SĂGEATA A REMIZAT ÎN PRIMUL AMICAL DIN ANTALYA

Formaţia Săgeata Năvodari a susţinut ieri primul meci de verificare din cadrul cantonamentului pe care îl efectuează în Antalya (Turcia). Echipa antrenată de Cătălin Anghel a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), în disputa cu ocupanta locului 4 în prima ligă din Kazahstan, Shakhter Karagandy. Pentru Săgeata a marcat Emilio Guerra, în min. 65. Săgeata a început jocul în următoarea formulă: Panagopoulos - Borja, Fl. Popa, Cr. Munteanu, D. Lopes - Muzac, S. Pană - I. Iordache, Vezan, Deletic - Guerra. Din min. 60 au mai evoluat Băican, I. Filip, Mera, V. Lupu, Vieru, Chiacu, V. Dinu II, Fl. Achim şi S. Chiţu. Următorul meci amical pentru Săgeata va avea loc vineri, 31 ianuarie, cu Irtysh Pavlodar, echipă clasată pe locul al şaselea în campionatul din Kazahstan.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează ediţia 2014 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală, în perioada 1-23 februarie 2014. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, sau la numerele de telefon 0241/613.533 şi 0721/028.663.

STEAUA, EGAL CU DYNAMO KIEV

Aseară, în cadrul celui de-al doilea stagiu de pregătire din Spania, Steaua Bucureşti a terminat la egalitate, scor 0-0, întâlnirea amicală susţinută în compania formaţiei Dynamo Kiev. Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a folosit următorii jucători: Niţă - G. Matei (68 Râpă), Szukala, Gardoş (cpt.), Pîrvulescu - Prepeliţă (71 G. Iancu), Cr. Tănase (65 Răduţ) - Adi Popa (71 Grădinaru), N. Stanciu (75 Târnovan), Chipciu (68 Keşeru) - Piovaccari. Următorul meci amical al steliştilor va avea loc joi, de la ora 19.30, împotriva formaţiei suedeze IFK Goteborg. În primul stagiu de pregătire din Spania, Steaua a mai înregistrat următoarele rezultate: 1-5 cu FC Nürnberg, 0-0 cu Werder Bremen, 0-1 cu FC Lucerna, 1-1 cu Union Berlin şi 0-2 cu FK Baku.

BOGDAN SORESCU, SINGURUL ARBITRU ROMÂN DE LA CE DE FUTSAL

Arbitrul Bogdan Sorescu, din Piteşti, este singurul „cavaler al fluierului“ din România care va oficia la turneul final al Campionatului European de futsal, competiţie care a început ieri şi la care participă şi echipa naţională antrenată de Nelu Stancea. În vârstă de 36 de ani, Bogdan Sorescu este arbitru de Liga I la futsal şi este considerat, în momentul de faţă, al cincilea ca valoare în Europa şi al optulea la nivel mondial. Piteşteanul este fost arbitru de fotbal şi a fost prezent şi la ultimele două turnee finale europene de futsal, disputate în Ungaria şi Croaţia, acolo unde s-a impus de fiecare dată Spania, iar acum face parte din lotul de 16 arbitri delegaţi de UEFA. Naţionala de futsal a României participă pentru a treia oară la un Campionat European şi a jucat aseară, după închiderea ediţiei, împotriva echipei ţării gazdă, Belgia, la Antwerpen.

RAPID ARE DE PLĂTIT SUMA DE 62.000 DE EURO

Comisia de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FIFA a obligat clubul Rapid Bucureşti la plata unei restanţe salariale de 62.000 către fostul său jucător, sârbul Nemanja Milisavljevic, au declarat, ieri, surse din cadrul grupării giuleştene. Conducerea clubului din Liga a II-a a primit, marţi, un fax prin care a fost anunţată că membrii comisiei FIFA au dat câştig de cauză fotbalistului sârb în litigiul deschis de acesta la începutul anului 2013. Oficialii giuleşteni au fost informaţi că întârzierea plăţii va atrage penalizări şi, în ultimă instanţă, chiar sancţiuni din partea forului internaţional. Deşi se confruntă cu mari probleme financiare, conform surselor citate, conducerea FC Rapid încearcă să strângă bani pentru a achita datoria către Milisavljevic. Mijlocaşul sârb a evoluat pentru FC Rapid în prima jumătate a sezonului 2012-2013, gruparea giuleşteană hotărând în ianuarie 2013 rezilierea contractului său, valabil patru ani, după intrarea în procedura de insolvenţă. În vârstă de 29 de ani, Milisavljevic evoluează în prezent în campionatul Bulgariei, la formaţia CSKA Sofia.

TOTTENHAM NU ÎL VA SANCŢIONA PE CHIRICHEŞ

După ce vineri seară, la Bucureşti, internaţionalul român Vlad Chiricheş a petrecut într-un club alături de mai mulţi jucători de la Steaua şi de managerul Mihai Stoica, iar la plecare a fost surprins “pe şapte cărări”, sub influenţa lui Bachus, presa britanică a anunţat că managerul Tim Sherwood nu a fost deloc încântat de ipostaza în care a fost filmat fundaşul român. Totuşi, clubul Tottenham nu îl va amenda pe Chiricheş, care are un salariu de 1,2 milioane de lire pe sezon la formaţia engleză.

CARLOS ALBERTO PARREIRA CRITICĂ ORGANIZAREA CM

Fostul selecţioner Carlos Alberto Parreira, în prezent coordonator tehnic al naţionalei Braziliei, a criticat organizarea Campionatului Mondial din acest an, precizând că brazilienii au ratat ocazia de a arăta că pot găzdui turneul în condiţii bune. „Un Campionat Mondial nu înseamnă numai stadioanele. Avem nevoie de aeroporturi, de securitate, de confort. Oamenii care vin din ţări cu o economie foarte bună vor ca atunci când ies din aeroport să poată alege cu ce vor să se deplaseze: tren, metrou, autobuz, taxi... Aici ei nu au opţiuni. Am ratat ocazia de a oferi confort şi de a arăta o Brazilie diferită”, a spus Parreira. El a criticat şi întârzierile înregistrate la lucrările de mărire a aeroporturilor, în condiţiile în care Brazilia ştie de şapte ani că va găzdui CM 2014.

FIFA CONDAMNĂ ORICE FORMĂ DE VIOLENŢĂ

FIFA a precizat, după ce un tânăr a fost rănit grav la Sao Paulo, în timpul unei manifestaţii împotriva Cupei Mondiale din Brazilia, că respectă dreptul oamenilor de a protesta, dar condamnă orice formă de violenţă. „FIFA respectă dreptul de a manifesta paşnic, dacă sunt respectate drepturile fiecăruia, dar condamnă orice formă de violenţă”, se arată într-un mesaj al forului mondial, în care se menţionează că FIFA are încredere în autorităţile braziliene. Un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost rănit de două gloanţe trase de poliţia militară, sâmbătă, în timpul unei manifestaţii la Sao Paulo, la care au participat aproximativ 2.500 de persoane. Unul dintre gloanţe l-a lovit pe tânăr în torace, provocându-i o hemoragie internă. Luni, tânărul a ieşit din comă, dar starea sa rămâne gravă. Manifestaţia de sâmbătă a fost paşnică la început, dar a degenerat, fiind incendiată o maşină şi distrus un vehicul al Poliţiei. De asemenea, au fost distruse vitrinele mai multor magazine. 128 de persoane au fost arestate.

CHIŢU VA FI ÎMPRUMUTAT LA PAS GIANNINA

Atacantul Aurelian Chiţu va fi împrumutat pentru şase luni la echipa greacă PAS Giannina, a anunţat antrenorul formaţiei Valenciennes, Ariel Jacobs, informează „France Football“. Aurelian Chiţu, în vârstă de 22 de ani, a fost achiziţionat de Valenciennes, vara trecută, de la FC Viitorul. Echipa PAS Giannina ocupă locul 13 în campionatul Greciei.

PIRLO, CEL MAI BUN JUCĂTOR AL SEZONULUI TRECUT ÎN ITALIA

Conducătorul de joc al echipei Juventus Torino, Andrea Pirlo, a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului 2012-2013 din campionatul Italiei. „Voturile vin de la colegii mei, este extraordinar. Sigur voi rămâne la Juve”, a declarat Pirlo, care a primit premiul la Gala Sindicatului Jucătorilor Italieni (AIC). În echipa anului figurează şi fostul atacant al formaţiei Napoli, Edinson Cavani, transferat la Paris Saint-Germain, vara trecută, pentru 65 milioane de euro. Echipa sezonului este următoarea: Handanovic (Inter Milano) - Maggio (Napoli), Barzagli (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (AC Milan) - Vidal (Juventus), Pirlo (Juventus), Valero (Fiorentina) - Cavani (Napoli / PSG), Di Natale (Udinese), Balotelli (AC Milan).

BALOTELLI, AMENDAT CU 10.000 DE EURO

Atacantul formaţiei AC Milan, Mario Balotelli, a fost amendat cu 10.000 de euro de către judecătorul sportiv, pentru gesturile obscene comise la adresa fanilor echipei Cagliari, la meciul de duminică, din campionatul Italiei. Balotelli a marcat golul egalizator al echipei AC Milan, în min. 87, iar apoi a făcut gesturi obscene la adresa fanilor de la Cagliari, fiind avertizat de arbitrul meciului şi calmat cu greu de coechipierul său Kaka. În urma cartonaşului primit, Balotelli va fi suspendat etapa următoare. De asemenea, judecătorul sportiv Gianpaolo Tosel a decis ca echipa Cagliari să joace un meci fără spectatori, după ce suporterii au scandat insulte rasiste la adresa lui Balotelli. În meciul de duminică, AC Milan s-a impus cu 2-1.

GERRARD A DONAT 96.000 DE LIRE STERLINE PENTRU VICTIMELE DE PE „HILLSBOROUGH“

Căpitanul echipei FC Liverpool, Steven Gerrard, a donat, înaintea meciului cu Everton, 96.000 de lire sterline (circa 116.500 de euro) către Family Support Group, care încearcă să afle ce s-a întâmplat în 1989, când 96 de fani ai „cormoranilor“ au murit la un meci cu Nottingham Forest, informează BBC. Vărul actualului căpitan al FC Liverpool, Jon-Paul Gilhooley, în vârstă de 10 ani, a murit pe „Hillsborough“. Gerrard a declarat că dorea să facă acest lucru de mai multă vreme, dar la momentul potrivit. „Ştiu că în tribune este o bătaie de joc atunci când meciul începe, dar fanii lui Everton au fost superbi de la incidentul de pe „Hillsborough“. Cred că este momentul potrivit să fac donaţia acum, chiar înaintea derbyului Merseyside, dar este şi un mare „mulţumesc“ pentru ceea ce au făcut fanii lui Everton pentru noi. Când are loc o tragedie în oraş, ai parte de momente emoţionante”, a spus Gerrard. La semifinala Cupei Angliei din 1989, dintre FC Liverpool şi Nottingham Forest, disputată pe stadionul echipei Sheffield Wednesday, „Hillsborough“, 96 de fani ai „cormoranilor“ au murit în urma unor incidente. Un raport independent a relevat că 41 dintre victime ar fi putut supravieţui, în timp ce fanii echipei FC Liverpool au fost absolviţi de orice vină. În 2010, fostul antrenor al FC Liverpool, Rafael Benitez, a donat aceeaşi sumă către Family Support Group.

CHELSEA A FINALIZAT TRANSFERUL LUI SALAH

Chelsea Londra a anunţat finalizarea transferului mijlocaşului egiptean Mohamed Salah, cumpărat de la echipa elveţiană FC Basel contra sumei de 11 milioane de euro. Jucătorul în vârstă de 21 de ani juca la Basel din iunie 2012, marcând nouă goluri în 47 de meciuri. El este a treia achiziţie realizată de Chelsea în această iarnă, după Nemanja Matic şi Bertrand Traore. La capitolul plecări, gruparea londoneză tocmai s-a despărţit de mijlocaşul spaniol Juan Mata, cedat la Manchester United pentru 37,1 milioane de lire sterline (aproximativ 44,7 milioane de euro). Salah a mai fost dorit în această iarnă de FC Liverpool, care oferise 10 milioane de lire sterline, dar oferta „cormoranilor“ a fost refuzată.

PSG ŞI NEWCASTLE AU AJUNS LA UN ACORD PENTRU CABAYE

Grupările Paris Saint-Germain şi Newcastle United au ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului francez Yohan Cabaye, a anunţat presa engleză. Cabaye a fost transferat de Newcastle de la OSC Lille, în iunie 2011, pentru cinci milioane de euro. Potrivit presei engleze, PSG va plăti 20 de milioane de euro pentru achiziţionarea lui Cabaye. La finalul săptămânii trecute, Newcastle a refuzat 17 milioane de euro de la PSG pentru Cabaye, al cărui contract expira în iunie 2016.

FRANCEZUL DAVID NGOG, LA SWANSEA

Atacantul francez David Ngog a semnat, luni, un contract valabil până la finalul acestui sezon cu gruparea Swansea City, la care s-a transferat de la Bolton Wanderers, informează bbc.co.uk. Francezul avea contract cu Bolton până la finalul sezonului. Ngog a mai jucat pe parcursul carierei la echipele Paris Saint-Germain (2005-2008) şi FC Liverpool (2008-2011).

UN AUTOR CELEBRU VA SCRIE MEMORIILE LUI ROY KEANE

Scriitorul Roddy Doyle, creator al unora dintre cele mai cunoscute personaje din literatura irlandeză, recompensat cu Man Booker Prize în 1993, va colabora cu compatriotul său Roy Keane pentru a scrie un volum autobiografic dedicat celebrului sportiv. Roy Keane, fost căpitan al echipei Manchester United, şi Roddy Doyle vor colabora pentru a scrie „The Second Half”, un volum de memorii dedicat celebrului fotbalist irlandez, ce va fi publicat în a doua jumătate a acestui an. Roy Keane, care şi-a lansat prima autobiografie în 2002, la puţin timp după ce s-a retras din echipa naţională în timpul Campionatului Mondial din acel an, a avut o carieră sportivă plină de succese, dar şi de controverse. Fost căpitan al naţionalei, Roy Keane a devenit, anul trecut, antrenor secund al selecţionatei Irlandei, a câştigat şapte titluri în campionatul englez cu Manchester United, pe care a ajutat-o să obţină şi primul ei titlu de campioană europeană din ultimii 30 de ani, în 1999, înainte de a se certa cu managerul Alex Ferguson.

JUCĂTORII LUI SANTANDER NU VOR SĂ JOACE ÎN CUPA SPANIEI

Fotbaliştii echipei Racing Santander, din liga a treia spaniolă, au ameninţat că nu vor juca returul cu Real Sociedad, din sferturile de finală ale Cupei Spaniei, în semn de protest faţă de neplata salariilor de mai multe luni. Fotbaliştii au cerut demisia preşedintelui clubului şi a întregului Consiliu de Administraţie, ca urmare a lipsei de reacţie şi a situaţiei financiare din ce în ce mai grave. Racing Santander a pierdut săptămâna trecută, scor 1-3, meciul tur cu Real Sociedad, iar returul este programat joi. Potrivit presei spaniole, Racing Santander nu îşi poate plăti creditorii şi are conturile blocate.