PELUZA NORD A ARENEI NAŢIONALE, ÎNCHISĂ LA MECIUL STEAUA - ASTRA

Accesul suporterilor în sectoarele 119-126, 341-357 şi 342-358, reprezentând întreaga peluză nord a Arenei Naţionale, va fi interzis la partida Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu din 18 decembrie, a declarat preşedintele Comisiei de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Valentin Epure. La 3 decembrie, Comisia de Disciplină a LPF sancţiona clubul Steaua cu măsura interzicerii accesului spectatorilor în sectoarele 31, 32, 33 şi 34 din peluza sud a stadionului Ghencea, pentru trei etape, ca urmare a torţelor şi artificiilor aruncate în teren de suporterii din grupul autointitulat “Peluza Sud” la meciul cu Petrolul Ploieşti. Totodată, Steaua a primit şi o penalitate sportivă de 40.000 de lei. La toate partidele pe care Steaua le dispută pe Arena Naţională în calitate de club gazdă, fanii de la peluza nord, reprezentând galeria, şi cei de la peluza sud, reprezentând un grup desprins din aceasta, îşi schimbă dispunerea de pe stadionul Ghencea. Astfel, galeria stă la peluza sud pe Arena Naţională, iar grupul „Peluza Sud” ocupă locuri la peluza nord. La primul meci disputat după decizia Comisiei de Disciplină a LPF, cel din sferturile de finală ale Cupei României cu Oţelul Galaţi, din 5 decembrie, fanii de la Peluza Sud au ocupat locuri la tribuna a II-a a arenei din bulevardul Ghencea.

2013 FIFA CLUB WORLD CUP

După meciul preliminar jucat miercuri seară, Raja Casablanca - Auckland City, scor 2-1, 2013 FIFA Club World Cup - mai exact Campionatul Mondial de Fotbal al Cluburilor - programează sâmbătă cele două... sferturi de finală! Doar două pentru că echipele care au câştigat UEFA Champions League, Bayern München, respectiv Copa Libertadores, Atletico Mineiro, beneficiază de un regim preferenţial, fiind deja calificate în semifinale! Celelalte două locuri libere din semifinale vor reveni câştigătoarelor din partidele de sâmbătă - ora 18.00: Guangzhou Evergrande - Al Ahly; ora 21.30: Raja Casablanca - CF Monterrey (în direct la Eurosport 2).

GERMANIA ÎŞI CONSTRUIEŞTE O BAZĂ DE PREGĂTIRE ÎN BRAZILIA

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a decis ca, în vederea Cupei Mondiale din 2014, să fie construită în Brazilia, la Santo Andre, o bază de pregătire pentru naţionala Germaniei. În acest cartier general al echipei Germaniei, situat pe litoral, se vor afla 13 case, un teren de fotbal şi un centru de presă. Naţionala germană va putea folosi aeroportul din Porto Seguro, situat la 30 km sud de locul bazei de pregătire, pentru deplasările la Salvador, Recife şi Fortaleza, unde are programate meciurile din grupe. DFB ar fi primit bani din partea sponsorilor pentru construcţia complexului, ce va fi realizată de o firmă din München. Germania va evolua la Cupa Mondială din 2014 în Grupa G, alături de Portugalia, Ghana şi SUA.

ITALIA VA AVEA CANTONAMENTUL LA MANGARATIBA, ÎN TIMPUL CM 2014

Naţionala Italiei va avea cantonamentul pentru CM 2014 la Mangaratiba, la circa 100 de kilometri de Rio de Janeiro, a anunţat Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC). Italienii vor sta la hotelul Portobello Safari Resort, un stabiliment de 152 de camere împărţite pe trei etaje, cu vedere la Oceanul Atlantic. Potrivit selecţionerului Cesare Prandelli, jucătorii îşi vor putea vedea familiile în timpul turneului. Italia va merge în Brazilia pe 5 iunie. Primul meci, cu Anglia, îl va disputa pe 14 iunie, la Manaus, urmat de întâlnirea din 20 iunie, de la Recife, cu Costa Rica. Ultimul meci din grupă îl va disputa în 24 iunie, la Natal, cu Uruguay.

ÎN BRAZILIA, SUPORTERII VIOLENŢI AR PUTEA FI JUDECAŢI LA STADION

Brazilia, care va găzdui Cupa Mondială din 2014, pregăteşte măsuri împotriva violenţelor din tribune în campionatul naţional, care ar putea consta în judecarea de către o instanţă în interiorul stadionului, dar şi în retragerea de puncte pentru club, a anunţat Guvernul brazilian. Preşedinta Dilma Rousseff a fost cea care a cerut să se ia măsuri, după incidentele violente ce au avut loc la un meci de campionat între echipele Atletico Paranaense şi Vasco da Gama. Violenţele s-au soldat cu patru răniţi grav. La o reuniune organizată de Ministerul Justiţiei şi cel al Sporturilor, alături de Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) şi de Comitetul local de organizare a CM 2014, s-a propus adoptarea pentru competiţiile naţionale a măsurilor de securitate puse în aplicare deja la Cupa Confederaţiilor, în luna iunie. Printre măsuri se numără întocmirea unui registru cu suporterii violenţi, înfiinţarea unor tribunale speciale şi secţii de poliţie în interiorul stadioanelor, precum şi retragerea de puncte cluburilor ai căror suporteri au comis violenţe.

FIFA AJUTĂ FOTBALUL DIN FILIPINE

FIFA va acorda un ajutor de un milion de dolari pentru reconstruirea bazelor sportive distruse de taifunul Haiyan, la 8 noiembrie, a anunţat Federaţia Filipineză de Fotbal. „Suntem profund impresionaţi de această susţinere generoasă a FIFA, care îşi arată solidaritatea faţă de naţiunea noastră”, a declarat preşedintele federaţiei din Filipine, Mariano Araneta. Taifunul Haiyan a devastat aproximativ 200 de oraşe din Filipine, provocând moartea a 6.009 persoane. Alte 1.179 de persoane au fost date dispărute. Federaţia filipineză a precizat că va întocmi o listă cu infrastructurile ce au suferit pagube în regiune, pentru a stabili unde vor ajunge fondurile de la FIFA. În ultimii ani, fotbalul a devenit tot mai popular în Filipine, ţară în care cel mai iubit sport este baschetul.

EINTRACHT FRANKFURT ŞI CELTIC GLASGOW, AMENDATE DE UEFA

Grupările Eintracht Frankfurt şi Celtic Glasgow au fost amendate de UEFA pentru incidente la meciurile europene din acest sezon, a anunţat, vineri, forul fotbalistic european. Clubul german va trebui să plătească 70.000 de euro din cauza fumigenelor şi a incidentelor între spectatori la meciul cu Girondins Bordeaux, din 28 noiembrie, din UEFA Europa League. Celtic Glasgow a primit o amendă de 50.000 de euro pentru desfăşurarea unui banner la meciul cu AC Milan, din 26 noiembrie, din Liga Campionilor.

RAI A PRIMIT ORDINUL LEGIUNII DE ONOARE

Fostul internaţional brazilian Rai Souza Vieira de Oliveira, care a evoluat pentru echipa Paris Saint-Germain în perioada 1993-1998, a primit din partea preşedintelui francez, Francois Hollande, distincţia de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare. Hollande l-a decorat pe fostul fotbalist în faţa comunităţii franceze din Sao Paulo, în timpul unei vizite în Brazilia. „Rai nu este doar un mare fotbalist, el este şi un om implicat în cea mai frumoasă cauză care există, educaţia celor mai vulnerabili şi celor mai săraci”, a declarat Francois Hollande, făcând referire la faptul că, în prezent, Rai conduce o fundaţie pentru educaţia copiilor.

GERRARD VA LIPSI O LUNĂ DE ZILE

Tehnicianul echipei Liverpool, Brendan Rodgers, a declarat pentru site-ul oficial al clubului englez că fotbalistul Steven Gerrard, care s-a accidentat săptămâna trecută, va fi indisponibil aproximativ o lună. „Steven va fi indisponibil, probabil, aproximativ patru săptămâni. El va respecta un program amplu de tratament în următoarele săptămâni şi sperăm că va putea reveni puţin mai devreme. Însă a suferit o accidentare pentru care perioada obişnuită de recuperare este de patru până la şase săptămâni”, a spus Rodgers. Steven Gerrard s-a accidentat la meciul de sâmbăta trecută cu West Ham United, scor 4-1, el având o problemă la tendon.

CRISTIANO RONALDO ŞI-A LANSAT PROPRIA REŢEA DE SOCIALIZARE

Internaţionalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, şi-a lansat propria reţea de socializare, “Viva Ronaldo”, un site interactiv în limba engleză, ce le va permite fanilor să comunice între ei şi să urmărească informaţiile oferite de idolul lor. „Viva Ronaldo este platforma comunităţii virtuale oficiale a lui Cristiano Ronaldo”, se arată într-un comunicat al societăţii portugheze Viva Superstars, fondată de Cristiano Ronaldo, Polaris Sports şi bViva. Pe acest site (vivaronaldo.com) fanii vor putea urmări meciurile lui “CR7” şi vor putea participa la concursuri pentru a câştiga tricouri cu autograf sau bilete la meci. Suporterii vor putea distribui fotografii şi filmuleţe, dar şi să îi trimită mesaje internaţionalului portughez care deja are 67 de milioane de fani pe Facebook şi 23 de milioane pe Twitter. Cristiano Ronaldo a promis că va fi un participant activ pe vivaronaldo.com.

UEFA ANALIZEAZĂ MODALITĂŢILE DE TRAGERE LA SORŢI PENTRU PRELIMINARIILE EURO 2016

Comitetul Executiv al UEFA a anunţat că a început să analizeze modalităţile de tragere la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2016, eveniment programat în 23 februarie, la Nisa, şi a promis că va lua o decizie la reuniunea din 23-24 ianuarie, de la Nyon. Pe de altă parte, secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, a calificat drept “un nonsens total” acuzaţiile de trucare a tragerii la sorţi a meciurilor din grupele Cupei Mondiale din 2014. „Când vă aflaţi la o tragere la sorţi, ştiţi că nu este posibil să existe situaţii bizare. De aceea vrem să stabilim reguli cu cât mai mult timp înainte de tragerea la sorţi, pentru ca tragerea să fie cât mai transparentă posibil”, a spus Infantino.

JURGEN KLINSMANN, SELECŢIONERUL SUA PENTRU ÎNCĂ PATRU ANI

Germanul Jurgen Klinsmann va rămâne selecţionerul SUA pentru încă patru ani, el urmând să ocupe şi funcţia de director tehnic naţional, a anunţat Federaţia Americană de Fotbal (US Soccer). Klinsmann a preluat conducerea tehnică a reprezentativei Statelor Unite în vara anului 2011, iar noul său acord este valabil până în 2018. Naţionala SUA are un bilanţ de 27 de victorii, 10 înfrângeri şi şapte remize, cu Jurgen Klinsmann la conducere. Reprezentativa SUA s-a calificat la Cupa Mondială din 2014 de pe primul loc în zona Concacaf, fără să primească gol acasă în ultima fază. La Cupa Mondială, americanii vor juca în grupă cu Germania, Portugalia şi Ghana.

SUPORTERII ANTISEMIŢI AI LUI WEST HAM AU FOST ARESTAŢI

Doi suporteri ai echipei West Ham United au fost arestaţi pentru că au postat mesaje antisemite pe Twitter, după un meci cu Tottenham Hotspur. Mesajele celor doi, postate pe 6 octombrie, făceau referire la Adolf Hitler şi la camerele de gazare. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat în Croydon, iar altul, de 22 de ani, în Wiltshire. În cadrul aceleiaşi anchete, pe 5 decembrie a mai fost arestat un bărbat, care se află acum în libertate sub supraveghere. Anul trecut, fanii lui West Ham au imitat, pe arena lui Tottenham, zgomotele camerelor de gazare şi au scandat numele fostului fotbalist Paolo Di Canio, care saluta suporterii cu un gest precum cel al naziştilor. Aflat în nord-estul Londrei, clubul Tottenham are istoria legată de comunitatea evreilor.

ROBIN VAN PERSIE VA FI INDISPONIBIL O LUNĂ

Atacantul olandez al formaţiei Manchester United, Robin van Persie, va fi indisponibil aproximativ o lună din cauza unei accidentări la coapsă. Van Persie s-a accidentat la meciul cu Şahtior Doneţk, din Liga Campionilor, scor 1-0. Atacantul tocmai revenise după o absenţă de patru meciuri, weekend-ul trecut, în Premier League. „Robin van Persie a suferit o ruptură la coapsă după ce a executat cornerul ce a dus la golul din meciul cu Şahtior”, a anunţat antrenorul David Moyes. De la începutul sezonului, van Persie a marcat 7 goluri în 11 meciuri în Premier League.

ROSETTI A DEMISIONAT DIN FUNCŢIA DE ŞEF AL ARBITRILOR DIN RUSIA

Fostul mare arbitru italian Roberto Rosetti a demisionat din funcţia de şef al comisiei de arbitri din Rusia, din motive familiale, a anunţat Nikolai Tolstîh, preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal (RFU). Rosetti, desemnat cel mai bun arbitru din Serie A de patru ori consecutiv, între 2006 şi 2009, a condus finala EURO 2008, dintre Spania şi Germania (1-0), fiind angajat de RFU în 2011, în încercarea de a îmbunătăţi standardele arbitrajului din Rusia. El s-a retras din activitate după CM 2010, găzduit de Africa de Sud. „Am ales Rusia deoarece am dorit să fac ceva complet nou, căutam o nouă provocare după ce am arbitrat timp de 27 de ani în Italia. Misiunea mea s-a încheiat acum, iar familia are nevoie de mine în acest moment. Arbitrajul s-a îmbunătăţit în timpul mandatului meu, arbitrii ruşi sunt pe drumul cel bun şi sunt sigur că vor avea un viitor frumos”, a declarat Rosetti (46 de ani). O funcţie similară o ocupă în Ucraina un alt fost mare arbitru italian, Pierluigi Collina.

CELTIC A SUSPENDAT 128 DE FANI

Campioana Scoţiei la fotbal, Celtic Glasgow, a decis că 128 de fani ai săi au interdicţie de a fi prezenţi la meciurile de acasă şi din deplasare ale echipei, în aşteptarea anchetei vizând incidentele de la jocul de vineri de pe terenul lui Motherwell. Fanii au smuls scaune şi au aprins artificii, fumigene şi o torţă la meciul câştigat cu 5-0 de Celtic. Campioana Scoţiei a mai anunţat că 250 de posesori de abonamente vor fi mutaţi dintr-o secţiune a stadionului „Celtic Park“. Clubul din Glasgow face deja obiectul unei proceduri disciplinare după ce, la meciul de Liga Campionilor cu AC Milan, fanii au afişat bannere ce se refereau la Bobby Sands, militant al Armatei Republicane Irlandeze (IRA), care a murit după ce a făcut greva foamei în închisoare în 1981, dar şi la William Wallace, eroul scoţian al luptei pentru independenţă din secolul XIV.