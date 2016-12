FRANŢA, PRIMA FINALISTĂ A CE DE HANDBAL MASCULIN

Naţionala de handbal masculin a Franţei, campioana olimpică en titre, este prima formaţie calificată în finala Campionatului European din Danemarca, după ce, vineri seară, a învins, scor 30-27 (12-14), campioana mondială, Spania. Cealaltă semifinală, dintre Danemarca (deţinătoarea titlului european) şi Croaţia, s-a disputat vineri seară, după închiderea ediţiei. Tot vineri, în partida pentru locul 5, Islanda a învins, scor 28-27 (13-16), reprezentativa Poloniei. Finala mare este programată duminică, de la ora 18.30, iar meciul pentru medaliile de bronz se va disputa tot duminică, de la ora 16.00. Ambele meciuri vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 2.

TENIS DE MASĂ ÎN SALA DE LA LPS “NICOLAE ROTARU”

Sâmbătă şi duminică, la Constanţa, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, se vor disputa partidele din cadrul Top 12 la tenis de masă, întrecerea rezervată junioarelor şi juniorilor I. De la LPS “Nicolae Rotaru” (antrenori Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon) vor participa Alina Zaharia şi Mihaela Plăeaşu - la junioare (dacă Andreea Roşca nu va participa, atunci este posibilă şi prezenţa constănţencei Andreea Bucur), Cristian Pletea, Bogdan Postudor, Sedan Orazali şi Alin Maran - la juniori. Duminica trecută, Ana Maria Sebe (CS Farul Constanţa) s-a impus la Top 12 rezervat senioarelor, prima competiţie din acest an.

MECIURI DE VOLEI LA CONSTANŢA

Sala „Tomis“ din Constanţa va găzdui sâmbătă, de la ora 14.00, în etapa a 13-a a Diviziei A2 Est, partida dintre CVM Tomis Congaz Constanţa (locul 4, 17 puncte) şi CS Tricolorul LMV Ploieşti (locul 2, 27p). Duminică, de la ora 12.00, tot în Sala „Tomis“, este programat derby-ul dintre CVM Tomis Constanţa şi CSŞ 1 Constanţa, din etapa a 5-a a Seriei B a Campionatului Naţional rezervat cadeţilor. Tot duminică, de la ora 9.00, în sala de sport a Liceului de Telecomunicaţii, vor avea loc şi meciurile turneului al treilea din cadrul Campionatului Naţional de minivolei, întrecerea feminină, la care participă formaţiile CSV 2004 Tomis Constanţa (antrenori Doina şi Constantin Ferenţi), CSŞ 1 Constanţa (antrenor Gheorghe Brînză) şi ACS Axiopolis Cernavodă (antrenor Ionuţ Iordache).

SELMA CADÎR, ELIMINATĂ DE LA “PETIT AS”

Tenismena constănţeană Selma Cadâr s-a oprit în sferturile de finală ale turneului internaţional de tenis de câmp de categoria I “Petit As”, un minicampionat mondial rezervat juniorilor sub 14 ani, care are loc în micuţa localitate franceză Tarbes. Sportiva pregătită de Mircea Galan şi legitimată la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a cedat, cu 6-7, 3-6, în disputa cu americanca Grace Joyce.

ECHIPAJUL ROMÂN DE BOB DUBLU FEMININ, LA JO DE LA SOCI

Echipajul de dublu feminin la bob, format din Maria Adela Constantin şi Andreea Grecu, va participa la Jocurile Olimpice de iarnă ca urmare a relocării efectuate de federaţia de specialitate, ceea ce măreşte la 24 numărul sportivilor care vor reprezenta România la Soci. Ele se alătură astfel celorlalţi 22 de sportivi deja calificaţi pentru Soci. La ultima ediţie a JO de iarnă, Vancouver 2010, România a fost reprezentată de 28 de sportivi. Plecarea delegaţiei României spre Soci este programată pentru 2 februarie.

SORIN PÎTEA VA CONCURA ÎN CUPA MONDIALĂ DE SĂRITURI CU SCHIURILE

Sorin Iulian Pîtea, în vârstă de 16 ani, primul român care va participa în proba de sărituri cu schiurile la Jocurile Olimpice, după o pauză de 22 de ani, s-a calificat pentru etapa de Cupă Mondială de la Sapporo (Japonia). Pîtea, legitimat la CSŞ Dinamo Rîşnov, s-a clasat pe locul 34 în calificări, cu o săritură de 109,5 metri şi un punctaj de 89,5 puncte. Lungimea trambulinei de la Sapporo este de 134 m, punctul de construcţie fiind la 120 m. Celălalt român prezent în calificările de vineri, Eduard Torok (16 ani, CSŞ Dinamo Rîşnov), a ratat calificarea, clasându-se pe locul 53, cu 97 m şi 64,4 p. Etapa a 18-a a Cupei Mondiale va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 9.30 (16.30 ora locală). Pîtea va fi al 16-lea săritor care va lua startul, din totalul de 50. Ultimul săritor cu schiurile din România care a participat la o ediţie a Jocurilor Olimpice a fost Virgil Neagoe, în 1992, la Albertville (Franţa). El s-a clasat pe locul 57 la trambulina de 70 m şi pe locul 58 la cea de 120 m.

TIVADAR A SEMNAT CU SCM CRAIOVA

Handbalista Mihaela Tivadar, care a părăsit echipa Universitatea Jolidon Cluj în urmă cu trei zile, din cauza restanţelor financiare, a semnat un contract până la finalul sezonului cu formaţia SCM Craiova, antrenată de Carmen Amariei. Mihaela Tivadar plecase de la Cluj-Napoca pentru că nu i-au fost plătite restanţele financiare. „Nu mi-au fost plătite restanţele cerute în memoriul pe care l-am depus la federaţie şi perioada mea în alb şi negru a luat sfârşit. Au fost trei ani şi jumătate frumoşi, poate cei mai frumoşi din cariera mea, dar până la urmă s-au terminat. Nu pentru că am vrut eu, ci, probabil, aşa a fost să fie”, a afirmat jucătoarea într-un mesaj postat pe o reţea de socializare. În cariera sa, Mihaela Tivadar a mai evoluat la Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vâlcea, HCM Roman şi Elda Prestigio (Spania). A câştigat Challenge Cup cu Rulmentul Braşov (în 2006), Cupa Cupelor cu Oltchim (în 2007), iar la nivel de echipă naţională este medaliată cu argint la CM din 2005.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Real Madrid a suferit prima înfrângere în actuala ediţie a Euroligii de baschet masculin, după 13 etape în care reuşise victorii lejere! Campioana Spaniei a pierdut la Moscova, cu CSKA, într-un meci în care campioana Rusiei a condus ostilităţile de la un capăt la altul al jocului! Înfrângerea a dus şi la pierderea primei poziţii în clasamentul Grupei F, Maccabi având patru victorii din patru posibile în această fază! Emoţii mari şi pentru FC Barcelona, condusă pe teren propriu de Unicaja timp de trei sferturi! Catalanii au avut un ultim sfert foarte bun şi au reuşit o victorie la limită. Rezultatele de joi seară - Grupa E: Fenerbahce Ulker - Panathinaikos Atena 77-72, FC Barcelona - Unicaja Malaga 83-79; Grupa F: CSKA Moscova - Real Madrid 85-71, Maccabi Tel Aviv - Partizan Belgrad 88-67, FC Bayern München - Galatasaray Istanbul 66-72. Vineri seară s-au jucat ultimele partide ale etapei a patra - Grupa E: Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milano, Laboral Kutxa - Olympiacos Pireu; Grupa F: Lokomotiv Kuban - Zalgiris Kaunas.

BUGET OPERAŢIONAL DE 2,9 MILIARDE DE DOLARI PENTRU JO DIN 2016

Comitetul local de organizare a Jocurilor Olimpice de vară din 2016, de la Rio de Janeiro, a anunţat un buget operaţional în creştere cu 27 la sută faţă de previziunile iniţiale. Bugetul operaţional anunţat este de 2,9 miliarde de dolari, iar cel prevăzut iniţial era de 1,77 miliarde de dolari. Bugetul a fost reevaluat din cauza inflaţiei, a includerii a patru noi sporturi în programul olimpic, a progreselor tehnologice şi a introducerii unor noi regulamente, precum şi a costurilor legate de satul olimpic. Suma de 2,9 miliarde de dolari, asigurată exclusiv din fonduri private (sponsori, vânzarea de bilete, contribuţia CIO etc.), reprezintă bugetul operaţional al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Rio de Janeiro. Această sumă nu include costurile de construcţie sau ale altor lucrări privind infrastructura, care vor fi finanţate din bani publici. Suma totală ar putea fi anunţată marţi, aceasta putând fi de aproximativ 12 miliarde de dolari.

HAYLEY WICKENHEISER, PORTDRAPELUL CANADEI LA SOCI

Jucătoarea de hochei pe gheaţă Hayley Wickenheiser, în vârstă de 35 de ani, care în februarie va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă, va fi portdrapelul Canadei la Soci. Wickenheiser a făcut parte din echipa Canadei câştigătoare a aurului olimpic în 2002, 2006 şi 2010. Ea mai are în palmares şi o medalie olimpică de argint (1998). Wickenheiser a participat şi la o ediţie a JO de vară, în 2000, la Sydney, în proba de softball. În 2010, la Vancouver, portdrapelul Canadei a fost Clara Hughes (concurentă la patinaj viteză).

WANG MENG NU VA PARTICIPA LA JO DE LA SOCI

Sportiva chineză Wang Meng, multiplă campioană mondială şi olimpică la patinaj viteză, a confirmat că va lipsi de la JO de iarnă de la Soci, din cauza unei fracturi la gleznă. Wang Meng, cea mai titrată sportivă chineză la JO de iarnă, a declarat pentru televiziunea publică CCTV că nu are nicio şansă să participe la Jocurile Olimpice de la Soci. Absenţa patinatoarei în vârstă de 28 de ani este o lovitură importantă pentru China: Wang Meng a câştigat trei dintre cele cinci medalii de aur ale chinezilor de la JO de la Vancouver, în 2010. Wang a suferit o dublă fractură în timpul unui antrenament la Shanghai, săptămâna trecută. Wang Meng a câştigat trei medalii de aur la JO din 2010 şi una de aur, una de argint şi una de bronz la Torino, în 2006.

AFRICA DE SUD REFUZĂ SĂ TRIMITĂ UN SCHIOR LA SOCI

Campionul sud-african la schi Sive Speelman ar putea să nu participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, după decizia comitetului naţional (SASCOC) de a nu-l lăsa să participe, a anunţat federaţia locală. Speelman, în vârstă de 18 ani, s-a calificat în ciuda dificultăţilor financiare şi a unei recente circumcizii tradiţionale, însă comitetul sud-african consideră că sportivul, locul 2.290 mondial, nu are nicio şansă. „Este de neînţeles de ce Africa de Sud nu are interesul să fie reprezentată la Jocurile Olimpice”, a declarat preşedintele federaţiei pentru sporturile de iarnă, Peter Pilz. Speelman a crescut în apropiere de singura staţiune de schi din Africa de Sud, situată la Tiffindell. Antrenat de fostul campion rus Alexander Heath, el ar fi fost singurul sud-african care mergea la JO de la Soci, competiţe care va începe la 7 februarie. Îndoliat de pierderea unui prieten, mort după o circumcizie tradiţională, Speelman a decis să facă şi el acest ritual după Crăciun pentru „a concura ca bărbat, nu ca un copil”. „Dacă alte ţări din lumea întreagă ar alege să trimită doar concurenţi care pot câştiga medalii, Jocurile Olimpice nu ar mai exista”, a menţionat Pilz.

KOBE BRYANT, SELECŢIONAT PENTRU A 16-A OARĂ LA ALL STAR GAME

Baschetbalistul echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a fost selecţionat pentru a 16-a oară la All Star Game, unde se vor întâlni cei mai buni jucători din Conferinţa de Vest şi cea de Est. El a recunoscut însă că nu merită această onoare, deoarece în acest sezon a jucat în doar şase meciuri. „Cu tot respectul pentru fanii care m-au votat, ei trebuie să ştie că apreciez asta, dar trebuie şi să faci ceea ce este corect. Sunt tineri care au evoluat tot sezonul şi care merită să joace. Este important pentru ei“, a spus Bryant, conform postului ESPN. Baschetbalistul în vârstă de 35 de ani a lăsat să se înţeleagă faptul că ar putea să participe la All Star Game, dar să joace puţin. Kobe Bryant a ratat începutul sezonului deoarece nu era refăcut în urma unei operaţii la tendonul lui Ahile. El a jucat în şase meciuri, în decembrie, după care s-a accidentat din nou, de această dată la genunchiul stâng. Bryant a primit aproape un milion de voturi din partea publicului, la consultarea pentru stabilirea componenţei celor două echipe care vor juca All Star Game. Meciul vedetelor din NBA va avea loc pe 16 februarie, la New Orleans, cele două echipe având următoarea componenţă în urma voturilor acordate de suporteri - Conferinţa de Vest: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Oklahoma Ciity Thunder), Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Kevin Love (Minnesota); Conferinţa de Est: Dwyane Wade (Miami Heat), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Miami Heat), Paul George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks).

GALA SUPER BOWL VA FI DIFUZATĂ, ÎN ACEST AN, PENTRU PRIMA DATĂ LIVE ŞI ÎN EUROPA

Fox International Channels va transmite live în acest an, pentru prima dată în Europa, finala campionatului de fotbal american - Super Bowl -, care va avea loc la 2 februarie, în oraşul New Jersey, informează broadbandtvnews.com. Gala va fi recepţionată live în peste 12 milioane de case din Europa, prin intermediul televiziunilor Fox Sports - care emite în Italia, Olanda, Turcia şi Cipru - şi Fox, care emite în Grecia, Bulgaria, Serbia, Croaţia şi Slovenia. În Europa, gala Super Bowl va fi difuzată la 2 februarie, începând cu ora 23.25 GMT. Echipele Denver Broncos şi Seattle Seahawks îşi vor disputa titlul Super Bowl 2014, pe 2 februarie, la MetLife Stadium din New Jersey. Trupa rock americană Red Hot Chili Peppers va cânta alături de Bruno Mars în show-ul programat în pauza finalei din acest an a Super Bowl. La gala Super Bowl 2013, desfăşurată în luna februarie, la New Orleans, Beyonce a cântat în faţa a 73.000 de spectatori, show-ul fiind urmărit la televizor de peste 100 de milioane de americani. Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită uriaşei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din Statele Unite ale Americii au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Prince şi The Rolling Stones au concertat cu ocazia acestui eveniment, în ultimii ani.

FERRARI ÎŞI PREZINTĂ NOUL MONOPOST

Echipa de Formula 1 Ferrari va prezenta, sâmbătă, noul său monopost dotat cu motor hibrid V6 turbo, cu trei zile înaintea debutului testelor din presezon, care vor avea loc pe circuitul de la Jerez (Spania). Cu această ocazie, scuderia de la Maranello le propune fanilor să voteze, prin intermediul site-ului oficial, denumirea monopostului pe care spaniolul Fernando Alonso şi finlandezul Kimi Raikkonen îl vor utiliza pe parcursul Campionatului Mondial de Formula 1 ediţia 2014, o premieră în istoria Ferrari. După ce va fi lansat, sâmbătă, pe internet, monopostul va avea prima sa apariţie în public la 28 ianuarie, în cadrul testelor de la Jerez. Campionatul Mondial de Formula 1 va începe la 14 martie, cu Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne.

FANII AU BOTEZAT NOUL MONOPOST FERRARI: F14 T

Peste 1,12 milioane de fani au participat la un sondaj realizat pe internet de Ferrari pentru a găsi numele potrivit monopostului cu care Fernando Alonso şi Kimi Raikkonen vor concura în sezonul 2014 al Campionatului Mondial de Formula 1, F14 T fiind preferinţa majorităţii votanţilor. Numele câştigător a fost votat, pe pagina web a echipei şi pe conturile oficiale de Twitter şi Facebook, de 369.711 de persoane, reprezentând 32,9% din totalul de 1.123.741 de participanţi la sondaj. La mică distanţă, cu 31,2%, s-a situat F166 Turbo, alte denumiri fiind F14 Scuderia (18,8%), F14 Maranello (12,3%) şi F616 (4,8%). Săptămâna trecută, Alonso s-a exprimat, pe contul său de Twitter, în favoarea numelui ieşit câştigător, F14 T, şi i-a încurajat pe suporterii scuderiei să-l voteze.

MARIA HOEFL-RIESCH A CÂŞTIGAT COBORÂREA DE LA CORTINA D’AMPEZZO

Maria Hoefl-Riesch (Germania) a fost cea mai rapidă schioare în proba de coborâre care a avut loc vineri în localitatea italiană Cortina d’Ampezzo, contând pentru Cupa Mondială de schi alpin. Clasată a doua în slalomul super-uriaş de joi, după austriaca Elisabeth Goergl, germanca şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului general al Cupei Mondiale. Ea are acum 961 de puncte, fiind urmată de Tina Weirather (Liechtenstein) 803p şi de Anna Fenninger (Austria) 794p. În coborârea de la Cortina, Hoefl-Riesch a fost urmată de Weirather, la 31 de sutimi, şi de austriaca Nicole Schmidhoffer, la 75 de sutimi. Sâmbătă, pe aceeaşi pârtie, va avea loc încă o cursă de coborâre, iar duminică este programat un alt SuperG.