LIGA 1 LA FOTBAL DIN ROMÂNIA, LOCUL 10 ÎN LUME

Liga 1, eşalonul de elită al fotbalului românesc, ocupă locul 10 în clasamentul celor mai bune campionate naţionale din lume, dat publicităţii miercuri de către Federaţia Internaţională pentru Istoria şi Statistica Fotbalului (IFFHS). Liga 1 a reuşit un salt de patru locuri faţă de anul trecut, când ocupa poziţia a 14-a. Liga 1 s-a aflat în progres constant în ultimii ani, după ce în 2010 s-a aflat pe locul 28 în clasament, în 2011 ocupa poziţia a 20-a, anul trecut a fost pe 14, iar acum este a 10-a. Aceasta este, de fapt, şi cea mai bună clasare a campionatului României în ierarhia IFFHS, care s-a mai înregistrat şi în 2006, pentru ca în 2009 să se afle pe poziţia a 11-a. De alte zece ori, după 1990, primul eşalon fotbalistic din România a intrat în top 25: locul 19 (2005), 21 (1995, 1997, 2007, 2008), 22 (1993, 1996), 23 (1999), 25 (1991, 1992). România a devansat în acest clasament campionate valoroase, precum cele din Turcia, Ucraina, Portugalia, Olanda sau Grecia. Prima ligă spaniolă a fost desemnată, pentru al patrulea an consecutiv, cel mai bun campionat din lume. Premier League (Anglia) ocupă locul secund, după ce a urcat trei poziţii, podiumul fiind încheiat de Germania (Bundesliga), care îşi păstrează locul de anul trecut. Serie A (Italia) se menţine pe locul al patrulea, în timp ce prima ligă a Braziliei a coborât pe locul 5, după ce în 2012 era a doua în ierarhie. E demn de remarcat şi saltul reuşit de Rusia (11 locuri), care a ajuns pe 8. În primele zece campionate din lume se mai află Argentina, Franţa şi Columbia.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează ediţia 2014 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală, în perioada 1-23 februarie 2014. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, sau la numerele de telefon 0241/613.533 şi 0721/028.663.

RUSESCU, ÎN TOPUL CELOR MAI EFICIENŢI MARCATORI DIN PORTUGALIA

Atacantul echipei Sporting Braga, Raul Rusescu, se află pe locul 5 în topul celor mai eficienţi marcatori din Portugalia în acest sezon, a anunţat, ieri, publicaţia „Mais Futebol“. Rusescu are o medie de un gol la 108,75 de minute, el reuşind să înscrie de patru ori în toate competiţiile de la venirea sa, la începutul anului, la Sporting Braga. Această ierarhie este condusă de Islam Slimani (Sporting Lisabona), cu o medie de un gol la 86,4 minute, urmat de Rodrigo (Benfica Lisabona), cu un gol la 92,9 minute, Oscar Cardozo (Benfica Lisabona), cu un gol la 107,11 minute, şi Fredy Montero (Sporting Lisabona), cu un gol la 108,44 de minute. Gruparea Sporting Braga a obţinut împrumutul lui Rusescu până în vară, când îl poate transfera definitiv pe jucătorul român plătind clubului FC Sevilla suma de trei milioane de euro.

VALOAREA TRANSFERURILOR INTERNAŢIONALE A CRESCUT CU 41 LA SUTĂ

Transferurile internaţionale ale jucătorilor de fotbal au reprezentat în 2013 peste 3,7 miliarde de dolari (2,7 miliarde de euro), fiind efectuate peste 12.300 de tranzacţii, a anunţat FIFA, ieri, în raportul Transfer Matching System, sistemul său de înregistrare. Utilizarea TMS (un serviciu online în care cluburile introduc detaliile tranzacţiilor şi datele privind jucătorul) a devenit obligatorie, de la 1 octombrie 2010, pentru toate transferurile internaţionale ale fotbaliştilor profesionişti. Potrivit FIFA, peste 200 de asociaţii naţionale şi circa 6.000 de cluburi folosesc TMS. În anul 2013, 12.309 de transferuri internaţionale au fost înregistrate de sistem, adică o sporire cu patru la sută în raport cu anul precedent. Valoarea acestor tranzacţii, 3,7 miliarde de dolari, a crescut cu 41 la sută. Brazilia rămâne cea mai activă în materie de transferuri internaţionale, cu 746 jucători transferaţi şi 656 care au părăsit ţara. Conexiunea Brazilia - Portugalia este extrem de activă, 137 de jucători trecând din Portugalia în Brazilia, iar 91 făcând drumul invers. La capitolul cheltuieli, Anglia este în frunte, cu 913 milioane de dolari, adică un sfert din total. În sens invers, Spania a primit 565 de milioane de dolari din transferuri, mai mult ca orice altă ţară. Potrivit acestui raport, comisioanele pentru agenţi au crescut cu 30 la sută, în timp ce doar 14 la sută din transferuri au fost negociate cu un intermediar (faţă de 17 la sută în 2012). Vârsta medie a unui fotbalist transferat în 2013 este de 25 de ani şi trei luni.

MANCHESTER UNITED VREA O SUMĂ-RECORD DE LA VIITORUL SPONSOR TEHNIC

Gruparea engleză Manchester United duce negocieri cu mai mulţi producători de echipament sportiv, în urma cărora speră să obţină o sumă-record, 70 de milioane de lire sterline pe an, principalul favorit fiind Nike, actualul furnizor, informează dailystar.co.uk. În cazul în care va obţine 70 de milioane de lire sterline pe an, United ar încheia astfel cel mai mare contract de sponsorizare din istoria fotbalului. Actuala înţelegere dintre United şi Nike, care furnizează echipamentul din 2002 încoace, se ridică la 23,5 milioane de lire sterline pe an şi expiră în 2015. Producătorul american a avut exclusivitate la negocieri timp de şase luni, între februarie şi august 2013, însă nu s-a ajuns la nicio înţelegere. Surse apropiate familiei Glazer, proprietara clubului, susţin că gruparea engleză este capabilă să încheie un contract în valoare de un miliard de dolari (600 de milioane de lire sterline), în acest sens având loc negocieri cu Adidas, Warrior şi Puma pentru realizarea celei mai mari înţelegeri din istoria fotbalului. În 2013, directorul executiv al “diavolilor roşii”, Ed Woodward, a semnat un contract cu producătorul de automobile Chevrolet, prin care compania americană va avea, din vară, numele inscripţionat pe tricourile de joc în schimbul a 53 de milioane de lire anual. În această săptămână, clubul Arsenal Londra a semnat un contract de 150 de milioane de lire sterline, valabil pentru cinci sezoane, prin care Puma va înlocui Nike în furnizarea echipamentului. Cel mai mare contract între un club şi un producător de echipament sportiv este cel dintre Real Madrid şi Adidas, 31 de milioane de lire, însă Nike plăteşte către Federaţia Franceză de Fotbal 40 de milioane de lire anual. În ultima lună, Nike a prelungit cu opt ani contractul cu Paris Saint-Germain şi cu nouă pe cel cu federaţia de fotbal din SUA.

OLANDA, MECIURI AMICALE CU GHANA ŞI ŢARA GALILOR

Reprezentativa Olandei va susţine două meciuri amicale cu Ghana şi Ţara Galilor în vederea Cupei Mondiale din Brazilia (12 iunie - 13 iulie), a anunţat Federaţia Olandeză de Fotbal. Olanda va întâlni Ghana la 31 mai, la Rotterdam, apoi Ţara Galilor în 4 iunie, la Amsterdam. La CM, Olanda va evolua în Grupa B, alături de Spania, Chile şi Australia.

FORLAN VA PRIMI 4,2 MILIOANE DE EURO PE AN

Atacantul uruguayan Diego Forlan a fost transferat la clubul Cerezo Osaka pentru un salariu anual de 4,2 milioane de euro, un record pentru campionatul Japoniei. În vârstă de 34 de ani, Forlan a jucat sezonul trecut la clubul brazilian Internacional, pentru care a marcat 22 de goluri în 55 de meciuri. Atacantul, care are 107 selecţii în naţională şi 36 de goluri înscrise pentru reprezentativa ţării sale, a mai jucat la Manchester United, Internazionale Milano şi Atletico Madrid. La Cupa Mondială din 2010 a fost desemnat cel mai bun jucător al competiţiei. Potrivit presei locale, Cerezo Osaka îi va plăti lui Forlan un salariu anual de 600 de milioane de yeni, adică dublul sumei - record în acea vreme - ce a fost acordată atacantului englez Gary Lineker de Nagoya Grampus, în 1993. Uruguay va evolua la CM din Brazilia în Grupa D, alături de Costa Rica, Anglia şi Italia.

MITROGLOU AR PUTEA AJUNGE LA FULHAM

Clubul englez Fulham este în discuţii avansate cu gruparea elenă Olympiacos Pireu pentru a obţine transferul atacantului Konstantinos Mitroglou, jucător pentru care este dispus să plătească 11 milioane de lire sterline (aproape 13,5 milioane de euro), informează BBC. Oficialii de la Fulham speră să reuşească să încheie afacerea până la vineri, când expiră perioada de transferuri din această iarnă. Internaţionalul grec a înscris în acest sezon 21 de goluri în 23 de meciuri pentru clubul său şi pentru echipa naţională. BBC reaminteşte şi de cele trei goluri marcate de Mitroglou în poarta României, în barajul de calificare la Cupa Mondială din Brazilia. Grecia s-a calificat la CM din 2014, după ce a eliminat selecţionata antrenată de Victor Piţurcă, scor 3-1 (la Pireu) şi 1-1 (la Bucureşti).

VAN BASTEN NU ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL CU HEERENVEEN

Antrenorul echipei SC Heerenveen, Marco van Basten, a anunţat, ieri, că nu îşi va prelungi contractul pe care îl are cu gruparea olandeză şi care este scadent în vară, informează site-ul oficial al clubului batav. „În ultima perioadă au avut loc discuţii privind o posibilă prelungire a contractului între club şi Marco van Basten. Deşi era dorit de club, antrenorul principal a decis să nu-şi prelungească înţelegerea. Conducerea regretă decizia sa, dar trebuie să o respecte”, se arată într-un comunicat al grupării olandeze. Marco van Basten a semnat, la 13 februarie 2012, un contract pe doi ani cu Heerenveen. În sezonul trecut, clubul a terminat pe locul 8, care a asigurat calificarea în play-off-ul pentru Cupele Europene. În prezent, SC Heerenveen se află pe locul 5 în Eredivisie.

REAL MADRID, ÎN SEMIFINALELE CUPEI SPANIEI

Echipa Real Madrid s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins marţi seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Jese Rodriguez 7), formaţia Espanyol Barcelona, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei. Mijlocaşul Gabriel Torje a evoluat în prima repriză la Espanyol Barcelona. În tur, Real Madrid s-a impus în deplasare tot cu 1-0. Partidele Athletic Bilbao - Atletico Madrid (în tur: 0-1) şi FC Barcelona - Levante (în tur: 4-1) s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei, iar meciul Racing Santander - Real Sociedad (în tur: 1-3) va avea loc în această seară.

HAMZA A SEMNAT CU BOTEV PLOVDIV

Atacantul tunisian al echipei Petrolul Ploieşti, Younes Hamza, a semnat un contract pe trei ani cu gruparea bulgară Botev Plovdiv, fiind prezentat oficial ieri, într-o conferinţă de presă. Hamza (27 de ani) s-a transferat în februarie 2012 la Petrolul, după ce înainte evoluase în ţara sa natală, la Etoile du Sahel şi CS Sfaxien. La Botev Plovdiv s-au mai transferat în această iarnă alţi doi jucători petrolişti, Alexandru Benga şi Ferebory Dore, dar şi doi dinamovişti, Srgian Luchin şi Alexandru Curtean. De asemenea, Petrolul a anunţat că fundaşul portughez Geraldo Alves şi-a prelungit înţelegerea cu gruparea prahoveană, scadentă la mijlocul acestui an, el semnând un nou contract valabil până în vara anului 2015. În vârstă de 33 de ani, fundaşul central nu exclude posibilitatea de a-şi încheia cariera în tricoul “lupilor”.

ALBERTO MALESANI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI SASSUOLO

Tehnicianul Alberto Malesani a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Sassuolo, după demiterea lui Eusebio Di Francesco, informează „Gazzetta dello Sport“. Alberto Malesani, în vârstă de 59 de ani, a mai pregătit în cariera sa formaţiile Chievo Verona, AC Fiorentina, FC Parma, Hellas Verona, Modena, Panathinaikos Atena, Udinese, Empoli, AC Siena, Bologna, Genoa şi US Palermo. Eusebio Di Francesco a fost demis, marţi, din funcţia de antrenor principal al echipei Sassuolo, la care este legitimat şi atacantul Marius Alexe. „Îi mulţumim lui Di Francesco pentru munca depusă în cele 19 luni petrecute la Sassuolo”, se arată într-un comunicat al clubului italian. Di Francesco, în vârstă de 44 de ani, a reuşit în vară promovarea în Serie A cu Sassuolo. După disputarea a 21 de etape din campionatul Italiei, Sassuolo ocupă locul 18, cu 17 puncte, din 20 de echipe.

FIFA A EXTINS LA NIVEL MONDIAL SUSPENDĂRILE A PATRU SLOVACI

Suspendările dictate împotriva a patru jucători slovaci, pentru implicarea în trucarea de meciuri în actuala ediţie a campionatului intern, au fost extinse la nivel mondial de către Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA). Cei patru jucători, dintre care trei sunt de la Dunajska Streda, fuseseră suspendaţi anterior de Comisia de Disciplină a federaţiei slovace, în luna noiembrie. Marian Dirnbach, care joacă la formaţia de ligă inferioară Moravany, dar a evoluat şi la Dunajska, a primit o suspendare de 25 de ani, în timp ce Tomas Huber a fost suspendat 18 ani, iar Ivan Hodur - 14 ani. Cea mai mică sancţiune a primit-o Michal Dian, suspendare de 18 luni.

AS MONACO VA PLĂTI COMPENSAŢII DE 50 DE MILIOANE DE EURO

Liga Profesionistă din Franţa a cerut compensaţii pentru ca AS Monaco să-şi păstreze sediul clubului în Principat, deci echipa să fie scutită de taxe. După lungi negocieri, s-a ajuns la o sumă de 50 de milioane de euro pentru o înţelegere care este valabilă două sezoane. În schimb, AS Monaco îşi va păstra privilegiile fiscale şi îşi va retrage recursul depus la Consiliul de Stat. Conflictul a pornit de la o decizie luată în 21 martie 2013, prin care toate cluburile din Hexagon sunt obligate să aibă sediul în Franţa, pentru a se supune aceloraşi reguli fiscale. Acea decizie a fost luată în contextul în care Guvernul francez lucrează la introducerea unei legi prin care veniturile de peste un milion de euro pe an să fie impozitate cu 75%. Cum în Monaco nu se plătesc taxe, clubul patronat de Dmitri Rybolovlev ar fi fost privilegiat. Iniţial, lui AS Monaco i-au fost solicitate compensaţii de 200 de milioane de euro, iar oficialii clubului au ameninţat chiar cu mutarea în alt campionat.

ECHIPA NOCERINA, EXCLUSĂ DIN CAMPIONATUL LIGII A III-A DIN ITALIA

Echipa Nocerina a fost exclusă, ieri, din campionatul Ligii a III-a (Serie C1) din Italia, după ce jucătorii săi au refuzat să termine meciul cu Salernitana, disputat în 10 noiembrie 2013, informează „Gazzetta dello Sport“. Pe de altă parte, zece persoane din cadrul clubului Nocerina, conducători, antrenori şi jucători, au primit suspendări între un an şi trei ani şi jumătate. Preşedintele clubului Nocerina, Luigi Benevento, directorul general Luigi Pavarese, doctorul Giovanni Rosati şi antrenorii Gaetano Fontana şi Salvatore Fusco au fost suspendaţi pentru trei ani şi jumătate. Jucătorii Domenico Danti, Edmunde Etse Hottor, Iuzvisen Petar Kostadinovic, Franco Lepore şi Lorenzo Remedi au primit câte un an de suspendare. În schimb, fotbaliştii Davide Evacuo, Luca Ficarrotta, Davide Polichetti, Carlo Cremaschi, Celso Daniel Jara Martinez şi Giancarlo Malcore au fost achitaţi. Directorul general al grupării italiene, Luigi Pavarese, a anunţat că Nocerina va face recurs la aceste decizii. Meciul Salernitana - Nocerina a fost oprit când echipa oaspete a rămas doar cu şase jucători în teren, ceilalţi, ameninţaţi de suporteri în cazul în care joacă, simulând diverse accidentări. Fanii, interzişi pe stadion din motive de securitate, nu doreau ca meciul să se dispute, deoarece ei nu puteau fi prezenţi. Opt jucători de la Nocerina au simulat accidentări şi după 21 de minute, toate înlocuirile fiind efectuate încă din min. 2, arbitrul a fost nevoit să oprească meciul deoarece, conform regulamentului, nu se poate continua o partidă cu mai puţin de şapte fotbalişti într-o echipă. Judecătorul sportiv a atribuit victoria la „masa verde“ echipei Salernitana, scor 3-0. Imagini cu jucătorii de la Nocerina tăvălindu-se de durere pentru a ieşi de pe teren au circulat pe internet şi “derby-ul ruşinii” a suscitat numeroase reacţii în Italia.