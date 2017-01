VIVI RĂCHITĂ, ÎN NEGOCIERI CU CEAHLĂUL

Preşedintele de onoare al grupării Ceahlăul Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a declarat că negociază cu Valeriu Răchită pentru ocuparea funcţiei de antrenor principal, după plecarea lui Vasile Miriuţă la CFR Cluj. „Nu m-am decis încă, dar Valeriu Răchită este una dintre variante. Suntem în negocieri şi căutări, nu e nimic bătut în cuie. Noi vrem să luăm această decizie până pe 10 ianuarie, obligatoriu, pentru că pe 12 vine echipa la pregătire. Până pe 10 ianuarie trebuie să avem instalat antrenor nou”, a declarat Gheorghe Ştefan. În vârstă de 43 de ani, Valeriu Răchită a antrenat până în prezent formaţiile Petrolul Ploieşti, Chimia Brazi şi Astra Ploieşti. Fostul antrenor al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ, Vasile Miriuţă, a fost numit, la începutul săptămânii, în locul lui Petre Grigoraş, la conducerea tehnică a formaţiei CFR Cluj.

RUSESCU AR PUTEA DEBUTA LA BRAGA ÎN CUPA PORTUGALIEI

Clubul Sporting Braga a confirmat pe site-ul oficial împrumutul până în vară al atacantului Raul Rusescu, precizând că actele vor fi înregistrate la 2 ianuarie şi că fotbalistul român ar putea debuta la noua sa echipă trei zile mai târziu, în meciul cu Arouca din Cupa Portugaliei. Alături de Rusescu, Braga i-a mai achiziţionat pe fundaşii Kadu, de la formaţia braziliană Vitoria, şi Andre Pinto, fost jucător la FC Porto şi Panathinaikos Atena, care au semnat contracte până în 2017. Toţi trei au trecut cu bine testele medicale, a adăugat sursa citată. Rusescu a efectuat, vineri dimineaţă, primul antrenament la echipa Sporting Braga, unde a fost împrumutat până la finalul sezonului de formaţia FC Sevilla, informează A Bola. Rusescu, împreună cu ceilalţi doi jucători transferaţi în această iarnă de Sporting Braga, Kadu şi Andre Pinto, au fost prezenţi la şedinţa de pregătire ţinută de antrenorul Jesualdo Ferreira. Gruparea Sporting Braga a obţinut împrumutul atacantului Raul Rusescu până în vară, când îl poate transfera definitiv pe jucătorul român plătind clubului FC Sevilla suma de trei milioane de euro. Pentru cele cinci luni de împrumut, portughezii vor achita doar salariul fotbalistului, 225.000 de euro. La 5 ianuarie, Braga (locul 7 în campionat) va întâlni, pe teren propriu, formaţia Arouca (locul 14), în optimile de finală ale Cupei Portugaliei.

REDNIC, ÎNVINS ŞI DE ULTIMA CLASATĂ

Echipa Gent, antrenată de Mircea Rednic, a fost învinsă în deplasare, cu 1-0 (Richard Soumah 87), de Mons, formaţie aflată pe ultimul loc în clasamentul campionatului belgian de fotbal. Aceasta a fost a treia înfrângere consecutivă în campionat pentru formaţia antrenată de Rednic. Mons a obţinut al treilea succes în 21 de etape, dar rămâne pe ultima poziţie a clasamentului, cu 13 puncte. Gent este pe locul 8, cu 27 de puncte.

SCOLARI, FAVORIT SĂ-L ÎNLOCUIASCĂ PE MARTINO

FC Barcelona este lider în campionatul spaniol, însă conducerea clubului nu pare foarte mulţumită de munca depusă până acum de antrenorul argentinian Gerardo Martino. Formaţia blaugrana a arătat în dese rânduri slăbiciuni în acest sezon, care au culminat în deplasarea de la Bilbao (0-2), iar argentinianul nu este văzut cu ochi prea buni de fanii şi conducerea Barcelonei. Astfel, se vorbeşte despre o înlocuire a lui Martino, care s-ar produce abia în vara anului viitor. Imediat, în presa spaniolă s-au vehiculat şi primele nume pentru a-l înlocui pe argentinian. Unul este cel al lui Guus Hiddink, care a mai pregătit în Primera Division două echipe, pe Real Madrid şi Valencia, şi ar avea de partea sa experienţa de a cunoaşte realităţile din Peninsula Iberică. Al doilea nume este cel al brazilianului Luiz Felipe Scolari, care se pregăteşte să conducă naţionala ţării sale la Campionatul Mondial de anul viitor. Acestuia îi va fi făcută o ofertă, iar în cazul în care va accepta, ar urma să ajungă în Spania după turneul final al CM 2014. Scolari a mai pregătit în Europa o singură formaţie de club, Chelsea Londra, în sezonul 2008-2009. Între 2003 şi 2008, el a fost selecţionerul Portugaliei, naţională pe care a dus-o în finala EURO 2004.

SEEDORF I-AR PUTEA LUA LOCUL LUI ALLEGRI

AC Milan traversează unul dintre cele mai dificile sezoane din istoria clubului. Rossonerii au terminat prima parte a sezonului abia pe locul 13, cu 19 puncte, fiind mai aproape de retrogradare decât de locurile care asigură prezenţa în Cupele Europene! Sassuolo, care ocupă primul loc de sub linie, are 14 puncte. În aceste condiţii, oficialii milanezilor vor să facă schimbări pe banca tehnică, iar favorit pentru a deveni antrenor principal, în locul lui Massimiliano Allegri, poate chiar din ianuarie, este Clarence Seedorf, anunţă cotidianul Gazetta dello Sport. Olandezul în vârstă de 37 de ani, care evoluează pentru Botafogo din 2012, vrea să renunţe la cariera de jucător şi să devină antrenor. Seedorf, unul dintre fotbaliştii reprezentativi ai clubului în ultimii zece ani, a îmbrăcat tricoul Milanului în perioada 2002-2012, după ce înainte evoluase două sezoane la Internazionale Milano şi unul la Sampdoria Genova.

ROONEY A AJUNS LA 150 GOLURI MARCATE PENTRU UNITED ÎN PREMIER LEAGUE

Atacantul Wayne Rooney a marcat golul cu numărul 150 în Premier League pentru echipa sa, Manchester United, în meciul pe care l-a câştigat, joi, în deplasare cu Hull City, scor 3-2 (Smalling 19, Rooney 26, Chester 66-autogol / Chester 4, Meyler 13), în etapa a 18-a din Premier League. Înaintea lui Rooney, doar Thierry Henry, când juca la Arsenal Londra, a atins acest număr, pe care apoi l-a depăşit, pentru o singură echipă din Premier League. Acesta a fost al nouălea gol în acest sezon pentru internaţionalul englez.

TEHNICIANUL MALKY MACKAY A FOST DEMIS DE LA CARDIFF CITY

Tehnicianul scoţian Malky Mackay a fost demis, vineri, din funcţia de antrenor principal al echipei Cardiff City, după înfrânerea, de pe teren propriu, scor 0-3, în faţa formaţiei Southampton, în etapa a 18-a a campionatului Angliei, informează L’Equipe. „Viitorul antrenor va fi numit în cel mai scurt timp”, se arată într-un comunicat al grupării din Premier League. Malky Mackay, în vârstă de 41 de ani, care a mai pregătit în cariera sa echipa Watford, se afla în relaţii tensionate cu patronul clubului Cardiff City, Vincent Tan. După disputarea a 18 etape din campionatul englez, Cardiff City ocupă locul 16, cu 17 puncte.

PHIL JONES, INDISPONIBIL MAI MULTE SĂPTĂMÂNI

Fundaşul englez al echipei Manchester United Phil Jones va fi indisponibil mai multe săptămâni din cauza unei accidentări la genunchi, a anunţat clubul englez. „Confirmăm că Phil Jones s-a accidentat la genunchi şi a devenit indisponibil pentru mai multe săptămâni”, a indicat clubul, pe contul său oficial de Twitter. Fundaşul în vârstă de 21 de ani a fost titular la Manchester United în ultimele cinci partide.

AARON RAMSEY VA LIPSI ÎN URMĂTOARELE MECIURI

Mijlocaşul galez al echipei Arsenal Londra, Aaron Ramsey, s-a accidentat, joi, la coapsă şi nu va putea evolua în următoarele meciuri pentru liderul din Premier League, a declarat antrenorul Arsene Wenger. „Ramsey a suferit o întindere. Nu ştiu cât de gravă este accidentarea, vom vedea mâine după examenul medical”, a spus Wenger. Aaron Ramsey, în vârstă de 23 de ani, a fost schimbat în min. 65 al partidei pe care Arsenal Londra a câştigat-o, joi, în deplasare, cu 3-1 (Walcott 68, 71, Podolski 79 / Carlton Cole 46), în faţa formaţiei West Ham United. În acest meci, la West Ham United, Răzvan Raţ a intrat pe teren în min. 38, în locul lui Collins, accidentat.

DEMPSEY VA SPRIJINI DOUĂ LUNI CLUBUL ENGLEZ FULHAM

Atacantul american Clint Dempsey, aflat sub contract cu Seattle până în anul 2017, va fi împrumutat fostului său club Fulham, din Premier League. Fulham se află într-o situaţie foarte dificilă, ocupând în prezent locul 19, penultimul, cu un total de 13 puncte, după 17 etape disputate din campionatul englez. Împrumutul fotbalistului de 30 de ani a fost anunţat pe site-ul clubului Fulham. Dempsey a reuşit să înscrie 60 de goluri în 225 de meciuri jucate pentru Fulham, în perioada anilor 2007-2012. Internaţionalul american va putea evolua pentru gruparea engleză doar după 1 ianuarie 2014, când se deschide perioada de transferuri. El se va întoarce însă în Liga Profesionistă Nord-Americană de Fotbal (MLS) la începutul lunii martie.

MARCOS ALONSO VA EVOLUA LA SUNDERLAND

Fundaşul spaniol al echipei AC Fiorentina, Marcos Alonso, a fost împrumutat până la finalul sezonului la formaţia Sunderland, a anunţat, vineri, Gazzetta dello Sport. Sursa citată notează că înţelegerea va fi perfectată săptămâna viitoare, după deschiderea oficială a perioadei de transferuri. Marcos Alonso, în vârstă de 22 de ani, a fost dorit de antrenorul echipei engleze, uruguayanul Gustavo Poyet. Pe de altă parte, AC Fiorentina i-a prelungit contractul mijlocaşului spaniol Borja Valero până în vara anului 2018. Borja Valero, în vârstă de 28 de ani, va avea un salariu stagional de două milioane de euro.

TOMASSON, ANTRENOR LA RODA KERKRADE

Fostul internaţional danez Jon Dahl Tomasson a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei olandeze Roda Kerkrade. Tomasson, în vârstă de 37 de ani, îl va înlocui pe Ruud Brood, demis la începutul lunii decembrie. Jon Dahl Tomasson a evoluat în cariera de jucător la formaţiile Koge, SC Heerenveen, Newcastle United, Feyenoord Rotterdam, AC Milan, VfB Stuttgart şi Villarreal. După disputarea a 18 etape din campionatul Olandei, Roda Kerkrade ocupă locul 15, primul neretrogradabil, cu 18 puncte.

FUNDAŞUL JAN KIRCHHOFF, ÎMPRUMUTAT DE BAYERN LA SCHALKE

Clubul Bayern Munchen a anunţat, vineri, că l-a împrumutat pe fundaşul Jan Kirchhoff grupării Schalke 04 Gelsenkirchen, până la finalul sezonului 2014-2015. „Jan va putea să beneficieze la Schalke de mai multe oportunităţi de a juca, acest lucru nefiind posibil la Munchen”, a declarat preşedintele Karl-Heinz Rummenigge, într-un comunicat. În vârstă de 23 de ani, Kirchhoff a fost transferat vara trecută de Bayern de la Mainz, dar el nu jucat decât în 11 meciuri pentru formaţia din Munchen, în campionat, Cupa Germaniei şi Liga Campionilor.

DZEKO, DORIT LA FC VALENCIA

Clubul spaniol FC Valencia ar putea deveni noul „El Dorado“ al fotbalului european dacă va fi preluat de către Peter Lim, un miliardar din Singapore. Presa din Spania a şi speculat care va fi prima ţintă a omului de afaceri asiatic: atacantul bosniac Edin Dzeko, de la Manchester City. Minimum 30 de milioane de euro e suma pregătită de Lim pentru Dzeko. Atacantul joacă la City din 2011, când a fost transferat de la VfL Wolfsburg pentru 32 de milioane de euro, iar în 2012, când echipa sa a cucerit titlul în Anglia, a reuşit mai multe goluri decisive. Peter Lim are o avere estimată la 1,5 miliarde de euro şi s-a oferit să investească iniţial 400 de milioane de euro pentru achitarea datoriilor imense ale clubului. Omul de afaceri care a vrut să cumpere FC Liverpool în 2010 s-a oferit să finalizeze şi construcţia noii arene “Mestalla”, unde lucrările au fost întrerupte din cauza lipsei fondurilor.

VICTOR VALDES, REFĂCUT DUPĂ ACCIDENTARE

Portarul echipei FC Barcelona Victor Valdes este refăcut după accidentarea suferită la gamba dreaptă şi va reveni în competiţie după sărbătorile de iarnă. „Şedinţă de antrenament, azi, 25 decembrie. Sunt pregătit. Îi mulţumesc lui Juanjo Brau (n.r. - fizioterapeutul echipei) că a fost tot timpul alături de mine”, a scris Valdes, pe contul său de Twitter. Portarul în vârstă de 31 de ani s-a accidentat în timpul meciului amical pe care Spania l-a disputat, la 19 decembrie, la Johannesburg, cu Africa de Sud, scor 1-0 pentru gazde. Atunci se estima că Victor Valdes va fi indisponibil şase săptămâni. FC Barcelona va întâlni pe Elche, formaţia lui Cristian Săpunaru, la 5 ianuarie 2014, în etapa a 18-a a campionatului spaniol, prima partidă după pauza de sărbători.

DJIBRIL CISSE VA JUCA LA SC BASTIA

Atacantul Djibril Cisse va semna un contract pentru un an şi jumătate cu echipa SC Bastia, după ce îşi va rezilia înţelegerea cu formaţia rusă Kuban Krasnodar, a anunţat L’Equipe. În vârstă de 32 de ani, Djibril Cisse, care va reveni după cinci ani şi jumătate în campionatul Franţei, a mai evoluat în cariera sa la echipele AJ Auxerre, FC Liverpool, Olympique Marseille, Sunderland, Panathinaikos Atena, Lazio Roma, Queens Park Rangers şi Al-Gharafa (Qatar).

CAMPIONATUL EGIPTULUI, RELUAT DUPĂ MAI MULTE TENTATIVE NEREUŞITE

Primul meci al campionatului de fotbal al Egiptului, ediţia 2013-2014, a avut loc marţi seară, după mai multe tentative ratate, pe fondul situaţiei politice încordate şi a violenţelor care au cauzat moartea a peste 70 de persoane, la un meci jucat la Port Said, în februarie 2012. Jocul dintre Petrojet şi Talae al-Geish s-a încheiat la egalitate, 1-1, disputându-se cu porţile închise, ca urmare a deciziei Federaţiei Egiptene de Fotbal. Pentru a evita violenţele între suporteri pe fondul conflictelor politice, echipa Al Masry din Port Said va disputa meciurile considerate acasă la Suez, iar cele două mari cluburi din Cairo, Al Ahly şi Zamalek, au fost plasate în grupe diferite. De la violenţele din Port Said, campionatul Egiptului a fost reluat în 2013, înainte de a fi oprit după destituirea de către armată, în iulie, a preşedintelui islamist Mohamed Morsi. Reluarea campionatului ar fi trebuit iniţial să aibă loc în august, fiind amânată pentru septembrie, apoi la începutul lunii decembrie, concretizarea intenţiei apărând abia acum, la sfârşitul anului.