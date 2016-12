TRIAL PENTRU FORMAREA LOTULUI LA FC FARUL

La finalul primei săptămâni de pregătire, jucătorii de la FC Farul Constanţa vor evolua sâmbătă, de la ora 11.00, pe terenul central din cadrul Complexului Sportiv din str. Primăverii, într-un trial care se va desfăşura pe parcursul a trei reprize de câte 30 de minute. Antrenorul Ştefan Petcu va împărţi lotul de 36 de jucători în trei echipe, pentru a-i putea vedea la lucru pe toţi componenţii. După meci, conducerea tehnică şi cea administrativă vor decide pe cine vor păstra dintre fotbalişti veniţi în probe.

OFERTĂ DE LA BETIS PENTRU PANTILIMON

Clubul Manchester City va respinge o ofertă de aproximativ 500.000 de lire sterline din partea grupării Betis Sevilla pentru portarul Costel Pantilimon, deoarece consideră că românul este un component important al echipei şi că suma este derizorie, informează sportsdirectnews.com. „Betis, aflată în prezent pe ultimul loc în clasamentul campionatului spaniol, se pare că pregăteşte o ofertă de aproximativ 500.000 de lire sterline pentru uriaşul român, care a venit la City de la Politehnica Timişoara, în urmă cu doi ani. Totuşi, o sursă a declarat pentru Sports Direct News că o astfel de ofertă este derizorie pentru un jucător care mai are doi ani şi jumătate de contract, însă şi că Pantilimon este văzut ca un component important al echipei pregătite de Manuel Pellegrini”, notează sursa citată. „Implicarea echipei în patru competiţii - Premier League, Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei şi Liga Campionilor - face plecarea unui jucător folosit în mod regulat în turneele eliminatorii aproape imposibilă. Suma de transfer nu ar fi de prea mare folos bogatei grupări care îşi doreşte titlul şi, chiar dacă Pantilimon nu mai este portarul titular în Premier League, nu se doreşte plecarea românului”, menţionează sportsdirectnews.com. Pantilimon este legitimat la Manchester City din 2012.

TAMAŞ, LA DONCASTER ROVERS

Fundaşul Gabriel Tamaş, fără echipă din octombrie 2013, când a plecat de la CFR Cluj, va evolua până la finalul acestui sezon pentru formaţia de ligă secundă engleză Doncaster Rovers, informează site-ul clubului din Doncaster. Dacă va primi certificatul internaţional de transfer, Tamaş ar putea juca în partida de sâmbătă, cu Wigan. În vârstă de 30 de ani, Tamaş, care nu a jucat niciun meci în acest sezon, se pregăteşte de aproximativ o săptămână cu Doncaster. Doncaster Rovers ocupă locul 22, retrogradabil, în liga a doua engleză.

ŞTEFAN RADU ARE O LEZIUNE LA COAPSA DREAPTĂ

Fotbalistul echipei Lazio Roma, Ştefan Radu, a fost supus unor investigaţii la clinica Paideia, în urma cărora s-a constatat că are o leziune de gradul I la coapsa dreaptă, informează site-ul oficial al clubului italian. Medicul Roberto Bianchini a declarat că Radu nu va face deplasarea pentru meciul cu Udinese, programat duminică, şi probabil va fi indisponibil până la 29 ianuarie. „Ştefan nu va face deplasarea la Udine. Vom face tot ce este posibil pentru ca el să fie refăcut pentru meciul cu Napoli, dar vrem să fim precauţi”, a spus Bianchini.

DANIEL PRODAN, MASTERAND AL INSTITUTULUI “JOHAN CRUYFF”

Fostul internaţional Daniel Prodan, director în cadrul FRF, a devenit masterand în management fotbalistic al Institutului “Johan Cruyff” din Barcelona. Acreditat de Asociaţia Internaţională pentru Educaţie şi Pregătire Continuă (ACET) din McLean, Virginia (SUA), membru al Societăţii Nord-Americane pentru Management Sportiv (NASSM), institutul i-a oferit lui Prodan posibilitatea de a absolvi, mai întâi, un curs online, de patru luni, de Business Sportiv fundamental, urmat acum de un alt curs online, de opt luni, de management fotbalistic, încheiat, la Barcelona, de o prezentare, care i-a permis fostului internaţional să devină masterand. Institutul “Johan Cruyff” a fost fondat în anul 1999, la Amsterdam. Ulterior, s-au deschis filiale ale acestui institut la Barcelona, Mexico City, Groningen, Nijmegen, Roosendaal, Enschede, Tilburg, Stockholm, Kuala Lumpur (Malaysia) şi Lima (Peru), ce oferă expertiză legată exclusiv de managementul sportiv.

CRISTIANO RONALDO, GOLGETERUL INTERNAŢIONAL AL ANULUI 2013

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid şi proaspătul câştigător al “Balonului de Aur”, a fost desemnat golgeterul internaţional al anului 2013 de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Starul lusitan a marcat în total 25 de goluri în partidele disputate pe parcursul anului trecut cu selecţionata Portugaliei sau cu Real Madrid în competiţiile continentale. Ronaldo a reuşit să egaleze recordul de goluri internaţionale stabilit în 2012 de Lionel Messi (câştigătorul acestui titlu în ultimii doi ani), care a egalat la rândul său performanţa stabilită în 1909 de englezul Vivian John Woodward. Pe parcursul anului trecut, Cristiano Ronaldo a marcat 9 goluri în tricoul naţionalei Portugaliei şi 16 pentru Real Madrid în competiţiile continentale, fiind primul portughez care câştigă titlul de golgeter internaţional şi al doilea jucător al grupării de pe „Santiago Bernabeu“, după spaniolul Raul Gonzalez, în 1999. Ronaldo i-a devansat pe Ali Ashfaq din Maldive, jucătorul echipei New Radiant SC, care a marcat 23 de goluri internaţionale, poziţia a treia fiind ocupată de tunisianul Issam Jemaa (Kuweit SC), cu 20 de goluri. Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) a înscris de 18 ori, iar suedezul Zlatan Ibrahimovic (PSG) a marcat 15 goluri.

TROFEUL CM 2014 A AJUNS ÎN URUGUAY

Trofeul Campionatului Mondial de fotbal, al cărui turneu final va fi găzduit anul acesta de Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, a ajuns în Uruguay, în cadrul unui turneu de prezentare prin întreaga lume, organizat de FIFA, turneu care cuprinde şi România (3-5 martie). Avionul care a adus mult-râvnita cupă a aterizat joi la prânz pe aeroportul internaţional Carrasco din apropierea oraşului Montevideo, unde se afla instalat un dispozitiv strict de securitate. De aici, trofeul a fost transportat la un hotel de lux din capitala uruguayană, însoţit de personalul FIFA şi păzit de agenţi de poliţie. Cupa Mondială a fost prezentată joi seară, în cadrul unei ceremonii la care a participat şi fostul fotbalist uruguayan Alcides Ghiggia. Un adevărat erou naţional în Uruguay, Ghiggia a fost protagonistul finalei CM 1950, în care a reuşit să marcheze golul prin care echipa sa a învins Brazilia cu 2-1, pe stadionul „Maracana“ din Rio de Janeiro. Fostul jucător, în vârstă de 87 ani, este singurul supravieţuitor al echipei care a adus al doilea titlu mondial din istoria fotbalului uruguayan şi unul dintre puţinii privilegiaţi care pot atinge trofeul din aur masiv de 18 carate, realizat în 1974 de italianul Silvio Gazzanig. Cupa măsoară 36 cm şi cântăreşte peste 6 kg, fiind evaluată la cel puţin 200.000 dolari. Turneul mondial al trofeului CM, iniţiat în luna septembrie în Brazilia, este cel mai mare din istoria competiţiei, incluzând 89 de ţări, 39 dintre ele din America Latină.

PELE, AMBASADOR AL EMIRATES AIRLINES ÎN PERSPECTIVA CM

Compania Emirates Airlines din Dubai, partener oficial al FIFA, a anunţat că legendarul brazilian Pele a devenit unul dintre ambasadorii săi pentru Cupa Mondială din acest an. Compania aeriană a încheiat un parteneriat cu Pele pentru o campanie destinată “să arate legăturile pe care Emirates le-a creat între oameni, locuri şi pasiuni, în întreaga lume”. Luni seară, la Zürich, Pele a primit un “Balon de Aur” de onoare, în cadrul galei anuale FIFA. Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal va avea loc în perioada 12 iunie - 13 iulie, în 12 oraşe din Brazilia.

AMICAL UCRAINA - SUA ÎN 5 MARTIE, LA KIEV

Reprezentativa Statelor Unite ale Americii va juca un meci amical cu naţionala Ucrainei în data de 5 martie, la Kiev, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială din Brazilia, a anunţat Federaţia Americană de Fotbal. „Ucraina este o naţională foarte talentată, care a avut mult ghinion în preliminariile Cupei Mondiale”, a declarat selecţionerul SUA, Jürgen Klinsmann, făcând referire la barajul pentru CM, pierdut de Ucraina în faţa Franţei cu scorul general de 2-3, după o victorie cu 2-0 în tur. Echipa SUA a mai jucat cu Ucraina de trei ori, de fiecare dată pe teren propriu. Americanii au înregistrat două remize şi o înfrângere în faţa ucrainenilor. La Cupa Mondială din Brazilia, naţionala Statelor Unite va juca în grupa G, alături de Germania, Portugalia şi Ghana.

FC BARCELONA, ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPEI SPANIEI

Formaţia FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Spaniei, după ce a învins joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Getafe, în manşa secundă a optimilor competiţiei. Golurile au fost marcate de Lionel Messi, în min. 44 şi 63. Ciprian Marica a fost rezervă la Getafe. În tur, FC Barcelona s-a impus cu 4-0. În sferturile de finală ale Cupei Spaniei s-au mai calificat echipele Atletico Madrid, Racing Santander (liga a treia), Espanol Barcelona, Athletic Bilbao, Real Madrid, Levante şi Real Sociedad.

XAVI A BIFAT MECIUL 700 ÎN TRICOUL BARCELONEI

Internaţionalul spaniol Xavi Hernandez a disputat joi seară cel de-al 700-lea său meci în tricoul echipei FC Barcelona, cu ocazia manşei secunde a optimilor de finală ale Cupei Spaniei la fotbal, în care catalanii s-au impus cu 2-0 pe terenul lui Getafe. În vârstă de 33 ani, Xavi este un produs al faimoasei academii a clubului „blaugrana“, La Masia, debutul său la prima echipă a Barcelonei producându-se în 1998, când antrenorul echipei era olandezul Louis van Gaal. Xavi a cunoscut cea mai bună perioadă din carieră sub comanda lui Pep Guardiola, care a pregătit-o pe FC Barcelona începând din 2008, acesta fiind iniţiatorul celebrului tiki-taka, stilul de joc bazat pe pase rapide graţie căruia catalanii au obţinut numeroase succese. Mijlocaşul a cucerit în total 22 de trofee cu Barcelona, între care trei Ligi ale Campionilor şi şapte titluri de campion al Spaniei. De asemenea, el a fost un component esenţial al selecţionatei Spaniei care a cucerit titlul mondial în 2010, precum şi titlurile europene din 2008 şi 2012.

NEYMAR VA FI INDISPONIBIL ÎNTRE TREI ŞI PATRU SĂPTĂMÂNI

Atacantul brazilian al formaţiei FC Barcelona, Neymar, va fi indisponibil între trei şi patru săptămâni, după ce s-a accidentat la meciul cu echipa Getafe, din Cupa Spaniei, informează site-ul oficial al grupării catalane. Neymar a fost supus unui RMN vineri, care a confirmat faptul că jucătorul a suferit o entorsă la glezna dreaptă. El s-a accidentat în min. 22 al meciului cu Getafe, scor 2-0 pentru catalani, fiind înlocut cu Alexis Sanchez. El va lipsi la următoarele trei meciuri din campionat, cu Levante, Malaga şi Valencia, dar şi în sferturile Cupei Spaniei, cu Levante. Neymar ar putea reveni pe teren la partida cu Manchester City, din 18 februarie, din turul optimilor Ligii Campionilor.

BERTRAND, ÎMPRUMUTAT DE CHELSEA LA ASTON VILLA

Clubul Chelsea a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că l-a împrumutat pe jucătorul Ryan Bertrand grupării Aston Villa, înţelegerea fiind valabilă până la sfârşitul acestui sezon. Bertrand a jucat în actualul sezon doar în trei meciuri, însă englezul în vârstă de 24 de ani este legitimat la Chelsea din 2005. El a fost împrumutat până acum grupărilor Bournemouth (2006), Oldham Athletic (2007-2008), Norwich City (2008-2009), Reading (2009-2010) şi Nottingham Forest (2010-2011).

HILDEBRAND SE VA DESPĂRŢI DE SCHALKE

Portarul Timo Hildebrand, în vârstă de 34 de ani, va pleca de la Schalke 04 Gelsenkirchen la finalul acestui sezon, a anunţat gruparea germană. Hildebrand şi-a pierdut locul de titular la Schalke de la începutul lunii decembrie, în favoarea lui Ralf Fährmann. El a fost achiziţionat de clubul din Gelsenkirchen în octombrie 2011, chiar după o accidentare a lui Fährmann. Potrivit presei germane, la Schalke ar urma să ajungă portarul Fabian Giefer, de la Fortuna Düsseldorf.

FC BASEL A RĂMAS FĂRĂ IVANOV PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Internaţionalul bulgar al echipei FC Basel, Ivan Ivanov, va fi indisponibil mai multe luni din cauza unei accidentări pe care a suferit-o marţi, în timpul unui meci amical. Ivanov a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la amicalul cu Eintracht Braunschweig, scor 0-1, va fi operat şi nu va mai putea să joace în acest sezon. Ivan Ivanov a fost ales fotbalistul bulgar al anului, în 2013.

MIROSLAV BLAZEVIC, ANTRENOR ÎN LIGA A II-A BOSNIACĂ

Miroslav “Ciro” Blazevic, care a dus naţionala Croaţiei pe locul 3 la Cupa Mondială din 1998, a devenit, la vârsta de 78 de ani, antrenorul unei echipe din a doua ligă bosniacă, Sloboda Tuzla. “Antrenorul antrenorilor”, cum este supranumit în Balcani, a fost primit de sute de suporteri ai echipei din Tuzla în faţa unui restaurant unde a fost prezentat presei. „Această primire îmi aminteşte de cea din 1998, când am ajuns pe locul al treilea cu Croaţia la Campionatul Mondial. Vreau să le arăt celor care spun că sunt bătrân că încă mai pot antrena. Mi-am făcut toate analizele, iar medicii mi-au confirmat ceea ce ştiam, adică încă sunt tânăr”, a spus zâmbind Blazevic, care va împlini 79 de ani în luna februarie. El a asigurat că a refuzat “o ofertă de 800.000 dolari din China, unde a pregătit, din 2010 până în 2011, echipa olimpică chineză. „Nu am venit la Sloboda pentru a câştiga bani, ci din iubire. Pentru că am văzut că oamenii sunt ambiţioşi şi vor să readucă echipei gloria de altădată”, a adăugat Blazevic. Sloboda a retrogradat în a doua ligă în 2012, după 42 de ani în prima divizie.