DA1 LA VOLEI FEMININ

Ieri, la Craiova, s-a disputat un meci din cadrul etapei a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin: SCM U. Craiova - CSM Lugoj 2:3 (23:25, 28:26, 25:23, 26:28, 7:15). Ultima partidă a rundei, ACS Penicilina Iaşi - CS Volei Alba-Blaj, va avea loc astăzi, de la ora 17.00. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 33p (setaveraj: 35:6); 2. Dinamo Bucureşti 32p (33:5); 3. CS Volei Alba-Blaj 29p/11j (32:9); 4. CSU Medicina Tg. Mureş 24p (27:17); 5. CSM Tîrgovişte 20p (25:20); 6. SCM U. Craiova 17p (21:23); 7. Unic Piatra Neamţ 17p (19:23); 8. CSM Lugoj 15p (20:24); 9. CSM Bucureşti 14p (19:24); 10. Penicilina Iaşi 9p/11j (10:26); 11. Rapid Bucureşti 3p (5:34); 12. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 0p (1:36).

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Reprezentantele României în Liga Campionilor la volei feminin vor susţine astăzi ultimele partide din faza grupelor. De la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 2), la Bacău, Ştiinţa va înfrunta, în etapa a 6-a a Grupei F, echipa poloneză Tauron MKS Dabrowa Gornicza. De la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 3), în etapa a 6-a a Grupei C, Dinamo Bucureşti va întâlni, în deplasare, echipa poloneză Atom Trefl Sopot. Tot azi, de la ora 19.00, la Belgrad, în manşa retur din 16-imile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin, CS Volei Municipal Zalău va avea ca adversară formaţia sârbă Steaua Roşie. În tur, la Zalău, CSVM s-a impus cu 3:0.

LN DE BASCHET MASCULIN

Ieri, într-o partidă din etapa a 12-a a Ligi Naţionale de baschet masculin, U. Cluj - Steaua Bucureşti 79-74. Meciul Atlassib Sibiu - BC Mureş Tg. Mureş a fost amânat. Clasament: 1. Ploieşti 22p, 2. Cluj 21p, 3. Sibiu 20p, 4. Oradea 20p, 5. Rovinari 20p, 6. Craiova 18p, 7. BC Timişoara 18p, 8. Piteşti 18p, 9. Mureş 17p, 10. Steaua 17p, 11. Mediaş 15p, 12. BC FARUL CONSTANŢA 14p, 13. Chiajna 13p, 14. Timba Timişoara 13p.

CM DE HANDBAL FEMININ

Rezultatele din optimile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Serbia - duminică: GERMANIA - Angola 29-21, FRANŢA - Japonia 27-19, România - POLONIA 29-31 şi DANEMARCA - Muntenegru 22-21; ieri: UNGARIA - Spania 28-21 şi BRAZILIA - Olanda 29-23. Partidele Norvegia - Cehia şi Coreea de Sud - Serbia au luat sfârşit după închiderea ediţiei. Miercuri, 18 decembrie, vor avea loc întâlnirile din sferturile de finală: Polonia - Franţa, Danemarca - Germania, Brazilia - Ungaria, Coreea de Sud sau Serbia vs Norvegia sau Cehia. Semifinalele se vor disputa vineri, 20 decembrie, iar finalele sunt programate duminică, 22 decembrie.

S-A ANUNŢAT PROGRAMUL FINALEI SUPERKOMBAT DE LA GALAŢI

Duelul-revanşă dintre Benjamin Adegbuyi şi ucraineanul Pavel Juravlev şi confruntarea dintre Raul Cătinaş şi campionul K-1 Amsterdam, Paul Slowinski, vor fi capetele de afiş ale finalei Superkombat, care va avea loc sâmbătă, la Galaţi. „Gala va putea fi vizionată în aproximativ 100 de ţări din toată lumea, din SUA şi până în Australia, şi pot să dezvălui în premieră că am pregătit şi câteva surprize pentru spectatori. Ca elemente de show, pot să spun că vom avea o soprană invitată tocmai din China, dar şi primul DJ robot din lume. Cu siguranţă, evenimentul va fi memorabil, iar în plus am decis să donăm toate încasările din bilete victimelor din Galaţi, să continuăm campania umanitară iniţiată în noiembrie”, a declarat Eduard Irimia, preşedintele Superkombat. Pe lângă cele două super-fight-uri anunţate mai sus, gala de la Patinoarul „Dunărea“ va mai programa o piramidă finală la categoria grea, acolo unde se vor înfrunta sportivi din Surinam, Grecia, Curacao şi Spania, două meciuri pentru titlurile mondiale, în care sunt implicaţi fraţii Andrei şi Bogdan Stoica, dar şi o confruntare la categoria supergrea (entertainment fight), între fostul campion mondial la judo Alexandru Lungu şi specialistul în MMA, Mike Bourke. Biletele au preţuri cuprinse între 30 şi 70 de lei, banii urmând să fie donaţi integral sinistraţilor din judeţul Galaţi.

CICLISTUL EDUARD NOVAK, DESEMNAT SPORTIVUL ANULUI ÎN JUDEŢUL HARGHITA

Ciclistul Carol Eduard Novak (CS Intersport Miercurea Ciuc) a fost desemnat cel mai bun sportiv harghitean al anului de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Harghita. Locul 2 în ierarhia judeţeană a fost ocupat de biatlonista Eva Tofalvi (SC Miercurea Ciuc), pe 3 s-a clasat Simion Suciu (orientare turistică, CSM-VSK Miercurea Ciuc), al patrulea s-a poziţionat Zoltan Kelemen (patinaj artistic, SC Miercurea Ciuc), iar locul al cincilea a fost ocupat de judoka Robert Florian Papp (SC Miercurea Ciuc). Gala Sportului Harghitean 2013 va avea loc sâmbătă, de la ora 10.00, la Casa Harghita din Miercurea Ciuc.

JUDOKA ANDREEA CHIŢU, SPORTIVA ANULUI ÎN JUDEŢUL PRAHOVA

Judoka Andreea Chiţu, vicecampioană europeană şi ocupantă a locului 5 la Mondiale, a fost desemnată sportiva anului în judeţul Prahova de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret. Chiţu (categoria 52 kg) este legitimată la CSM Ploieşti şi Steaua Bucureşti, fiind antrenată de Gheorghe Savu. Echipele anului 2013 sunt Petrolul Ploieşti, câştigătoarea Cupei României la fotbal şi participantă în preliminariile Europa League, precum şi CSU Asesoft Ploieşti, campioana naţională de baschet masculin, care participă în grupele EuroCup. Laureaţii judeţului în ramurile sportului olimpic sunt secţia de judo a clubului CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, secţia de bob a CSO Sinaia şi secţia de sanie a CSO Sinaia. Alţi laureaţi sunt boxerul Marian Preda (Petrolul Ploieşti, categoria 91 kg) şi skeletonista Maria Mazilu (CSO Sinaia). Festivitatea de premiere va avea loc joi, ora 10.30, la sediul DJST Prahova.

ANDY MURRAY, SPORTIVUL BRITANIC AL ANULUI

Tenismanul Andy Murray, care a devenit primul jucător britanic care s-a impus la Wimbledon după 77 de ani, a fost desemnat sportivul anului 2013, într-o anchetă realizată de BBC. Murray a adunat 401.470 de voturi şi i-a devansat pe rugbystul Leigh Halfpenny (65.913 voturi) şi pe jocheul AP McCoy (57.854 de voturi). Tenismanul scoţian în vârstă de 26 de ani îi succede ciclistului Bradley Wiggins, care în 2012 a câştigat Turul Franţei şi medalia de aur în proba de contratimp la Jocurile Olimpice de la Londra. „Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi care m-au susţinut în ultimul an”, a declarat Murray, care nu a mai jucat din luna septembrie, din cauza unei accidentări la spate. Formaţia de rugby The British & Irish Lions a fost desemnată cea mai bună echipă a anului, iar tehnicianul acestei formaţii, Warren Gatland, a primit premiul pentru cel mai bun antrenor al anului. Pilotul german al echipei Red Bull, Sebastian Vettel, care a câştigat al patrulea titlu consecutiv de campion mondial în Formula 1, a fost desemnat sportivul străin al anului 2013.

ATLEŢII CHRISTINA OBERGFOLL ŞI ROBERT HARTING, SPORTIVII ANULUI ÎN GERMANIA

Atleţii Christina Obergfoll, campioană mondială la aruncarea suliţei, şi Robert Harting, campion mondial la aruncarea discului, au fost desemnaţi sportivii anului 2013 în Germania. Obergfoll a primit 3.552 de voturi şi le-a devansat pe Sabine Lisicki (tenis de câmp, 2.806 voturi) şi pe Maria Hofl-Riesch (schi, 1.455 de voturi). Harting i-a învins în ierarhia pentru sportivul anului pe pilotul de Formula 1 Sebastian Vettel şi pe săritorul cu prăjina Raphael Holzdeppe. Formaţia Bayern München, care a reuşit să câştige titlul, Cupa Germaniei şi Liga Campionilor, a fost desemnată echipa anului 2013. Pe locurile următoare s-au clasat naţionala de fotbal feminin a Germaniei şi formaţia feminină de fotbal VfL Wolfsburg, câştigătoarea Ligii Campionilor.

PEYTON MANNING ESTE SPORTIVUL ANULUI ÎN SUA

Peyton Manning, cunoscutul jucător al echipei de fotbal american Denver Broncos, a fost desemnat sportivul anului în Statele Unite de către revista „Sports Illustrated“. În vârstă de 27 ani, Manning este al patrulea quarterback care primeşte această distincţie în ultimii nouă ani, după Tom Brady (2005), Brett Favre (2007) şi Drew Brees (2010). Anul trecut, premiul oferit de „Sports Illustrated“ a revenit baschetbalistului LeBron James (Miami Heat).

MORGENSTERN A SUFERIT O CĂZĂTURĂ SERIOASĂ ÎNTR-UN CONCURS DE CUPĂ MONDIALĂ

Austriacul Andreas Morgenstern, triplu campion olimpic la sărituri cu schiurile, a suferit o căzătură serioasă într-un concurs de Cupă Mondială desfăşurat duminică în Germania şi a fost transportat la spital, cu răni la faţă. Câştigător a două medalii de aur la Jocurile Olimpice din 2006, de la Torino, şi al unui nou titlu în 2010, la Vancouver, Morgenstern a căzut după aterizare şi a pierdut un schi în cadrul concursului organizat duminică la Titisee-Neustadt (Germania). Austriacul s-a lovit la cap în cădere, a reuşit pentru puţin timp să se ridice, apoi a căzut din nou. El a primit îngrijiri lângă zona în care a avut loc accidentul, apoi a fost dus la spitalul din Freiburg. Sâmbătă, în aceeaşi localitate germană, Morgenstern obţinea prima sa victorie în Cupa Mondială după aproape doi ani, urcând pe locul 3 în clasamentul general. Etapa de duminică a fost câştigată de polonezul Kamil Stoch, care s-a revanşat după locul secund de sâmbătă. Cupa Mondială de sărituri cu schiurile va continua săptămâna aceasta cu două etape programate la Engelberg.