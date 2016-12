12:01:47 / 11 Ianuarie 2014

"HANDBALUL MASCULIN DIN ROMÂNIA PIERDE TEREN"

poate asa vor pricepe si "specialistii" care arunca cu banii aiurea in clubul HCM (ale carui "performante" internationale sunt dupa principiul in campionat-zmei, in Europa-important e sa participi, nu ?), in detrimentul fetelor de la Neptun, care, ajutata cu macar jumatate din sumele investite in HCM, ar fi putut avea un cuvant greu de spus in handbalul feminin romanesc si european (vezi exemplul celor de la Baia Mare). Asta ca sa nu mai spunem si de distrugerea echipei de volei feminin Tomis 2004...da-le mintea cea de pe urma, poate se trezesc si ei...