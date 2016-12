RUGBYST DE LA RCJ FARUL, TITULAR ÎN MECIUL ROMÂNIA - PORTUGALIA

Sâmbătă, la Cluj-Napoca, de la ora 16.00 (în direct pe TVR 1), pe “Cluj Arena”, naţionala de rugby a României va întâlni Portugalia, în primul meci din acest an din Cupa Europeană a Naţiunilor. Meciul contează pentru calificarea la CM din 2015, România urmând să mai întâlnească în această primăvară Rusia (la Krasnodar, pe 8 februarie), Spania (la Cluj-Napoca, pe 22 februarie, ora 14.30 - TVR 1), Belgia (la Constanţa, pe 8 martie, ora 14.30 - TVR 1) şi Georgia (la Tbilisi, pe 15 martie). Pentru meciul cu Portugalia, antrenorul Lynn Howells a anunţat următorul “15” de start: 1. Mihăiţă Lazăr (Castres), 2. Andrei Rădoi (Ealying Pathfinders), 3. Paulică Ion (Perpignan), 4. Marius Sîrbe (Tarbes), 5. Valentin Popîrlan (RCM Timişoara), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Mihai Macovei (St. Nazaire), 8. Stelian Burcea (RCM Timişoara), 9. Florin Surugiu (CSM Bucureşti), 10. Valentin Calafeteanu (RCM Timişoara), 11. Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), 12. Florin Vlaicu (RCJ Farul Constanţa), 13. Csaba Gal (CSM Baia Mare), 14. Mădălin Lemnaru (RCM Timişoara), 15. Cătălin Fercu (RCM Timişoara). Alături de constănţeanul Florin Vlaicu, la lotul naţional se află şi antrenorul principal al echipei RCJ Farul, Neil Kelly, antrenor secund responsabil cu defensiva în staff-ul “stejarilor”.

LN DE HANDBAL FEMININ

Programul etapei a 15-a a Ligii Naţionale de handbal feminin - sâmbătă, ora 11.00: CSM Ploieşti - CSM Bucureşti, HCM Rm. Vâlcea - HCM Roman; duminică, ora 12.45: HCM Baia Mare - CSM Cetate Deva (în direct la Digi Sport 2); luni, ora 18.00: Dunărea Brăila - Corona Braşov (Digi Sport 3); marţi, ora 17.00: CSU NEPTUN CONSTANŢA - HC Zalău. Prima partidă din această etapă s-a disputat miercuri: U. Jolidon Cluj - SCM Craiova 33-22. Formaţia clujeană va disputa duminică, de la ora 17.00, în deplasare, împotriva echipei Cankaya Belediyesi Anka Spor K (Turcia), manşa tur din 16-imile de finală ale Cupei EHF. Clasament: 1. HCM Baia Mare 39p, 2. Corona Braşov 34p, 3. U. Jolidon Cluj 27p, 4. Dunărea Brăila 25p (golaveraj: 323-301), 5. HCM Roman 25p (322-310), 6. HC Zalău 24p, 7. CSM Bucureşti 19p, 8. Cetate Deva 18p, 9. SCM Craiova 15p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 10p, 11. CSM Ploieşti 7p, 12. HCM Rm. Vîlcea 2p.

NICULESCU ŞI ZAKOPALOVA - ELIMINATE ÎN SEMIFINALE, LA PARIS

Perechea formată din Monica Niculescu şi Klara Zakopalova (Cehia) a ratat, vineri, calificarea în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Paris, dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Niculescu şi Zakopalova au fost învinse în semifinale, cu 6-2, 2-6, 10-4, de cuplul Anna-Lena Groenefeld (Germania) / Kveta Peschke (Cehia), cap de serie nr. 3. Pentru participarea în penultimul act al probei de dublu, Niculescu şi Zakopalova au obţinut 185 de puncte WTA şi un cec de 8.871 de euro.

CÎRSTEA A PIERDUT ÎN SFERTURI, LA PATTAYA

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 23 WTA şi cap de serie nr. 3, a ratat, vineri, calificarea în semifinalele turneului de la Pattaya (Thailanda), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă în sferturile de finală, cu 1-6, 7-6 (7/3), 6-0, după o oră şi 42 de minute de joc, de sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 66 WTA. Pentru participarea în sferturi la Pattaya, Cîrstea a obţinut 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 6.200 de dolari.

FINAL FOUR-UL CUPEI ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN, LA PLOIEŞTI

Turneul Final Four al Cupei României la baschet masculin va fi găzduit de Ploieşti, care a câştigat licitaţia de vineri, organizată la sediul Federaţiei Române de Baschet. Semifinalele şi finalele Cupei României se vor disputa în cadrul Turneului Final Four, programat în 11 şi 12 aprilie. În semifinale sunt calificate echipele CSU Asesoft Ploieşti, care a eliminat în sferturi formaţia BC Mureş, Energia Rovinari, care a eliminat-o pe BC Farul Constanţa, CSM Oradea, care a trecut de BC Timişoara, şi BCM U Piteşti, care a învins-o pe U. BT Mobitelco Cluj. Conform tragerii la sorţi de vineri, partidele din semifinale sunt CSU Asesoft Ploieşti - Energia Rovinari şi CSM Oradea - BCM U Piteşti. Câştigătoarele din semifinale se vor califica în finala Cupei României, iar învinsele vor juca pentru medalia de bronz. Deţinătoarea Cupei României este echipa Gaz Metan Mediaş, care a învins în finala din 2013 formaţia U. BT Mobitelco Cluj.

TURNEUL FINAL AL CUPEI ROMÂNIEI LA BASCHET FEMININ, LA TÂRGOVIŞTE

Turneul final al Cupei României la baschet feminin va avea loc la Târgovişte, care a câştigat licitaţia organizată, vineri, la sediul FR Baschet. Turneul final al Cupei României la baschet feminin va avea loc în 27-28 martie. În semifinale sunt calificate echipele CSM Târgovişte, care va fi gazda turneului final, ICIM Arad, CS Teleorman Alexandria şi Sepsi Sf. Gheorghe. Conform tragerii la sorţi de vineri, în semifinale se vor duela CSM Târgovişte cu ICIM Arad şi CS Teleorman Alexandria cu Sepsi Sf. Gheorghe. Deţinătoarea trofeului este CSM Târgovişte, care a învins în finala din 2013 formaţia CSU Aba Iulia.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Real Madrid a câştigat derby-ul săptămânii din etapa a cincea a TOP16 din Euroliga de baschet masculin, în faţa campioanei Israelului. Deşi a avut un meci foarte dificil, campioana Spaniei a reuşit să se impună pe final şi a obţinut o victorie preţioasă în faţa fostei lidere a Grupei F! Dar şefia grupei a fost preluată de CSKA, care are victorie directă în faţa Realului, ruşii câştigând clar şi meciul de la München. Surprinde prestaţia modestă a turcilor de la Fenerbahce, învinşi şi la Milano, în pierdere de viteză în TOP16, după ce au dominat cu autoritate faza grupelor. Rezultate de joi - Grupa E: Olympiacos Pireu - Unicaja Malaga 73-55, EA7 Emporio Armani Milano - Fenerbahce Ulker Istanbul 90-85; Grupa F: FC Bayern München - CSKA Moscova 61-86, Real Madrid - Maccabi Tel Aviv 74-68. Vineri seară, după închiderea ediţiei, s-au jucat partidele - Grupa E: Panathinaikos Atena - FC Barcelona, Laboral Kutxa - Anadolu Efes; Grupa F: Galatasaray Istanbul - Zalgiris Kaunas, Partizan Belgrad - Lokomotiv Kuban.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Ediţia a 15-a a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby va programa etapa inaugurală în acest weekend, după următorul program - sâmbătă: Ţara Galilor - Italia (ora 16.30); Franţa - Anglia (ora 20.00); duminică: Irlanda - Scoţia (ora 17.00). Toate meciurile vor fi transmise în direct de Dolce Sport 1. Campioana en titre este Ţara Galilor, care va începe turneul cu un meci lejer, contra Italiei, care n-a câştigat niciodată în deplasare, la Cardiff, dar a reuşit un egal, scor 18-18, în 2006, pe “Millennium Stadium”!

MICHAEL SCHUMACHER RĂSPUNDE LA COMENZI SIMPLE

Pilotul Michael Schumacher, aflat în comă indusă într-un spital din Grenoble, reuşeşte să „răspundă la comenzi simple” şi ar fi clipit, a anunţat Sky News. Germanul de 45 de ani ar fi reuşit să clipească în timpul testării reflexelor de către medicul Emmanuel Gay. „După ce s-a redus gradat sedarea pacientului, echipa profesorului Emmanuel Gay a efectuat teste neurologice începând de luni. În timpul acestei prime faze, pacientul a clipit”, a notat Sky News, citând surse care susţin că Schumacher a „răspuns la comenzi”. Joi, purtătorul de cuvânt al septuplului campion mondial de Formula 1, Sabine Kehm, a anunţat că sedativele administrate lui Schumacher au fost diminuate pentru a permite începerea unui proces de trezire, care ar putea dura mult timp. La o lună de la gravul accident suferit la schi, în staţiunea franceză Meribel, fostul pilot se află în continuare la terapie intensivă în spitalul din Grenoble.

NOWITZKI ŞI TONY PARKER, PRINTRE REZERVELE DE LA ALL STAR GAME

Baschetbaliştii Dirk Nowitzki şi Tony Parker se află printre cele 14 rezerve de la All Star Game, meciul vedetelor din NBA, care va avea loc în data de 16 februarie, la New Orleans. Pentru Nowitzki, aceasta va fi a 12-a participare la All Star Game. Rezervele de la meciul vedetelor din NBA vor fi - Conferinţa de Est: Chris Bosh (Miami Heat), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Roy Hibbert (Indiana Pacers), Joe Johnson (Brooklyn Nets), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Joakim Noah (Chicago Bulls), John Wall (Washington Wizards); Conferinţa de Vest: LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers), James Harden (Houston Rockets), Dwight Howard (Houston Rockets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Tony Parker (San Antonio Spurs), Chris Paul (Los Angeles Clippers). Titularii au fost anunţaţi la 23 ianuarie. Aceştia vor fi: Conferinţa de Vest - Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Kevin Love (Minnesota); Conferinţa de Est - Dwyane Wade (Miami Heat), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Miami Heat), Paul George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks). Dintre titularii anunţaţi, Kobe Bryant a spus că nu va fi refăcut pentru All Star Game. Înlocuitorul său în echipa de start va fi ales de preşedintele NBA, David Stern.

NUMĂRUL COMOŢIILOR CEREBRALE DIN NFL A SCĂZUT CU 13 LA SUTĂ ÎN DECURS DE UN AN

Numărul comoţiilor cerebrale de la meciurile de fotbal american a scăzut cu 13 la sută în decurs de un an, a anunţat NFL. Conform NFL, în 2013 s-au înregistrat 228 de cazuri de comoţii cerebrale (inclusiv la meciuri de pregătire şi la antrenamente). În 2012, au fost 261 de cazuri. „Regulamentul s-a schimbat, cultura jocului s-a schimbat, iar punerea în aplicare a acestui regulament şi eliminarea comportamentului periculos au dus la scăderea numărului cazurilor. Suntem mulţumiţi de această evoluţie, dar mai sunt multe de făcut”, a declarat vicepreşedintele NFL, Jeff Miller. NFL a schimbat regulamentul, eliminând în special loviturile “cască în cască”, după ce mai mulţi foşti jucători au decis să apeleze la instanţă, acuzând probleme de sănătate cauzate de loviturile primite în timpul carierei sportive. NFL s-a angajat să le plătească acestor foşti sportivi 765 de milioane de dolari.

REBECCA SONI ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Multipla campioană mondială şi olimpică la înot Rebecca Soni, în vârstă de 26 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate. Soni a câştigat trei medalii de aur şi trei de argint la Jocurile Olimpice: în 2008, la Beijing - aur la 200 m bras, argint la 100 m bras şi la 4x100 m mixt; în 2012, la Londra - aur la 200 m bras şi 4x100 m mixt şi argint la 100 m bras. „Înainte de a mă îndepărta prea mult de înot, vreau să dau înapoi. Vreau să fac tot ce pot ca să inspir generaţia următoare şi să împărtăşesc unele dintre lucrurile pe care le-am învăţat”, a declarat Rebecca Soni. Ea a mai câştigat de-a lungul carierei patru medalii de aur la Campionatele Mondiale în bazin lung şi trei titluri mondiale în bazin scurt.

ECCLESTONE CRITICĂ NOUA “ERĂ” A FORMULEI 1

Administratorul drepturilor comericale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, a criticat aspru noile schimbări de regulament adoptate pentru sezonul 2014 al principalului sport automobilistic, afirmând că Marele Circ a devenit “o farsă totală”, informează „Daily Mail“. Ecclestone a făcut aceste remarce după prima sesiune de teste care a avut loc săptămâna aceasta, la Jerez de la Frontera, în Spania. Majoritatea monoposturilor au întâmpinat probleme tehnice încă de la primele tururi parcurse pe pistă, una dintre cele mai grave situaţii înregistrându-se la cvadrupla campioană mondială Red Bull. Piloţii Sebastian Vettel şi Daniel Ricciardo nu au reuşit să efectueze decât zece tururi fiecare, de marţi până joi, din cauza supraîncălzirii motoarelor, iar sâmbătă dimineaţă, conducerea echipei a decis să încheie mai devreme sesiunea de teste de la Jerez. FIA a înlocuit din acest an motoarele V8 de 2,4 litri cu cele V6 turbo de 1,6 litri, în scopul de a reduce consumul de carburant şi emisia de noxe, în încercarea de a face Marele Circ mai prietenos cu mediul înconjurător. Însă omul de afaceri britanic nu crede că aceasta este rezolvarea şi, dacă s-ar fi dorit soluţii ecologice, atunci ar fi trebuit obligate echipele să nu mai “plimbe” zeci de tiruri prin Europa. Totuşi, Ecclestone a identificat şi un aspect pozitiv: „Partea bună a lucrurilor este că sezonul ar putea fi extrem de interesant, plin de neprevăzut”. Ediţia 2014 a Campionatului Mondial de Formula 1 va începe la 14 martie, cu Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne.