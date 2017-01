CVM TOMIS - STEAUA, ÎN DA2 LA VOLEI MASCULIN

Sâmbătă, de la ora 12.00, la Sala Tomis, se va disputa întâlnirea de volei masculin dintre formaţiile CVM Tomis Congaz Constanţa şi Steaua Bucureşti, din etapa a 11-a a Diviziei A2 Est, a doua din retur. Înaintea acestei partide, oaspeţii se află pe primul loc în clasament, cu 26 de puncte, iar echipa constănţeană, antrenată de Răzvan Parpală, ocupă locul 5, cu 12 puncte.

LAKE VIEW CENTER, GAZDA UNUI CONCURS DE BILIARD PENTRU AMATORI

Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa (bd. Mamaia nr. 283) găzduieşte sâmbătă, de la ora 11.00, cel mai interesant concurs de biliard pentru amatori, care vor avea astfel posibilitatea să-şi dovedească abilităţile în mânuirea tacului. Nu au drept de joc cei care sunt legitimaţi şi au participat la etape de Campionat Naţional în 2013, dar nici cei care nu sunt legitimaţi, dar au avut clasări între primii opt la una dintre ediţiile Tacului de Aur 2011, 2012 sau Lake View Cup 2013. În funcţie de numărul de participanţi, se va juca pe tablou cu dublă eliminare (de la primii opt, piramidă simplă) sau grupe. Taxa de înscriere este de 25 lei (participanţi peste 18 ani) şi 15 lei (fete şi participanţi sub 18 ani). Vor fi premiaţi primii opt sau 16 (în funcţie de numărul de participanţi), dar şi cea mai bine clasată fată şi cel mai bine clasat junior (dacă nu intră în locurile premiate). Fondul de premiere va fi în cuantum de optzeci la sută din suma strânsă din taxele de înscriere, din care treizeci la sută revin primului clasat. De asemenea, finaliştii primesc înscriere gratuită la următorul concurs Open (deschis atât profesioniştilor, cât şi amatorilor) organizat de Lake View.

„CONSTANŢA ALEARGĂ SĂNĂTOS!“

Asociaţia Sportivă SanaSport Constanţa, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi City Park Mall, organizează, duminică, al treilea eveniment sportiv din cadrul proiectului “Constanţa aleargă sănătos!”. Între orele 10.00 şi 13.00, iubitorii de mişcare pot participa la cursa de 5 km (alergare/mers) sau de 10 km (alergare). De la ora 10.00, în incinta City Park Mall, participanţii (numărul maxim va fi de 300) îşi pot ridica numărul de concurs. Va urma încălzirea, iar startul va fi dat, la ora 11.00, de fostul mare atlet Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul Constanţa. Startul se va da de lângă ieşirea City Park Mall spre lac, pe aleea spre Ţara Piticilor. Se va alerga pe aleile din parcul Tăbăcărie semnalizate cu banda de culoare alb-roşu până în zona hotelului Zodiac şi retur, în zona centrală a parcului, după care se va urmări marginea lacului Tăbăcărie pe traseul fostul restaurant Cherhana - Complexul Expoziţional - Staţia de Epurare a Apei - Lake View Center - Biserica de lemn „Sf. Mina“ - City Park Mall.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Ieri s-au disputat ultimele două meciuri din etapa a 13-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, ultima din acest an: CS Caraş-Severin - Pandurii Tg. Jiu 28-29 şi Potaissa Turda - Steaua Bucureşti 29-24. Partidele HCM Minaur Baia Mare - HCM Constanţa 17-34, Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti 21-26, Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti 30-26 şi HC Odorhei - CSU Suceava 34-25 au avut loc joi. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 35p (golaveraj: 429-311), 2. Potaissa Turda 35p (369-317), 3. Ştiinţa Bacău 31p (359-305), 4. Dinamo Bucureşti 26p (350-343), 5. HC Odorhei 24p (395-364), 6. Pandurii Tg. Jiu 24p (336-341), 7. HCM Minaur Baia Mare 13p (295-338), 8. Poli Timişoara 12p (331-347), 9. Steaua Bucureşti 12p (372-407), 10. CS Caraş-Severin 10p (319-343), 11. U. Bucovina Suceava 4p (295-365), 12. CSM Bucureşti 3p (288-357).

“LUPII” BUCUREŞTI, ÎNVINŞI ÎN DEPLASARE DE BRIVE

După ce pierduse meciul tur de la Bucureşti, scor 18-13, selecţionata de rugby “Lupii” Bucureşti, a fost învinsă şi în deplasare, scor 20-9 (3-9), de echipa franceză Brive, într-o partidă din Grupa a 3-a a Cupei Amlin Challenge. Pentru “Lupii” Bucureşti au evoluat şi trei jucători de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Adrian Ion, Florin Sau şi Vlad Bădălicescu. Punctele României au fost reuşite de Vlaicu, din trei lovituri de pedeapsă. În clasament, înaintea meciului dintre Calvisano şi Newcastle, pe primul loc se află Brive, cu 14 puncte, urmată de Newcastle cu 10p, “Lupii” Bucureşti cu 6p şi Calvisano cu 2p

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a 9-a a Euroligii de baschet masculin a adus o nouă mare surpriză - înfrângerea suferită pe teren propriu de liderul autoritar al Grupei A - Fenerbahce! Şi încă în faţa unei echipe care avea doar două victorii până joi! Se pare că finalul fazei grupelor preliminare lasă loc de... multe surprize. Oricum, chiar şi cu această victorie Partizan nu este sigură de calificarea în faza următoare, chiar dacă la rezultate directe este avantajată faţă de Budivelnik şi JSF Nanterre. Învingând pe Anadolu Efes, lituanienii au complicat teribil lupta pentru calificare în Grupa B, o situaţie aproape identică fiind şi în Grupa C! Rezultate de joi seară - Grupa A: CSKA Moscova - FC Barcelona 79-65, Fenerbahce Ulker - Partizan Belgrad 77-79!; Grupa B: Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes 65-63; Grupa C: Olympiacos Pireu - Montepaschi Siena 78-73, Unicaja Malaga - FC Bayern München 77-72; Grupa D: Steaua Roşie Belgrad - Laboral Kutxa 81-65, Maccabi Tel Aviv - Lietuvos Rytas 78-71.

NADAL A CÂŞTIGAT PRIMUL SĂU TURNEU DE POKER “LIVE”

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a câştigat, vineri, primul său turneu de poker “live”, un eveniment organizat în scopuri caritabile, la Praga. Nadal, care s-a îndreptat spre poker din vara anului 2012 când a fost accidentat, l-a surclasat la Praga, între alţii, şi pe canadianul de origine română Daniel Negreanu. „Tenisul este în continuare viaţa mea. Pokerul îl joc de plăcere. Învăţ, dar în acelaşi timp încerc să fiu competitiv”, spunea Nadal înainte de turneu. La concurs au participat şi fostul schior italian Alberto Tomba şi vedetele fotbalului Ronaldo şi Andrei Şevcenko.

MARION BARTOLI, CAMPIOANA CAMPIONILOR ÎN FRANŢA

Jucătoarea de tenis Marion Bartoli a fost desemnată „Campioana campionilor” din sportul francez pe anul 2013, după ce reuşit să-l devanseze cu un punct pe atletul Teddy Tamgho, campion mondial la triplu salt, şi cu două puncte pe baschetbalistul Tony Parker, câştigător al titlului european cu naţionala Franţei, în ancheta postului de radio RTL. „A fost un an incredibil pentru mine. Este visul unei vieţi. Atunci când câştigi un Mare Şlem câştigi un trofeu, însă, când câştigi Wimbledonul, câştigi o parte din istorie”, a declarat Bartoli, care a câştigat în vară turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, înainte de a-şi anunţa retragerea din activitate. Anul trecut, trofeul atribuit celui mai bun sportiv francez a revenit înotătorului Yannick Agnel, dublu campion olimpic la Londra, iar în 2011 campionului mondial şi olimpic la judo Teddy Riner.

SUTIL VA CONCURA PENTRU SAUBER

Pilotul german Adrian Sutil, fost la Force India, va concura în sezonul viitor la echipa de Formula 1 Sauber, a anunţat team-ul elveţian. Cariera lui Sutil (30 de ani) în Formula 1 era legată până acum numai de echipa Force India. El a debutat în Marele Circ în 2007, la Spyker, care în anul următor a devenit Force India. La Sauber, germanul îl va înlocui pe conaţionalul său Nico Hulkenberg, trecut la... Force India. Coechipierul lui Sutil urmează să fie desemnat în curând, candidaţi fiind mexicanul Esteban Gutierrez, titular la Sauber în 2013, şi debutantul rus Serghei Sirotkin.

KUBICA VA CONCURA ÎN WRC

Fostul pilot de Formula 1 Robert Kubica va concura în 2014 în Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), la volanul unei maşini Ford Fiesta RS, polonezul urmând să fie coechipier la echipa M-Sport cu finlandezul Mirkko Hirvonen, a anunţat team-ul britanic. După ce a câştigat ediţia 2013 a WRC-2 cu un Citroen DS3 (cinci victorii în şapte etape), Kubica a reuşit să facă pasul în categoria regină a campionatului de raliuri, dar nu pentru constructorul francez. Citroen i-a propus un contract lui Kubica, 29 de ani, dar o incompatibilitate între sponsorul polonezului, grupul petrolier Lotos, şi partenerul echipei, Total, a pus capăt proiectului. Kubica s-a accidentat grav în februarie 2011, la un raliu, în timp ce era pilot de Formula 1 la Lotus. De atunci, polonezul a fost supus la numeroase operaţii şi a urmat o îndelungată perioadă de refacere pentru a-şi recupera mobilitatea braţului drept. Totodată, M-Sport l-a reangajat pe Hirvonen (33 de ani), care a avut două sezoane dezamăgitoare cu Citroen, câştigând doar un raliu din 26 de starturi. Finlandezul a fost vicecampion mondial de patru ori, de trei ori la volanul unui Ford, tot la M-Sport, echipă cu care a obţinut 14 dintre cele 15 victorii din palmaresul său. Al treilea pilot al M-Sport va fi în 2014 britanicul Elfyn Evans, 25 de ani, câştigător al WRC Academy în 2012 şi, de asemenea, participant în WRC-2 în sezonul recent încheiat.

UN MILION DE DOLARI PENTRU A PETRECE UN AN CA BERNIE ECCLESTONE

Editorii „The Official Formula One Opus“, o istorie a F1 de 850 de pagini şi 35 de kilograme, au scos un exemplar, „The Bernie Edition“, ce îi va permite celui care îl va achiziţiona, contra sumei de un milion de dolari, să petreacă un an ca Bernie Ecclestone, administratorul drepturilor comerciale ale F1. Odată cu cartea, cumpărătorul va primi patru permise de acces la toate cele 19 curse ale sezonului 2014 şi o masă rezervată în „The Paddock Club”. La fiecare Grand Prix, deţinătorul ediţiei speciale a cărţii va avea prilejul să aibă o întâlnire informală la o ceaşcă de cafea cu Ecclestone, în motorhome-ul acestuia, şi să meargă la o cină cu omul de afaceri. Alte beneficii se referă la posibilitatea de a avea acces în zona standurilor şi de a participa la diverse evenimente, cum ar fi Balul FIA. Cartea are coperta din argint şi va fi semnată de Ecclestone şi de fiecare pilot campion mondial de Formula 1 aflat în viaţă. Editorii au organizat o licitaţie pentru a vinde cartea, ce se va încheia pe 24 decembrie, şi se aşteaptă ca aceasta să fie achiziţionată pentru 610.000 de lire sterline (un milion de dolari). Varianta clasică a lucrării „The Official Formula One Opus“ costă 2.000 de lire sterline şi are un tiraj de 1.500 de exemplare.

PUNCTE DE PENALIZARE PENTRU PILOŢII DE F1

Un sistem de puncte de penalizare ataşat superlicenţei piloţilor de Formula 1 va fi pus în aplicare începând din 2014, fiind asemănător cu cel folosit la suspendarea permiselor de conducere. Astfel, anumite greşeli comise de piloţi vor fi penalizate cu puncte, iar la 12 puncte acumulate, driverul va fi suspendat o etapă. Punctele de penalizare vor rămâne ataşate superlicenţei pilotului timp de 12 luni, apoi acestea vor fi şterse. De asemenea, punctele vor fi şterse după ce pilotul a ispăşit o etapă de suspendare. Totodată, FIA a înăsprit pedepsele pentru piloţii care ies de la standuri într-o manieră periculoasă pentru ceilalţi concurenţi. Dacă infracţiunea s-a produs în timpul antrenamentelor şi calificărilor unui Grand Prix, pilotul respectiv va fi retrogradat zece locuri pe grila de start. În cazul în care abaterea a avut loc în timpul cursei, sportivul va primi o retrogradare pe grila de start a următorului Mare Premiu sau un drive-through ori o penalizare de zece secunde imediat.

UN FOST RUTIER ITALIAN SPUNE CĂ ARMSTRONG A DAT BANI PENTRU A CÂŞTIGA O CURSĂ ÎN 1993

Fostul rutier italian Roberto Gaggioli a declarat, pentru cotidianul „Corriere della Sera“, că americanul Lance Armstrong i-a dat 100.000 de dolari în 1993 pentru a câştiga o cursă din cadrul Million Dollar Race. „Un tânăr coleg american mi-a dat un panettone sub formă de cadou şi mi-a urat: „Merry Christmas“. În cutie erau 100.000 de dolari în bancnote mici. Acel coleg era Lance Armstrong”, a spus Gaggioli. „Lance mi-a spus că echipa mea, Coors Light, era de acord (...) Am înţeles că totul era decis”, a adăugat el, după care menţionat că Armostrong s-a impus în cursa CoreStates din Philadelphia, succes indispensabil pentru obţinerea milionului de dolari ce îi revenea câştigătorului a trei curse în SUA într-un interval de 21 de zile. Competiţia de un milion de dolari se numea Thrift Drug Triple Crown şi cuprindea cursele din Pittsburgh, West Virginia Classic şi CoreStates din Philadelphia. „Cu două tururi înainte de final, am pornit în sprint cu Lance, Bobby Julich şi câţiva italieni de la Mercatone. La un semn al lui Lance, m-am întors şi m-am făcut că nu îl văd scăpând. A câştigat detaşat”, a explicat italianul în vârstă de 51 de ani. Ceilalţi ciclişti nu au reacţionat pentru că unii dintre ei erau de asemenea cumpăraţi, notează „Corriere della Sera“. Lance Armstrong a primit interdicţie pe viaţă, fiindu-i retrase şi titlurile obţinute în perioada 1998-2011, ca urmare a unui raport al Agenţiei Americane Antidoping, în care a fost acuzat de dopaj sistematic.

LONDRA DOMINĂ CLASAMENTUL ORAŞELOR SPORTIVE ALE LUMII

Londra, gazda Jocurilor Olimpice de vară ediţia 2012, ocupă prima poziţie în clasamentul internaţional al oraşelor sportive, elaborat în urma unui sondaj realizat de revista sportivă olimpică „Around The Rings”. Capitala Marii Britanii este urmată în această ierarhie de Barcelona şi Sydney, oraşe care au organizat, la rândul lor, JO de vară din 1992, respectiv, 2000. Spania şi Australia sunt, de altfel, singurele ţări cu câte două oraşe prezente între cele 15 metropole care figurează această ierarhie. Pe locurile următoare se află Melbourne, Beijing, Vancouver, Paris, Tokyo, New York, Cape Town, Singapore, Rio de Janeiro şi Madrid.

TEDDY TAMGHO NU VA SĂRI ÎN 2014

Campionul mondial în proba de triplusalt, francezul Teddy Tamgho, care a suferit o fractură la tibia stângă la sfârşitul lunii noiembrie, a anunţat că nu va sări în 2014. „Obiectivul meu este să fiu numărul 1 şi nu voi merge la nicio competiţie dacă nu voi fi sută la sută refăcut. Nu vreau să precipit lucrurile”, a explicat Tamgho. Atletul francez în vârstă de 24 ani s-a accidentat la un antrenament pe 27 noiembrie. Operat a doua zi, el va avea nevoie de o perioadă de refacere între trei şi cinci luni. „A existat o fragilitate, osul nu se cicatriza din cauza unei fracturi de stres. Deci, trebuia să se întâmple. Este mai bine că s-a întâmplat anul acesta. În 2015 ar fi fost un pic mai delicat”, a subliniat atletul, făcând aluzie la următoarele Campionate Mondiale. Tamgho a fost deja absent din competiţii timp de 20 de luni din cauza unei accidentări şi a două operaţii la glezna dreaptă, pe care şi-a fracturat-o în iulie 2011. El a ratat astfel Mondialele din 2011 şi JO de la Londra din 2012. Asta nu l-a împiedicat să revină la cel mai înalt nivel în această vară, cu titlu mondial la Moscova, unde a reuşit cea de-a treia performanţă mondială din toate timpurile: 18,04 m.