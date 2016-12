UN NOU CONFLICT ÎNTRE GIGI BECALI ŞI CSA STEAUA BUCUREŞTI

Divergenţele dintre Gigi Becali şi Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti continuă. Potrivit „Daily Business“, marca Steaua Bucureşti a fost înregistrată la OSIM de clubul lui Becali în 2004, iar la 29 ianuarie 2014 va expira dreptul de folosinţă. În aceste condiţii, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti a depus încă de la sfârşitul anului trecut o cerere la OSIM pentru înregistrarea aceleiaşi mărci. Chiar dacă OSIM va accepta solicitarea celor de la CSA Steaua, Gigi Becali poate face contestaţie. Conflictul dintre CSA Steaua şi Gigi Becali a cunoscut mai multe episoade. În 2011, conducătorii CSA Steaua au cerut în instanţă ca echipa de fotbal să nu mai poată folosi numele Steaua, dar nu au avut câştig de cauză. A urmat “duelul” cauzat de chiria pentru folosirea stadionului din Ghencea. Cei de la Clubul Sportiv au acuzat că Gigi Becali nu a plătit banii datoraţi, iar patronul susţinea că generalii din cadrul Armatei solicită sume exagerate. Echipa de fotbal Steaua s-a desprins de Clubul Sportiv al Armatei în 1998, iar în 2004 aceasta a fost preluată de Gigi Becali, după un imens scandal. Echipa de fotbal Steaua Bucureşti are în palmares 24 de titluri de campioană a României, 21 de Cupe ale României, şase Supercupe ale României, o Cupă a Campionilor Europeni şi o Supercupă a Europei.

KEŞERU SPERĂ SĂ CÂŞTIGE TITLUL ŞI CUPA CU STEAUA

Noul atacant al echipei Steaua Bucureşti, Claudiu Keşeru, a declarat vineri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că îşi doreşte să câştige alături de campioana României atât titlul, cât şi Cupa României. Keşeru a afirmat că, după ce a declinat oferta din vară a Stelei, în iarnă nu a mai putut face acest lucru. Atacantul român a precizat că nu regretă faptul că a refuzat oferta înaintată de Steaua în vară, în ciuda unui sezon mai puţin reuşit la Bastia. Keşeru a menţionat că Viorel Moldovan l-a sfătuit să nu accepte oferta venită din partea Stelei, însă, după ce i-a prezentat antrenorului echipei Rapid motivele pentru care a decis să o aprobe, acesta a fost de acord. Antrenorul Laurenţiu Reghecampf s-a declarat bucuros de faptul că Steaua a putut transfera un internaţional român. Atacantul Claudiu Keşeru, care şi-a reziliat înţelegerea cu formaţia franceză SC Bastia, a semnat, joi, un contract valabil două sezoane şi jumătate cu Steaua. Internaţionalul român în vârstă de 27 de ani, care a mai jucat la echipele FC Bihor, FC Nantes, Libourne, Tours, Angers şi Bastia, va purta la Steaua tricoul cu numărul 28.

NAŢIONALA DE FUTSAL ARE CA OBIECTIV ACCEDEREA ÎN SFERTURILE EURO 2014

Echipa naţională de futsal a României, care va participa în perioada 28 ianuarie - 8 februarie la Campionatul European din Belgia, are ca obiectiv calificarea în sferturile de finală ale competiţiei, a anunţat, vineri, antrenorul principal Nelu Stancea, care a menţionat că Federaţia Română de Fotbal a stabilit deja primele pentru realizarea obiectivului echipei la Euro 2014. Întrebat dacă pentru o eventuală calificare în semifinalele Campionatului European un jucător şi-ar putea achiziţiona un autoturism din prima oferită de FRF, Stancea a răspuns: „Poate o maşină second-hand”. În opinia lui Nelu Stancea, favoritele pentru accederea în finala competiţiei sunt campioana europeană en titre, Spania, alături de Italia şi Rusia. Căpitanul Robert Lupu a declarat că va da totul pentru ca România să depăşească faza grupelor la această ediţie a Campionatului European. Mai optimist, jucătorul Cosmin Gherman a menţionat că România poate juca de la egal la egal cu orice adversar, cu excepţia Spaniei. România face parte din Grupa A, alături de naţionalele Belgiei şi Ucrainei. Primul meci este programat la 28 ianuarie, împotriva ţării gazdă, partida cu Ucraina urmând să se dispute la 30 ianuarie.

GRIGORAŞ ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU CFR

Clubul CFR 1907 Cluj şi antrenorul Petre Grigoras au ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a relaţiilor contractuale, a anunţat, vineri, gruparea ardeleană, pe site-ul oficial. Grigoraş a fost dat afară de la CFR Cluj încă de la finalul anului trecut, dar contractul său a fost reziliat abia acum. În locul lui Grigoraş a fost numit antrenor principal Vasile Miriuţă, care a pregătit în prima parte a campionatului formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ. După 19 etape, CFR Cluj ocupă locul 7 în clasamentul Ligii 1 la fotbal, cu 28 de puncte. Petre Grigoraş a preluat echipa CFR Cluj în etapa a 5-a a Ligii I, când l-a înlocuit pe Mircea Rednic.

MANEA ANUNŢĂ RESTRUCTURAREA LOTULUI ECHIPEI RAPID

Noul preşedinte al FC Rapid Bucureşti, Nicolae Manea, a anunţat vineri, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial, restructurarea lotului, precizând că gruparea nu îşi permite să plătească 35 de jucători în condiţiile în care activează în Liga a II-a la fotbal. De asemenea, Manea a menţionat că există jucători la Rapid cu contracte mai mari decât poate poate plăti clubul în acest moment. Nicolae Manea a precizat că nu a venit la Rapid pentru bani, ci pentru a ajuta clubul în această perioadă dificilă. Preşedintele Rapidului susţine că nu s-a pus niciun moment problema renunţării la antrenorul Viorel Moldovan. Portarul Emilian Dolha, mijlocaşul Emil Dică şi atacantul Daniel Niculae reprezintă principalele ţinte ale clubului în perioada de transferuri din această pauză competiţională. În ceea ce priveşte transferul mijlocaşului Alexandru Ioniţă II la Astra Giurgiu, Manea a declarat că acesta nu a fost încă definitivat deoarece pentru acest lucru este nevoie de acordul creditorilor FC Rapid. Prezent la conferinţa de presă, antrenorul Viorel Moldovan a afirmat că se simte relaxat după instalarea lui Nicolae Manea în funcţia de preşedinte. Tehnicianul Rapidului a adăugat că are nevoie de Dică, Niculae şi Dolha, jucători cu experienţă, de la care fotbaliştii tineri din lot au ce învăţa. Lotul formaţiei Rapid se va reuni pentru începerea pregătirilor la 15 ianuarie, două zile mai târziu fiind programată vizita medicală. Echipa din Liga a II-a va efectua un stagiu de pregătire în Antalya, în perioada 24 ianuarie - 15 februarie.

SĂPUNARU NU MAI ESTE DORIT LA ELCHE

Conducerea clubului Elche vrea ca fundaşul Cristian Săpunaru, achiziţionat în vara anului trecut pentru trei sezoane, să plece la altă echipă, nefiind mulţumită de randamentul românului, susţine cotidianul „La Verdad“. Potrivit sursei citate, motivele pentru care Elche doreşte ca Săpunaru să plece sunt evidente: „Randamentul său nu a fost la nivelul aşteptărilor şi, mai ales, salariul său este peste medie. A avut la Elche oportunităţi puţine şi de fiecare dată un randament mult-discutat”. Gruparea Elche ar dori, în cazul în care Săpunaru va pleca, să îl achiziţioneze pe spaniolul Javier Manquillo, de la Atletico Madrid.

CORONA BRAŞOV A RENUNŢAT LA 13 JUCĂTORI

Antrenorul formaţiei Corona Braşov, Ionel Gane, a declarat vineri, la reunirea lotului, că în această iarnă va renunţa la 13 jucători, cinci fiind puşi pe lista de transferuri, iar altor opt fiindu-le reziliate contractele. „Am decis să renunţăm la Vranjkovici, Chirciu, Martac, Pastor şi Stîngă, jucători care nu intră în vederile mele pentru acest retur. În schimb, am decis să le dăm o nouă şansă lui Forika şi Florin Manea, astfel că i-am rechemat la echipă şi sper să ne ajute”, a spus Gane. Cei opt fotbalişti cărora li s-au reziliat contractele sunt: Arce, Braganca, Fl. Ilie, Olariu, Aguirre, Rodriguez, Laurenco şi Joao Marcos.

YAYA TOURE, DIN NOU CEL MAI BUN FOTBALIST AFRICAN

Ivorianul Yaya Toure a fost ales pentru a treia oară consecutiv jucătorul african al anului, titlu ce i-a revenit şi în 2011 şi 2012, de această dată el devansându-i în clasament pe nigerianul John Obi Mikel şi pe Didier Drogba (Coasta de Fildeş). „Mulţumesc familiei mele pentru susţinere şi îl felicit pe John Obi Mikel, care ar fi meritat acest premiu”, a declarat Yaya Toure după ce a primit premiul, joi seară, în cadrul unei gale organizate de confederaţia africană, la Lagos. Toure a primit 373 de puncte, Obi Mikel 265 de puncte şi Drogba 236 de puncte din partea unui juriu format din selecţioneri şi directori tehnici. Titlul de cel mai bun antrenor i-a revenit lui Stephen Keshi, care a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni cu Nigeria şi a calificat selecţionata nigeriană la Cupa Mondială. Echipa Nigeriei a fost aleasă cea mai bună naţională a anului 2013, iar gruparea egipteană Al Ahly a fost desemnată clubul anului. Antrenorii Bruno Metsu şi Jose Faria, care au decedat în octombrie, au fost desemnaţi “legendele anului”. Echipa ideală a anului 2013 a fost desemnată următoarea: Vincent Enyeama (Nigeria) - Ahmed Fathi (Egipt), Mehdi Benatia (Maroc), Kevin Constant (Guineea) - John Obi Mikel (Nigeria), Yaya Toure (Coasta de Fildeş), Mohamed Aboutrika (Egipt), Jonathan Pitroipa (Burkina Faso) - Emmanuel Emenike (Nigeria), Asamoah Gyan (Ghana), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).

JUPP HEYNCKESS, DESEMNAT ANTRENORUL ANULUI 2013

Tehnicianul Jupp Heynckes, care a pregătit până în iunie 2013 formaţia Bayern München, a fost ales cel mai bun antrenor de echipă de club al anului trecut, de către un juriu de jurnalişti şi experţi din 70 de ţări, informează Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Heynckes, care în 2013 a câştigat Liga Campionilor, campionatul Germaniei şi Cupa Germaniei, a obţinut 216 puncte. El este urmat în clasament de Jürgen Klopp (Borussia Dortmund), cu 101p. Pe locul 3 se află Diego Simeone (Atletico Madrid), cu 61p. Topul este completat de următorii tehnicieni: 4. Alex Ferguson (Manchester United) 33p, 5. Josep Guardiola (Bayern München) 30p, 6. Arsene Wenger (Arsenal) 29p, 7. Jose Mourinho (Real Madrid / Chelsea Londra) 10p, 8-9. Antonio Conte (Juventus Torino) şi Jorge Jesus (Sport Lisabona) - câte 3p.

RINAT BILIALETDINOV, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI RUBIN KAZAN

Antrenorul rus Rinat Bilialetdinov, în vârstă de 56 de ani, a preluat conducerea tehnică a echipei Rubin Kazan, a anunţat clubul din Rusia, informează uefa.com. Bilialetdinov, tatăl fotbalistului echipei Spartak Moscova, Diniar Bilialetdinov, îi succede la Rubin lui Kurban Berdiev, demis la 20 decembrie. „Pot să spun sincer că oferta de la Rubin m-a surprins. Este o provocare uriaşă, pe care unii poate o aşteaptă toată viaţa şi nu au şansa de a li se oferi”, a declarat Bilialetdinov, care este un antrenor fără mare experienţă. El a pregătit în 2007, ca interimar, echipa Lokomotiv Moscova. Bilialetdinov a debutat ca tehnician în 1997, la o echipă de eşalon inferior, FC MEPhI Moscow. Ulterior, el a mai fost antrenor secund al echipei de rezerve la Lokomotiv Moscova (2004) şi tehnician al echipelor de juniori de la gruparea moscovită (2004-2009). În perioada 2011-2012, Bilialetdinov a fost antrenor secund al reprezentativei B a Rusiei.

SPANIOLUL PEPE MEL VA PREGĂTI PE WEST BROMWICH ALBION

Antrenorul spaniol Pepe Mel, demis de la Betis Sevilla în luna decembrie, a fost numit la conducerea tehnică a echipei West Bromwich Albion, cu care a semnat un contract pe 18 luni. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani îi succede la West Bromwich lui Steve Clarke, antrenor demis la jumătatea lunii decembrie. Pepe Mel se va afla pentru prima dată pe banca tehnică a echipei West Bromwich în data de 20 ianuarie, la meciul cu Everton, din etapa a XXII-a a campionatului Angliei. Keith Downing, care a fost numit antrenor interimar în decembrie, va conduce echipa sâmbătă, la partida cu Southampton.

GERMANIA VA JUCA UN MECI AMICAL CU ARMENIA

Reprezentativa Germaniei va întâlni selecţionata Armeniei la 6 iunie, la Mainz, într-un meci de caritate, care va constitui o repetiţie generală înainte de plecarea pentru Cupa Mondială din Brazilia, a anunţat, vineri, Federaţia Germană de Fotbal (DFB). Naţionala lui Joachim Low va întâlni Armenia la cinci zile după ce va juca în compania Camerunului, la Mönchengladbach. De asemenea, Germania va mai susţine amicale cu Chile (5 martie, la Stuttgart) şi Polonia (13 mai, la Hamburg), urmând să efectueze şi un stagiu în Italia, în perioada 21 mai - 1 iunie. Germania va merge în Brazilia în 7 iunie şi va avea cantonamentul la Santo Andre, în statul Bahia. La turneul final al CM, Germania va evolua în Grupa G, alături de Portugalia, Ghana şi SUA.

ROONEY, TRIMIS DE MANCHESTER UNITED ÎN STRĂINĂTATE PENTRU A SE TRATA

Atacantul echipei Manchester United, Wayne Rooney, a fost trimis în străinătate pentru câteva zile, pentru a se trata după o accidentare la inghinali, din cauza căreia a ratat ultimele două meciuri, a anunţat, vineri, antrenorul David Moyes. „Wayne a plecat în srăinătate cu familia sa şi cu un preparator fizic şi va beneficia de un fel de pauză la soare, deoarece încă nu s-a recuperat după accidentarea la inghinali. Sper că va fi apt pentru meciul cu Chelsea”, a declarat David Moyes, înainte de partida cu Swansea, de sâmbătă, din campionatul Angliei. De asemenea, Manchester United va fi privată şi de serviciile atacantului olandez Robin van Persie, accidentat la coapsă şi care nu a mai evoluat din 10 decembrie.

BRADLEY A FOST TRANSFERAT LA TORONTO

Internaţionalul american Michael Bradley a fost transferat de AS Roma la gruparea canadiană Toronto FC, în schimbul sumei de 10 milioane de dolari. Bradley juca la AS Roma din 2012. El a mai evoluat anterior pentru echipele MetroStars (2004-2005), Heerenveen (2006-2008), Borussia Monchengladbach (2008-2011), Aston Villa (2011, sub formă de împrumut) şi Chievo (2011-2012).

ŞI JERMAIN DEFOE PLEACĂ LA TORONTO FC

Internaţionalul englez al echipei Tottenham Hotspur, Jermain Defoe, în vârstă de 31 de ani, va pleca în data de 28 februarie la Toronto FC, a anunţat, vineri, clubul din Premier League. „M-am simţit foarte bine aici şi fanii au fost mereu extraordinari cu mine. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a juca în MLS”, a declarat Defoe, care a precizat că va juca la echipa canadiană până la 35 de ani. Defoe este legitimat la Tottenham din 2009. El a mai jucat pentru această echipă în perioada 2004-2008. Potrivit presei britanice, transferul lui Jermain Defoe la Toronto FC este estimat la aproape zece milioane de euro.

LEGIA VARŞOVIA ÎŞI SCHIMBĂ PROPRIETARUL

Grupul ITI, aflat la Luxemburg, a anunţat că a vândut Legia Varşovia, campioana en titre a Poloniei, lui Dariusz Mioduski şi Boguslaw Lesnodorski, doi responsabili ai acestui club. ITI „a vândut sută la sută acţiunile Legiei lui Dariusz Mioduski, actual membru al consiliului de supraveghere (80%), şi lui Boguslaw Lesnodorski, preşedintele Legiei (20%)”, conform comunicatului publicat pe site-ul clubului polonez. Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită. Campioana Poloniei sezonul trecut, Legia Varşovia este în fruntea clasamentului şi în acest an, însă a fost eliminată din Cupele Europene după ce a fost a patra în Grupa J din UEFA Europa League, după Trabzonspor, Lazio Roma şi Apollon Limassol. În play-off-ul Ligii Campionilor, Legia a fost eliminată de Steaua, după 2-2 (la Varşovia) şi 1-1 (la Bucureşti).