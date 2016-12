NURHAN ALI CANDIDEAZĂ PENTRU FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE AL FRH

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Handbal (FRH) a aprobat, în şedinţa de la mijlocul acestei săptămâni, candidaturile pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al forului de specialitate. Iată candidaturile - preşedinte FRH: Alexandru Dedu, Remus Drăgănescu, Cristian Gaţu; vicepreşedinte FRH: Nurhan Ali (masculin, director executiv Handbal Club Municipal Constanţa), Narcisa Lecuşanu (feminin), Liviu Bala (feminin, preşedinte HCM Baia Mare), Pavel Mercea (preşedinte AJH Bihor), Daniel Georgescu (masculin, preşedinte Dinamo Bucureşti), Valentin Samungi (masculin, vicepreşedinte FRH), Andrei Maiorescu (masculin, director executiv Pandurii Tg. Jiu), Marian Muntean (feminin, preşedinte CSM Cetate Deva) şi Octavian Marcel Nicolaescu (viceprimarul capitalei, se ocupă de CSM Bucureşti). Pentru un nou mandat de membru în Consiliul de Administraţie al FRH candidează şi preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal Constanţa, Marius Puşcaşi. Alegerile pentru aceste funcţii vor avea loc în cadrul Adunării Generale de pe 27 ianuarie.

ÎNCEPE CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN

Astăzi sunt programate partidele manşei tur din prima fază a Cupei României la handbal masculin, unde participă doar formaţii din Divizia A. Iată programul meciurilor: Ştiinţa II Bacău - HC Argeş (ora 17.00), HC Vaslui - HC Făgăraş (ora 18.00), AS Victoria Bucureşti - Danubius Călăraşi (ora 19.00). Returul se va desfăşura la 19 ianuarie.

VICTORIE ÎN CINCI SETURI PENTRU CSU TG. MUREŞ

Aseară, la Tg. Mureş, s-a jucat meciul dintre formaţia locală CSU Medicina şi ASPTT Mulhouse (Franţa), echipa la care joacă internaţionala Alina Albu, contând ca manşă tur din cadrul optimilor de finală ale Cupei Challenge la volei feminin. Gazdele au condus cu 2:0 la seturi, dar nu au putut să câştige decât după cinci seturi, astfel că formaţia franceză are acum prima şansă la calificarea în sferturi. Scor final: 3:2 (25:20, 25:20, 18:25, 22:25, 15:12) pentru Medicina. Returul este programat miercurea viitoare, în Franţa.

CE DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate la Campionatul European de handbal masculin - Grupa A: Austria - Danemarca 29-33, Grupa B: Norvegia - Spania 25-27 - ambele jocuri au avut loc marţi seară; aseară - Grupa C: Rusia - Serbia 27-25, Grupa D: Muntenegru - Croaţia 22-27. Tot aseară, după închiderea ediţiei, s-au disputat partidele Polonia - Franţa (în Grupa C) şi Belarus - Suedia (în Grupa D). Astăzi au loc meciurile - Grupa A: Macedonia - Austria (ora 19.15) şi Danemarca - Cehia (ora 21.30); Grupa B: Spania - Islanda (ora 19.00, TVR 2 şi TVR HD) şi Ungaria - Norvegia (ora 21.15).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a treia a TOP16 din Euroliga de baschet masculin a început aseară cu partida din Spania, contând pentru Grupa F: Real Madrid - FC Bayern München. Astăzi sunt programate alte trei partide, după următorul program - Grupa E: Olympiacos Pireu - FC Barcelona; Grupa F: Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv, Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Kuban. Derby-ul rundei se dispută la Atena, campioana en titre primind vizita Barcelonei, echipă în faţa căreia a pierdut, scor 77-90, anul trecut, exact în aceaşi fază a competiţiei! Dat fiind că şi acum spaniolii par a fi în formă, nu ar fi exclus să vedem o nouă victorie a oaspeţilor!

ROSS HUTCHINS A REVENIT CU VICTORIE LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul britanic Ross Hutchins, diagnosticat cu limfomul Hodgkin, o formă de cancer, în ianuarie 2013, a revenit cu victorie la Australian Open, în proba de dublu, alături de partenerul său, Colin Fleming, reuşind accederea în turul 2. Hutchins, în vârstă de 28 de ani, a lipsit tot sezonul 2013. După şase luni de chimioterapie, în iulie, el a aflat că boala sa este în remisie şi a început procesul de revenire pe teren. “Este extraordinar să revin şi mai ales mă bucur că am câştigat. Cred că am jucat destul de bine şi mă bucur că am obţinut victoria. Au fost 12 luni ciudate. Nu prea îmi amintesc multe din anul trecut. Multe mi s-au întâmplat în afara terenului, dar nu vreau să mă gândesc că în urmă cu un an eram în spital, ci că am revenit lângă Colin şi am jucat în şase din ultimii şapte ani”, a spus Hutchins, care este fiul fostului căpitan al echipei de Cupa Davis a Marii Britanii, Paul Hutchins.

SURPRIZE ÎN ZIUA A TREIA LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul rus Mihail Iujnîi, favoritul nr 14, a fost eliminat în primul tur la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Iujnîi a fost învins în runda inaugurală de germanul Florian Mayer, cu 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 6-3. Alţi doi favoriţi au fost eliminaţi în ziua a treia a competiţiei, letonul Ernests Gulbis, cap de serie nr. 23, fiind învins de Sam Querrey (SUA), cu 6-2, 6-3, 6-4, şi rusul Dmitri Tursunov, cap de serie nr. 30, care a cedat în faţa lui Denis Istomin (Uzbekistan), cu 7-6 (7/3), 4-6, 6-1, 6-4. În plus, croatul Ivan Dodig, cap de serie nr. 32, a abandonat în meciul cu bosniacul Damir Dzumhur, la scorul de 4-6, 4-6, 6-3, 4-1. Pe tabloul feminin, Kristen Flipkens (Belgia), cap de serie nr. 18, a fost învinsă de Casey Dellacqua (Australia), cu 6-3, 6-0.

CAMPIOANA NBA, PRIMITĂ LA CASA ALBĂ

Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, a primit marţi seară, la Casa Albă, tradiţionala vizită a campioanei NBA, Miami Heat, care a revenit astfel la reşedinţa prezidenţială după al doilea titlu consecutiv în liga profesionistă nord-americană de baschet. „Suntem foarte mândri să îi primim din nou. Le dorim mult noroc în restul sezonului, în afara cazului în care joacă împotriva echipei Chicago Bulls”, a spus preşedintele SUA, un mare susţinător al „Taurilor”. Obama a lăudat echipa din Florida, în cadrul ceremoniei, pentru prestaţia din teren şi din afara sa. Jucătorii de la Heat, în frunte cu vedetele LeBron James şi Dwayne Wade, i-au înmânat preşedintelui un trofeu şi un tricou cu numărul 44.

RAIKKONEN A FĂCUT CUNOŞTINŢĂ CU MONOPOSTUL FERRARI

Revenit la Ferrari după patru ani de absenţă, Kimi Raikkonen s-a pus pe treabă luni, la Maranello, pentru a face cunoştinţă cu noul său monopost. Primele trei zile din această săptămână au fost consacrate exerciţiilor în simulatorul virtual. Înconjurat de inginerii de la Maranello, cel care a evoluat sub culorile Scuderiei între 2007 şi 2009, cu un titlu de campion mondial cucerit în 2007, a intrat imediat în acţiune. Primele antrenamente din această iarnă cu noul monopost F1 V6 turbo hibrid al scuderiei vor avea loc la sfârşitul lunii ianuarie, la Jerez (Spania).

MIKAELA SHIFFRIN S-A IMPUS ÎN SLALOMUL DE LA FLACHAU

Americanca Mikaela Shiffrin a câştigat proba de slalom special desfăşurată marţi seară, în nocturnă, la Flachau (Austria), în cadrul Cupei Mondiale feminine de schi alpin. Circa 15.000 de spectatori au asistat, de-a lungul pârtiei Hermann-Maier, la victoria americancei în vârstă de numai 18 ani, care a fost urmată de suedezele Frida Hansdotter (la 83 de sutimi) şi Maria Pietilae-Holmner (la o secundă şi 14 sutimi). Maria Höfl-Riesch (Germania), doar a patra la Flachau, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul general, având 72 de puncte în plus faţă de a doua clasată, Anna Fenninger (Austria). Shiffrin, la numai 18 ani şi 307 zile, a devenit a treia schioare care n-a împlinit încă 19 ani, dar a strâns şapte victorii în Cupa Mondială la slalom special, alături de Perrine Pelen (Franţa) şi Janica Kostelic (Croaţia). Ea ar putea deveni recordmană dacă se va impune într-una dintre cursele programate la Maribor (2 februarie) şi Are (3 martie).

THOMAS VOECKLER A SUFERIT O FRACTURĂ DE CLAVICULĂ LA UN ANTRENAMENT

Rutierul francez Thomas Voeckler (Europcar) a suferit ieri o fractură la claviculă, după ce s-a izbit de o maşină în momentul în care a plecat să se antreneze, la Adelaide. Voeckler a fost transportat la o clinică din Adelaide, unde s-a descoperit că are clavicula ruptă. El urmează să plece astăzi în Franţa. „Când am ieşit la antrenament, un pieton a traversat strada, o maşină a frânat brusc şi nu am putut-o evita”, a explicat Voeckler, precizând că a fost pentru prima oară în carieră victima unui accident la antrenament. „Am simţit imediat că mi s-a rupt clavicula şi deja este a treia oară”, a menţionat Voeckler, care şi-a mai fracturat clavicula în cursa Paris-Nice, în 2009, şi la Amstel Gold Race, în aprilie 2013.

HALTEROFILĂ AMERICANĂ SUSPENDATĂ DOI ANI PENTRU DOPAJ

Sportiva americană Sarah Robles, locul 7 la haltere la Jocurile Olimpice din 2012, la categoria 75 kg, a fost suspendată doi ani pentru dopaj, a anunţat Agenţia Americană Antidoping (USADA). Robles, în vârstă de 25 de ani, a fost depistată pozitiv cu steroizi anabolizanţi la încheierea unui antrenament, în iunie 2013, iar analiza B a confirmat prezenţa acestei substanţe. Ea a justificat prezenţa steroizilor prin faptul că urma un tratament contra sindromului Stein-Leventhal.

ASAFA POWELL SPUNE CĂ FIZIOTERAPEUTUL SĂU I-A FĂCUT MAI MULTE INJECŢII

Fostul deţinător al recordului mondial la 100 metri, Asafa Powell, depistat pozitiv cu un produs stimulent în iunie 2013, a dezvăluit că fizioterapeutul său, Christopher Xuereb, i-a făcut mai multe injecţii. Powell a explicat în faţa Comisiei de Disciplină a Agenţiei Jamaicane Antidoping (Jadco) că a primit patru injecţii, în special cu B12, de la Xuereb, după doar două luni de colaborare. Anterior, Powell anunţase că a dublat doza de suplimente alimentare la sfatul lui Xuereb, chiar în dimineaţa în care a fost depistat pozitiv. În mărturia contra fizioterapeutului, Powell a precizat că a început să ia medicamentele pe care i le dădea Xuereb cu aproximativ o lună înainte de debutul Campionatelor Naţionale din iunie 2013. În vârstă de 31 de ani, campionul olimpic la ştafeta 4x100 m în 2008, depistat pozitiv cu oxilofrină, a recunoscut că nu a verificat dacă suplimentul Epiphany D1 figura pe lista produselor interzise. „Nu ştiam codul antidoping. Nu cunoşteam lista produselor, ştiam doar că trebuie să consultăm o listă”, a declarat Powell. Avocatului Jadco, Lackston Robinson, care l-a întrebat dacă era conştient de riscurile pe care şi le asuma, Powelll i-a răspuns laconic: „Există un risc în tot ceea ce facem”. Powell a fost audiat ca martor şi săptămâna trecută, timp de zece minute, în cadrul anchetei ce o vizează pe colega sa de antrenament, Sherone Simpson, de asemenea acuzată de dopaj.