CE DE HANDBAL MASCULIN

Danemarca (din Grupa Principală 1) şi Franţa (din Grupa Principală 2) sunt primele echipe calificate în semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Echipa gazdă, Danemarca, îşi asigurase prezenţa în penultimul act al competiţiei încă înaintea ultimei partide din grupă, învingând luni seară, scor 28-24 reprezentativa Ungariei. Tot în penultimul act a pătruns şi Franţa, după ce a câştigat, cu 39-30, meciul cu Belarus, desfăşurat aseară în Grupa Principală 2. Într-o altă partidă desfăşurată marţi seară în GP2, Croaţia a învins Rusia, scor 33-25. Meciul Polonia - Suedia (Grupa Principală 2) a avut loc după închiderea ediţiei. Astăzi sunt programate următoarele partide - Grupa Principală 1: Macedonia - Spania (ora 17.00, TVR 2), Austria - Ungaria (ora 19.15), Danemarca - Islanda (ora 21.30); Grupa Principală 2: Rusia - Belarus (ora 16.45), Franţa - Suedia (ora 19.00) şi Polonia - Croaţia (ora 21.15).

SURPRIZĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal amatori AS Victoria Bucureşti a reuşit performanţa de a se califica în faza a doua a Cupei României, care se va desfăşura în perioada 26 februarie - 2 martie. Rezultate înregistrate în prima fază a Cupei României la handbal masculin: Danubius Călăraşi (Divizia A) - AS Victoria Bucureşti 21-14 (în tur: 25-33), HC Argeş (Divizia A) - Ştiinţa II Bacău (Divizia A) 22-32 (în tur: 23-40), HCM Focşani (Divizia A) - HC Vaslui (Divizia A) 21-32 (în tur: 28-37). În urma acestor rezultate, în faza a doua a Cupei României s-au calificat AS Victoria Bucureşti, Ştiinţa II Bacău şi HC Vaslui. În faza a doua vor evolua şi formaţiile din Liga Naţională de handbal masculin.

TG. MUREŞ ATACĂ SFERTURILE CUPEI CHALLENGE

Astăzi, de la ora 21.00, formaţia CSU Medicina Tg. Mureş va susţine în deplasare meciul retur din cadrul optimilor de finală ale Cupei Challenge la volei feminin, pe terenul echipei franceze ASPTT Mulhouse, la care joacă şi internaţionala Alina Albu. În tur, gruparea mureşeană a câştigat cu 3:2, astfel încât, conform noului regulament al Cupelor Europene, trebuie să învingă şi în retur pentru a merge mai departe. Dacă Mulhouse se impune cu 3:2, calificarea se va decide în urma disputării setului de aur. O victorie a gazdelor cu 3:0 sau 3:1 le asigură calificarea.

TIVADAR A PLECAT DE LA CLUJ

Handbalista Mihaela Tivadar a anunţat, ieri, că părăseşte echipa U. Jolidon Cluj, la care a evoluat trei ani şi jumătate, după ce nu i-au fost plătite restanţele salariale pe mai multe luni. „Nu mi-au fost plătite restanţele cerute în memoriul pe care l-am depus la federaţie şi perioada mea în alb şi negru a luat sfârşit. Au fost trei ani şi jumătate frumoşi, poate cei mai frumoşi din cariera mea, dar până la urmă s-au terminat. Nu pentru că am vrut eu, ci, probabil, aşa a fost să fie”, a afirmat jucătoarea într-un mesaj postat pe o reţea de socializare. Tivadar a făcut referiri şi la perioada în care nu a fost plătită de echipa clujeană. „Ce e prea mult deja dă pe afară, iar celor care vor să mă judece le spun atât: când am venit de la HCM Roman, acum trei ani şi jumătate, am scos din buzunarul meu 11.000 de euro pentru a-mi plăti transferul, iar acum, la plecare, am restanţe de şase luni şi jumătate. Cred că e destul!”, a spus handbalista.

ÎNFRÂNGERI ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin Gaz Metan Mediaş a fost învinsă aseară, pe teren propriu, de formaţia rusă Krasnye Krylia, cu 80-77 (44-33), în a doua partidă din faza optimilor de finală ale FIBA Eurochallenge. În meciul de debut din Grupa I a optimilor de finală ale competiţiei, echipa ardeleană a fost învinsă, în deplasare, de formaţia belgiană Antwerp Giants, cu 97-79 (49-38). Din grupă mai face parte echipa estoniană Tartu Rock (Estonia). Şi echipa SCM Craiova a fost învinsă aseară, în deplasare, de formaţia bulgară BC Levski Sofia, cu 84-73 (34-42), în a zecea partidă disputată în Liga Balcanică la baschet masculin. După zece meciuri, SCM Craiova a acumulat 14 puncte.

CORONA A URCAT PE LOCUL 3 ÎN LIGA MOL

ASC Corona Braşov a învins pe Miskolci Jegesmedvék cu scorul de 6-3 (3-0, 1-1, 2-2), luni seară, în Patinoarul Olimpic din Braşov, într-un meci din Liga MOL la hochei pe gheaţă. O victorie importantă pentru gazde, în faţa ocupantei locului secund în clasament, Corona aflându-se în luptă pentru play-off cu HSC Miercurea Ciuc şi Nove Zamky. Într-un alt meci foarte important, disputat tot luni seară, Dab Docler a învins pe HC Nové Zámky cu 6-4, ceea ce a contribuit la coborârea echipei slovace pe locul 4, în urma Coronei. Dab Docler a rămas lider în clasament, cu 85 de puncte (40 de jocuri), urmată de Miskolc 72p (41j), Corona 69p (41j), Nové Zámky 68p (40j), HSC Miercurea Ciuc 64p (39j), Ferencváros Budapesta ESMTK 59p (40j) şi UTE 6p (41j).

O VIOLONISTĂ VA REPREZENTA THAILANDA LA SOCI

Violonista Vanessa Mae, în vârstă de 35 de ani, va reprezenta Thailanda în proba de schi alpin la Jocurile Olimpice de la Soci, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS). „Vanessa Mae a îndeplinit criteriile de calificare la Soci”, a declarat Ana Jelusici, purtătoarea de cuvânt a FIS. Vanessa s-a născut în Singapore, tatăl ei fiind thailandez, iar mama sa, din China. Sportiva a crescut la Londra, unde s-a lansat în muzică. Ea se antrenează de mai mulţi ani în Elveţia, la Zermatt. Singurul sportiv thailandez participant la Jocurile Olimpice de iarnă a fost Prawat Nagvajara, care a luat startul în cursele de schi fond de la Salt Lake City, în 2002, şi de la Torino, în 2006.

KOBAYASHI ŞI ERICSSON, LA ECHIPA CATERHAM

Suedezul Marcus Ericsson şi japonezul Kamui Kobayashi vor pilota monoposturile Caterham în sezonul 2014 al Campionatului Mondial de Formula 1, ei luând locurile francezului Charles Pic şi olandezului Giedo van der Garde, a anunţat, ieri, echipa patronată de omul de afaceri malaezian Tony Fernandez. Kamui Kobayashi (27 de ani) a pilotat ultima dată în 2012, pentru echipa Sauber, dar a fost înlocuit la finalul sezonului cu mexicanul Esteban Gutierrez. Cea mai bună performanţă din cariera pilotului japonez a fost locul 3 ocupat chiar în ţara sa natală, la Suzuka, în 2012. Ericsson (23 de ani) va debuta la volanul unui monopost de Formula 1 în acest sezon. În cariera sa, el a concurat în karting, Formula BMW, Formula 3 şi ultima dată în GP2. Giedo van der Garde, debutant în F1 în 2013, nu va părăsi Marele Circ, el urmând să fie pilot de rezervă şi de teste la Sauber în acest an. El a mai îndeplinit acest rol la diverse echipe între 2007 şi 2009, apoi în 2012. În schimb, Pic nu are deocamdată un angajament în Formula 1, dar, beneficiind de susţinerea Renault Sport F1, el ar putea ajunge pilot de teste la Lotus-Renault.

KOBAYASHI A REVENIT ÎN F1 CU AJUTORUL BANILOR SUPORTERILOR SĂI

Pilotul japonez Kamui Kobayashi le-a mulţumit fanilor care i-au donat bani, ajutându-l astfel să-şi cumpere un loc în Formula 1 pentru sezonul 2014, la echipa Caterham, informează espnf1.com. Deşi a dovedit că este un pilot valoros şi spectaculos, Kobayashi şi-a pierdut locul la Sauber, la finalul anului 2012. În locul său a fost angajat mexicanul Esteban Gutierrez, susţinut masiv de gigantul Telmex, compania patronată de miliardarul Carlos Slim. După ce a fost concediat, Kobayashi a lansat o campanie pe internet, intitulată „Kamui Support“, pentru a strânge banii necesari să-i asigure un monopost în sezonul următor. Numeroşi fani şi câteva companii japoneze au fost sensibilizaţi de mesajul pilotului, oferindu-i diverse sume de bani pentru a-l ajuta în demersul său. La începutul anului 2013, Kobayashi a anunţat cu tristeţe că, deşi a reuşit să strângă opt milioane de euro, suma nu a fost suficientă pentru a-şi cumpăra un loc de titluar la o echipă din Formula 1. El preciza atunci că va păstra fondurile strânse şi le va folosi în sezonul 2014, când spera să aibă mai mult noroc. Ieri, Caterham a anunţat că l-a angajat pe Kobayashi pentru sezonul 2014, iar japonezul nu a uitat să le mulţumească susţinătorilor care l-au ajutat cu donaţii să revină în Formula 1.

PAUL DI RESTA REVINE ÎN DTM

Scoţianul Paul di Resta, care şi-a pierdut locul în Formula 1 la Force India, va reveni în sezonul 2014 în campionatul german de turisme (DTM), competiţie pe care a câştigat-o în 2010, el urmând să piloteze pentru echipa mărcii Mercedes. Di Resta (27 de ani) va conduce un Mercedes Coupe AMG, alături de un alt campion DTM britanic, Gary Paffett (32 de ani), câştigător al titlului în această serie în 2005. Marţi, Di Resta a efectuat primele teste cu echipa sa pe circuitul portughez Portimao. Între 2007 şi 2010, scoţianul a câştigat şase curse în DTM pentru Mercedes, după 42 de starturi. În 2006, el a concurat în Formula 3, serie pe care a câştigat-o în faţa coechipierului său de atunci, germanul Sebastian Vettel, care a devenit ulterior cvadruplu campion mondial în Formula 1.

MASSA A CONCURAT CU O CASCĂ INSCRIPŢIONATĂ CU NUMELE LUI SCHUMACHER

Pilotul brazilian Felipe Massa şi-a manifestat ieri susţinerea faţă de fostul său coechipier de la echipa Ferrari, Michael Schumacher, aflat în comă după un accident la schi, purtând o cască pe a cărei vizieră era inscripţionat numele multiplului campion mondial german, în timpul unei curse de karting. „Dragă Michael, bunul meu prieten, ai făcut multe pentru cariera mea şi mă rog pentru tine în fiecare zi. Am concurat în cursa de carturi cu numele tău pe viziera căştii, iar acum vreau să te văd mai puternic ca niciodată, aşa cum ai fost mereu. Te îmbrăţişez!”, a precizat Massa într-un mesaj adresat lui Schumi şi postat pe site-ul oficial al scuderiei Ferrari. Massa, care din acest an a devenit pilotul echipei britanice Williams, a concurat alături de Schumacher la Ferrari în sezonul 2006, la finalul căruia germanul s-a retras pentru prima oară din Formula 1, cu şapte titluri de campion mondial în palmares.

PLUŞENKO A REUŞIT DOUĂ SĂRITURI CVADRUPLE ÎNAINTEA SELECŢIEI PENTRU JO

Marţi, la Novogorsk, în apropiere de Moscova, patinatorul rus Evgheni Pluşenko (31 de ani) a susţinut un program liber pentru a vedea în ce formă se află înaintea selecţiei pentru Jocurile Olimpice de la Soci. „Ţarul” a prezentat un program liber cu uşile închise, în faţa unor specialişti. „Am patinat un program curat, cu toate elementele. Am reuşit două sărituri cvadruple, a doua într-o combinaţie cu o triplă, două sărituri triplu Axel şi cinci sărituri din a doua jumătate (cu bonificaţie). De acum voi continua să mă antrenez şi aştept decizia”. Ţinând cont că Rusia nu are decât un singur loc la masculin, iar Pluşenko a refuzat să participe la Campionatele Europene, după ce titlul naţional i-a fost „suflat” de tânărul Maksim Kovtun, clasat doar al 4-lea la Europenele de la Budapesta, nu se ştie care dintre ei va obţine acest loc. Palmaresul lui Pluşenko cuprinde trei medalii olimpice, între care una de aur în 2006. Federaţia Rusă îşi va anunţa selecţionata pentru Jocurile de la Soci cel mai târziu joi.