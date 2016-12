SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Deţinătoarea trofeului, Petrolul Ploieşti, va juca în compania echipei Astra Giurgiu în semifinalele Cupei României-Timişoreana la fotbal, în timp ce Steaua Bucureşti va întâlni pe Dinamo Bucureşti, conform tragerii la sorţi de ieri, de la Casa Fotbalului din Bucureşti. Semifinalele sunt programate la 26 martie (turul) şi la 16 aprilie (returul). Directorul sportiv al clubului Petrolul, Dan Dorobăţ, a declarat, ieri, că în locul Astrei şi-ar fi dorit să întâlnească în semifinală pe Dinamo, iar Costel Lazăr, oficial al formaţiei din Giurgiu, dorea ca echipa sa să joace cu Steaua. Preşedintele CA al FC Steaua, Valeriu Argăseală, a spus, după tragerea la sorţi, că nu există niciun motiv să nu creadă că formaţia condusă de Laurenţiu Reghecampf va fi în finală.

9.000 DE SUPORTERI PLOIEŞTENI LA PREZENTAREA LUI MUTU

Atacantul Adrian Mutu a declarat ieri, la prezentarea oficială la Petrolul Ploieşti, că este foarte bucuros că a reuşit să revină acasă, în România, şi speră să să reuşească să răsplătească încrederea care i-a fost acordată. „Sunt foarte bucuros că am reuşit să mă întorc acasă, în România. Sunt foarte bucuros că am venit la Petrolul. Sper să joc cât mai bine şi să răsplătesc cât mai bine încrederea avută în mine. Totul a pornit de la o discuţie cu Cosmin Contra, apoi mi s-a părut o idee interesantă. Obiectivul meu personal este să joc toate meciurile, să dau cât mai multe goluri, să ajut echipa”, a declarat Mutu, care a adăugat că a semnat un contract pe un an şi jumătate. Aseară, Mutu a fost prezentat fanilor petrolişti pe arena “Ilie Oană”. Aproximativ 9.000 de suporteri au scandat numele atacantului, care a ieşit pe teren purtând echipamentul Petrolului şi având pe tricou numărul 10. După câteva minute în care a stat doar în echipament de joc, Mutu a îmbrăcat o geacă şi a alergat pe teren salutând fanii. El a aruncat două baloane cu autograful său în tribune. De asemenea, pe un ecran amplasat pe teren era scris “Bine ai venit, Adrian!”. Tot de urale a avut parte şi antrenorul Cosmin Contra, suporterii scandându-i numele. Mutu a precizat că va locui la Bucureşti, urmând ca şi soţia sa, Consuelo, şi fetiţele Maya şi Adriana să vină în România. Adrian Mutu a revenit în campionatul României după 14 ani.

STEAUA, UMILITĂ DE FC NURNBERG

Echipa Steaua Bucureşti a fost învinsă aseară, cu 5-1 (Kiyotake 17, Ginczek 18, Drmic 39, Mak 57, Angha 84 / I. Neagu 74), de formaţia FC Nurnberg, aflată pe locul 17 în prima ligă din Germania, în primul meci amical disputat în cadrul stagiului de pregătire din Spania. Steaua a evoluat în prima repriză în următoarea formulă: Tătăruşanu - G. Matei, Rîpă, Varela, Pîrvulescu - Bourceanu, Prepeliţă - Ad. Popa, Keşeru, Tănase - Piovaccari. În partea secundă au evoluat: Niţă - I. Neagu, Szukala, Aldea, Latovlevici - Răduţ, Pintilii - Chipciu, N. Stanciu, G. Iancu - Kapetanos. De asemenea, au mai jucat Grădinaru, Aldea şi Vâlceanu. În min. 87, Chipciu a fost eliminat. Următorul meci al Stelei la Marbella va avea loc joi, cu Werder Bremen.

TĂTĂRUŞANU, DORIT DE FIORENTINA

Portarul echipei Steaua Bucureşti, Ciprian Tătăruşanu, al cărui contract cu gruparea bucureşteană expiră în vară, se află în atenţia formaţiei italiene ACF Fiorentina, informează violanews.com, care citează „Gazzetta dello Sport“. Potrivit sursei citate, între cele două cluburi au avut deja loc mai multe schimburi de faxuri. Fiorentina va avea de ales între a plăti o sumă de bani clubului bucureştean sau să aştepte finalul sezonului şi să îl achiziţioneze gratis. Totuşi, în vară, printre ţintele Fiorentinei s-ar afla portarul echipei Fulham, Maarten Stekelenburg, şi cel al formaţiei FC Basel, Marc Sommer.

MUTU ŞI ŞTEFAN POPESCU ŞI-AU REZILIAT CONTRACTELE CU AJACCIO

Clubul francez AC Ajaccio a anunţat pe site-ul oficial că a reziliat pe cale amiabilă contractele cu jucătorii români Adrian Mutu şi Ştefan Popescu. „Adrian Mutu şi-a reziliat luni dimineaţă contractul cu Ajaccio. Părţile s-au despărţit de comun acord, iar jucătorul a devenit liber de orice fel de angajament. Cel mai probabil, Mutu îşi va continua cariera în România, la echipa Petrolul Ploieşti. De asemenea, Ştefan Popescu şi-a reziliat contractul cu Ajaccio şi a părăsit Corsica. Le urăm ambilor jucători mult succes în carieră”, se arată în comunicatul postat pe site-ul grupării franceze. În vârstă de 35 de ani, Mutu a fost prezentat oficial, aseară, de clubul Petrolul Ploieşti într-o conferinţă de presă desfăşurată la Stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti. Fundaşul Ştefan Popescu, în vârstă de 20 de ani, fusese achiziţionat de Ajaccio în vara anului 2013, de la formaţia Olympique Marseille.

CM 2014 ARE ŞI IMN

Campionatul Mondial de fotbal din 2014 are, de luni, şi un imn oficial. Cântecul „La Copa de Todos” are două versiuni şi este interpretat de columbianul Carlos Vives împreună cu brazilianca Gaby Amaranots (versiunea în spaniolă) şi cu americanul David Correy (versiunea în engleză), fiind şi imnul Coca-Cola pentru competiţia din Brazilia. Vives (52 de ani) a primit trei premii Grammy Latino în 2013 şi a fost nominalizat la Grammy pentru categoria Cel mai bun album de muzică tropicală, „Corazon profundo”. Carlos Vives finalizează acum videoclipul oficial al imnului, pe care este de aşteptat să danseze în această vară întreaga Americă Latină.

FRANŢA VA JUCA MECIURI AMICALE CU NORVEGIA, PARAGUAY ŞI JAMAICA

Echipa naţională de fotbal a Franţei va juca meciuri amicale împotriva selecţionatelor Norvegiei, Paraguayului şi Jamaicăi, în pregătirea pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Fotbal. Partida cu Norvegia se va disputa la 27 mai, pe „Stade de France“, meciul cu Paraguayul va avea loc la 1 iunie, la Nisa, iar întâlnirea cu Jamaica este programată la 8 iunie, la Lille. Pentru pregătirea turneului final din Brazilia, reprezentativa Franţei se va reuni la 19 mai, la Clairefontaine. Franţa face parte din Grupa E la Cupa Mondială, alături de formaţiile Hondurasului, Elveţiei şi Ecuadorului.

SEEDORF VA PREGĂTI PE AC MILAN

Mijlocaşul olandez al echipei Botafogo, Clarence Seedorf, va fi de joi noul antrenor al echipei AC Milan, urmând să-l înlocuiască pe Massimiliano Allegri, a anunţat „Gazzetta dello Sport“. Conform sursei citate, fostul internaţional olandez va veni în această seară la Milano pentru a discuta cu oficialii clubului italian şi pentru a urmări meciul cu Spezia din Cupa Italiei, iar joi va semna un contract până în vara anului 2016. „Gazzetta dello Sport“ a scris că, începând din vară, Seedorf îi va coopta în staff-ul tehnic, ca antrenori secunzi, pe Jaap Stam şi Hernan Crespo. Publicaţia italiană a mai scris că fostul jucător al Milanului, acum în vârstă de 37 de ani, va susţine o conferinţă de presă sâmbătă, iar duminică va sta pe banca tehnică la meciul cu Hellas Verona. Seedorf a jucat 300 de meciuri pentru AC Milan în perioada 2002-2012 şi a câştigat de două ori titlul de campion, o dată Cupa Italiei, de două ori Supercupa Italiei, de trei ori Liga Campionilor, de două ori Supercupa Europei şi o dată Campionatul Mondial al cluburilor. El a mai evoluat în cariera de jucător la formaţiile Ajax Amsterdam, Sampdoria Genova, Real Madrid şi Internazionale Milano. Seedorf a anunţat marţi, la Rio de Janeiro, că se retrage din activitatea de jucător pentru a antrena echipa AC Milan. „Experienţa mea de un an şi jumătate la Botafogo m-a ajutat să progresez şi mă va ajuta în noua etapă a carierei, ca antrenor la AC Milan”, a declarat fostul internaţional olandez într-o conferinţă de presă.

SKULLERUD, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI MOLDE

Tor Ole Skullerud a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Molde FK, după plecarea lui Ole Gunnar Solskjaer la Cardiff City. „Sunt fericit că pot lucra la un club important. Molde este o grupare ambiţioasă şi sper să luptăm pentru a câştiga trofee în Norvegia. De asemenea, sper să facem lucruri bune la nivel european”, a declarat Skullerud, care a semnat un contract până în 2016. În vârstă de 43 de ani, Skullerud a fost selecţionerul naţionalei de tineret a Norvegiei, alături de care a ajuns până în semifinalele Campionatului European din 2013, iar apoi a devenit secund la prima reprezentativă.

HAAN VA ANTRENA PE TIANJIN TEDA

Fostul mare fotbalist olandez Arie Haan (65 de ani) va antrena din nou în China, el semnând un contract cu echipa Tianjin Teda, pe care a mai pregătit-o în perioada 2010-2011. „Mă bucur că am fost solicitat să antrenez din nou în China. Am ales echipa din Tianjin, deşi mai eram solicitat de Anderlecht şi PAOK Salonic”, a declarat Haan, care a semnat un contract pe doi ani. El a mai fost selecţioner al naţionalei Chinei, între 2002 şi 2004, iar în perioada 2009-2012 le-a antrenat pe Chongqing Lifan, Tianjin Teda şi Shenyang Shenbei.

DE BRUYNE PLEACĂ DE LA CHELSEA

Tânărul internaţional belgian Kevin de Bruyne (22 de ani) este foarte aproape de o despărţire de echipa engleză Chelsea Londra, urmând să-şi continue cariera în Bundesliga. El va evolua la VfL Wolfsburg, transferul său fiind evaluat la 17 milioane de lire sterline, anunţă presa germană. Conform „Bild“, jucătorul va semna un contract pe cinci ani şi va reveni în campionatul german, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Werder Bremen. De Bruyne s-a întors în vară la Chelsea, după evoluţiile excelente în Bundesliga, dar nu a reuşit să se impună sub comanda lui Jose Mourinho. În vară, el a mai fost dorit de Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 04 şi Werder Bremen, dar Mourinho s-a opus transferului. Internaţionalul belgian a fost cumpărat de Chelsea de la Genk, în ianuarie 2012, pentru 7 milioane de lire sterline.

A DECEDAT UN FOST INTERNAŢIONAL SCOŢIAN

Fostul internaţional scoţian Bobby Collins, care a evoluat la echipele Celtic Glasgow, Everton şi Leeds United, a decedat la vârsta de 82 de ani, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Collins s-a născut la Glasgow şi a jucat pentru Celtic Glasgow în perioada 1948-1958. El a marcat 116 goluri în 320 de meciuri, iar apoi a fost vândut la Everton pentru suma-record, la acea perioadă, de 23.500 de lire sterline. Bobby Collins a fost desemnat cel mai bun jucător din fotbalul englez în anul 1965. La naţionala Scoţiei, Collins a jucat 31 de partide şi a înscris zece goluri. Bobby Collins a antrenat în cariera sa formaţiile Huddersfield Town, Hull City, Barnsley şi Leeds United.