VOLEIBALISTELE TRICOLORE SE REUNESC PENTRU PRELIMINARIILE CM

Cu un nou antrenor principal, argentinianul Guillermo Gallardo, naţionala de volei feminin a României se reuneşte astăzi, la Izvorani, pentru a pregăti meciurile din Grupa I preliminară a CM din 2014, cu Turcia, Ucraina şi Cipru, care se vor disputa în perioada 3-5 ianuarie 2014, la Ankara. Guillermo Gallardo a convocat 22 de voleibaliste pentru stagiul de pregătire de la Izvorani. Din lotul lărgit fac parte şi două jucătoare de la CSV 2004 Tomis Constanţa, coordonatoarea Alice Kapelovies şi libero-ul Andreea Ispas. La Ankara, România va înfrunta Ucraina (3 ianuarie), Cipru (4 ianuarie) şi Turcia (5 ianuarie). Meciurile din celelalte grupe preliminare se vor juca în Azerbaidjan, Polonia, Croaţia şi Bulgaria. Prima clasată din fiecare dintre cele cinci grupe preliminare europene plus cele mai bune două echipe de pe locul secund se vor califica la turneul final al CM din 2014, găzduit de Italia, cu participarea a 24 de echipe, în perioada 23 septembrie - 12 octombrie 2014.

LN DE BASCHET MASCULIN

Rezultate înregistrate în etapa a 13-a a Ligii Naţionale de baschet masculin: Concordia Chiajna - BCM Piteşti 73-91, Steaua Bucureşti - Atlassib Sibiu 74-53, Timba Timişoara - BC Mureş Tg. Mureş 59-86, Gaz Metan Mediaş - BC Timişoara 86-69, CSM Oradea - Energia Rovinari 92-73. Meciul BC Farul Constanţa - U. Cluj, scor 61-102, a avut loc la 18 noiembrie. Partida SCM Craiova - Asesoft Ploieşti s-a disputat duminică seară, după închiderea ediţiei. Clasament: 1. Asesoft Ploieşti 22p, 2. Oradea 22p, 3. Sibiu 21p, 4. Cluj 21p, 5. Rovinari 21p, 6. Piteşti 20p, 7. Tg. Mureş 19p, 8. BC Timişoara 19p, 9. Steaua 19p, 10. Craiova 18p, 11. Mediaş 17p, 12. Timba Timişoara 14p, 13. Chiajna 14p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 14p.

TURNEU DE HANDBAL JUNIORI II

Sâmbătă şi duminică au avut loc, la Sala Sporturilor, ultimele partide din cadrul celui de-al patrulea turneu din cadrul Campionatului Naţional de juniori II la handbal masculin. Iată rezultatele înregistrate: Constanţa - Cernavodă 20-18, Medgidia - Călăraşi 29-32, Năvodari - Constanţa 18-12, Cernavodă - Medgidia 21-22, Medgidia - Năvodari 20-29, Călăraşi - Cernavodă 30-27. Vineri se disputaseră meciurile Călăraşi - Năvodari 33-26, Constanţa - Medgidia 26-25, Năvodari - Cernavodă 23-13 şi Călăraşi - Constanţa 26-25.

INDEMNIZAŢII PENTRU ANTRENORII LOTURILOR NAŢIONALE

Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu, a declarat că şapte antrenori ai loturilor naţionale de canotaj, gimnastică, haltere, judo, tir şi tenis de masă vor beneficia de indemnizaţii de înaltă performanţă de până la 7.200 de lei lunar. „Încă de la începutul lui 2013 am identificat problemele cu care se confruntă sportul românesc şi am căutat soluţiile care iată că încep să dea rezultate. Una dintre măsurile cele mai aşteptate de către mişcarea sportivă din România este Hotărârea de Guvern 888 pe 2013, care este o modificare a normelor financiare pentru activitatea sportivă. Am introdus noţiunea de antrenor naţional, sportivi de înaltă performanţă şi sportivi de performanţă, cu criterii şi drepturi speciale. Marea problemă a noastră era că nu puteam plăti sportivii şi antrenorii care făceau performanţă. Practic, nu încurajam decât rezultatele trecute, cei care se lăsau de sport, şi nu şi pe cei care făceau sport. Acum răsplătim toate eforturile. Îi vom răsplăti şi pe cei care se află în activitate. Am stabilit acordarea indemnizaţiei lunare pentru antrenorii naţionali, care vor fi desemnaţi prin ordin de ministru. Aceasta va ajunge în cuantum de patru indemnizaţii aferente sportivilor pe care îi antrenează. Vor ajunge până la o sumă de 7.200 de lei lunar, neimpozabili“, a spus Bănicioiu. Ministrul a menţionat că de indemnizaţii pentru înaltă performanţă vor beneficia şapte antrenori ai loturilor naţionale şi 27 de sportivi care au ocupat locurile 1-6 la Jocurile Olimpice de la Londra: „Antrenorii naţionali pentru 2013 vor fi cei care au obţinut primele locuri, 1-6, la Jocurile Olimpice de la Londra. Pentru 2014 vom lua în calcul rezultatele de la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene”.

VICTORIE PENTRU BOXERUL CRISTIAN CIOCAN

Boxerul român Cristian Ciocan, campionul european WBO la categoria grea, l-a învins la puncte pe americanul Kevin Johnson, vineri seară, într-un meci desfăşurat pe durata a zece reprize, în gala profesionistă de la Hamburg (Germania). Christian Hammer (26 de ani) are acum 15 victorii la profesionişti (10 prin KO) şi 3 înfrângeri, în timp ce adversarul său (34 de ani) are 29 de victorii (14 prin KO), 4 înfrângeri şi un egal. Pentru pugilistul gălăţean este a treia victorie în 2013: Hammer i-a învins anul acesta pe ucraineanul Aleksei Mazîkin (22 februarie, Galaţi), prin abandon în repriza a şasea, şi pe norvegianul Leif Larsen (23 august, Galaţi), prin KO în repriza a şaptea. Ciocan câştigase ultimele şase meciuri înainte de limită. În meciul de vineri, unul dintre arbitrii-judecători a fost românul Mihai Leu. În aceeaşi gală, Flavius Biea (24 de ani) l-a învins la puncte, într-un meci de şase reprize, în limitele categoriei welter, pe polonezul Marius Biskupski, un boxer experimentat, de 37 de ani. Biea, fost campion mondial de juniori, are acum şase meciuri la profesionişti, toate câştigate şi toate disputate anul acesta. În precedentul, pe 15 noiembrie, Biea se impunea prin KO în repriza a doua în faţa cehului Patrik Szamko, tot la Hamburg.

DANIEL GHIŢĂ, SUCCES ÎN 35 DE SECUNDE LA „GLORY 13“ TOKYO

Daniel Ghiţă a rezolvat în timp-record disputa cu brazilianul Errol Zimmerman de la Tokyo: numai 35 de secunde de la startul primei runde i-au fost de ajuns pentru a-şi trimite adversarul la podea, cu un croşeu de stânga trimis direct în bărbia lui Zimmerman! Înaintea meciului, Ghiţă avea un palmares de cinci victorii şi trei înfrângeri în galele „Super Glory“ şi se afla pe locul 3 al clasamentului, fiind devansat doar de eternul său rival Gokhan Saki şi de olandezul Semmy Schilt, retras din activitate anul trecut. În cadrul aceleiaşi gale, olandezul Peter Aerts s-a retras oficial din competiţiile profesioniste de K1. La 43 de ani, el a acumulat un palmares de 103 victorii (78 KO), 31 de eşecuri şi un egal, fiind învins sâmbătă, la puncte, şi de Rico Verhoeven (24 de ani).

SPANIOLUL FRANK MUNOZ A CÂŞTIGAT PIRAMIDA SUPERKOMBAT DE LA GALAŢI

Luptătorul spaniol Frank Munoz a câştigat, sâmbătă seară, finala piramidei Superkombat de la Galaţi, după ce l-a învins la puncte pe surinamezul Redouan Cairo. Munoz a trecut în semifinale, la puncte, de D’Angelo Marshall (Curacao), în timp ce Cairo l-a învins, prin KO tehnic în repriza a doua, pe grecul Giannis Stoforidis. Şase luptători români au urcat în ring în cadrul aceleiaşi gale găzduite de patinoarul din Galaţi. În meciul de deschidere, Alexandru Nedelcu l-a învins prin KO în repriza a doua pe Mohammed El Boulahiati (Maroc). Fraţii Stoica au luptat în meciuri pentru titlul mondial Superkombat: Andrei (categoria super-cruiser, 95 kg) l-a învins la puncte şi l-a deposedat de centură pe Ondrej Hutnik (Cehia), iar Bogdan n-a reuşit să-şi apere titlul la cruiser (92 kg), pierzând la puncte în faţa lui Igor Bugaenko (Belarus). Ceilalţi trei români au obţinut victorii prin KO în cele trei superfight-uri: Alexandru Lungu în prima repriză cu Mike Bourke (SUA), Benjamin Adegbuyi în repriza a treia cu Pavel Juravlev (Ucraina), iar Raul Cătinaş prin KO în repriza a treia cu Paul Slowinski (Australia).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele partide din grupele preliminare ale Euroligii de baschet masculin s-au încheiat cu următoarele rezultate - Grupa B: Strasbourg IG - EA7 Emporio Armani Milano 76-67; Grupa C: FC Bayern München - Galatasaray Istanbul 88-68; Grupa D: Lietuvos Rytas – Steaua Roşie Belgrad 75-99; Laboral Kutxa - Lokomotiv Kuban 84-71. Clasamentele finale ale celor patru grupe arată astfel - Grupa A: 1.Fenerbahce Ulker; 2. CSKA Moscova; 3. FC Barcelona; 4. Partizan Belgrad; 5. JSF Nanterre; 6. Budivelnik Kiev; Grupa B: 1. Real Madrid; 2. EA7 Emporio Armani Milano; 3. Zalgiris Kaunas; 4. Anadolu Efes; 5. Brose Baskets Bamberg; 6. Strasbourg IG; Grupa C: 1. Olympiacos Pireu; 2. Galatasaray Istanbul; 3. Unicaja Malaga; 4. FC Bayern München; 5. Montepaschi Siena; 6. Stelmet Zielona Gora; Grupa D: 1. Maccabi Tel Aviv; 2. Laboral Kutxa Vitoria; 3. Lokomotiv Kuban; 4. Panathinaikos Atena; 5. Steaua Roşie Belgrad; 6. Lietuvos Rytas. Primele patru clasate în fiecare grupă au avansat în TOP 16, primele meciuri din această fază urmând să fie programate la 2 şi 3 ianuarie 2014. Ultimele două echipe din fiecare grupă vor continua în Eurocup, a doua competiţie ca valoare, din care a fost eliminată campioana României, Asesoft Ploieşti.

ERIK GUAY A CÂŞTIGAT COBORÂREA DE LA VAL GARDENA

Canadianul Erik Guay a reuşit a patra sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin, impunându-se sâmbătă în coborârea de la Val Gardena (Italia), în faţa norvegianului Kjetil Jansrud şi a francezului Johan Clarey. Obişnuit să strălucească la Val Gardena, Guay a fost urmat la 12 sutimi de Jansrud şi la 24 de sutimi de Clarey. Norvegianul Aksel Lund Svindal, liderul clasamentului general, a încheiat pe locul 4, după victoria sa de vineri în proba de slalom super-uriaş. În clasamentul general al Cupei Mondiale, Svindal a acumulat 510 puncte, fiind urmat de Marcel Hirscher (Austria) 335p, Ted Ligety (SUA) 269p şi Patrick Kueng (Elveţia) 246p. Svindal conduce şi în clasamentul Cupei Mondiale de coborâre, cu 200 de puncte, devansându-i pe Guay 147p, Dominik Paris (Italia) 129p şi Jansrud 112p.

PRIMA VICTORIE ÎN CUPA MONDIALĂ PENTRU MARIANNE KAUFMANN-ABDERHALDEN

Elveţianca Marianne Kaufmann-Abderhalden a câştigat sâmbătă proba de coborâre de la Val d’Isere (Franţa), obţinând, la 27 de ani, prima sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin, în timp ce americanca Lindsey Vonn a părăsit pista cu ochii în lacrimi. Kaufmann-Abderhalden a fost urmată în 1 min 47 sec 28/100, fiind urmată pe podium de Tina Maze (Slovenia), la 29 de sutimi, şi de Cornelia Huetter (Austria), la 52 de sutimi. Elveţianca încheiase pe locurile 2 şi 4 precedentele probe de coborâre, desfăşurate la Lake Louise (Canada). Vonn a reuşit să evite căderea, dar s-a oprit plângând, acuzând dureri la genunchiul drept, la care a suferit o gravă accidentare în luna februarie. În ciuda grijilor legate de genunchiul său, Vonn intenţionează să ia parte la Jocurile Olimpice de la Soci (7-23 februarie). Coborârea de la Val d’Isere a fost marcată de mai multe căzături, impresionantă fiind cea a franţuzoaicei Marie Marchand-Arvier, vicecampioană mondială la slalom super-uriaş. Schioarea s-a lovit la umăr, iar potrivit primelor informaţii nu a suferit nicio fractură. În clasamentul general al Cupei Mondiale conduce Tina Weirather (Liechtenstein), cu 495 de puncte, urmată de Maria Hoefl-Riesch (Germania) 490p, Lara Gut (Elveţia) 488p, Anna Fenninger (Austria) 461p, Maze 384p şi Kaufmann-Abderhalden 259p. În clasamentul Cupei Mondiale de coborâre, lider este Hoefl-Riesch, cu 265p, urmată de Kaufmann-Abderhalden 259p, Weirather 210p şi Fenninger 179p.

ESTEBAN GUTIERREZ RĂMÂNE LA SAUBER ŞI ÎN 2014

Pilotul mexican Esteban Gutierrez, titular în 2013, va continua şi în 2014 la Sauber, alături de germanul Adrian Sutil, a anunţat echipa elveţiană de Formula 1. Gutierrez, 22 de ani, va continua să fie susţinut de Telmex, compania mexicană de telecomunicaţii, care l-a adus şi pe Sergio Perez în Formula 1, în 2011. Pe de altă parte, rusul Serghei Sirotkin, 19 ani, va fi pilot de teste la Sauber.