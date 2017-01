MECIURILE DIN LIGA 1 DIN 2013 SE VOR DISPUTA CONFORM PROGRAMĂRII

Meciurile din etapele a 18-a şi a 19-a, primele două etape din cadrul Ligii 1 la fotbal, sezonul 2013-2014, precum şi restanţele Astra Giurgiu - Steaua Bucureşti şi Concordia Chiajna - FC Viitorul, din etapa a 2-a, se vor desfăşura conform programului competiţional stabilit de Comitetul Executiv al FRF, a anunţat secretarul general al LPF, Justin Ştefan. Adunarea Generală extraordinară a LPF, întrunită ieri, nu a luat în discuţie amânarea celor două etape, ea nefiind pe ordinea de zi a şedinţei şi nici de competenţa ligii, a adăugat oficialul LPF. El a precizat că, în cazul în care condiţiile meteorologice vor pune în pericol disputarea unor partide, “se vor adopta soluţiile regulamentare în cazul acelor meciuri”. În ultima perioadă, oficialii mai multor cluburi s-au declarat în favoarea amânării primelor două etape din retur programate în acest an, din cauza terenurilor îngheţate.

LPF ŞI-A FĂCUT CONT DE FACEBOOK

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, pe site-ul oficial, că şi-a creat cont de Facebook, www.facebook.com/lpf.ro, şi a început procesul de rebranding. Biroul de presă al LPF, condus de directorul de imagine şi comunicare Marius Mitran, informează că pagina de Facebook a fost creată în speranţa unei colaborări mai deschise. Pe noua pagină de Facebook se arată că primele luni ale anului 2014 vor aduce un nou logo şi un nou site pentru Liga Profesionistă de Fotbal.

LPF SE VA ADRESA JUSTIŢIEI PENTRU A RECUPERA SUMA DE 200.000 DE EURO DE LA FC RAPID

Adunarea Generală extraordinară a LPF a stabilit, în şedinţa de ieri, să se adreseze justiţiei pentru recuperarea sumei de 200.000 de euro primite în avans din drepturile TV de FC Rapid Bucureşti, club retrogradat în Liga a II-a în urma deciziei TAS, a declarat secretarul general al ligii, Justin Ştefan. Oficialul LPF a precizat că decizia împărţirii în părţi egale a banilor din drepturile TV care reveneau clubului Rapid ca urmare a locului 8 ocupat în sezonul trecut a avut la bază “un criteriu al echitabilităţii”. Hotărârea împărţirii banilor s-a luat cu majoritate, existând doar o abţinere şi un vot „împotrivă“. Directorul economic al LPF, Ionuţ Calancea, a precizat că fiecare dintre cele 18 cluburi din Liga 1 vor primi în urma împărţirii banilor câte 49.000 de euro, suma incluzând TVA. Pentru ocuparea locului 8 în clasamentul Ligii 1, ediţia 2012-2013, FC Rapid trebuia să încaseze 1,9 milioane de euro din drepturile TV. Rapid a primit de la LPF un avans de 200.000 de euro din drepturile de televizare pentru sezonul 2013-2014 al Ligii 1, însă formaţia giuleşteană a fost retrogradată după două etape disputate în primul eşalon, în urma unei decizii a TAS. Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, declara, la 17 septembrie, că LPF va recupera banii de la Rapid când aceasta va promova în prima divizie. Din cele 1,9 milioane de euro, aproximativ 840.000, sumă care revine, conform grilei, unei nou-promovate, au fost direcţionaţi către Concordia Chiajna, echipa care a ocupat, din etapa a 3-a, locul formaţiei Rapid în ediţia 2013-2014 a primului eşalon fotbalistic din România.

LPF INTENŢIONEAZĂ SĂ PROPUNĂ FRF ADUCEREA UNUI STRĂIN PENTRU DELEGAREA ARBITRILOR ÎN LIGA 1

Liga Profesionistă de Fotbal intenţionează să propună FRF modificarea Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) pentru ca un cetăţean străin să poată face delegările brigăzilor de arbitri la partidele din Liga 1, a anunţat, ieri, secretarul general al LPF, Justin Ştefan, care nu a precizat ce funcţie ar urma să ocupe cetăţeanul străin în cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor. În ultima perioadă, mai mulţi oameni din fotbal au vehiculat ideea aducerii unui străin la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, ca urmare a greşelilor de arbitraj din Liga 1. La începutul acestei săptămâni, conducerea FC Dinamo Bucureşti a susţinut că FC Steaua Bucureşti este ajutată de arbitri în lupta pentru titlu, dând ca exemplu delegarea centralului Iulian Dima la partida din deplasare cu Oţelul Galaţi, deşi acesta are o relaţie de rudenie cu Marius Ianuli, team manager al grupării „roş-albastre“. Steaua a terminat la egalitate, duminică seară, în deplasare, scor 1-1 (1-0), cu echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din cadrul etapei a 17-a a Ligii 1 al cărui rezultat final a fost influenţat, conform oficialilor dinamovişti, de deciziile eronate ale arbitrului Iulian Dima.

SĂGEATA NĂVODARI, AL DOILEA EŞEC DIN LIGA 1 LA O DIFERENŢĂ DE CINCI GOLURI

Echipa Săgeata Năvodari, care a fost învinsă, luni seară, în deplasare, cu 6-1, de formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a 17-a, se află la al doilea eşec din Liga 1 la o diferenţă de cinci goluri, după 0-5 cu Steaua Bucureşti, informează site-ul oficial al FRF. Echipa Pandurii Tg. Jiu a urcat pe locul 33 în clasamentul all-time, depăşind-o pe Juventus Bucureşti, în timp ce Concordia Chiajna a urcat două poziţii, până pe 56, depăşindu-le pe Foresta Fălticeni şi Minerul Lupeni. Cifre rotunde privitoare la numărul de meciuri pe prima scenă: al 250-lea pentru Surdu (FC Braşov), al 150-lea pentru Luchin (Dinamo Bucureşti), al 100-lea pentru Vl. Achim (Ceahlăul Piatra Neamţ) şi al 50-lea pentru Hamza (Petrolul Ploieşti). Jucătorul formaţiei Corona Braşov, Dănilă, a debutat în Liga 1. Mijlocaşul Ciprian Deac (CFR Cluj) a marcat al 20-lea său gol în prima divizie, Wellington (Concordia Chiajna) pe cel de-al zecelea, în timp ce Tudorie (Oţelul Galaţi) şi Sorian (Săgeata Năvodari) au înscris primele lor goluri în Liga 1. Tehnicianul Valeriu Bordeanu (FC Botoşani) a debutat ca antrenor în Liga 1, în timp ce germanul Ewald Lienen (Oţelul Galaţi) a obţinut primul său punct în campionatul României. Asistentul Octavian Şovre s-a aflat la cel de-al 250-lea meci în Liga 1, în timp ce Ionel Dumitru a debutat în prima divizie.

CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

În această seară, de la ora 21.30 (în direct la Eurosport 2), în Maroc, este programată prima partidă din cadrul Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor, ediţia 2013: Raja Casablanca (campioana Marocului) - Auckland City FC (deţinătoarea trofeului LC Oceaniei). Învingătoarea din acest meci va înfrunta în sferturile de finală, programate sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 21.30, formaţia mexicană CF Monterrey (campioana din America de Nord). Tot sâmbătă, de la ora 18.00, în celălalt sfert de finală se vor întâlni Guangzhou Evergrande FC (China, câştigătoarea Ligii Campionilor din Asia) şi Al Ahly SC (Egipt, câştigătoarea Ligii Campionilor din Africa). Bayern München (Germania, deţinătoarea Ligii Campionilor) şi Atletico Mineiro (Brazilia, câştigătoarea Copei Libertadores) sunt calificate direct în semifinale. La 17 decembrie (ora 21.30), Bayern va înfrunta în penultimul act învingătoarea din partida Guangzhou Evergrande - Al Ahly, în timp ce Atletico Mineiro va avea ca adversară, la 18 decembrie (ora 21.30), câştigătoarea din celălalt sfert, Raja Casablanca sau Auckland City vs. Monterrey. Finala turneului se va disputa la 21 decembrie, de la ora 21.30. Va fi prima ediţie a CM de fotbal al cluburilor desfăşurată în Maroc, după ce turneele precedente au avut loc în Brazilia, Japonia şi Emiratele Arabe Unite. Fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela va fi omagiat înainte de fiecare meci de la CM de fotbal al cluburilor, a anunţat FIFA. Comitetul de Organizare a prevăzut un “moment Madiba” înainte de fiecare meci, suporterii fiind invitaţi să aplaude pentru a “transmite mesajul de speranţă şi iubire al lui Mandela în întreaga lume”. „Acest personaj extraordinar, simbol al speranţei, păcii, iertării şi reconcilierii, a luptat pentru a aduce bucuria Cupei Mondiale în ţara sa, prima ediţie pe un continent african”, a subliniat FIFA.

RIBERY, FOTBALISTUL ANULUI ÎN FRANŢA

Mijlocaşul echipei Bayern München Franck Ribery, campion al Germaniei, câştigător al Ligii Campionilor şi al Supercupei Europei cu formaţia bavareză şi aflat printre cei trei finalişti la „Balonul de Aur“ 2013, a fost ales de revista „France Football“ cel mai bun jucător francez al anului. Ribery, care a mai primit acest premiu în 2007 şi 2008, i-a devansat pe Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain) şi pe Paul Pogba (Juventus Torino). „Thierry Henry a câştigat de cinci ori acest premiu şi sunt fericit că pot să-i calc pe urme. Voi face tot posibilul pentru a-i egala acest record. Este un premiu meritat, deoarece am avut cel mai bun an din cariera mea, a fost un 2013 fantastic”, a declarat Ribery. Tehnicianul francez al anului 2013 a fost desemnat Rudi Garcia (AS Roma), care i-a devansat pe Didier Deschamps (naţionala Franţei) şi Christophe Galtier (AS Saint-Etienne). Paris Saint-Germain a fost desemnat clubul anului, atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici a primit premiul pentru cel mai bun fotbalist străin din campionatul Franţei, iar preşedintele de la PSG, Nasser al-Khelaifi, a fost ales conducătorul anului. Mijlocaşul echipei Juventus Torino, Paul Pogba, a fost desemnat revelaţia anului 2013.

FC BARCELONA VA ORGANIZA UN REFERENDUM CU PRIVIRE LA VIITORUL STADION

Clubul FC Barcelona va decide la mijlocul lunii ianuarie a anului 2014 între proiectul construirii unui nou stadion sau renovarea actualei arene, „Camp Nou“, după ce va organiza un referendum printre „socios“. „Încă nu am hotărât nimic în privinţa celor două proiecte. În orice caz, stadionul Barcelonei va avea o capacitate de 105.000 de locuri şi va fi acoperit în totalitate”, a declarat Toni Freixa, purtătorul de cuvânt al grupării catalane. Freixa a precizat că un eventual nou stadion va fi construit pe terenul Universităţii din Barcelona, dar a refuzat să ofere detalii cu privire la costul acestui proiect. Conform presei spaniole, construirea unui nou stadion ar costa 600 de milioane de euro, în timp ce renovarea arenei „Camp Nou“, care acum are o capacitate de 99.354 de locuri, ar necesita între 300 şi 400 de milioane de euro.

MINISTRUL TURC AL SPORTULUI ÎI SUSŢINE PE DROGBA ŞI EBOUE

Internaţionalii ivorieni Didier Drogba şi Emmanuel Eboue, de la Galatasaray Istanbul, ameninţaţi cu sancţiuni din partea Federaţiei Turce de Fotbal pentru omagiul pe care i l-au adus, în timpul unui meci, fostului preşedinte sud-african Nelson Mandela, decedat joi, au primit susţinerea ministrului turc al Sportului, Suat Kilic. „Nu cred că ar fi o decizie bună, atât pentru imaginea Turciei în străinătate, cât şi pentru libertatea de expresie a celor doi jucători”, a declarat Kilic. La meciul pe care Galatasaray l-a disputat vineri seară cu Elagizspor, în Cupa Turciei, cei doi fotbalişti africani au purtat tricouri în memoria fostului lider sud-african, pe care se putea citi: „Thank you Madiba” şi „Rest in peace Nelson Mandela”, în timp ce, în principiu, jucătorilor le este interzis să afişeze sloganuri sau mesaje politice pe tricourile lor. După valurile de critici şi în urma intervenţiei ministrului, federaţia turcă ar putea reveni asupra intenţiei de a-i sancţiona pe cei doi jucători ai Galatei.

YOSSI BENAYOUN A SEMNAT CU QPR

Mijlocaşul israelian Yossi Benayoun a semnat un contract pe termen scurt cu echipa Queens Park Rangers, retrogradată în liga secundă la finalul ediţiei trecute a campionatului Angliei. Conducerea clubului londonez a confirmat ieri angajarea fostului jucător al echipelor West Ham United, FC Liverpool şi Chelsea Londra, până la finalul sezonului, după ce a fost testat în prealabil de staff-ul tehnic al lui QPR. „Yossi este un fotbalist bun, un jucător de primă clasă şi consider că va fi fantastic să-l avem în echipă”, a precizat Harry Redknapp, antrenorul lui Queens Park Rangers, formaţie aflată pe locul secund în clasamentul celui de-al doilea eşalon al fotbalului englez, fiind devansată la golaveraj de liderul Burnley.

ARSENAL - TOTTENHAM, CAP DE AFIŞ ÎN TURUL 3 AL CUPEI ANGLIEI

Capul de afiş al turului 3 din Cupa Angliei la fotbal va fi întâlnirea dintre formaţiile londoneze Arsenal şi Tottenham, la ultima evoluând şi fundaşul român Vlad Chiricheş. „N-aveam destule meciuri grele. Au mai adăugat unul”, a comentat ironic managerul „tunarilor”, Arsene Wenger, după tragerea la sorţi. Partida se va desfăşura pe terenul lui Arsenal. Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară în această competiţie în 2001. Campioana en titre, Manchester United, va avea un meci greu cu Swansea, pe teren propriu. Deţinătoarea trofeului, Wigan, retrogradată la finalul sezonului trecut în liga secundă, va juca acasă cu Milton Keynes Dons, echipă din al treilea eşalon. West Ham United, echipă la care este legitimat Răzvan Raţ, va juca împotriva lui Nottingham Forest, în timp ce Manchester City, formaţia lui Costel Pantilimon, va înfrunta pe Blackburn. Cele 44 de cluburi din primele două ligi intră acum în competiţie şi se alătură celor 20 de formaţii calificate din turul secund. Meciurile vor avea loc pe 4 şi 5 ianuarie 2014, iar învingătoarele se vor califica în 16-imi.

CLUBURILE BRAZILIENE POT UTILIZA CINCI “STRANIERI” DIN 2014

Începând cu anul 2014, cluburile braziliene vor putea folosi până la cinci jucători străini în partidele din campionatele naţionale, a decis Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF). Gremio Porto Alegre a fost clubul care a solicitat CBF să permită creşterea numărului de jucători străini de la trei la cinci în competiţiile naţionale, campionat şi cupă. În lotul lui Gremio se află deja argentinianul Hernan Barcos, chilianul Eduardo Vargas, paraguayanul Cristian Riveros şi uruguayanul Maximiliano Rodriguez. Brazilia este ţara cu cei mai puţini jucători străini din America de Sud, cu numai 50 înregistraţi la cele 20 de echipe din prima ligă. Regulamentul din 2013 prevedea ca echipele să aibă un număr nelimitat de străini, însă doar maximum trei puteau fi pe teren în acelaşi timp.