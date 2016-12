ANDONE NU VA CANDIDA LA PREŞEDINŢIA FRF

Tehnicianul Ioan Andone a declarat că a decis să nu candideze pentru conducerea Federaţiei Române de Fotbal, el dorind să îşi continue cariera de antrenor, informează dolce-sport.ro. „Decizia am luat-o în cursul săptămânii, m-am consultat şi cu familia, cu diferiţi oameni. Sunt antrenor. Nu voi candida, asta este clar. Din mai multe motive. Sută la sută nu voi candida. Voi rămâne să antrenez. Nu vreau ca peste 3-4 ani să nu reuşesc la federaţie şi să mă apuc iar de antrenorat. Tot ce am realizat ca jucător... Nu am fost talentat, am fost un tip care a muncit zi de zi, oră de oră, secundă de secundă. Aşa am fost şi ca antrenor. Nu am fost un geniu. Echipele pe care le-am antrenat au fost serioase, au muncit. Înveţi mai multe din înfrângeri decât din meciuri câştigate. Voi păstra aceeaşi linie, voi rămâne antrenor”, a spus Andone la Dolce Sport. La alegerile pentru preşedinţia FRF, programate în 5 martie, şi-au anunţat candidatura până acum Vasile Avram (fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor), Răzvan Burleanu (preşedintele Federaţiei de Minifotbal din România), fostul fotbalist Marcel Puşcaş şi fostul internaţional Gheorghe Popescu. În afară de aceştia, numele altor oameni de fotbal, Adrian Porumboiu şi Gheorghe Chivorchian, au fost vehiculate că se vor afla pe lista candidaţilor. Actualul conducător al FRF, Mircea Sandu, a anunţat că nu îşi mai doreşte încă un mandat la şefia instituţiei.

MARIN CONDESCU S-A RETRAS DE LA PANDURII TG. JIU

Marin Condescu a declarat că se retrage din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al echipei Pandurii Tg. Jiu, în locul său urmând să rămână preşedintele executiv Eugen Pîrvulescu. „Aşa cum am promis, mă retrag din Consiliul de Administraţie, forţat de sindicatele care m-au trimis acolo. Consider că, în zece ani de când sindicatele s-au implicat în activitatea echipei Pandurii, acestea şi-au făcut pe deplin datoria. Am luat o echipă din liga a treia şi am dus-o până în grupele UEFA Europa League, timp în care am dat inclusiv jucători în echipa naţională a României”, a spus Condescu.

ADRIAN CRISTEA VA JUCA LA MACCABI PETAH TIKVA

Fotbalistul Adrian Cristea, care a jucat pentru Steaua Bucureşti în turul actualei ediţii de campionat, a semnat, duminică dimineaţă, un contract valabil până la finalul sezonului cu gruparea Maccabi Petah Tikva, informează presa israeliană. „Mă bucur că sunt aici, la Maccabi Petah Tikva, şi sper să pot ajuta echipa”, a declarat Adrian Cristea după semnarea contractului. Maccabi Petah Tikva ocupă locul 12 în clasamentul campionatului israelian, cu 15 puncte. Lider este Maccabi Tel Aviv, cu 44 de puncte.

MARICA A ÎNSCRIS PENTRU GETAFE

Fotbalistul echipei Getafe, Ciprian Marica, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Real Sociedad, în etapa a 20-a a campionatului Spaniei. Marica a marcat în min. 28, iar în min. 88 a fost înlocuit cu Adrian Colunga. Celălalt gol al echipei Getafe a fost înscris de Pedro Leon, în min. 52. Pentru Real Sociedad a marcat Agirretxe, în min. 4 şi 16. În min. 60, de la Getafe a fost eliminat Borja Fernandez.

TAMAŞ A DEBUTAT CU VICTORIE LA DONCASTER ROVERS

Fundaşul Gabriel Tamaş a fost integralist, sâmbătă, în meciul câştigat de noua sa echipă, Doncaster Rovers, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Chris Brown 7, 69-pen., Coppinger 52), în faţa formaţiei Wigan, în liga a doua din Anglia. Tamaş a primit un cartonaş galben, în min. 43. Doncaster Rovers a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că a obţinut serviciile românului Gabriel Tamaş, care nu mai avea echipă din octombrie. Tamaş a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon.

RECORD DE VICTORII CONSECUTIVE PENTRU JUVENTUS

Juventus Torino a obţinut a 12-a victorie consecutivă în Serie A, în partida cu Sampdoria Genova, scor 4-2 (Vidal 18, 41-pen., Llorente 24, Pogba 78 ‘ Barzagli 38-autogol, Gabbiadini 69). Un record egalat de către campioni, care au mai reuşit această serie tocmai în sezonul 1928-1929. Tot sâmbătă, în etapa a 20-a, AS Roma, cu portarul Bogdan Lobonţ rezervă, a dispus cu 3-0 (Destro 6, Strootman 36, Ljajic 78) de Livorno. În clasament, pe primul loc a rămas Juventus, cu 55 puncte, urmată de AS Roma, cu 47p.

KLINSMANN VREA SĂ AJUNGĂ CU SUA ÎN OPTIMILE CM

Jürgen Klinsmann, selecţionerul german al naţionalei Statelor Unite ale Americii, a declarat că doreşte să ducă formaţia sa în faza optimilor de finală la Campionatul Mondial din Brazilia. SUA sunt repartizate în Grupa G, unde vor avea ca adversare Germania, Portugalia şi Ghana. „Mă gândesc la faptul că vom putea evolua la nivelul marilor echipe naţionale, dar contextul şi în special clima pot să ne pună probleme”, a explicat fostul selecţioner al Germaniei de la Mondialul din 2006. Klinsmann a organizat pentru fotbaliştii americani un stagiu de adaptare pe o durată de zece zile, în Brazilia. Cel mai bun rezultat al naţionalei SUA a fost la CM 2002, când a ajuns până în sferturi de finală, fiind eliminată chiar de Germania.

DAVIDS A DEMISIONAT DE LA BARNET FC

Fostul internaţional olandez Edgar Davids a demisionat, sâmbătă seară, din funcţia de antrenor principal al Barnet FC, a anunţat clubul din a cincea ligă engleză, pe site-ul oficial. Davids era fost antrenor-jucător la Barnet din 2012, când echipa evolua în al patrulea eşalon. Olandezul a afirmat că nu va mai juca, în decembrie 2013, după ce a primit al treilea cartonaş roşu din acest sezon.

DE BRUYNE A SEMNAT UN CONTRACT CU WOLFSBURG

Internaţionalul belgian Kevin de Bruyne a semnat un contract valabil până în iunie 2019 cu gruparea Wolfsburg, a anunţat clubul german. De Bruyne a fost transferat la Wolfsburg de la Chelsea Londra. Cele două grupări nu au dezvăluit valoarea transferului, însă, conform specialiştilor din Germania, aceasta ar fi de 22 de milioane de euro. De Bruyne s-a antrenat deja cu noii săi colegi şi a fost prezentat oficial duminică.

INCIDENTE GRAVE LA KOLN

Un suporter a fost rănit grav, sâmbătă seară, în incidentele ce au avut loc înaintea unui meci amical între FC Koln şi Schalke 04 Gelsenkirchen, a anunţat Poliţia locală. Potrivit sursei citate, în incidentele ce au avut loc în centrul oraşului Koln au fost implicate câteva sute de persoane. Mai mulţi fani au fost arestaţi, iar Poliţia locală a deschis o anchetă. Meciul de sâmbătă a fost câştigat de FC Koln, cu scorul de 2-1.

SEZON ÎNCHEIAT PENTRU ROBBIE KRUSE

Internaţionalul australian al echipei Bayer Leverkusen, Robbie Kruse, s-a accidentat în timpul unui antrenament şi nu va mai putea evolua în acest sezon. Kruse a suferit, vineri, o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng. Australianul va fi supus unei intervenţii chirurgicale, săptămâna viitoare. Robbie Kruse a jucat în acest sezon în 15 meciuri din campionatul Germaniei şi a înscris de două ori.

DOUĂ NOI ACHIZIŢII PENTRU HAMBURGER SV

Hamburger SV a anunţat achiziţionarea atacantului olandez Ola John, venit sub formă de împrumut de la Benfica Lisabona, până la finalul sezonului, şi a lui Ouasim Bouy, de la Juventus Torino. John (21 de ani) a efectuat deja vizita medicală şi s-a antrenat alături de noii săi coechipieri. El a semnat cu Benfica în 2012, pentru nouă milioane de euro, şi are contract până în 2017. Bouy, mijlocaş central în vârstă de 20 de ani, a fost achiziţionat de Juventus în 2012, iar sezonul trecut a fost împrumutat la Brescia.

MANCHESTER UNITED L-A ÎMPRUMUTAT PE ANDERSON LA FIORENTINA

Mijlocaşul brazilian Anderson, care a jucat puţin la Manchester United de la venirea sa, în 2007, va fi împrumutat la Fiorentina până la finalul sezonului, a anunţat antrenorul David Moyes. „Nu a putut juca atât cât îşi dorea şi este o frumoasă oportunitate pentru el să evolueze la un mare club şi într-un mare campionat. Sper că va profita”, a declarat Moyes. Mijlocaşul de 25 de ani, venit în 2007 de la FC Porto pentru 30 de milioane de euro, nu a reuşit să se impună la Manchester United, iar în acest sezon a jucat doar în opt meciuri, dintre care doar cinci în campionat.

JORGINHO A SEMNAT CU NAPOLI

Mijlocaşul brazilian Jorginho, în vârstă de 22 de ani, a fost transferat de Hellas Verona la Napoli. Jorginho, care a înscris şapte goluri pentru Verona în acest sezon, a semnat un contract valabil până în 2018.