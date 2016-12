VALENTIN APOSTOL A VENIT LA FC FARUL

După ce a oprit nouă dintre jucătorii testaţi la trialul organizat sâmbătă, FC Farul Constanţa s-a mai întărit ieri cu un jucător experimentat, care a evoluat şi în prima ligă. Astfel, la antrenamentele conduse de Ştefan Petcu a participat şi mijlocaşul Valentin Apostol. În vârstă de 29 de ani, acesta a mai evoluat la Minerul Lupeni, UT Arad şi Săgeata Năvodari, cu ultima echipă reuşind să promoveze în prima ligă. Valentin Apostol a venit din postura de jucător liber de contract, după ce şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu gruparea din Năvodari.

CONTRA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU PETROLUL

Antrenorul Cosmin Contra şi-a prelungit cu un an înţelegerea pe care o avea cu Petrolul Ploieşti, noul contract urmând să expire la finalul sezonului 2014/2015, informează site-ul oficial al grupării prahovene. „N-am făcut decât să-mi respect cuvântul dat celor din conducere şi le mulţumesc că au în continuare încredere în mine. A fost o simplă formalitate, dat fiind că lucrurile erau stabilite de mai mult timp. Era normal să-mi duc munca mai departe şi sper ca şi în acest sezon să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Contra, care antrenează formaţia ploieşteană din toamna anului 2012, reuşind să câştige anul trecut Cupa României, primul trofeu al prahovenilor după o pauză de 18 ani.

PROBLEME LA PETROLUL

Procurorii DNA Ploieşti au ridicat, ieri, mai multe documente de la sediul Primăriei Ploieşti, într-un dosar în care procurorii fac verificări privind plăţile din bugetul local către Asociaţia “Lupii Galbeni”, respectiv premiile acordate echipei Petrolul Ploieşti. Primarul municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, a declarat că “se pare” că este vorba despre un dosar care ar avea la bază o sesizare făcută la DNA de către o fostă directoare economică din cadrul Primăriei, dată afară pe motiv că a refuzat să semneze documente prin care din bugetul local se făceau plăţi către Asociaţia “Lupii Galbeni”, plăţi care reprezintă premii pentru echipa de fotbal Petrolul Ploieşti.

NIKOLIC A SEMNAT CU INCHEON UNITED

Atacantul muntenegrean Stefan Nikolic, în vârstă de 23 de ani, care a evoluat până în această iarnă la Steaua Bucureşti, a semnat un contract cu gruparea Incheon United, informează site-ul oficial al clubului sud-coreean. Nikolic a mai evoluat în cariera sa la formaţiile OFK Blegrad, Lierse şi Roeselare, înainte de a se transfera, în 2010, la FC Timişoara. De la gruparea bănăţeană a fost achiziţionat de Steaua, în vara anului 2011. La finalul lunii decembrie 2013, antrenorul Laurenţiu Reghecampf a anunţat că nu se va mai baza pe Nikolic pentru ultima parte a sezonului. Odată cu atacantul din Muntenegru, Incheon United l-a transferat şi pe mijlocaşul brazilian Olivio Da Rosa Ivo (28 de ani), care a evoluat ultima dată la Criciuma.

JEROME CHAMPAGNE ŞI-A ANUNŢAT CANDIDATURA LA PREŞEDINŢIA FIFA

Francezul Jerome Champagne, în vârstă de 55 de ani, fost adjunct al secretarului general al FIFA, şi-a anunţat candidatura la preşedinţia forului fotbalistic mondial. Champagne, care a fost adjunctul secretarului general în perioada 2002-2005, este primul candidat oficial la şefia FIFA. Joseph Blatter, preşedintele în exerciţiu, a anunţat că va dezvălui dacă va candida pentru un nou mandat înainte de congresul FIFA din perioada 10-11 iunie, de la Sao Paulo. Alegerile sunt programate în 2015.

DAVID MOYES NU DEMISIONEAZĂ

„Nu vom arunca prosopul cât timp va exista o şansă. Meseria mea este să încerc şi să reuşesc să câştig titlul. Singurul răspuns inteligent este să spunem: „să câştigăm următorul meci“. Până acum aveam o singură înfrângere în ultimele şase partide de campionat, nu era chiar atât de rău”, a declarat antrenorul echipei Manchester United, David Moyes, la finalul meciului cu Chelsea (1-3), în urma căruia campioana en titre a rămas la 14 puncte de liderul Arsenal după 22 de etape din Premier League. Cu 16 etape rămase de disputat, „Diavolii Roşii” sunt pe locul 7 în clasament, cu 37 de puncte, la 13 lungimi de ocupanta poziţiei secunde, concitadina Manchester City, şi la 12 puncte de formaţia de pe locul 3, Chelsea. În timpul jocului de duminică, fanii londonezi au scandat ca tehnicianul scoţian să rămână la Manchester United, formaţie pe care a preluat-o în vară, după retragerea legendarului Alex Ferguson.

FC BARCELONA VA RECONSTRUI ACTUALA ARENĂ “CAMP NOU”

Clubul spaniol FC Barcelona va propune, în final, fanilor construirea unui nou stadion începând din locul unde se află actuala arenă “Camp Nou” şi nu într-un loc diferit, aşa cum se preconiza iniţial, a anunţat preşedintele Sandro Rosell. Propunerea va fi supusă votului „socios“ (suporterii cotizanţi ai clubului) pe 5 şi 6 aprilie. Noua arenă pe care Barcelona îşi va disputa meciurile de acasă va avea o capacitate de 105.000 locuri, faţă de 99.354 acum. Renovarea, care-i va conferi stadionului construit în 1950 o arhitectură futuristă, va costa 600 de milioane de euro şi va include în plus o clădire nouă.

ACORDAREA „BALONULUI DE AUR“, DECIZIE POLITICĂ

Fotbalistul echipei Bayern München, Franck Ribery, a declarat într-un interviu pentru presa germană că la alegerea câştigătorului “Balonului de Aur” a fost „o decizie politică” şi că, după ce perioada de votare s-a prelungit, era clar că trofeul va fi primit de Cristiano Ronaldo. „Eu am câştigat tot ce se putea câştiga, cu Bayern şi individual. Ronaldo nu a câştigat nimic. Nu îmi pare rău că nu am primit trofeul, însă doare puţin. Meritam să câştig „Balonul de Aur“. Era clar că Ronaldo urma să câştige. Perioada de votare s-a prelungit cu două săptămâni. Asta nu s-a mai întâmplat înainte. Nu a fost fotbal, a fost o decizie politică”, a spus Ribery, care în 2013 a câştigat campionatul Germaniei, Cupa Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor. Franck Ribery, în vârstă de 30 de ani, s-a situat pe locul 3 în finala pentru “Balonul de Aur” din 2013, cu 23,36% din voturi, după portughezul Cristiano Ronaldo (27,99%) şi argentinianul Lionel Messi (24,72%).

ANELKA, PUS SUB ACUZARE DE FEDERAŢIA ENGLEZĂ

Nicolas Anelka, atacantul francez al echipei West Bromwich Albion, a fost pus sub acuzare de Federaţia Engleză de Fotbal (FA) pentru că a sărbătorit un gol cu o aşa-numită „quenelle”, gest pe care unele voci îl consideră ca antisemit. Anelka (34 de ani) a declanşat o furtună mediatică atunci când a sărbătorit, pe 28 decembrie, un gol contra lui West Ham printr-un gest inventat de umoristul francez Dieudonne. Acesta reprezintă un braţ întins în jos, iar celălalt încrucişat peste piept, multe voci considerându-l un salut antisemit. Anelka studiază acum opţiunile pe care le are în apărarea sa, a anunţat clubul West Bromwich Albion, după ce FA a deschis procedura disciplinară.

AS ROMA L-A ACHIZIŢIONAT PE MICHEL BASTOS

Mijlocaşul brazilian al echipei Al Ain (Emiratele Arabe Unite), Michel Bastos, a fost împrumutat până la finalul sezonului la formaţia AS Roma, a anunţat clubul italian. AS Roma a plătit suma de 1,1 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului brazilian şi are o opţiune de cumpărare definitivă pentru 3,5 milioane de euro. Bastos, care a mai lucrat cu antrenorul Rudi Garcia la OSC Lille, în perioada 2007-2009, este al doilea transfer făcut de AS Roma în această iarnă, după achiziţionarea mijlocaşului belgian Radja Nainggolan, de la Cagliari. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a evoluat în cariera sa la formaţiile Atletico Paranaense, Gremio Porto Alegre, Figueirense, OSC Lille, Olympique Lyon, Schalke 04 Gelsenkirchen şi Al Ain.

PAUL INCE, DEMIS DE LA BLACKPOOL

Fostul internaţional englez Paul Ince a fost demis, ieri, din funcţia de antrenor al echipei Blackpool, după nouă înfrângeri în ultimele zece meciuri, a anunţat clubul din a doua ligă engleză. Fostul mijlocaş în vârstă de 46 de ani, care a jucat la Manchester United, Inter şi Liverpool, are 53 de selecţii şi două goluri în naţionala Angliei, alături de care a jucat la CM din 1998 şi la EURO 1996 şi 2000. Venit la Blackpool iarna trecută, Ince va fi înlocuit de Barry Ferguson.

INCIDENT ÎNTRE DOI JUCĂTORI LA ANTRENAMENTUL LUI SWANSEA

Gruparea Swansea a anunţat, ieri, că Poliţia a fost chemată, la finalul săptămânii, după un incident între doi jucători la un antrenament, dar a dezminţit că ar fi existat ameninţări cu o cărămidă, aşa cum informase presa engleză. „Chico Flores şi Barry Monk au avut un schimb de replici, lucru care se mai întâmplă între jucători, dar nu a existat nicio ameninţare. O persoană a chemat Poliţia, care a considerat că nu trebuie să intervină. Clubul neagă categoric că ar fi existat ameninţări cu o cărămidă. Cazul este închis”, a anunţat Swansea. Fost căpian al echipei Ţării Galilor, Monk nu a mai jucat din septembrie, din cauza unei accidentări la un genunchi. Flores este titular în echipa lui Michael Laudrup. Swansea a pierdut apoi pe teren propriu, scor 1-3, cu Tottenham, în campionatul Angliei.

ALVARO PEREIRA VA EVOLUA LA SAO PAULO

Fundaşul uruguayan al echipei Internazionale Milano, Alvaro Pereira, a fost cedat la formaţia Sao Paulo, a anunţat clubul brazilian. Fostul jucător al echipei CFR Cluj în sezonul 2008-2009 a fost cedat de Inter Milano sub formă de împrumut până în vara anului 2015. Alvaro Pereira, în vârstă de 28 de ani, va fi prezentat oficial joi pe stadionul “Morumbi” din Sao Paulo. „Să joc la Sao Paulo este o plăcere şi o responsabilitate foarte mare. Este un pas important în cariera mea şi vreau să mă ridic la nivelul conaţionalilor mei care au făcut istorie pentru această echipă. Pentru mine este o onoare să apăr culorile unuia dintre cele mai mari cluburi din lume. Vreau să rămân mult timp aici şi să-i facem fericiţi pe suporteri”, a declarat Alvaro Pereira, care a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Miramar, Quilmes, Argentinos Juniors, CFR Cluj, FC Porto şi Inter Milano.

ARDILES, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Fostul fotbalist argentinian Osvaldo Ardiles a fost implicat într-un accident rutier în noaptea de luni spre marţi, în Insulele Falkland (Malvine), informează BBC. Ardiles a pierdut controlul automobilului în care se mai afla şi fostul său coechipier Ricky Villa. El a fost transportat la spital, unde i s-au aplicat 20 de puncte de sutură la cap, dar apoi a fost externat. Osvaldo Ardiles a câştigat Cupa Mondială cu Argentina în 1978 şi a jucat în perioada 1978-1988 la Tottenham. Ardiles şi Villa se aflau în Malvine pentru realizarea unui documentar.