 1. HCM Baia Mare 48p, 2. Corona Braşov 43p, 3. HCM Roman 31p, 4. Dunărea Brăila 29p, 5. HC Zalău 28p, 6. U. Jolidon Cluj 27p, 7. CSM Bucureşti 25p, 8. Cetate Deva 21p, 9. SCM Craiova 17p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 14p, 11. CSM Ploieşti 10p, 12. HCM Rm. Vâlcea 3p.

PLACĂ DE BRONZ ÎN MEMORIA FOSTULUI HANDBALIST MARIAN COZMA

O placă în memoria fostului handbalist român Marian Cozma a fost dezvelită, ieri, în oraşul ungar Veszprem, unde jucătorul a fost înjunghiat mortal în urmă cu cinci ani, informează MTI. Marian Cozma a fost foarte iubit pentru talentul şi personalitatea sa, a declarat, la ceremonie, vicepremierul ungar Tibor Navracsics, originar din Veszprem. Placa de bronz a fost montată în faţa clubului de noapte unde Cozma şi colegii lui de la MKB Veszprem petrecuseră seara înaintea crimei.

SORANA CÎRSTEA, ÎN TURUL SECUND LA DUBAI

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 27 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Cîrstea a învins-o în primul tur, cu 6-4, 6-3, după o oră şi şase minute de joc, pe Roberta Vinci (Italia), poziţia 14 în ierarhia mondială. În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe Sara Erani (Italia). Pentru calificarea în turul secund la Dubai, Cîrstea va primi 55 de puncte WTA şi un cec în valoare de 18.712 dolari. Astăzi, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 2), Simona Halep o va înfrunta pe Alize Cornet (Franţa).

BEGU, PE TABLOUL PRINCIPAL LA RIO DE JANEIRO

Jucătoarea română de tenis Irina-Camelia Begu a acces pe tabloul principal al turneului de la Rio de Janeiro, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Begu a învins-o în ultimul tur al calificărilor, cu 6-3, 2-6, 6-2, pe sportiva braziliană Gabriela Ce. La turneul de la Rio de Janeiro participă şi Alexandra Cadanţu, care o va întâlni în primul tur pe Teliana Pereira (Brazilia).

KEI NISHIKORI A CÂŞTIGAT DIN NOU LA MEMPHIS

Tenismanul japonez Kei Nishikori a câştigat pentru a doua oară consecutiv turneul de la Memphis, obţinând astfel al patrulea titlu din cariera sa. Nishikori l-a învins în finală pe croatul Ivo Karlovic, cu 6-4, 7-6 (7/0). Japonezul în vârstă de 24 de ani a mai câştigat, înainte de a obţine cele două succese la Memphis, turneele de la Delray Beach (2008) şi Tokyo (2012).

ACCIDENTUL LUI MICHAEL SCHUMACHER NU A FOST CAUZAT DE O ÎNCĂLCARE A NORMELOR DE SIGURANŢĂ

Accidentul de schi pe care l-a suferit fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher, în data de 29 decembrie, în Franţa, nu a fost cauzat de o încălcare a normelor de siguranţă, a declarat, ieri, procurorul Patrick Quincy, care a precizat că acest caz a fost clasat. „Nu a fost constatată nicio încălcare a normelor. Accidentul s-a produs în zona din afara pârtiei”, a spus Quincy, scutind astfel de orice responsabilitate staţiunea Meribel. „Semnalizarea, iluminatul, marcajele şi informaţiile oferite cu privire la limitele acestei pârtii erau conforme normelor franceze în vigoare”, a menţionat procurorul, care a precizat că procedura de anchetă deschisă la 29 decembrie, cu privire la cauzele şi circumstanţele accidentului, a fost clasată la 12 februarie. Această decizie a Parchetului nu împiedică familia Schumacher să apeleze la justiţia civilă, dacă va dori. Joi, familia fostului pilot de Formula 1 a declarat că în continuare crede cu tărie în vindecarea campionului, aflat în prezent în faza de revenire progresivă din comă, la spitalul din Grenoble. Michael Schumacher, în vârstă de 45 de ani, a fost rănit grav într-un accident de schi, în decembrie. Germanul a fost operat până acum de două ori.

CONFERINŢA DE EST A CÂŞTIGAT ALL STAR GAME CU UN SCOR-RECORD

Echipa Conferinţei de Est a câştigat All Star Game, meciul vedetelor din NBA, impunându-se duminică noapte, la New Orleans, cu un scor-record, 163-155, în faţa selecţionatei Conferinţei de Vest, informează cbssports.com. Potrivit sursei citate, la meci s-a înregistrat cel mai mare număr de puncte la o ediţie a All Star Game, cele două echipe reuşind un total de 318. Precedentul record, de 303 puncte, data din 1987. Cel mai bun jucător (MVP) al meciului a fost desemnat Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), care a reuşit 31 de puncte şi 14 pase decisive. La 21 de ani, Irving este unul dintre cei mai tineri MVP din istoria All Star Game. La partida de la New Orleans, Carmelo Anthony (New York Knicks) a reuşit 30 de puncte şi a stabilit un record al All Star Game, cu opt aruncări de trei puncte. Din echipa Conferinţei de Vest, Kevin Durant şi Blake Griffin au reuşit câte 38 de puncte.

ŞI CORONA A ÎNVINS LIDERUL LIGII MOL

ASC Corona Braşov a învins pe Dab.Docler, liderul Ligii MOL la hochei pe gheaţă, cu scorul de 5-3 (1-2, 4-0, 0-1), duminică seară, pe teren propriu, după ce pierduse vineri, tot acasă, cu Miskolci Jegesmedvék. Sport Club Miercurea Ciuc, în schimb, după ce trecuse de Dab Docler cu 3-0, vineri, tot acasă, a fost învinsă de Miskolc cu 0-3 (0-2, 0-0, 0-1), duminică seară! În alt meci al zilei, slovacii de la HC Nové Zámky au dispus categoric de ungurii de la Ferencváros, cu 9-2 (2-0, 3-2, 4-0). În urma acestor rezultate, Corona a revenit pe locul 4, cu 76 de puncte acumulate, la egalitate cu ciucanii, dar cu un meci în minus disputat. Ambele formaţii încheie sezonul regulat în deplasare, săptămâna aceasta, când braşovenii întâlnesc Dab Docler, Miskolc şi Nove Zamky, iar ciucanii înfruntă Ferencvaros şi Dab Docler. Dab Docler a rămas lider în clasament, cu 94 de puncte din 46 de meciuri, urmată de Nové Zámky 85p (46j), Miskolc 81p (46j), Corona 76p (45j), Miercurea Ciuc 76p (46j), Ferencvaros 62p (45j) şi Ujpesti TE 6p (46j). După ce toate formaţiile vor susţine cele 48 de meciuri programate în sezonul regulat, primele patru clasate vor juca în play-off.

PATINOARUL “MIHAI FLAMAROPOL” NU SE VA REDESCHIDE

Patinoarul “Mihai Flamaropol” din Capitală, închis în urmă cu un an din cauza datoriilor la utilităţi, nu se va mai redeschide, au decis reprezentanţii Primăriei, ai Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă şi ai unor cluburi de patinaj din Bucureşti. „Am avut o întâlnire cu preşedintele federaţiei, cu tehnicul de la hochei, cu doamna Tocală, cu părinţii patinatorilor şi s-a ajuns la următoarea formulă de compromis: ar fi trebuit să plătim 300.000 de euro datorii plus vreo 25.000 pentru nişte piese de schimb şi să fi ţinut patinaorul o lună, pentru că la 17 grade nu se mai face gheaţă. Nu avea rost să facem acest efort pentru nici o lună de funcţionare. Din motive de siguranţă şi motive tehnice, patinoarul va rămâne închis. E o decizie luată de comun acord cu cei care au avut activităţi acolo”, a afirmat directorul Direcţiei de Investiţii şi Dezvoltare din Primăria Capitalei, Bogdan Hreapcă. El a precizat că urmează să aibă o întâlnire cu omul de afaceri Ion Ţiriac pentru a pune la punct detaliile construcţiei unui patinoar pe un teren pe care Primăria îl va pune la dispoziţie. La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Florian Gheorghe, consideră că redeschiderea patinoarului ar fi fost tardivă, de vreme ce activitatea patinatorilor şi hocheiştilor se încheie la jumătatea lunii aprilie.