ROMÂNIA - UNGARIA, LA CM DE HANDBAL FEMININ

După ce a cedat marţi, cu 23-26, în faţa Germaniei, în a treia partidă din Grupa D a Campionatului Mondial de handbal feminin din Serbia, naţionala României va întâlni astăzi, de la ora 20.15 (în direct la Dolce Sport 1), la Novi Sad, reprezentativa Ungariei. Tot astăzi, în Grupa D mai au loc partidele: Australia - Cehia (ora 15.45) şi Germania - Tunisia (ora 18.00). Ultimul joc al României în această grupă va avea loc mâine, de la ora 20.15 (Dolce Sport 1), împotriva Cehiei. După disputarea primelor trei runde, pe primul loc în Grupa D se află Ungaria, cu 6p (golaveraj: 100-66), urmată de Germania, tot cu 6p (99-70), România 4p, Cehia 2p, Tunisia 0p (87-96) şi Australia 0p (43-107). Tot azi se vor disputa meciurile din etapa a 4-a a Grupei C - ora 16.45: Paraguay - Spania; ora 19.00: Polonia - Argentina; ora 21.15: Angola - Norvegia. Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, meciurile fiind programate în 15-16 decembrie, la Belgrad şi Novi Sad. Partidele din sferturile de finală vor avea loc în 18 decembrie, în aceleaşi oraşe, iar semifinalele şi finalele pentru medalii, în 20 şi 22 decembrie, la Belgrad. Rezultatele înregistrate ieri, în etapa a 4-a - Grupa A: Republica Dominicană - Coreea de Sud 20-51, Olanda - Congo 33-21, Franţa - Muntenegru 17-16; Grupa B: Brazilia - Japonia 24-20, Algeria - China 25-27, Serbia - Danemarca 23-22.

MIHAI CRAIU, PREŞEDINTE DE ONOARE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE BOX

Ales membru în Biroul Federal la Adunarea Generală din toamna anului trecut, Mihai Craiu (44 de ani) este, începând de luni, preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Box. Propunerea a fost avansată de Marcel Boboc şi a fost validată de Biroul Federal. Conform revistei „Forbes“, în 2010, Mihai Craiu era cotat cu o avere de 9-10 milioane de euro, afacerile sale derulându-se în domeniile consultanţă şi media. Anul acesta, Craiu a organizat turneul internaţional de box “Centura de Aur” la Constanţa, asigurând un buget de 350.000 de euro. Organizarea excelentă şi nivelul ridicat al competiţiei - Cuba a participat cu prima echipă! - au determinat AIBA să ridice categoria de evaluare a “Centurii de Aur“ de la C la B.

DOI CONSTĂNŢENI ÎNTRE PRIMII ZECE LUPTĂTORI AI ANULUI

Emilia Vuc, de la Steaua Bucureşti, vicecampioană mondială de junioare la categoria 48 kg, a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2013 de către Federaţia Română de Lupte. Sportiva reşiţeană, care de la anul va concura la senioare, a cucerit argintul la CM 2013 de la Sofia şi bronzul la CE 2013 de la Skopje. Pe locul 2 s-a clasat Kriszta Incze, medaliată cu argint la CE de cadeţi şi cu bronz la CM de cadeţi, iar al treilea a fost Vlad Caraş, campion mondial de lupte pe plajă la seniori. Caraş, care acum reprezintă CSM Reşiţa, a învăţat luptele la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, la fel ca şi Dorin Pîrvan, acum la Astra Arad, clasat pe locul 10 după ce anul acesta a devenit vicecampion european de juniori la categoria 84 kg.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Aseară, la Bucureşti, în etapa a 5-a a Grupei C din Liga Campionilor la volei feminin, vicecampioana României, Dinamo Bucureşti, a pierdut disputa cu formaţia turcă VakifBank Istanbul, scor 0:3 (23:25, 21:25, 17:25). În această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi 24 Iaşi), în etapa a 5-a a Grupei F din Liga Campionilor la volei feminin, campioana Ştiinţa Bacău va evolua în deplasare, împotriva echipei elveţiene Volero Zürich. Tot azi, de la ora 18.00, la Tg. Mureş, în manşa tur a 16-imilor de finală ale Cupei Challenge la volei feminin, echipa locală CSU Medicina va întâlni formaţia belgiană Asterix Kieldrecht. Ieri, în manşa retur a optimilor de finală ale Cupei CEV la volei masculin, SCM U. Craiova a pierdut, scor 2:3 (19:25, 22:25, 25:22, 25:20, 17:19), întâlnirea cu echipa franceză Arago de Sete, fiind eliminată din competiţie. În tur, vicecampioana României a cedat cu 1:3.

NICOLETA GRASU S-A RETRAS DIN ACTIVITATE ÎN CADRUL GALEI ATLETISMULUI ROMÂNESC

Atleta Nicoleta Grasu, care a evoluat în proba de aruncarea discului, s-a retras din activitatea sportivă, ieri, în cadrul unei ceremonii la Gala Atletismului Românesc, ea primind o plachetă şi un buchet de flori. „Este o mulţumire pentru mine că mă retrag alături de familia atletismului românesc. Mai puteam, dar am zis că e momentul să mă retrag. Nu regret nimic, sunt fericită la câte medalii am adus. Poate că am şi greşit câteodată că nu au fost mai multe sau nu am avut experienţa necesară. Sunt fericită că am făcut performanţă peste douăzeci de ani. Sunt mândră de toate medaliile, dar medalia mea specială e copilul meu. Nouăzeci la sută voi fi antrenor. Fiecare antrenor îşi doreşte ca sportivul său să fie cât mai bun, acum depinde şi de material. Acum sper să fiu cât mai curând colegă cu soţul meu, să trec de pe statul de plată de sportiv pe cel de antrenor, şi ne vom bate de la egal la egal, dar tot el va fi şeful, ca şi în familie”, a declarat Nicoleta Grasu, de 33 de ori campioană naţională, medaliată cu argint la Campionatele Europene din 2010 şi la CM din 2007 şi cu bronz la CE din 1998 şi 2006 şi la CM din 1999, 2001 şi 2007.

MARIAN OPREA, SPORTIVUL ANULUI LA GALA ATLETISMULUI ROMÂNESC

Marian Oprea, care a ocupat locul 6 în proba de triplusalt la Campionatele Mondiale de la Moscova, a fost declarat, ieri, sportivul anului 2013 în cadrul Galei Atletismului Românesc. Oprea a declarat că nu este mare lucru să fii atletul anului într-un moment în care România nu prea are atleţi. „Dacă ar fi să fiu egoist şi să mă gândesc doar la mine, sunt încântat că sunt cel mai bun atlet, dar, de fapt, realitatea nu este asta, iar din punctul meu de vedere, nu e mare lucru să fii atletul anului atunci când nu prea sunt atleţi. E frumos, dar sunt puţin jenat pentru că sunt atâtea personalităţi aici, încât nu ştiu ce caut în sală în acest moment, dar astea sunt vremurile. Anul acesta au fost nişte medalii obţinute de juniori şi tineret, dar nu ştiu care sunt criteriile după care s-a acordat acest trofeu. Îmi doresc chiar două participări la Jocurile Olimipice, dar nu putem face pronosticuri în privinţa rezultatelor şi a participării. Momentan, mă concentrez pe 2014”, a afirmat Oprea. Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, Oprea a menţionat că rezultatele din ultimul an din atletism sunt urmare a condiţiilor pe care le au sportivii în România.

AL DOILEA EŞEC PENTRU NAŢIONALA DE POLO ÎN LIGA MONDIALĂ

Naţionala de polo a României a fost învinsă în deplasare de reprezentativa similară a Serbiei, cu scorul de 18-6 (3-0, 5-3, 5-2, 5-1), în cea de-a doua partidă din grupa A preliminară a Ligii Mondiale, disputată marţi seară. Marcatorii echipei noastre în partida contra deţinătoarei trofeului au fost Diaconu (2), Negrean, Georgescu, Buşilă şi Teohari. În primul meci al Ligii Mondiale, tricolorii au fost învinşi de Rusia, tot în deplasare, cu scorul de 15-5. România va mai întâlni Rusia pe 11 februarie şi Serbia pe 11 martie, ambele jocuri fiind programate acasă. Turneul final va avea loc la Dubai, între 17-22 iunie 2014.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a 9-a a Euroligii de baschet masculin programează primele partide în această seară - Grupa A: CSKA Moscova - FC Barcelona, Fenerbahce Ulker - Partizan Belgrad; Grupa B: Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes; Grupa C: Olympiacos Pireu - Montepaschi Siena, Unicaja Malaga - FC Bayern München; Grupa D: Steaua Roşie Belgrad - Laboral Kutxa, Maccabi Tel Aviv - Lietuvos Rytas. Cel mai important meci al zilei este cel din Lituania, unde se joacă un bilet pentru faza următoare! Dar derby-ul rundei este meciul de la Moscova, dintre două mari favorite la cucerirea trofeului, echipe învinse anul trecut în semifinalele Final Four!

CAMPIONUL OLIMPIC EVAN LYSACEK NU VA PARTICIPA LA JO DE LA SOCI

Patinatorul american Evan Lysacek, campion olimpic în 2010, nu va participa la Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014, din cauza unei accidentări la şoldul stâng, a anunţat Federaţia Americană de Patinaj Artistic. Lysacek, 28 de ani, s-a accidentat la un antrenament, în august, şi, în ciuda unui tratament intensiv, accidentarea a devenit mai dureroasă luna trecută. „La sfaturile medicilor, care i-au transmis că această accidentare ar putea cauza daune ireparabile, Lysacek nu se va mai antrena până când nu va fi restabilit total, ceea ce i-ar putea lua câteva luni”, a menţionat federaţia americană. Lysacek a devenit, la Vancouver, primul american care a câştigat titlul olimpic la patinaj artistic după anul 1988. El a mai fost campion mondial în 2009 şi a câştigat două medalii mondiale de bronz (2005, 2006), dar nu a mai apărut în competiţii de la aurul olimpic din 2010.

ROGGE A ÎNMÂNAT CHEILE CIO SUCCESORULUI SĂU

Germanul Thomas Bach a primit cheile Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) din mâinile predecesorului său, Jacques Rogge, marţi, la Lausanne, la trei luni după alegerea sa în fruntea instanţei supreme a sportului olimpic. În muzeul olimpic, care îşi va redeschide porţile pe 21 decembrie, după peste doi ani de lucrări de renovare, fostul şi noul conducător al CIO s-au întâlnit pentru această ceremonie simbolică, care nu a putut avea loc în zilele imediat următoare sesiunii CIO de la Buenos Aires, încheiată cu alegerea germanului în funcţia de preşedinte, pe data de 10 septembrie. Rogge şi Bach au locul lor în muzeul olimpic şi nu doar în galeria portretelor celor nouă preşedinţi din istoria CIO. Floreta, casca şi pieptarul metalic cu care Bach a cucerit medalia de aur pe echipe la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, fac parte din colecţia CIO, alături de un echipament bleu purtat de Rogge, care a participat la trei ediţii ale JO în concursurile de yachting.

KEI NISHIKORI VA FI ANTRENAT DE MICHAEL CHANG

Tenismanul japonez Kei Nishikori, locul 17 ATP, a anunţat pe conturile sale de pe Twitter şi Facebook că va lucra în sezonul viitor cu fostul câştigător al turneului de la Roland Garros, Michael Chang. „Sunt bucuros să vă anunţ o noutate în echipa mea. Michael Chang ni se va alătura în 2014”, a scris Nishikori, care va împlini 24 de ani la 29 decembrie. Agenţia de impresariat care îl reprezintă pe sportiv, IMG Japan, a precizat că americanul Michael Chang (41 de ani) va fi antrenor-consilier al lui Nishikori. Chang îi va oferi japonezului din experinţa sa în ceea ce priveşte serviciul, “mai ales în plan mental”. Actualul antrenor al lui Nishikori, Dante Bottini, va rămâne în echipă, a precizat jucătorul japonez, fost nr. 11 ATP, care are trei titluri în palmares, la Memphis, Tokyo şi Delray Beach.