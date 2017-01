GICĂ HAGI S-A ÎNSURAT CU FOTBALUL

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu, încântat de evoluţia lui Gheorghe Hagi în meciul caritabil Grecia - România, disputat luni seară, la Salonic, a declarat că fostul decar al echipei naţionale, acum în vârstă de 48 de ani, “s-a însurat cu fotbalul”. „Pe noi ne-a încântat Hagi. El trăieşte numai pentru fotbal. Să mă ierte doamna Hagi, dar eu cred că Hagi s-a însurat cu fotbalul şi nu o să se despartă de fotbal”, a spus Iordănescu, ieri, pe Aeroportul „Henri Coandă“, la întoarcerea din Grecia. Iordănescu a menţionat că selecţionata condusă de el a dorit să câştige partida de luni seară pentru a răzbuna barajul de calificare la CM 2014, pierdut de România în faţa Greciei. Anghel Iordănescu, numit, luni, director tehnic al FRF, a fost antrenorul echipei naţionale a României construite în jurul “Generaţiei de Aur”, care a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Charisteas 40 / Fl. Bratu 77), meciul caritabil susţinut la Salonic în compania unei selecţionate a Greciei, compusă în mare parte din fotbalişti care au câştigat Campionatul European din 2004. Meciul s-a disputat luni seară, la Salonic, la iniţiativa fotbalistului grec Theodoras Zagorakis. Din lotul României au făcut parte foşti jucători precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Dan Petrescu, Bogdan Stelea, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Iosif Rotariu, Florin Răducioiu, Ion Vlădoiu, Costel Gîlcă sau Viorel Moldovan.

CONTRA, LA AL 50-LEA MECI CA ANTRENOR ÎN LIGA 1

Tehnicianul Cosmin Contra a înregistrat al 50-lea meci ca antrenor în Liga 1 în întâlnirea pe care Petrolul Ploieşti a câştigat-o, scor 2-0, pe teren propriu, în faţa formaţiei Universitatea Cluj, informează frf.ro. Contra a reuşit această performanţă chiar în ziua în care a împlinit 38 de ani. Oţelul Galaţi a înscris golul 1.050 în Liga 1, prin Al. Zaharia, aflat la debutul sub tricoul gălăţean şi autor, totodată, al primului său gol din acest sezon. Cifre rotunde în ceea ce priveşte numărul de meciuri pe prima scenă pentru patru fotbalişti - al 100-lea: I. Matei (FC Botoşani) şi Mendy (U. Cluj); al 50-lea: Tigoianu (Săgeata Năvodari) şi Balauru (FC Viitorul). Eric de Oliveira (Pandurii Tg. Jiu) a marcat al 40-lea său gol în Liga 1, iar Alex Dos Santos (Pandurii Tg, Jiu) şi Adi Popa (Steaua Bucureşti), pe al 10-lea. Vraciu (FC Botoşani) a înscris cel dintâi gol pe prima scenă, în meciul cu CFR Cluj, scor 1-3. La debutul său ca antrenor în Liga 1, Gheorghe Butoiu a izbutit cu Săgeata Năvodari prima victorie în deplasare din acest sezon. Asistentul Andrei Constantinescu (Bucureşti) s-a aflat la al 50-lea meci în Liga 1.

CRISTIANO RONALDO AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE „BALONUL DE AUR“

Fostul fotbalist argentinian Diego Maradona a declarat că atacantul portughez al formaţiei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ar trebui să câştige „Balonul de Aur“, în dauna lui Lionel Messi, de la FC Barcelona, informează cotidianul „As“. „Messi a fost accidentat mult timp în acest an, Cristiano Ronaldo ar trebui să câştige „Balonul de Aur“”, a declarat Maradona. „Personal, sper ca Messi să câştige trofeul, dar trebuie să recunoaştem că Ronaldo îl merită”, a afirmat, la rândul său, fostul jucător al FC Barcelona, Rivaldo. Atacantul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) se află între cei trei finalişti pentru câştigarea „Balonului de Aur“ 2013, alături de argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) şi de francezul Franck Ribery (Bayern München). Laureatul va fi anunţat în 13 ianuarie 2014, într-o ceremonie care va avea loc la Zürich.

2013 FIFA CLUB WORLD CUP

După ce aseară s-a disputat prima semifinală de la Campionatul Mondial al Cluburilor (Guangzhou Evergrande - Bayern München), astăzi este programată cea de-a doua semifinală: Raja Casablanca - Atletico Mineiro (ora 21.30). Învingătoarele din cele două semifinale vor juca sâmbătă (de la ora 21.30) pentru trofeul 2013 FIFA Club World Cup. Tot astăzi este programată şi finala pentru locurile 5-6: Al Ahly - CF Monterrey (ora 18.30).

GATTUSO, ANCHETAT ÎN CAZUL “CALCIOSCOMMESSE”

Poliţia italiană a arestat patru persoane, marţi dimineaţă, în cazul meciurilor trucate “Calcioscommesse” şi a deschis o anchetă vizându-l pe campionul mondial Gennaro Gattuso, a anunţat agenţia italiană Ansa. Cele patru persoane reţinute, Salvatore Spadaro, Francesco Bazzani, Cosimo Rinci şi Fabio Quadri, ar fi servit ca legătură între lumea pariurilor clandestine şi fotbalişti, conform anchetatorilor citaţi de agenţia Ansa, care nu precizează unde au avut loc arestările. Spadaro ar avea legătură cu grupul “bolognezilor”, în relaţie cu fostul internaţional “Beppe” Signori, arestat în 2010, în prima anchetă a „Calcioscommesse“. Bazzani, poreclit “Civ”, ar avea legătură cu Signori, dar şi cu Almir Gegic, unul dintre şefii unui alt grup care organiza meciuri trucate, cel numit al “gitanilor”. Rinci, preşedintele clubului Riccione, are legătură cu Spadaro şi cu Quadri şi este considerat şeful reţelei. Gattuso, campion mondial în 2006 cu Italia, este bănuit de “asociere în scopul fraudei sportive”. Fostul jucător al echipei Lazio Cristian Brocchi este anchetat pentru acelaşi motiv. Zeci de agenţi au participat marţi dimineaţă, în diverse oraşe italiene, la această operaţiune a Poliţiei condusă de Parchetul din Cremona, care a dezvăluit scandalul „Calcioscommesse“ în 2010. Aceasta este a treia intervenţie a Parchetului din Cremona în cadrul operaţiunilor “Last bet 1” şi “Last bet 2”, care au permis arestarea a 54 de persoane şi anchetarea altor 120.

SIMUNIC, SUSPENDAT ZECE MECIURI, RATEAZĂ CUPA MONDIALĂ DIN BRAZILIA

Fundaşul croat Josip Simunic, care a scandat sloganuri fasciste pentru a celebra calificarea la Cupa Mondială, a fost suspendat zece meciuri şi astfel va rata competiţia din Brazilia, din 2014, a anunţat FIFA. Comisia de Disciplină a FIFA a “luat act de faptul că jucătorul a scandat, alături de fani, sloganuri utilizate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de mişcarea fascistă a ustaşilor” şi a apreciat că “acestea sunt dicriminatorii şi au adus atingere demnităţii unui grup de persoane pentru motive, între altele, de rasă, religie sau origine”, a explicat FIFA, într-un comunicat. „După ce a luat în considerare toate circumstanţele cazului şi având în vedere gravitatea incidentului, comisia a decis să suspende jucătorul pentru zece meciuri”, a precizat FIFA, care a menţionat că Simunici are accesul interzis pe stadioane în timpul acestor partide şi a fost amendat şi cu 30.000 de franci elveţieni. Josip Simunic şi fanii croaţi au scandat sloganuri pronaziste, în 19 noiembrie, după calificarea Croaţiei la Cupa Mondială, în urma victoriei, scor 2-0, cu Islanda, în returul barajului de accedere la competiţia din Brazilia. Presa locală a difuzat un material video în care Simunici este văzut luând microfonul pe Stadionul „Maksimir“ din Zagreb, după fluierul final, şi strigând de patru ori: “Pentru patrie” (Za Dom), suporterii răspunzând “Suntem pregătiţi” (Spremni). Aceste sloganuri datează din perioada în care Croaţia era aliata Germaniei naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Jsep Simunici, în prezent la Dinamo Zagreb, a fost amendat cu 3.200 de euro pentru că a celebrat calificarea Croaţiei la Cupa Mondială în acest mod. În vârstă de 35 de ani, Simunic a afirmat că gestul său a fost motivat doar de “iubirea pentru poporul croat şi patria sa”. „Este singurul motiv pentru care m-am dus să scandez cu suporterii”, a declarat căpitanul formaţiei Dinamo Zagreb, negând “orice conotaţie politică” şi subliniind că nu a fost condus de “ură”. Gestul lui Simunic a fost condamnat de Guvern şi de preşedintele croat, Ivo Josipovic. Federaţia Croată de Fotbal (HNS) s-a declarat “şocată” de decizia FIFA de a-l suspenda pentru zece partide pe Josip Simunic.

MANDZUKIC VA RATA DOAR PRIMUL MECI DE LA CM 2014

FIFA l-a suspendat pentru un singur meci pe atacantul croat Mario Mandzukic, care va rata astfel debutul selecţionatei ţării sale la Campionatul Mondial din 2014, după ce a văzut cartonaşul roşu în returul barajului cu Islanda, de luna trecută. În urma acestei sancţiuni, Mandzukic nu va putea fi prezent pe teren în partida de deschidere a CM de anul viitor, în care Croaţia va întâlni Brazilia, pe 12 iunie, la Sao Paulo. Comisia de Disciplină a FIFA a decis să-i impună lui Mandzukic sancţiunea minimă prevăzută de regulament pentru faultul grosolan asupra islandezului Johann Gudmundsson, în urma căruia a fost eliminat de pe teren. Atacantul campioanei Germaniei şi a Europei, Bayern München, risca să rateze toate cele trei meciuri din grupă ale Croaţiei la CM 2014, dacă FIFA ar fi dictat o sancţiune mai dură împotriva sa. „Super Mario” a fost mai norocos decât compatriotul său Josip Simunic, pe care forul internaţional l-a suspendat pentru zece meciuri în urma unei scandări pro-naziste, la finalul aceluiaşi meci cu Islanda disputat la Zagreb, în care Mandzukic a reuşit deschiderea scorului.

DUSAN UHRIN JR., NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI VIKTORIA PLZEN

Tehnicianul Dusan Uhrin jr a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Viktoria Plzen, adversara formaţiei Şahtior Doneţk în 16-imile de finală ale UEFA Europa League. Meciul tur va avea loc la 20 februarie 2014, în Cehia, returul fiind programat o săptămână mai târziu, în Ucraina. Uhrin jr., care în România a pregătit echipele FC Timişoara şi CFR Cluj, a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu Viktoria Plzen, înlocuindu-l pe Pavel Vrba, care va prelua naţionala Cehiei de la 1 ianuarie 2014. „Mi s-a oferit acest contract în urmă cu o lună, atunci când Pavel Vrba a anunţat că va prelua naţionala Cehiei. Ideea de a munci la Viktoria Plzen mi-a surâs. Echipa este bine structurată şi se află în formă bună. Pavel Vrba a făcut o muncă foarte bună, iar eu trebuie să continui. Sper să câştigăm titlul şi să jucăm un fotbal plăcut şi ofensiv. Filosofia mea este aceeaşi cu a lui Vrba”, a spus Uhrin jr., care a vorbit şi despre întâlnirea cu Şahtior Doneţk, din 16-imile de finală ale UEL: „Această întâlnire va veni imediat după pauza de iarnă, va fi dificil pentru ambele formaţii. Şahtior Doneţk este condusă de Mircea Lucescu, un antrenor pe care îl ştiu foarte bine şi căruia îi place să joace pe atac. Vrem să ne calificăm şi pentru asta trebuie să începem cu o victorie în manşa tur”. În vârstă de 46 de ani, Dusan Uhrin jr. a pregătit în cariera sa echipele Bohemians Praga, Mlada Boleslav, FC Timişoara, CFR Cluj, AEL Limassol şi Dinamo Tbilisi. Viktoria Plzen, campioana en titre a Cehiei, ocupă în acest moment locul secund în clasament, la cinci puncte în urma liderului Sparta Praga.

DEL PIERO A REVENIT CU GOL LA FC SYDNEY

Alessandro Del Piero, fostul atacant al lui Juventus Torino, a marcat cel de-al patrulea său gol în actuala ediţie a campionatului de fotbal al Australiei, în partida pe care actuala sa echipă, FC Sydney, a câştigat-o, cu 2-1, în faţa formaţiei Melbourne Heart, în cadrul etapei a 10-a din A-League. Del Piero, care a purtat banderola de căpitan, a ratat ultimele două meciuri ale lui FC Sydney din cauza unor probleme medicale. El a deschis scorul în min. 43, înainte ca sârbul Ranko Despotovic să dubleze avantajul gazdelor, în prelungirile primei reprize (min. 45+1). Pentru Heart a marcat Michael Mifsud, căpitanul selecţionatei Maltei, în min. 72. În vârstă de 39 de ani, Alessandro Del Piero a evoluat 19 sezoane pentru „Bătrâna Doamnă” (1993-2012), reuşind să marcheze 209 de goluri în 750 de meciuri disputate în tricoul lui Juve. El s-a transferat la FC Sydney în toamna anului trecut, înscriind până în prezent de 18 ori pentru gruparea de la Antipozi.

ZOLA A DEMISIONAT DE LA WATFORD

Fostul atacant al echipei Chelsea Londra, Gianfranco Zola, a demisionat din postul de antrenor al formaţiei Watford, a anunţat clubul din a doua divizie engleză. „Această decizie nu a fost uşor de luat. Am spus sâmbătă, după ultimul meci, că mă voi gândi la unele lucruri şi asta am făcut. Trebuie mai întâi să mă gândesc la club şi de aceea am luat această decizie”, a declarat italianul de 47 de ani. Watford, care a pierdut sâmbătă partida cu Sheffield Wednesday (0-1), ocupă locul 13 în clasament şi nu a mai câştigat niciun meci de nouă etape.

VALENCIA L-A DEMIS PE DJUKIC

Antrenorul Miroslav Djukic a fost demis de echipa FC Valencia, la şase luni de la numirea sa în funcţie. Antrenorul sârb în vârstă de 47 de ani a fost disponibilizat a doua zi după eşecul cu Atletico Madrid, scor 0-3, aceasta fiind a opta înfrângere a sezonului. După 16 etape, Valencia este pe locul 9 în campionat, aflându-se la 23 de puncte de primul loc. Clubul spaniol este însă calificat în 16-imile Ligii Europa, unde va juca în compania formaţiei Dinamo Kiev. „Ca profesionist nu înţeleg această decizie, dar o respect”, a declarat Djukic, care va fi înlocuit provizoriu cu Nico Estevez.

REAL MADRID ŞI BARCELONA, ÎN VIZORUL COMISIEI EUROPENE

Comisia Europeană va lansa astăzi o anchetă formală pentru a stabili dacă şapte cluburi spaniole de fotbal, printre care FC Barcelona şi Real Madrid, au beneficiat de ajutoare de stat ilegale, a anunţat la Bruxelles şeful diplomaţiei spaniole, Jose Manuel Garcia-Margallo. Comisia Europeană a refuzat să facă orice comentariu pe această temă. Comisarul european pentru Concurenţă, spaniolul Joaquin Almunia, a anunţat pe 3 aprilie că a primit plângeri împotriva ajutoarelor de care au beneficiat şapte cluburi spaniole. Pe lângă Barcelona şi Real Madrid, sunt luate în vizor Athletic Bilbao, Osasuna, Valencia, Hercules Alicante şi Elche. Comisia Europeană a anunţat Guvernul spaniol că a decis să dea curs acestor plângeri, deschizând o anchetă aprofundată, prima etapă a unei proceduri de infracţiune. Comisia încearcă să afle dacă regimul fiscal de care beneficiază Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao şi Osasuna este compatibil cu dreptul european, dar şi să verifice compatibilitatea împrumuturilor acordate de Comunitatea Valenciană cluburilor Valencia, Hercules şi Elche. Almunia vrea să înţeleagă operaţiunile imobiliare legate de terenurile lui Real Madrid şi Athletic Bilbao.

FLUMINENSE RĂMÂNE ÎN PRIMA LIGĂ BRAZILIANĂ

Tribunalul Suprem al Justiţiei Sportive din Brazilia a decis să sancţioneze cu patru puncte formaţia Portuguesa, care astfel va retrograda în ligă secundă, hotărârea ducând la rămânerea campioanei Fluminense în prima divizie, anunţă presa braziliană. Fluminense a acumulat la finalul sezonului 46 de puncte şi a retrogradat în liga secundă, fiind prima campioană en titre care reuşeşte această contraperformanţă. Tribunalul Suprem al Justiţiei Sportive a decis să retragă patru puncte formaţiei Portuguesa deoarece l-a folosit pe jucătorul Heverton, deşi acesta era suspendat. Astfel, Portuguesa a rămas cu 44 de puncte şi a fost retrogradată, însă poate face apel.