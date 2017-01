FEDERAŢIA ARGENTINIANĂ DE FOTBAL A CONFIRMAT AMICALUL CU ROMÂNIA

Selecţionata Argentinei va întâlni reprezentativa României, la Bucureşti, în data de 5 martie 2014, într-un meci amical de fotbal în vederea pregătirii pentru Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia, programat în perioada 12 iunie - 13 iulie 2014, a confirmat Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA). În schimb, AFA nu a confirmat alte două partide amicale anunţate de presa locală, la 4 iunie, la Rosario, împotriva unui adversar care va fi stabilit, şi la 7 iunie, la Buenos Aires cu Slovenia. Federaţia Română de Fotbal anunţase, în ajunul Crăciunului, semnarea noului contract cu federaţia argentiniană, care stabileşte că meciul amical dintre selecţionatele A ale României şi Argentinei se va desfăşura în 5 martie 2014, pe Arena Naţională, ora de start urmând a fi stabilită de comun acord cu deţinătorul drepturilor de transmisie TV a jocului. La turneul final al CM din Brazilia, Argentina va evolua în Grupa F, unde va întâlni Bosnia & Herţegovina (15 iunie), Iran (21 iunie) şi Nigeria (25 iunie).

TĂTĂRUŞANU, APROAPE DE OLYMPIACOS

Aflat în ultimele şase luni de contract cu Steaua Bucureşti, Ciprian Tătăruşanu a intrat în atenţia mai multor cluburi din străinătate, care ar putea profita de situaţia contractuală a portarului de la Steaua. Ultimul club interesat de serviciile lui “Tătă“ este Olympiacos Pireu, aflat în pericol de a-l pierde pe titularul Roberto Jimenez Gago. Acesta este împrumutat de la Atletico Madrid şi probabil va reveni la gruparea din capitala Spaniei dacă Atletico îl va vinde la Barcelona pe belgianul Courtois. Campioana Greciei nu va achita niciun ban pentru aducerea lui Tătăruşanu, actualul portar ar Stelei şi al naţionalei României urmând să aibă şi un salariu de aproximativ 500 de mii de euro pe sezon. Tătăruşanu a fost transferat de Steaua în 2008, de la Gloria Bistriţa în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.

BRANISLAV IVANOVIC, CEL MAI BUN FOTBALIST SÂRB AL ANULUI 2013

Fundaşul echipei Chelsea Londra, Branislav Ivanovic, a fost desemnat cel mai bun fotbalist sârb al anului în 2013, fiind primul jucător din ţara sa care primeşte acest premiu în doi ani consecutivi. „Am spus anul trecut că este o mare onoare pentru mine. Nu am cuvinte să-mi exprim cuvintele. Simt o mare satisfacţie, dar şi motivaţie pentru 2014”, a declarat Ivanovici, care în 2013 a câştigat UEFA Europa League cu formaţia Chelsea Londra. În vârstă de 29 de ani, Ivanovic a primit premiul în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Belgrad. Câte două trofee pentru fotbalistul sârb al anului mai au jucătorii Dejan Stankovici (2006, 2010) şi Nemanja Vidic (2005, 2008). Antrenorul sârb al anului 2013 a fost desemnat Ljubinko Drulovic, care a câştigat titlul european cu echipa naţională Under-19.

PARIU PIERDUT DE MIJLOCAŞUL CRISTIAN RODRIGUEZ

Mijlocaşul uruguayan al echipei Atletico Madrid, Cristian Rodriguez, a călărit 60 de km, vineri, pentru a onora o promisiune din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Cristian Rodriguez, care nu a avut permisiunea clubului spaniol, a plecat din Progreso şi a ajuns în Florida la ora 4 dimineaţa. El a ales să călătorească noaptea pentru a evita valul de căldură care s-a abătut asupra Uruguayului. „Am făcut o promisiune în timpul campaniei de calificare la turneul final şi am vrut să o onorez”, a declarat Cristian Rodriguez. Echipa naţională a Uruguayului s-a calificat la turneul final din Brazilia, după ce a trecut de reprezentativa Iordaniei, într-un baraj intercontinental.

ŞIROKOV, FOTBALISTUL ANULUI 2013 ÎN RUSIA

Roman Şirokov, mijlocaşul echipei Zenit Sankt Petersburg, a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv fotbalistul anului în Rusia. Şirokov, în vârstă de 32 ani, a reuşit să-i devanseze în cadrul anchetei publicaţiei ruse Football pe brazilianul Hulk, coechipierul său de la Zenit, şi pe atacantul rus Aleksandr Kokorin, elevul lui Dan Petrescu la Dinamo Moscova. Premiul revistei Football, atribuit începând din anul 1964, este considerat unul dintre cele mai prestigioase din fotbalul rus. „Anul trecut a fost un amestec între surpriză şi bucurie. Anul acesta este doar bucurie”, a comentat Şirokov după ce a fost desemnat câştigător.

FOST INTERNAŢIONAL RUS DECEDAT LA DOAR 44 DE ANI

Fostul fotbalist al echipei Spartak Moscova, Ilia Ţimbalar, a murit, sâmbătă seară, la vârsta de 44 de ani, din cauza unei crize cardiace, a anunţat, duminică, publicaţia Rossiyskaya Gazeta. Ţimbalar, internaţional de 28 de ori, a fost ales cel mai bun jucător al Rusiei în 1995. El a fost conducătorul de joc al echipei Spartak Moscova în anii 1990 pentru care a marcat 54 de goluri în 204 meciuri.

EL SHAARAWY VA MAI ABSENTA ZECE SĂPTĂMÂNI DE PE TEREN

Atacantul echipei AC Milan, Stephan El Shaarawy, va lipsi încă zece săptămâni de pe teren, după ce a fost operat la piciorul drept, a anunţat clubul italian. În vârstă de 21 de ani, El Shaarawy a suferit numeroase accidentări în 2013. Internaţionalul italian va rata prima manşă a disputei din optimile de finală ale Ligii Campionilor cu Atletico Madrid, din 19 februarie 2014.

ANELKA RISCĂ O SANCŢIUNE SPORTIVĂ

Atacantul francez Nicolas Anelka riscă o sancţiune sportivă din partea Federaţiei Engleze de Fotbal (FA) pentru gestul controversat de la remiza, scor 3-3, înregistrată de West Bromwich Albion cu West Ham United, în campionatul Angliei. „FA a confirmat că îl va ancheta pe Anelka”, a scris The Sunday Times, lucru susţinut şi de BBC, în timp ce The Guardian scrie că federaţia ar putea lua măsuri împotriva lui Anelka. Federaţia de la Londra a confirmat că va studia cazul Anelka, jucătorul riscând minim cinci etape de suspendare, dacă se consideră că a făcut un gest discriminatoriu. Gestul făcut de Anelka după ce a marcat primul său gol în meciul pe care formaţia lui, West Bromwich Albion, l-a disputat, sâmbătă, cu West Ham, a provocat o reacţie vehementă a Congresului Evreiesc European, care l-a considerat antisemit. Anelka, autorul unei duble în meciul de la Londra, a făcut un gest cunoscut în Franţa sub numele „quenelle”, fiind creat de un umorist-polemist, Dieudonne. Gestul este reprezentat de un braţ îndreptat în jos şi celălalt înspre umărul opus, peste piept, şi pentru unele persoane este un salut antisemit, iar pentru altele doar un salut împotriva regimului aflat la putere. Atacantul a afirmat după meci, pe contul său de Twitter, în limbile engleză şi franceză, că a dorit doar să facă o dedicaţie specială prietenului său Dieudonne. Gestul lui Anelka, nerepetat la al doilea său gol, vine după ce ministrul francez de Interne, Manuel Valls, s-a declarat hotărât să interzică spectacolele umoristului, care scot în evidenţă, în opinia oficialului, o „mecanică a urii”. Congresul Evreiesc European a cerut reprezentanţilor Premier League să-l suspende pe fotbalist, acuzat că a făcut un salut nazist pentru a celebra un gol marcat. Într-un comunicat al preşedintelui Moshe Kantor, Congresul a calificat gestul „quenelle” drept un salut nazist invers. West Ham United, cu Răzvan Raţ pe teren tot meciul, a terminat la egalitate, scor 3-3 (J. Cole 4, Maiga 65, Nolan 67 / Anelka 40, 45+1, Berahino 69), partida cu West Bromwich Albion, în etapa a 19-a din Premier League.

MESUT OZIL VA RATA DOUĂ SAU TREI MECIURI

Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat că internaţionalul german Mesut Ozil va fi indisponibil pentru două sau trei meciuri, din cauza unei probleme la umăr, informează dailymail.co.uk. „Mi-ar fi plăcut să-l folosesc pe Ozil, dar el are o problemă la umăr. A căzut pe umăr. Va rata două sau trei meciuri”, a spus Wenger pentru Sky Sports. Arsenal a învins, ieri, în deplasare, cu 1-0 (Giroud 65), echipa Newcastle United, într-un meci contând pentru etapa a 19-a a campionatului Angliei.

BORINI, SPITALIZAT LA PAUZA MECIULUI CU CARDIFF

Atacantul echipei Sunderland, Fabio Borini, a fost spitalizat, sâmbătă, după ce s-a simţit rău la pauza meciului jucat, în deplasare, cu formaţia Cardiff City, scor scor 2-2 (Mutch 6, Campbell 58 / Fletcher 83, Colbeck 90+5), în etapa a 19-a a campionatului Angliei. „Era bolnav înainte de meci, dar a dorit să joace. La pauză îi era foarte, foarte rău. Am fost îngrijoraţi, astfel că doctorul a decis să-l ducă la spital. Acum se simte mai bine, a fost externat, dar nu va reveni cu noi, va mai rămâne în Ţara Galilor. Probabil că a fost un virus”, a declarat antrenorul echipei Sunderland, Gustavo Poyet.

EDOARDO REJA, ANTRENORUL ECHIPEI LAZIO PÂNĂ ÎN IUNIE 2015

Antrenorul Eduardo Reja va prelua conducerea tehnică a echipei Lazio Roma, el ajungând la un acord cu clubul la care este legitimat Ştefan Radu pentru un contract valabil până la 30 iunie 2015, informează agenţia Ansa. Potrivit sursei citate, Reja ar urma să primească aproximativ 400.000 de euro pentru actualul sezon şi un milion pentru următorul. Edoardo Reja îi succede la gruparea Lazio bosniacului Vladimir Petkovic, care va prelua conducerea tehnică a naţionalei Elveţiei, după turneul final al Cupei Mondiale din 2014. Presa italiană notează că Petkovic urmează să fie demis de la gruparea Lazio. Reja a mai antrenat echipa Lazio în perioada 2010-2012.

ARIS SALONIC L-A DEMIS PE ZORAN MILINKOVIC

Tehnicianul sârb Zoran Milinkovic a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Aris Salonic, ocupanta ultimului loc în campionatul Greciei. Milinkovic, care o preluase pe Aris la începutul sezonului, va fi înlocuit de Soulis Papadopoulos. După disputarea a jumătate din etapele campionatului grec, zece formaţii şi-au schimbat antrenorii.