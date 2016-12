ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

În temeiul articolului 27 din Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Constanţa, Comitetul Executiv al AJF convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ în data de 22.02.2014, ora 12.00, la restaurantul “Sport” din Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbărilor în Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, conform cererilor unor membri afiliaţi.

2. Alegerea reprezentanţilor din partea cluburilor ca membri ai Comitetului Executiv.

3. Alegerea vicepreşedinţilor AJF Constanţa, conform articolului 31 din Statutul AJF.

4. Diverse.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează ediţia 2014 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală, în perioada 1-23 februarie 2014. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, sau la numerele de telefon 0241/613.533 şi 0721/028.663.

SĂGEATA A STABILIT PRIMELE PARTIDE DE VERIFICARE

Aflată în cantonament în Antalya, Săgeata Năvodari şi-a stabilit primele două meciuri de verificare, programate la baza sportivă “Blue Water” din Side. Adversarele formaţiei pregătite de Cătălin Anghel, Norbert Niţă şi Gică Butoiu vor fi două echipe din prima ligă a Kazahstanului. Primul meci va avea loc mâine, cu Shakhter Karagandy (locul 3), iar cel de-al doilea se va disputa vineri, 31 ianuarie, cu Irtysh Pavlodar (locul 4).

PANTILIMON ŞI MANCHESTER CITY, ÎN OPTIMILE CUPEI ANGLIEI

Formaţia Manchester City, cu portarul Costel Pantilimon integralist, s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (Aguero 60, 79, 90+3, Kolarov 87 / Forestieri 21, Deeney 30), echipa de ligă secundă Watford, în 16-imile competiţiei. Tot sâmbătă au mai obţinut biletul pentru optimi FC Liverpool, Sunderland, Cardiff City, Southampton, Charlton (D2), Brighton (D2), Hull, Sheffield Wednesday (D2), Wigan (D2, deţinătoarea trofeului), Swansea şi Everton. Vineri s-a calificat în optimi Arsenal Londra, iar Nottingham Forest (D2) şi Preston (D3) au încheiat la egalitate, scor 0-0, astfel că meciul se va rejuca. Partidele Sheffield United (D3) - Fulham şi Chelsea - Stoke s-au jucat aseară, după închiderea ediţiei.

LUCHO GONZALEZ VA JUCA ÎN QATAR

Mijlocaşul argentinian Lucho Gonzalez va pleca de la FC Porto, urmând a evolua în Qatar, a anunţat antrenorul formaţiei portugheze, Paulo Fonseca. „FC Porto a fost de acord cu cererea lui Lucho Gonzalez, care şi-a dorit să urmeze alt drum”, a spus Fonseca. Conform cotidianului „O Jogo“, el va semna un contract pe 15 luni cu echipa Al Rayyan şi va primi un salariu de 4,5 milioane de euro. Lucho Gonzalez, în vârstă de 33 de ani, a evoluat la FC Porto în perioada 2005-2009, apoi a jucat la Olympique Marseille până în 2012, când a decis să revină la campioana Portugaliei.

MATA A SEMNAT CU MANCHESTER UNITED

Internaţionalul spaniol Juan Mata a semnat, sâmbătă, un contract cu Manchester United, a anunţat clubul englez, care precizează că transferul jucătorului de la Chelsea Londra s-a făcut în schimbul unei sume-record, de 37,1 milioane de lire sterline. „Sunt încântat că mă alătur echipei Manchester United. Anii petrecuţi la Chelsea au fost foarte fericiţi, dar a venit momentul unei noi provocări. United este locul perfect pentru mine şi sunt încântat că am şansa de a participa la faza următoare în istoria clubului. Chelsea este un club de top şi am acolo mulţi prieteni, dar şansa de a juca pentru Manchester United nu poate fi refuzată”, a declarat Mata (25 de ani), care a venit la Chelsea în 2011, după ce jucase anterior la Real Madrid B (2006-2007) şi FC Valencia (2007-2011).

FINAL DE SEZON PENTRU BLASZCZYKOWSKI

Internaţionalul polonez al echipei Borussia Dortmund, Jakub Blaszczykowski, va rata restul sezonului, din cauza unei accidentări pe care a suferit-o la meciul cu Augsburg, scor 2-2, disputat sâmbătă, în etapa a 18-a a campionatului Germaniei. „Avem veşti proaste. Este un dezastru pentru noi şi mai ales pentru Kuba”, a declarat după meci antrenorul Jürgen Klopp. „Nu am scăpat de ce mi-a fost frică: este ruptură de ligament încrucişat la genunchiul stâng. Voi fi operat joi. Voi face totul pentru a reveni mai puternic”, a scris jucătorul pe pagina sa de Facebook, după ce duminică a fost supus unui RMN. Blaszczykowski s-a accidentat la un duel cu un adversar şi a fost înlocuit în minutul 6 de atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang.

FALCAO ARE ŞANSE DE RECUPERARE PENTRU CM 2014

Internaţionalul columbian al echipei AS Monaco, Radamel Falcao, operat sâmbătă în Portugalia, are aproximativ 50 la sută şanse de recuperare pentru Campionatul Mondial din Brazilia, a declarat chirurgul care a făcut intervenţia, Jose Carlos Noronha. „Având în vedere faptul că mai sunt cinci luni, caracteristicile sportivului şi programul de recuperare pe care îl va face, estimez, poate exagerând, că are aproximativ 50 la sută şanse să fie refăcut pentru Campionatul Mondial”, a spus medicul portughez. El a precizat că „recuperarea depinde, înainte de toate, de determinarea” lui Falcao. „El pare foarte hotărât şi este încrezător”, a adăugat Noronha. Falcao s-a accidentat miercuri seară, în prima repriză a partidei câştigate de AS Monaco, scor 3-0, în faţa echipei de liga a patra Chasselay, în 16-imile de finală ale Cupei Franţei, meci în care columbianul a marcat un gol.

PUYOL A DEVENIT TATĂ PENTRU PRIMA OARĂ

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Carles Puyol, a devenit tată pentru prima oară, după ce partenera sa de viaţă, Vanessa Lorenzo, a născut o fetiţă care se va numi Manuela, anunţă presa spaniolă. „Suntem fericiţi să anunţăm că s-a născut Manuela, prima noastră fiică”, a scris Carles Puyol pe Twitter. Carles Puyol (35 de ani) şi Vanessa Lorenzo (37 de ani) formează un cuplu din 2012.