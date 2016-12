SIMONA HALEP, ÎN TURUL AL TREILEA LA DOHA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 7 şi locul 10 WTA, s-a calificat, aseară, în turul al treilea al turneului de la Doha (Qatar), dotat cu premii în valoare totală de 2.440.070 de dolari. Halep a învins-o în turul secund, cu 6-4, 3-6, 7-6 (7/5), după două ore şi 28 de minute de joc, pe Kaia Kanepi (Estonia), poziţia 27 în ierarhia mondială. În turul al treilea, Simona Halep o va întâlni pe Annika Beck (Germania), locul 55 WTA, care a trecut, cu 6-7 (5/7), 6-2, 6-2, de Ţvetana Pironkova (Bulgaria), jucătoare venită din calificări şi poziţia 52 în clasamentul mondial. Şi Monica Niculescu, locul 54 WTA, s-a calificat, tot ieri, în turul al treilea al turneului de la Doha. Niculescu a învins-o în turul secund, cu 6-1, 3-6, 6-3, după două ore şi cinci minute de joc, pe Bethanie Mattek-Sands (SUA), poziţia 42 în ierarhia mondială, românca având nevoie de şase mingi de meci pentru a se impune. În turul al treilea, Niculescu o va înfrunta pe Sara Errani (Italia), cap de serie nr. 4 şi locul 7 WTA, care a trecut, cu 6-0, 6-4, de Su-Wei Hsieh (Taiwan), jucătoare venită din calificări şi poziţia 99 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al treilea la Doha, Halep şi Niculescu vor primi câte 105 puncte WTA şi câte un cec în valoare de 25.135 de dolari.

CUPA CEV LA VOLEI MASCULIN

Ieri s-au disputat primele două meciuri din manşa retur a fazei Challenge Round din Cupa CEV la volei masculin. Rezultate: Olympiacos Pireu (Grecia) - GUBERNIYA NIZHNIY NOVGOROD (Rusia) 3:1 (18:25, 25:21, 25:21, 25:22) şi 8:15 în setul de aur - în tur 0:3; TV Ingersoll Bühl (Germania) - PARIS VOLLEY (Franţa) 1:3 (14:25, 26:28, 25:21, 19:25) - în tur 0:3. Astăzi sunt programate şi celelalte două întâlniri din această fază a competiţiei - ora 18.00 (Sala Sporturilor din Constanţa; intrarea spectatorilor este gratuită, iar partida va fi transmisă în direct la Neptun TV): CVM Tomis Constanţa - Maliye Milli Piyango Ankara, în tur 3:1; ora 19.00: PGE Skra Belchatow (Polonia) - VfB Friedrichshafen (Germania), în tur 3:2. Dacă va elimina echipa din Ankara, CVM Tomis va întâlni în penultimul act formaţia Paris Volley, iar câştigătoarea duelului Belchatow - Friedrichshafen va avea ca adversară în semifinale echipa rusă Guberniya Nizhniy Novgorod.

DINAMO, VICTORIE DE PALMARES ÎN CUPA CEV LA VOLEI FEMININ

Formaţia feminină de volei Dinamo Bucureşti a ratat calificarea în semifinalele Cupei CEV, dar a obţinut un succes de palmares în manşa retur a confruntării cu Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Rusia), din faza Challenge Round a competiţiei. Aseară, la Bucureşti, în Sala “Dinamo”, formaţia pregătită de Marian Constantin a câştigat cu 3:2 (25:20, 24:26, 22:25, 25:21, 15:13) întâlnirea cu echipa antrenată de celebrul Nikolay Karpol. În tur, Uralochka-NTMK Ekaterinburg s-a impus cu 3:0, astfel că s-a calificat în semifinale cu punctajul de 4-2.

POLOIŞTII ROMÂNI AU ÎNVINS RUSIA ÎN LIGA MONDIALĂ

Naţionala de polo a României a învins marţi seară, pe teren propriu, reprezentativa similară a Rusiei, cu scorul de 13-7 (2-2, 2-2, 3-1, 6-2), în cea de-a treia partidă din grupa A preliminară a Ligii Mondiale. Acesta a fost primul meci oficial pentru noul selecţioner al României, sârbul Dejan Stanojevic. Pentru echipa noastră au marcat Nicolae Diaconu 3, Tiberiu Negrean 3, Ramiro Georgescu 2, Cosmin Radu 2, Mihnea Chioveanu, Andrei Buşilă şi Daniel Teohari (din penalty). În meciurile anterioare, tricolorii au fost învinşi de Rusia cu 5-15 şi de Serbia cu 6-18. În grupa A mai sunt de jucat meciurile România - Serbia (11 martie) şi Rusia - Serbia (15 aprilie). Turneul final al competiţiei va avea loc la Dubai, în perioada 17-22 iunie.

LIGA EUROPEI CENTRALE LA BASCHET FEMININ

Echipa de baschet feminin CSU Alba Iulia a învins pe teren propriu formaţia Valosun KB Brno, scor 100-67 (48-31), încheind faza preliminară din Liga Europei Centrale (CEWL) şi calificându-se în Final Four. CSU Alba Iulia a încheiat prima fază a competiţiei cu 14 puncte din opt jocuri, fiind temporar pe primul loc. Şi campioana României la baschet feminin, ICIM Arad, a învins ieri, pe teren propriu, formaţia cehă Valosun KB Brno, cu 74-60 (39-25), în penultimul meci din sezonul regulat al Ligii Europei Centrale, competiţie în care este calificată şi ea în Final Four. Cu victoria obţinută în faţa ultimei clasate, ICIM Arad acumulează 13 puncte şi se află pe locul secund înaintea restanţei din 6 martie, cu Piestanske Cajky. La turneul Final Four, programat în perioada 15-16 martie, mai sunt calificate echipele Flying Foxes Viena (12 puncte) şi Piestanske Cajky (9 puncte, un joc mai puţin disputat). Formaţia CSU Alba Iulia şi-a exprimat opţiunea de găzdui turneul.

CRISTIAN CIOCAN AR PUTEA BOXA CU VLADIMIR KLITSCHKO

Cristian Ciocan, campionul european al categoriei WBO la categoria grea, a fost contactat de managerul lui Vladimir Klitschko pentru o dispută care ar putea avea loc la Bucureşti. „Managerul lui Klitschko l-a contactat pe managerul meu să programăm un meci în această vară. E un vis, dar până la urmă eu pentru asta am mers la box, să ajung să mă bat pentru titlul mondial. Nu e prea devreme, în box nu poţi să ştii niciodată, pot avea o accidentare şi să regret apoi toată viaţa că nu am profitat de această şansă. Nu ştim deocamdată unde ar avea loc meciul. Să vedem mai întâi contractul pe masă”, a declarat Ciocan. Până atunci, Cristian va avea meci în 11 aprilie, pentru a-şi apăra centura europeană, iar Vladimir va boxa în 26 aprilie cu australianul Alex Leapai (locul 29 în clasamentul mondial al greilor).

MICHAEL SCHUMACHER A SUFERIT O INFECŢIE PULMONARĂ

Germanul Michael Schumacher, aflat în comă după un accident la schi, a suferit o infecţie pulmonară săptămâna trecută, în spitalul din Grenoble, unde este internat de anul trecut. Purtătorul de cuvânt al lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, nu a dorit să facă nicio precizare în acest sens, mulţumindu-se să declare: „Nu comentăm speculaţiile”. La sfârşitul lunii ianuarie, sedativele administrate lui Schumacher au fost diminuate pentru a permite începerea unui proces de trezire, care ar putea dura mult timp. Michael Schumacher (45 de ani) a fost rănit grav într-un accident de schi, în 29 decembrie, pe o pârtie din staţiunea franceză Meribel. Germanul a fost operat până acum de două ori, fiind în comă indusă de la internarea sa într-un spital din Grenoble.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

După o săptămână de pauză, Euroliga de baschet masculin se reia în această săptămână, cu partidele etapei a 6-a din TOP 16. Astăzi sunt programate majoritatea partidelor din cele două grupe - Grupa E: Olympiacos Pireu - Anadolu Efes, Fenerbahce Ulker - Laboral Kutxa, Unicaja Malaga - Panathinaikos Atena; Grupa F: Lokomotiv Kuban - Real Madrid, Zalgiris Kaunas - Partizan Belgrad, Maccabi Tel Aviv - FC Bayern München. Conform clasamentului, cel mai echilibrat meci este cel de la Malaga, între două echipe departajate de o singură victorie (grecii au trei victorii, spaniolii numai două, cu şanse mari de a accede în sferturile de finală). Dar o victorie a grecilor ar duce pe Pao cu un pas în sferturi!

MAURICIO SULAIMAN, NOUL PREŞEDINTE AL WBC

Mexicanul Mauricio Sulaiman (44 de ani) a fost ales ca preşedinte al Consiliului Mondial al Boxului (WBC), la o lună de la decesul tatălui său, Jose Sulaiman (82 de ani), care a condus organizaţia din 1975. Mauricio, care ocupa postul de secretar general executiv al WBC, are mandat până în 2016, când sunt programate alegeri pentru un termen de patru ani. El devine al şaselea preşedinte din istoria WBC şi a fost ales în unanimitate de cei 26 membri cu drept de vot.

PISTORIUS A REZOLVAT AMIABIL DIFERENDUL CU O VECINĂ

Campionul paralimpic sud-african Oscar Pistorius, care va fi judecat în martie pentru uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, a rezolvat pe cale amiabilă diferendul cu o vecină, pe care a dat-o în judecată după ce Poliţia l-a arestat în 2009, ca urmare a unei reclamaţii a femeii. „Am rezolvat acest caz, a fost la 18 decembrie. Cele două părţi au anunţat justiţia de retragerea plângerilor respective şi totul s-a rezolvat”, a declarat avocatul Gary Pritchard, fără a oferi detalii ale acordului, care rămâne „confidenţial”. Cassidy Taylor-Memmory, vecina lui Pistorius în complexul rezidenţial din Pretoria, l-a acuzat pe sportiv că a închis brutal uşa, lovind-o, într-o seară petrecută la domiciliul atletului, în 2009. Ea a depus plângere după ce a fost spitalizată, fiind operată la şold. Ca urmare a plângerii femeii, Pistorius a fost arestat la 12 septembrie 2009 şi a petrecut noaptea în arest. El a afirmat că spus că pur şi simplu a dat-o afară pe vecina sa, care băuse prea mult, şi a acţionat-o pe femeie în instanţă, reclamând daune în valoare de 2,2 milioane de ranzi (circa 150.000 de euro). Taylor-Memmory a afirmat pentru canalul EWN că Pistorius a plătit cheltuielile de judecată şi că este bucuroasă pentru acest acord. Poliţistul care s-a ocupat de anchetă, în 2009, este Hilton Botha, cel care a condus la început ancheta privind moartea Reevei Steenkamp. Oscar Pistorius a fost inculpat pentru uciderea cu premeditare a prietenei sale, după ce a împuşcat-o mortal pe aceasta, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2013. În vârstă de 30 de ani, Reeva Steenkamp era fotomodel sud-african şi prezentatoare TV, care a apărut pe coperta revistei FHM, şi a fost imaginea cosmeticelor Avon în Africa de Sud. Procesul se va desfăşura în perioada 3-20 martie.