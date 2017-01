STEAUA VA DISPUTA LA 14 ŞI 18 FEBRUARIE RESTANŢELE CU CHIAJNA ŞI CLUJ

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat luni, pe site-ul oficial, că restanţele Steaua Bucureşti - Concordia Chiajna, contând pentru etapa a 3-a, şi Steaua Bucureşti - Universitatea Cluj, contând pentru runda a 14-a, se vor disputa la 14 şi 18 februarie 2014. Pentru moment, orele de disputare ale partidelor nu au fost încă stabilite. Meciul Steaua - Concordia a fost amânat din cauza retrogradării echipei Rapid, iar formaţia ilfoveană a refuzat să dispute meciul programat la începutul lunii august din cauza timpului scurt rămas la dispoziţie pentru pregătirea partidei. Partida Steaua - Universitatea Cluj a fost amânată din cauza meciurilor de baraj ale echipei naţionale cu Grecia, din luna noiembrie.

MIRIUŢĂ, NOUL ANTRENOR AL CFR-ULUI

Acţionarul grupării CFR Cluj, Arpad Paszkany, a declarat că Vasile Miriuţă a fost numit în funcţia de antrenor al echipei pregătite până acum de Petre Grigoraş, fiind nemulţumit de rezultatele echipei în prima parte a campionatului. „Din păcate, nu pot fi mulţumit de echipă, e cea mai slabă jumătate de sezon de când m-am implicat în fotbal. Nu pot fi mulţumit de anul 2013, dar sperăm ca, odată cu trecerea în noul an, să ajungem la un nivel mai ridicat. Încercăm să terminăm sezonul cât mai aproape de podium, poate pe un loc 4. Să vedem dacă vom prinde un loc de Europa sau nu. Cred că antrenorii din noua generaţie sunt mai adaptaţi la noile cerinţe, mai ales dacă vine cu un preparator fizic pregătit în acest sens. Trebuie să fie o reţetă mai bună”, a declarat Paszkany. Miriuţă a antrenat în acest sezon formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, la conducerea căreia fusese instalat în vară. În vârstă de 45 de ani, Miriuţă antrenase înainte de Ceahlăul echipa a doua a grupării germane Energie Cottbus. După 19 etape, CFR Cluj ocupă locul 7 în clasamentul Ligii 1, cu 28 de puncte. Petre Grigoraş a preluat echipa CFR Cluj în etapa a 5-a, când l-a înlocuit pe Mircea Rednic.

DEACONU NU MAI ARE ÎNCREDERE ÎN CENTRALUL IULIAN DIMA

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, a declarat că şi-a pierdut încrederea în arbitrul Iulian Dima, după ce acesta nu a recunoscut că este rudă cu team-managerul echipei Steaua, Marius Ianuli. „În ceea ce îl priveşte pe Dima, dincolo de faptul că el a controlat faza şi nu am înţeles de ce nu a avut curajul necesar să ia decizia corectă (n.r. - nu l-a eliminat pe Mihai Pintilii pentru un fault din spate), problema mea este că eu mi-am pierdut încrederea în el, pentru că am avut un dialog cu el după sesizarea cum că ar fi rudă cu cineva de la Steaua. Am discutat cu el după meci dacă este adevărat, a negat, apoi am mai avut un dialog la CCA şi mi-a spus că nu există niciun fel de rudenie între el şi angajatul Stelei, după care a apărut un articol, l-am citit, l-am sunat şi a zis că nu e adevărat şi apoi l-am rugat să verifice cu soţia lui dacă este sau nu adevărat. A revenit şi mi-a spus că străbunicul soţiei cu străbunicul angajatului de la Steaua au fost fraţi. Problema este de neîncredere. Nu cred că este un lucru pe care să nu-l fi ştiut de la început”, a spus Deaconu. El a precizat că o decizie în cazul lui Iulian Dima se va lua în urma unei şedinţe a comisiei.

PANTILIMON REVINE PE BANCA DE REZERVE

Folosit sâmbătă în victoria cu Fulham, scor 4-2, în campionatul Angliei, portarul Joe Hart va fi în continuare titular la Manchester City în următoarele meciuri, astfel încât goalkeeperul român Costel Pantilimon va lua loc pe banca de rezerve, a indicat managerul Manuel Pellegrini. „Hart merita să joace şi merită de asemenea să continue. Am putea evolua la fiecare meci cu 11 titulari diferiţi, dar, pentru moment, Joe va continua să joace. A jucat foarte bine contra lui Fulham şi nu a fost uşor”, a precizat tehnicianul, anunţând că Hart va fi titular în următoarea etapă, împotriva lui Liverpool. Titular la naţionala Angliei, goalkeeperul nu mai evoluase în campionat de pe 27 octombrie, când City s-a înclinat în faţa lui Chelsea (1-2). După mai multe meciuri slabe, Hart a fost lăsat pe bancă, antrenorul preferându-l pe Pantilimon. Cele trei goluri primite de acesta din urmă în victoria de săptămâna trecută cu Arsenal (6-3) l-au convins însă pe Pellegrini să-i dea din nou o şansă lui Hart, care a apărat şi în meciul de Cupa Ligii cu Leicester City (3-1).

RUSESCU A FOST ÎMPRUMUTAT DE SEVILLA LA SPORTING BRAGA

După ce a petrecut doar o jumătate de sezon la FC Sevilla, atacantul Raul Rusescu (25 de ani) a fost împrumutat până în vară în Portugalia, la Sporting Braga. Fost golgeter al Stelei şi al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 21 de reuşite în campionat, Rusescu nu a primit prea multe şanse la noua sa echipă, bifând doar cinci meciuri în toate competiţiile: patru în Europa League şi unul în Primera Division. El a reuşit să înscrie trei goluri pentru Sevilla, toate în Cupele Europene. Joi, Rusescu va pleca în Portugalia pentru a parafa actele cu noua sa echipă. Duminică, atacantul român ar putea debuta la Braga, în meciul de Cupa Ligii cu Estoril. Sporting Braga ocupă locul 7 în campionat, după 14 etape, şi a fost eliminată în acest sezon din UEFA Europa League de Pandurii Tg. Jiu, în play-off-ul competiţiei.

BALOTELLI, CEL MAI BUN MARCATOR DIN 2013 ÎN SERIE A

Atacantul lui AC Milan, Mario Balotelli, este cel mai prolific marcator din Serie A în 2013, cu 18 goluri înscrise de-a lungul anului calendaristic. Deşi nu s-a aflat la vârful ierarhiei golgeterilor din Serie A nici la finalul campionatului trecut şi nici acum, după 17 etape scurse din noul sezon, internaţionalul italian a dat cele mai multe goluri în anul calendaristic 2013. În 25 de meciuri jucate în Serie A în returul campionatului trecut (12) şi în prima parte a turului actualei stagiuni (13), atacantul cumpărat de milanezi în luna ianuarie de la Manchester City a punctat de 18 ori (12 goluri în returul campionatului trecut şi în 6 noul sezon). Următorul în ierarhia celor mai buni marcatori din Serie A în 2013 este Rodrigo Palacio, de la Inter, cu 17 goluri. Actualul lider al golgeterilor din prima ligă italiană, Giuseppe Rossi, are 14 goluri, dar în prima parte a anului a fost accidentat şi a jucat un singur meci. Principalul său urmăritor, Carlos Tevez (11 goluri), s-a transferat în vară la Juventus şi are în dreptul său doar reuşitele din aceste prime 17 etape ale sezonului.

BUFFON A LUAT GOL ÎN SERIE A DUPĂ 745 DE MINUTE

Atalanta a întrerupt duminică o serie de 745 de minute fără gol primit în campionat pentru Juventus Torino. Maxi Moralez este cel care a pus capăt seriei de opt meciuri fără gol primit de Gianluigi Buffon în Serie A. Opt meciuri consecutive câştigate la zero a avut campioana Italiei în Serie A, până duminică. Nu mai primise gol din etapa a opta, de la înfrângerea cu 4-2 pe terenul Fiorentinei, din 20 octombrie. Cu aceste 745 de minute fără gol primit, Buffon se poziţionează pe locul al şaselea în istoria Serie A în ceea ce priveşte perioada de invincibilitate.

INTERNAZIONALE MILANO A ÎNVINS-O PE AC MILAN

Echipa Internazionale Milano a învins duminică, pe teren propriu, cu 1-0 (Palacio 86), formaţia AC Milan, în ultimul meci al etapei a 17-a a campionatului italian. AC Milan a evoluat în inferioritate numerică din min. 90+3, după eliminarea lui Muntari. În clasament conduce Juventus Torino, cu 46 de puncte, fiind urmată de AS Roma, cu 41p, şi SSC Napoli, cu 36p.

INIESTA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Mijlocaşul Andres Iniesta şi-a prelungit, pentru încă trei sezoane, contractul cu echipa FC Barcelona, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2018, informează „L’Equipe“. Preşedintele grupării catalane, Sandro Rosell, a precizat săptămâna trecută că, începând din 2018, contractul lui Iniesta va fi prelungit sezon cu sezon, în funcţie de prestaţiile jucătorului. Andres Iniesta, în vârstă de 29 de ani, avea contract cu FC Barcelona până în 2015, cu o clauză de reziliere de 200 de milioane de euro.

VALENCIA, ÎN ATENŢIA UNUI INVESTITOR DIN SINGAPORE

Preşedintele FC Valencia, Amadeo Salvo, a anunţat că un om de afaceri din Singapore, Peter Lim, a făcut o ofertă pentru a prelua clubul până la 15 ianuarie, urmând a achita şi datoriile grupării, estimate la 300 de milioane de euro. În cadrul unei conferinţe de presă organizate înaintea meciului cu Real Madrid, Salvo a precizat că omul de afaceri a stabilit ca termen 15 ianuarie deoarece doreşte să preia clubul înainte de expirarea perioadei de transferuri din iarnă. „Domnul Lim vrea să întărească echipa în ianuarie. El vrea ca formaţia să joace în Liga Campionilor. Este una dintre cele mai mari tranzacţii din lumea fotbalului. Este o oportunitate istorică, Valencia şi-ar rezolva astfel toate problemele“, a afirmat preşedintele clubului. Afectată de probleme financiare de mai mulţi ani şi cu lucrările de construcţie a unui nou stadion blocate, FC Valencia face şi obiectul unei anchete a Comisiei Europene, care vrea să stabilească dacă împrumuturile publice acordate de Guvernul regional sunt compatibile cu dreptul comunitar. Potrivit presei spaniole, FC Valencia are o datorie de 220 de milioane de euro către banca Bankia, care a creditat totodată şi fundaţia clubului (Fondacio Valencia CF), cu 86 de milioane de euro.

XABI ALONSO A SUFERIT O PERFORARE A TIMPANULUI

Xabi Alonso, mijlocaşul echipei Real Madrid, a suferit, duminică seară, în meciul cu Valencia, o perforare a timpanului stâng, a anunţat clubul madrilen, într-un comunicat. „În urma testelor medicale, s-a stabilit că fotbalistul a suferit o perforare a timpanului stâng, în urma unui şoc produs în meciul cu Valencia”, a menţionat conducerea clubului, fără a preciza perioada de recuperare a fotbalistului. Xabi Alonso s-a accidentat în urma unui contact cu fundaşul francez al echipei Valencia, Jeremy Mathieu, în min. 58 al partidei. Xabi Alonso a încheiat pe teren meciul disputat în deplasare. Mijlocaşul s-a întors de la Valencia la Madrid cu maşina, deoarece accidentarea de la ureche nu i-a permis să călătorească la bordul avionului. Real Madrid a câştigat, cu 3-2 (2-1), partida cu Valencia, din etapa a 17-a a campionatului spaniol de fotbal. Real Madrid va juca un meci amical cu PSG, la 2 ianuarie 2014, la Doha, înaintea a de a disputa următoarea partidă în campionat, la 6 ianuarie 2014, cu Celta Vigo.

VLADIMIR PETKOVIC, VIITORUL SELECŢIONER AL NAŢIONALEI ELVEŢIEI

Tehnicianul bosniac al echipei Lazio Roma, Vladimir Petkovic, va fi viitorul selecţioner al naţionalei Elveţiei, el urmând să-l înlocuiască pe germanul Ottmar Hitzfeld după turneul final al Cupei Mondiale din 2014, a anunţat, luni, Asociaţia Elveţiană de Fotbal (ASF). „Petkovic a semnat un contract cu ASF care va intra în vigoare la 1 iulie 2014 şi va dura cel puţin până la finalul anului 2015. Dacă naţionala se va califica la Campionatul European din 2016, atunci înţelegerea se va prelungi automat până după turneul final”, se arată într-un comunicat al federaţiei elveţiene. În vârstă de 50 de ani, Petkovic va veni la cârma naţionalei Elveţiei alături de colaboratorii săi, Antonio Manicone (antrenor secund) şi Paolo Rongoni (preparator fizic). Vladimir Petkovic, născut la Sarajevo, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător în Elveţia, la formaţiile FC Sion, Bellinzona şi FC Lucerna. El şi-a început cariera de antrenor la Bellinzona, iar din 2012 se află la cârma formaţiei Lazio Roma. Ottmar Hitzfeld, în vârstă de 64 de ani, a anunţat în luna octombrie că se va retrage din activitate după turneul final al Cupei Mondiale din 2014.

JENS KELLER, CONFIRMAT ÎN FUNCŢIA DE ANTRENOR PRINCIPAL AL ECHIPEI SCHALKE 04

Conducerea clubului Schalke 04 Gelsenkirchen l-a confirmat în funcţie pe antrenorul Jens Keller, aspru criticat de mai multe săptămâni pentru rezultatele înregistrate de echipa germană. „Jens Keller şi staff-ul său vor fi aici la reluarea antrenamentelor, în 3 februarie. Problema a fost analizată în profunzime, pentru a şti cum putem să o ameliorăm”, a anunţat clubul, într-un comunicat. După eliminarea din opimile de finală ale Cupei Germaniei, oficialii grupării au anunţat că situaţia lui Keller va fi analizată în pauza competiţională de iarnă, care a început duminică. În vârstă de 43 de ani, Keller se află la conducerea tehnică a formaţiei Schalke 04 din decembrie 2012. Echipa ocupă la finalul turului locul 7 în Bundesliga, cu 28 de puncte. Lider este Bayern München, cu 44 de puncte, formaţia bavareză având un meci mai puţin disputat. În ciuda parcursului slab din campionat, Schalke 04 s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a ocupat locul al doilea într-o grupă din care au mai făcut parte formaţiile Chelsea Londra, FC Basel şi Steaua Bucureşti.

DANIEL PASSARELLA, ANCHETAT PENTRU VÂNZARE ILEGALĂ DE BILETE

Un procuror argentinian a cerut arestarea fostului preşedinte al clubului River Plate, Daniel Passarella, acesta fiind acuzat de vânzare ilegală de bilete, a scris cotidianul „Ole“. Conform sursei citate, alţi conducători ai grupării argentiniene, suporteri şi agenţi de poliţie sunt implicaţi în traficul de bilete la meciurile de fotbal şi la concertele organizate pe stadionul „Monumental“ din Buenos Aires, cel mai mare din Argentina. „Relaţia directă între principalul conducător al clubului, unul dintre liderii galeriei formaţiei River Plate şi un impresar de spectacole arată foarte clar că aceştia au colaborat pentru beneficii reciproce”, a declarat procurorul Jose Maria Campagnoli pentru „Ole“. Procurorul a solicitat o percheziţie la sediul clubului River Plate în baza unui dosar de 400 de pagini, în care sunt cuprinse zeci de telefoane între principalii suspecţi, şi a cerut arestarea lui Daniel Passarella, fostul căpitan al naţionalei Argentinei şi campion mondial în 1978.