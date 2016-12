21:43:33 / 10 Februarie 2014

pt 11

Nu lua in considerare meciul din tur cand am jucat fara rezerva si ei erau vreo 12, singurul titular de drept care a jucat atunci a fost carabas.....portar nu am avut....+ ca neam mai intarit cu boata si cu tase halep....ai sa vezi ca in meciul retur cu navodari le dam umilinta....de la 7-8 goluri in sus