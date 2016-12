ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

În temeiul articolului 27 din Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Constanţa, Comitetul Executiv al AJF convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ în data de 22.02.2014, ora 12.00, la restaurantul “Sport” din Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea schimbărilor în Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, conform cererilor unor membri afiliaţi. 2. Alegerea reprezentanţilor din partea cluburilor ca membri ai Comitetului Executiv. 3. Alegerea vicepreşedinţilor AJF Constanţa, conform articolului 31 din Statutul AJF. 4. Diverse.

SÎNMĂRTEAN A SEMNAT PE UN AN ŞI JUMĂTATE CU STEAUA

Mijlocaşul echipei FC Vaslui, Lucian Sînmărtean, a semnat, ieri, un contract pe un an şi jumătate cu FC Steaua Bucureşti. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani evolua la FC Vaslui din 2010, numele lui fiind vehiculat de mai multe ori în pauzele competiţionale în ceea ce priveşte un posibil transfer la Steaua, unde a fost dorit de patronul Gigi Becali. Sînmărtean, născut în 13 martie 1980, la Bistriţa, a debutat în sezonul 1998-1999 la echipa locală Gloria, apoi a mai evoluat la Panathinaikos Atena (2003-2007) şi FC Utrecht (2007-2008). A revenit în 2009 la Gloria Bistriţa, de unde s-a transferat la FC Vaslui în 2010. Fotbalistul cu şapte selecţii la naţionala României a jucat în acest sezon 16 partide pentru FC Vaslui în campionat, dar nu a marcat niciun gol. La Steaua, Sînmărtean va purta tricoul cu numărul 18 şi va avea drept de joc încă de la partida de vineri (ora 20.30, în direct la Digi Sport 1), cu Concordia Chiajna, restanţă din etapa a 3-a a Ligii 1. Sînmărtean are în palmares câştigarea Cupei Ligii României (în 2000), cu Gloria Bistriţa, precum şi titlul de campion (în 2004) şi Cupa Greciei (în 2004), ambele cu Panathinaikos Atena. Sînmărtean a fost de şapte ori selecţionat în echipa naţională a României. Steaua i-a mai transferat în această pauză competiţională pe atacantul Claudiu Keşeru (liber de contract după ce a evoluat la Bastia) şi pe portarul macedonean Martin Bogatinov, venit liber de contract după ce a evoluat ultima dată la Karpatîi Lvov.

ANDONE VA ANTRENA PÂNĂ ÎN VARĂ LA AL ETTIFAQ

Antrenorul Ioan Andone a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire, cu gruparea Al Ettifaq Damman din Arabia Saudită, a anunţat, ieri, publicaţia „Al Jamaheir“. Andone îl înlocuieşte la conducerea tehnică a formaţiei Al Ettifaq pe sârbul Goran Tufegdzic. Andone a mai antrenat echipa saudită în prima jumătate a anului 2009. După 21 de etape, Al Ettifaq, formaţie la care evoluează şi fostul rapidist Nicolae Grigore, ocupă locul 10 din 14 în campionatul saudit, cu 22 de puncte, în timp ce liderul Al Nasr are 57 de puncte. Ioan Andone a pregătit ultima dată echipa FC Astana, din Kazahstan.

BOGDAN STANCU A ÎNSCRIS UN GOL PENTRU GENCLERBIRLIGI

Bogdan Stancu, fotbalistul echipei Genclerbirligi, a înscris un gol pentru echipa sa în meciul pierdut ieri, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Karabukspor, în etapa a 20-a a campionatului Turciei. Bogdan Stancu a fost integralist şi a marcat în min. 75. Pentru Karabukspor au înscris Eneramo (min. 61) şi Parlak (min. 73). Genclerbirligi se află pe locul 13 în clasamentul campionatului Turciei, cu 24 de puncte. Lider este Fenerbahce, cu 44 de puncte.

RIBERY, INDISPONIBIL PENTRU PRIMA MANŞĂ A OPTIMILOR UCL

Fotbalistul echipei Bayern München, Franck Ribery, operat joi pentru un hematom la fesieri, va rata meciul din 19 februarie cu formaţia Arsenal Londra, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. „Ribery va rata meciurile următoare, în special partida cu Arsenal, de la Londra, din optimile UEFA Champions League”, a anunţat clubul Bayern München. Gruparea bavareză a menţionat că Ribery îşi va relua antrenamentele săptămâna viitoare.

A DECEDAT UN FOST INTERNAŢIONAL FRANCEZ

Fostul internaţional francez Philippe Mahut a decedat la vârsta de 57 de ani, după o lungă maladie, a anunţat site-ul oficial al UEFA. „Mahut a fost un mare profesionist şi un om de o calitate extraordinară”, a declarat Noel Le Graet, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal. Philippe Mahut a făcut parte din naţionala Franţei care a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale din 1982. Mahut a jucat pe postul de fundaş şi a evoluat pentru formaţiile FC Metz, AS Saint-Etienne, RC Paris, Stade Quimperois şi Le Havre. După retragere, Philippe Mahut a fost membru în Comisia de Etică a Federaţiei Franceze de Fotbal.

REMIZĂ ÎN DERBY-UL CAMPIONATULUI FRANCEZ

Duminică seară, în derby-ul campionatului francez, AS Monaco şi Paris Saint-Germain au terminat la egalitate, scor 1-1. Oaspeţii au deschis scorul prin Pastore, în min. 8, gazdele reuşind egalarea prin autogolul lui Thiago Silva, în min. 74. Partida Girondins Bordeaux - Lorient, tot din etapa a 24-a a campionatului francez, a fost amânată din cauza terenului impracticabil. În clasament conduce Paris Saint-Germain, cu 55 de puncte, urmată de AS Monaco 50p şi OSC Lille 44p.

TREI ECHIPE LA EGALITATE ÎN CAMPIONATUL SPANIEI

FC Barcelona a învins duminică seară, scor 4-1 (Alexis Sanchez 34, Messi 44, 56, Fabregas 88 / Moreno 15), pe terenul formaţiei FC Sevilla, într-un meci din etapa a 23-a a campionatului spaniol. În urma acestui rezultat, catalanii au trecut pe primul loc al clasamentului, cu 57 de puncte şi golaveraj +47. Barcelona este urmată de alte două echipe care au strâns 57 de puncte în 23 de meciuri: Real Madrid are golaveraj +41, iar Atletico Madrid - golaveraj +40. Formaţia de pe locul 4, Athletic Bilbao, are doar 43 de puncte după 22 de partide.

PARTIDA BENFICA - SPORTING, AMÂNATĂ DIN CAUZA PROBLEMELOR DE SECURITATE

Partida Benfica Lisabona - Sporting Lisabona, care ar fi trebuit să se dispute duminică seară, de la ora 20.00, a fost amânată din cauza problemelor de securitate. Meciul a fost reprogramat pentru marţi, de la ora 22.15. Decizia a fost luată după ce bucăţi din acoperişul Stadionului “Da Luz” s-au prăbuşit pe teren şi în tribune, din cauza vântului puternic, iar spectatorii au fost evacuaţi. Preşedintele Ligii Profesioniste Portugheze, Mario Figueiredo, a declarat că ambele echipe au fost de acord cu noua dată de disputare a partidei, dar a precizat că aceasta va avea loc doar dacă nu vor exista alte probleme de securitate. Stadionul “Da Luz” va găzdui, în luna mai, finala Ligii Campionilor.

BALOTELLI, SERIOS AFECTAT DE SCANDĂRILE RASISTE

Clubul italian Napoli a dezminţit că atacantul lui AC Milan, Mario Balotelli, a plâns din cauza scandărilor rasiste în timpului meciului pierdut sâmbătă seară de echipa sa pe Stadionul „San Paolo“ (scor 1-3). Balotelli a fost titular şi a fost schimbat de antrenorul Clarence Seedorf în minutul 73. Imediat după ce a ajuns pe banca de rezerve, internaţionalul italian a izbucnit în lacrimi, motivul fiind, se pare, scandările rasiste pe care i le-au adresat fanii lui Napoli. Potrivit presei italiene, chiar scandările rasiste la adresa lui Balotelli l-au determinat pe Seedorf să-l înlocuiască! La rândul său, Seedorf a afirmat că lacrimile jucătorului sunt rezultatul prestaţiei sale din timpul jocului...

TRABZONSPOR A PUS CAPĂT COLABORĂRII CU TEHNICIANUL MUSTAFA REŞIT AKCAY

Gruparea turcă Trabzonspor, la care este legitimat Alexandru Bourceanu, a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a pus capăt colaborării cu tehnicianul Mustafa Reşit Akcay, de comun acord cu acesta. Akcay se afla la conducerea tehnică a echipei din Trabzon din iunie 2013. Presa turcă vehiculează pentru postul de antrenor al echipei Trabzonspor numele fostului selecţioner al Turciei, Abdullah Avci. Mijlocaşul Alexandru Bourceanu a debutat duminică la Trabzonspor, în partida pierdută pe teren propriu, scor 2-4, în faţa formaţiei Akhisar Belediyespor, în etapa a 20-a a campionatului turc. Bourceanu, care a fost achiziţionat în această iarnă de la Steaua Bucureşti, a primit un cartonaş galben în min. 58 şi a fost schimbat imediat de Kadir Keleş.

CASEY STONEY, CĂPITANUL NAŢIONALEI FEMININE A ANGLIEI, A ANUNŢAT CĂ ESTE LESBIANĂ

Căpitanul naţionalei de fotbal feminin a Angliei, Casey Stoney, a declarat pentru BBC Sport că este lesbiană şi că s-a hotărât să facă această mărturisire văzând reacţiile pozitive după postarea pe YouTube a filmuleţului în care Tom Daley spunea că are o relaţie cu un bărbat. „Am văzut reacţiile după mărturisirea lui Tom Daley. Au fost incredibil de pozitive şi m-am gândit: „Uau, se schimbă lumea“. Este momentul să spun partea mea de poveste. Trăiam o minciună. Nu am ascuns asta niciodată în cercurile mele din fotbal, pentru că este un lucru acceptat. Dar pentru lumea din afara fotbalului nu am vorbit niciodată despre sexualitatea mea”, a afirmat jucătoarea în vârstă de 31 de ani. Casey Stoney a fost selecţionată de 116 ori în naţionala Angliei, fiind căpitanul echipei Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Londra. „Este foarte important să vorbesc, deoarece există multe persoane homosexuale care întâmpină probleme şi auzim uneori de oameni care s-au sinucis pentru că sunt homosexuali. Nu ar trebui să se întâmple aşa ceva. Cum să aştept de la alţii să vorbească despre ei dacă nu sunt dispusă şi eu să fac asta?”, a precizat Stoney. În decembrie 2013, britanicul Tom Daley, în vârstă de 19 ani, medaliat cu bronz la sărituri în apă, la Jocurile Olimpice de la Londra, a declarat că încă îi plac femeile, dar în prezent are o relaţie cu un bărbat şi este foarte fericit. „În primăvara acestui an, viaţa mea s-a schimbat radical după ce am întâlnit pe cineva. Acea persoană mă face foarte fericit, mă face să mă simt în siguranţă şi totul este minunat. Acea persoană este un bărbat”, a spus Daley într-o înregistrare video postată pe YouTube.