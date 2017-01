LARISA IORDACHE, MARIUS BERBECAR ŞI CORINA CONSTANTIN, GIMNAŞTII ANULUI 2013

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat, ieri, topul celor mai buni sportivi în anul 2013, Larisa Iordache şi Marius Berbecar fiind pe primul loc la gimnastică artistică, iar Corina Constantin, sportivă legitimată la CS Farul Constanţa, la aerobică. Pe locul secund la gimnastică artistică s-a clasat Diana Bulimar, urmată de Sandra Izbaşa, Andreea Munteanu, Laura Jurcă, Andreea Iridon, Silvia Zarzu, Alina Stănilă, Daniela Ciuruşniuc şi Dana Ocolişan. La gimnastică artistică masculină, prima poziţie a revenit lui Marius Berbecar, urmat în ierarhie de Flavius Koczi, Andrei Muntean, Cristian Băţagă, Vlad Cotuna, Andrei Ursache, Andrei Groza, Laurenţiu Nistor, Ştefan Muţiu şi Robert Ciuculete. La gimnastică aerobică, sportivii de la CS Farul domină ierarhia, cinci dintre ei fiind între primii zece. Primul loc a revenit Corinei Constantin, pe locul secund s-a clasat Maria Bianca Becze, urmată de Andreea Bogati şi Anca Surdu, în timp ce Mircea Zamfir a ocupat poziţia a şaptea.

LN DE BASCHET MASCULIN

Astăzi, în primul meci al etapei a 12-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 2), BC Timişoara primeşte replica echipei SCM Craiova. Restul partidelor se desfăşoară după următorul program - sâmbătă: BCM Piteşti - Gaz Metan Mediaş (ora 17.30, Digi Sport 3), CSM Oradea - Concordia Chiajna (ora 19.00), Energia Rovinari - BC FARUL CONSTANŢA (ora 19.00), CSU Asesoft Ploieşti - Timba Timişoara (ora 19.00). Partida U. Cluj - Steaua Bucureşti va avea loc luni, de la ora 19.00 (Digi Sport 2). Meciul Atlassib Sibiu - BC Mureş Tg. Mureş a fost amânat. Clasament: 1. Sibiu 20p, 2. Ploieşti 20p, 3. Cluj 19p, 4. Oradea 18p, 5. Rovinari 18p, 6. Mureş 17p, 7. BC Timişoara 17p, 8. Craiova 16p, 9. Piteşti 16p, 10. Steaua 16p, 11. Mediaş 14p, 12. BC FARUL CONSTANŢA 13p, 13. Chiajna 12p, 14. Timba Timişoara 12p.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Aseară, în manşa tur a 16-imilor de finală ale Cupei Challenge la volei feminin, CSU Medicina Tg. Mureş a câştigat pe teren propriu, scor 3:0 (25:19, 25:21, 25:17), întâlnirea cu formaţia belgiană Asterix Kieldrecht. Tot aseară, în etapa a 5-a a Grupei F din Liga Campionilor la volei feminin, campioana Ştiinţa Bacău a pierdut, scor 1:3 (16:25, 23:25, 28:26, 23:25), în deplasare, confruntarea cu echipa elveţiană Volero Zürich.

ANA MARIA BRÎNZĂ, SPORTIVA ANULUI LA CLUBUL STEAUA

Scrimera Ana Maria Brînză a fost desemnată sportivul anului 2013 la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti, într-o ceremonie care a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naţionale din Capitală, în prezenţa ministrului Mircea Duşa. Brînză le-a devansat pe canotoarele Roxana Cogianu şi Ionelia Zaharia. „Fiecare medalie are povestea ei, are trăirile şi emoţiile ei. Mă bucur să fac parte din această familie mare a Stelei. În clipele astea îţi dai seama că toată sudoarea şi toate antrenamentele îşi au rostul”, a declarat Brînză. Formaţia de rugby a clubului Steaua a fost desemnată echipa anului 2013.

TIBERIU DOLNICEANU, CEL MAI BUN SCRIMER ROMÂN AL ANULUI

Sabrerul Tiberiu Dolniceanu, campion european la individual şi vicecampion european cu echipa, medaliat mondial cu bronz la individual şi argint cu echipa, a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2013 de către Federaţia Română de Scrimă. Campionul ieşean a devansat-o pe Ana Maria Brînză, campioană europeană la individual şi vicecampioană europeană cu echipa, medaliată cu bronz mondial cu echipa la spadă. Pe locurile 3-4 s-au clasat Alin Badea şi Ciprian Gălăţanu, vicecampioni mondiali cu echipa de sabie.

BASCHETBALIŞTII DE LA STEAUA AU UN NOU ANTRENOR

Tehnicianul croat Niksa Bavcevic este noul antrenor principal al echipei de baschet masculin Steaua CSM EximBank Bucureşti. Bavcevic îl înlocuieşte pe Mladen Jojici care a demisionat din funcţie dupa meciul pierdut acasă cu Energia Rovinari, scor 70-97, în etapa a 11-a a Ligii Naţionale. Niksa Bavcevic a lucrat în acest sezon la Steaua la nivel de juniori, coordonând proiectul Centrului de Excelenţă. El se va afla pentru a doua oară în funcţia de antrenor principal al steliştilor, după ce i-a condus pe aceştia în sezonul 2010-2011 către locul 3 în campionat şi finala Cupei României. Tehnicianul croat, în vârstă de 57 de ani, a mai pregătit în cariera sa echipe din Belgia, Croaţia, Italia sau Rusia şi are 69 de meciuri susţinute în Cupele Europene (Euroligă, EuroCup sau EuroChallenge).

ECHIPA DE HOCHEI CORONA BRAŞOV ARE ANTRENOR FINLANDEZ

Finlandezul Kari Rauhanen este noul antrenor al echipei de hochei Corona Braşov, după ce oficialii clubului au decis să îl demită pe fostul tehnician, suedezul Greg Lindqvist. „Personal, eu aş fi preferat să luăm măsuri împotriva unora dintre jucătorii echipei, însă, datorită faptului că hocheiul românesc are un număr limitat de jucători seniori de hochei pe gheaţă, să spunem că a fost mai accesibil să înlocuim antrenorul. Am discutat cu Greg şi am convenit ca el să facă un pas înapoi, fapt susţinut de evoluţia echipei din ultimele meciuri, dar şi de unele lucruri ce au ţinut de comportamentul său”, a declarat Emilian Cernica, preşedintele secţiei de hochei a clubului Corona, precizând că pe viitor va fi mult mai strict cu jucătorii. Obiectivele echipei pentru acest sezon rămân neschimbate, respectiv câştigarea Campionatului Naţional şi intrarea în play-off-ul Ligii Mol.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele cinci partide din etapa a 9-a a Euroligii de baschet masculin sunt programate în această seară, după următorul program - Grupa A: Budivelnik Kiev - JSF Nanterre; Grupa B: EA7 Emporio Armani Milano - Brose Baskets, Real Madrid - Strasbourg IG; Grupa C: Galatasaray Istanbul - Stelmet Zielona Gora; Grupa D: Lokomotiv Kuban - Panathinaikos Atena. Dacă la Kiev şi Milano sunt meciuri decisive pentru calificarea în faza următoare, celelalte partide sunt doar de clasament, cu menţiunea că polonezii ar mai putea spera la o miraculoasă calificare în cazul unei victorii la Istanbul!

RODMAN VA PREGĂTI NAŢIONALA DIN COREEA DE NORD PENTRU UN MECI ÎN ONOAREA LUI KIM JONG-UN

Fosta vedetă din NBA Dennis Rodman va reveni în Coreea de Nord, în perioada 19-23 decembrie, pentru a pregăti naţionala de baschet a acestei ţări în vederea unui meci organizat în onoarea liderului Kim Jong-Un. Rodman se va afla pentru a treia oară în Coreea de Nord, el fiind prieten cu Jong-Un. În februarie, fostul baschetbalist s-a întâlnit cu liderul nord-coreean cu ocazia unui meci de baschet între o echipă din Coreea de Nord şi o formaţie americană. În septembrie, Dennis Rodman şi-a petrecut vacanţa alături de cel declarat de el “prieten pe viaţă” şi de fiica liderului nord-coreean, Ju-Ae. Rodman va reveni în Coreea de Nord în a doua jumătate a lunii decembrie, pentru a pregăti un nou meci de baschet între naţionala nord-coreeană şi o selecţionată de foşti jucători din NBA, programat la 8 ianuarie, cu ocazia aniversării lui Kim Jong-Un.

MIKE TYSON, INTERZIS ÎN MAREA BRITANIE

Aşteptat la Londra pentru promovarea biografiei sale, fostul pugilist american Mike Tyson nu a putut intra pe teritoriul britanic marţi şi a fost nevoit să plece la Paris. În 1992, Tyson a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru viol şi a ispăşit jumătate de pedeapsă. Or, potrivit legilor în vigoare din Marea Britanie, orice persoană care a fost condamnată la mai mult de patru ani închisoare nu poate intra pe teritoriul acestei ţări. Un purtător de cuvânt al editorului lui Tyson a spus că staff-ul fostului boxer nu era la curent cu acest lucru. Legile britanice au fost modificate acum un an.

SERGIO PEREZ VA CONCURA PENTRU FORCE INDIA

Pilotul mexican Sergio Perez, 24 de ani, va concura din sezonul viitor pentru echipa de Formula 1 Force India, unde va fi coechipier cu germanul Nico Hulkenberg. Astfel, Force India va alinia în 2014 o echipă nouă faţă de sezonul recent încheiat, când i-a avut pe grila de start pe britanicul Paul di Resta şi pe germanul Adrian Sutil. Aducerea lui Perez va însemna probabil şi un aport financiar pentru echipa indiană din partea miliardarului mexican Carlos Slim, cel care i-a sponsorizat cariera pilotului. Perez a evoluat doi ani la Sauber, înainte de a se transfera, la finalul lui 2012, la McLaren-Mercedes, unde nu a fost păstrat decât un sezon. El a ocupat de două ori locul 2 şi o dată locul 3 în cei trei ani în care a concurat în Formula 1. În 2013, Perez a fost al unsprezecelea în clasamentul constructorilor.

CAMPION OLIMPIC LA JUDO, CONDAMNAT PENTRU VIOL

Sportivul japonez Masato Uchishiba, dublu campion olimpic la judo, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, la apel, fiind acuzat de viol asupra unei minore. Înalta Curte din Tokyo a respins afirmaţiile lui Uchishiba, care a spus că raportul sexual a fost bazat pe consimţământ reciproc. Sportivul japonez a depus imediat un nou apel. Anchetatorii au susţinut că incidentul s-a produs în septembrie 2011, atunci când echipa de judo a Universităţii Kyushu a fost la Tokyo. Uchishiba, care s-a căsătorit în februarie, a fost acuzat că a violat-o pe tânăra judoka în timp ce aceasta dormea la un hotel din Tokyo, după ce consumase băuturi alcoolice. Sportivul în vârstă de 35 de ani a fost sărbătorit ca un erou naţional după ce a câştigat aurul olimpic în 2004 şi 2008, la categoria 66 kg. Uchishiba s-a retras din activitatea sportivă în octombrie 2010.