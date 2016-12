TĂTĂRUŞANU NU A SEMNAT CU FIORENTINA

Portarul Ciprian Tătăruşanu, care se află în ultimele luni de contract cu echipa Steaua, nu a semnat o înţelegere cu formaţia AC Fiorentina, iar site-ul calciomercato.it a scris că alte cluburi, AC Milan, Sampdoria Genova, West Ham United şi Tottenham Hotspur, sunt interesate de serviciile sale. Calciomercato.it susţine că, din sursele pe care le deţine, internaţionalul român nu a semnat niciun contract cu Fiorentina, dar gruparea toscană se află în “pole-position” pentru achiziţionarea lui Tătăruşanu. Sursa citată a notat că niciunul dintre celelalte patru cluburi interesate de Ciprian Tătăruşanu nu a făcut o ofertă pentru portarul naţionalei României. Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat, săptămâna trecută, că gruparea italiană AC Fiorentina a început negocierile cu portarul Ciprian Tătăruşanu, al cărui contract expiră în vară, precizând că, în cazul unei înţelegeri, legitimarea goalkeeper-ului va intra în vigoare din iunie. Tătăruşanu a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Juventus Bucureşti şi Gloria Bistriţa, fiind la Steaua din vara anului 2009.

MARIUS MITU A TRIMIS ÎN ROMÂNIA BANII PRIMIŢI PENTRU A TRUCA UN MECI

Marius Mitu a declarat, în procesul de corupţie din fotbalul belgian, că nu a returnat omului de afaceri Zheyun Ye banii primiţi pentru trucarea unui meci, aşa cum au făcut coechipierii săi după ce partida nu s-a încheiat cu scorul aşteptat de chinez, deoarece îi trimisese în România. Marţi, în procesul la Bruxelles, au fost audiaţi antrenorul secund al echipei Lierse, Patrick Deman, şi jucătorii Yves Van Der Straeten, Laurent Delorge, Igor-Sasa Nikolovski, Cliff Mardulier şi Marius Mitu. Potrivit publicaţiei „La Derniere Heure“, împreună cu antrenorul principal Paul Put şi cu Ye se stabilise ca Lierse să piardă meciurile cu FC Bruges şi cu Anderlecht, dar la ultima partidă, scorul final a fost 1-1. Înaintea celor două meciuri, Put a împărţit bani celor implicaţi, în plicuri primite de la omul de afaceri chinez. Deman a declarat în faţa instanţei că, după această ultimă partidă, cei care au primit bani, el şi unii jucători, au returnat sumele lui Ye. Nu însă şi Mitu, care a precizat la audierile de marţi că trimisese plicurile în România, familiei sale. Marius Mitu este inculpat în procesul privind corupţia din fotbal belgian, ce a început luni, la Bruxelles, şi în care principalul acuzat este Zheyun Ye. În proces sunt implicate 31 de persoane, în special jucători şi antrenori suspectaţi de corupţie în campionatul Belgiei, în perioada 2004-2006. În urma unei anchete s-a stabilit că s-au pariat sume importante din China pe meciuri din campionatul belgian, alimentându-se reţelele infracţionale implicate în pariurile sportive. Jucătorii, majoritatea de la cluburi aflate în dificultate, ar fi acceptat să piardă meciuri în schimbul unor sume de bani. De asemenea, responsabilii cluburilor ar fi acceptat să participe la trucarea meciurilor, în schimbul unui ajutor financiar de la Zheyun Ye. Pe lista acuzaţilor figurează numeroase personalităţi ale fotbalului belgian, între care şi fostul portar internaţional şi antrenor al echipei La Louviere, Gilbert Bodart, fostul preşedinte al clubului, Filippo Gaone, impresarul Pietro Allatta, precum şi foştii jucători Olivier Suray, Cliff Mardulier, Laurent Fassotte şi Marius Mitu. Acuzaţiile din acest dosar sunt de corupţie, asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani şi şantaj. Procesul ar putea dura peste o lună, iar federaţia belgiană reclamă daune, considerând că au fost afectate imaginea şi integritatea sportului.

MIHAI ROMAN ŞI-A RELUAT ANTRENAMENTELE

Mijlocaşul echipei Toulouse, Mihai Roman, şi-a reluat marţi antrenamentele, după accidentarea suferită în iulie 2013. Potrivit cotidianului „L’Equipe“, Roman, care a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile de la piciorul drept, ar putea juca primele meciuri pentru Toulouse în cursul lunii martie. În vârstă de 29 de ani, Roman a venit la Toulouse în vara trecută, fiind transferat de la Rapid Bucureşti. El a marcat trei goluri în meciurile amicale susţinute de Toulouse în perioada de pregătire, apoi s-a accidentat.

S-AU DECIS SEMIFINALELE EURO 2014 DE FUTSAL

Marţi s-au jucat ultimele două sferturi de finală ale Campionatului European de futsal de la Antwerpen (Belgia): Italia - Croaţia 2-1 şi Spania - Slovenia 4-0. Semifinalele sunt programate astăzi, după următorul program: Italia - Portugalia (ora 19.00) şi Spania - Rusia (ora 21.30). Reamintim că echipa naţională a României a fost eliminată în sferturile de finală ale competiţiei, după ce a pierdut, cu 0-6, în faţa Rusiei. În meciurile jucate în grupă, România a învins Belgia, scor 6-1, şi a fost învinsă de Ucraina, scor 0-1. Tricolorii au participat pentru a treia oară la un turneu final de Campionat European.

CRISTIANO RONALDO A PUTUT JUCA ÎN CUPA SPANIEI

Atacantul Cristiano Ronaldo, eliminat duminică, în meciul cu Athletic Bilbao, scor 1-1, a fost suspendat pentru trei partide în campionat, dar a putut evolua aseară, în meciul cu Atletico Madrid din Cupa Spaniei, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF). În conformitate cu regulamentul RFEF, în cazul unei sancţiuni mai mici de patru meciuri, suspendarea lui Cristiano Ronaldo va viza doar competiţia în care a fost eliminat, campionatul. El va lipsi astfel la meciurile cu Villarreal, de sâmbătă, cu Getafe şi Elche. O sancţiune de patru meciuri sau mai multe s-ar fi aplicat la toate competiţiile şi l-ar fi privat de dubla confruntare cu Atletico Madrid din semifinalele Cupei Spaniei, de miercuri seară, şi de marţea viitoare. Acesta este al patrulea cartonaş roşu primit de internaţionalul portughez de la venirea sa în Spania, în 2009. Ultimul data din mai 2013, de la finala Cupa Spaniei, cu Atletico Madrid.

BECKHAM INTENŢIONEAZĂ SĂ-ŞI DESCHIDĂ O FRANCIZĂ ÎN MLS

Fostul internaţional englez David Beckham intenţionează să deschidă o franciză în Major League Soccer (MLS), la Miami, acesta urmând să fie primul club de fotbal din Florida ce activează în campionatul nord-american din 2001 încoace, informează BBC. Opţiunea lui Beckham de a achiziţiona o franciză ar avea legătură cu pachetul financiar negociat cu LA Galaxy la transferul din 2007. „Este un moment emoţionant pentru mine, familia mea, prietenii şi partenerii mei. Ne dorim să realizăm asta în Miami. Am vrut să creez o echipă de la zero. Intenţionez să îmi fac propria echipă. Voi munci din greu pentru ca această echipă să aibă succes”, a spus Beckham. Comisarul MLS, Don Garber, a declarat, la aceeaşi conferinţă de presă, că liga va colabora cu autorităţile din Miami pentru construirea unui stadion de talie mondială, lucrările urmând să fie finanţate de Beckham şi partenerii săi. Momentan nu s-a anunţat când va fi gata stadionul şi nici când franciza s-ar putea alătura campionatului. Baschetbalistul LeBron James a declarat în noiembrie că a discutat cu Beckham despre posibilitatea înfiinţării unui club la Miami. În acest moment, MLS este format din 19 echipe, dar în 2013 a anunţat că două noi echipe se vor alătura ligii în 2015, acestea urmând să fie Orlando City SC şi New York City, care este deţinută parţial de Manchester City. Ultima echipă din Miami care a activat în MLS s-a destrămat în 2001, după doar patru ani de la înfiinţare. Miami Fusion a avut probleme din cauza celor mai mici asistenţe şi a celor mai mici încasări din ligă.

SWANSEA L-A DEMIS PE MICHAEL LAUDRUP

Antrenorul danez Michael Laudrup a fost demis de Swansea City, grupare pe care o conducea din anul 2012. „A fost o decizie greu de luat, dar este în interesul clubului nostru. În zece ani, este pentru prima oară când ni se întâmplă să renunţăm la un antrenor, dar aveam nevoie de un semnal. Sper ca suporterii să înţeleagă prin ce perioadă dificilă trecem şi le cerem tuturor să fie alături de Gary Monk, staff şi jucători”, a declarat preşedintele Huw Jenkins. Potrivit site-ului oficial al clubului galez, Garry Monk va prelua echipa, alături de Alan Curtis. Laudrup avea contract cu Swansea până în iunie 2015, după ce a câştigat Cupa Ligii Angliei în 2013. Swansea ocupă în prezent locul 12 în campionatul englez, cu 24 de puncte acumulate în 24 de etape.

PSG S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI LIGII FRANŢEI

Formaţia Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Cupei Ligii Franţei, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Nantes, în prima semifinală a competiţiei, disputată marţi seară. Pentru parizieni a marcat Ibrahimovic, în min. 5 şi 90, în timp ce pentru gazde a înscris Veigneau, în min. 81. Cealaltă semifinală, Lyon - Troyes, a avut loc aseară, după închiderea ediţiei.

HUMMELS S-A ACCIDENTAT ŞI VA LIPSI DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE PE TEREN

Fundaşul central al echipei Borussia Dortmund, Mats Hummels, s-a accidentat şi va lipsi două săptămâni de pe teren, a anunţat, ieri, clubul german. În vârstă de 25 de ani, Hummels s-a accidentat la piciorul drept în partida amicală de marţi, împotriva formaţiei Fortuna Dusseldorf. Internaţionalul german abia revenise pe teren după o accidentare mai gravă. Mats Hummels va rata meciul cu Werder Bremen din Bundesliga şi pe cele cu Eintracht Frankfurt, din campionat şi Cupa Germaniei.

PREŞEDINTELE CLUBULUI BIRMINGHAM CITY A DEMISIONAT

Carson Yeung, un om de afaceri din Hong Kong care aşteaptă verdictul într-un proces pentru spălare de bani din ţara sa, a renunţat la orice legătură cu gruparea engleză Birmingham City (a doua ligă engleză). El a demisionat de la conducerea Birmingham International Holdings Limited (BIHL) începând cu 4 februarie, „pentru a-şi consacra mai mult timp altor angajamente personale”, a anunţat grupul care controlează clubul din 2009. Birmingham City, câştigătoarea Cupei Angliei în 2011, a retrogradat la finalul acelui sezon. Echipa este în prezent pe locul 18 din 24 în liga secundă.