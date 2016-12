ROMÂNIA SE MENŢINE PE LOCUL 33 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României se menţine pe locul 33, cu 746 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola dat publicităţii ieri, informează site-ul oficial al forului mondial. Primele zece poziţii în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.506p, 2. Germania 1.314p, 3. Argentina 1.255p, 4. Portugalia 1.219p, 5. Columbia 1.211p, 6. Elveţia 1.159p, 7. Uruguay 1.157p, 8. Italia 1.135p, 9. Brazilia 1.125p, 10. Olanda 1.122p. Următorul clasament FIFA Coca-Cola va fi dat publicităţii la 13 martie.

GHEORGHE CHIVORCHIAN VA CANDIDA LA PREŞEDINŢIA FRF

Gheorghe Chivorchian, fost preşedinte executiv al cluburilor de primă ligă Ceahlăul Piatra Neamţ, FCM Bacău, Foresta Fălticeni şi Politehnica Timişoara, va candida la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. Anunţul oficial va fi făcut luni, ora 12.00, în Bucureşti, la sediul agenţiei de turism Marshall. Văzut de mulţi specialişti din lumea fotbalului drept un urmaş al lui Dumitru Dragomir la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal, organizaţie pentru care a lucrat odată cu plecarea de la Poli Timişoara, Chivorchian mărturisea vara trecută că, în condiţiile în care s-ar implica în destinele fotbalului autohton, ar viza o zonă de conducere care să-i permită „dezvoltarea unui proiect mult mai amplu decât o competiţie sportivă, unul de construcţie, care să ofere perspectivă de lungă durată fotbalului românesc”. Chivorchian a pus la punct, la cluburile la care a lucrat, un mecanism menit să încurajeze şi să dezvolte structurile organizatorice la nivelul juniorilor. În perioada în care a activat la FCM Bacău, toate echipele de juniori ale clubului au ocupat constant locurile 1 şi 2 la nivel naţional. Pentru funcţia de preşedinte al FRF şi-au mai anunţat candidaturile Vasile Avram, Răzvan Burleanu, Gheorghe Popescu, Sorin Răducanu, Marcel Puşcaş şi Octavian Popescu.

ŞI RĂZVAN BURLEANU ŞI-A DEPUS DOSARUL DE CANDIDATURĂ LA PREŞEDINŢIA FRF

Preşedintele Federaţiei de Minifotbal din România, Răzvan Burleanu, şi-a depus ieri, la Casa Fotbalului din Bucureşti, dosarul de candidatură la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, el declarând la ieşire că a îndeplinit toate condiţiile pentru a participa la alegerile din 5 martie. „Totul a fost în regulă, am îndeplinit toate condiţiile de eligibilitate pentru a candida la preşedinţia FRF. Adrian Stângaciu şi Victor Cruceană s-au ocupat de depunerea dosarelor. Pe domnii Kassai şi Sandu nu am avut plăcerea să îi întâlnesc. Poate sunt la locul de muncă, dar poate sunt în spatele uşilor închise”, a afirmat Burleanu, care este convins că va câştiga preşedinţia FRF chiar din primul tur al alegerilor. Întrebat ce părere are despre candidatura lui Gheorghe Chivorchian, Burleanu a răspuns că scopul său este schimbarea sistemului care a dus fotbalul românesc la faliment şi nu câştigarea luptei cu ceilalţi concurenţi. Răzvan Burleanu a precizat că Mircea Sandu ar trebui să îşi asume faptul că lasă FRF implicată în dosarul de dezafiliere al Universităţii Craiova şi în litigiul deschis de FC Rapid la Tribunalul Federal din Elveţia privind retrogradarea în Liga a II-a. La alegerile pentru preşedinţia FRF, programate în 5 martie, şi-au mai anunţat candidatura până acum fostul internaţional Gheorghe Popescu, Vasile Avram (fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor), fostul fotbalist Marcel Puşcaş, Octavian Popescu (fostul jucător al echipelor Dinamo şi Rapid) şi fostul preşedinte al clubului Ceahlăul Piatra Neamţ, Gheorghe Chivorchian. De asemenea, fostul jucător dinamovist Sorin Răducanu a afirmat că intenţionează să candideze la şefia FRF. Actualul conducător al federaţiei, Mircea Sandu, a anunţat că nu îşi mai doreşte încă un mandat la şefia instituţiei, dar a precizat că îl sprijină pe Gheorghe Popescu la alegeri.

RAŢ A SEMNAT CU RAYO VALLECANO

Fundaşul stânga Răzvan Raţ a semnat, ieri, un contract până la finalul sezonului cu echipa Rayo Vallecano, a anunţat site-ul oficial al clubului spaniol. Internaţionalul român în vârstă de 32 de ani a venit la Rayo Vallecano din postura de jucător liber de contract, după ce şi-a reziliat, luna trecută, înţelegerea cu gruparea engleză West Ham United. Răzvan Raţ a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Rapid Bucureşti, FCM Bacău şi Şahtior Doneţk. După disputarea a 23 de etape din campionatul Spaniei, Rayo Vallecano ocupă penultimul loc în clasament, cu 20 de puncte, la patru puncte în urma ultimei poziţii neretrogradabile, ocupată de Granada.

RICHARD MOLLER NIELSEN, SELECŢIONERUL DANEMARCEI LA EURO 1992, A DECEDAT

Selecţionerul Danemarcei la Campionatul European de fotbal din 1992, Richard Moller Nielsen, a decedat ieri, la vârsta de 76 de ani, după o boală lungă, a anunţat uefa.com. Moller Nielsen a condus Danemarca spre singurul său titlu european din istorie. Portarul Peter Schmeichel l-a caracterizat pe Nielsen: „o inspiraţie, profesorul şi prietenul meu”. În 1992, Moller Nielsen a avut la dispoziţie doar zece zile pentru pregătirea turneului, după ce Danemarca a fost aleasă să participe la turneul final ca urmare a excluderii Iugoslaviei. După ce au terminat pe locul secund în grupă, danezii au învins Olanda la loviturile de departajare în semifinale, iar în ultimul act de la Goteborg au dispus de Germania cu scorul de 2-0. „El a fost poate cel mai mare antrenor pe care fotbalul danez l-a avut. A fost o adevărată onoare să joc sub comanda sa. A luat deciziile corecte la momentele potrivite. El a fost antrenorul de care aveam nevoie în situaţia în care ne aflam, când nu ne-am pregătit deloc”, a declarat John Jensen, marcatorul primului gol al finalei din urmă cu 22 de ani.

FINALĂ REAL MADRID - FC BARCELONA, ÎN CUPA SPANIEI

FC Barcelona s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a trecut în semifinale de Real Sociedad, şi va întâlni în ultimul act al competiţiei pe Real Madrid. Catalanii au remizat miercuri seară, în returul de la San Sebastian, scor 1-1 (Messi 27 / Griezmann 87), după ce în tur s-au impus cu 2-0. În finala din 19 aprilie, FC Barcelona o va întâlni pe Real Madrid, care a trecut în semifinale de Atletico Madrid.

NAPOLI - FIORENTINA, FINALA CUPEI ITALIEI

SSC Napoli s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Callejon 33, Higuain 48, Jorginho 51), formaţia AS Roma, în manşa secundă a semifinalelor. Portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă la Roma, care a jucat în inferioritate numerică din min. 79, după eliminarea lui Strootman. În tur, AS Roma câştigase acasă cu 3-2. La pauza meciului retur, în tribunele stadionului „San Paolo“ şi-a făcut apariţia şi fostul internaţional argentinian Diego Maradona. În finală, Napoli o va întâlni pe AC Fiorentina.

FC NANTES A PIERDUT LA “MASA VERDE” MECIUL CU SC BASTIA

FC Nantes a pierdut la „masa verde“, scor 0-3, meciul cu SC Bastia din prima etapă a campionatului francez, deoarece a folosit un jucător în stare de suspendare, a anunţat Liga Profesionistă din Franţa. Nantes, care câştigase meciul pe teren cu scorul de 2-0, l-a folosit pe Abdoulaye Toure, care se afla în stare de suspendare. Clubul din Nantes a anunţat că va face recurs la Tribunalul Administrativ, iar decizia acestui for este aşteptată până la finalul sezonului.

JORGE JESUS, AMENDAT CU 25.000 DE EURO

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jorge Jesus, pus sub acuzare pentru că s-a opus cu violenţă forţelor de ordine ca să apere un suporter la un meci din septembrie 2013, va plăti o amendă de 25.000 de euro, această sumă urmând să revină unor instituţii. Conform procurorului din Porto, Jesus a acceptat ca, în schimbul suspendării procesului, să plătească suma respectivă, care va ajunge la două „instituţii de solidaritate socială”. El va plăti şi suma de 500 de euro unui poliţist faţă de care a fost violent şi va acoperi costurile tratamentului medical al acestuia. În septembrie 2013, la finalul partidei Vitoria Guimaraes - Benfica Lisabona, scor 0-1, antrenorul Benficăi s-a interpus cu violenţă între forţele de ordine şi un suporter al formaţiei sale, care intrase pe teren. „Suporterii au intrat pe teren, forţele de ordine au încercat să îl blocheze pe unul dintre ei şi eu am vrut să îl lase în pace, pentru că era acolo doar ca să primească un tricou. Am reacţionat astfel pentru a-i apăra pe suporterii echipei Benfica. Întotdeauna voi fi primul care face asta”, a declarat atunci Jesus. Antrenorul a fost sancţionat şi de federaţia portugheză pentru acest incident, în luna noiembrie: amendă de 5.355 de euro şi suspendare de o lună.