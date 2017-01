MARICA A ÎNSCRIS UN GOL SPECTACULOS ÎN CUPA SPANIEI

Fotbalistul echipei Getafe, Ciprian Marica, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate sâmbătă, scor 1-1, în deplasare, cu formaţia de eşalon secund Girona, în prima manşă a 16-imilor Cupei Spaniei. Marica a marcat în min. 38, cu o splendidă foarfecă pe spate. Golul gazdelor a fost înscris de Timor, în min. 16. Marica a rămas pe teren până în min. 76, când a fost schimbat cu Adrian Colunga. Returul este programat la 17 decembrie.

DROGBA ŞI EBOUE AR PUTEA FI SANCŢIONAŢI PENTRU CĂ I-AU ADUS UN OMAGIU LUI NELSON MANDELA

Internaţionalii ivorieni ai echipei Galatasaray Istanbul, Didier Drogba şi Emmanuel Eboue, ar putea fi sancţionaţi pentru că i-au adus un omagiu lui Nelson Mandela, fostul preşedinte sud-african, care a decedat joi, informează presa turcă. Vineri seară, la finalul meciului Galatasaray Istanbul - Elazigspor, scor 2-0, din etapa a 14-a a campionatului Turciei, Drogba a arătat un tricou pe care scria “Mulţumesc, Madiba” (n.r. - Madiba, supranumele lui Nelson Mandela). De asemenea, Eboue a prezentat un tricoul cu mesajul “Odihneşte-te în pace, Nelson Mandela”. Publicaţiile „Milliyet“ şi „Hurriyet“ au scris că cei doi internaţionali ivorieni vor fi judecaţi de Comisia de Disciplină a Federaţiei Turce de Fotbal, care nu permite jucătorilor să afişeze mesaje politice. Fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela, erou al luptei pentru combaterea sistemului segregaţionist apartheid, a decedat joi, la vârsta de 95 de ani.

AUSTRALIA VA AVEA CANTONAMENTUL LA VITORIA, ÎN PERIOADA CM 2014

Echipa naţională de fotbal a Australiei va avea cantonamentul la Vitoria, în perioada turneului final al Cupei Mondiale din 2014, a anunţat, ieri, Federaţia Australiană de Fotbal. „Vitoria este un oraş sigur şi primitor, cu plaje frumoase, iar suporterii australieni vor petrece foarte bine aici”, a declarat David Gallop, preşedintele Federaţiei Australiene de Fotbal. Australia, care va participa pentru a patra oară la Cupa Mondială, face parte din Grupa B, alături de reprezentativele din Chile, Olanda şi Spania.

MESSI AR PUTEA REVENI PE GAZON LA ÎNCEPUTUL LUNII IANUARIE

Gerardo Martino, antrenorul echipei spaniole FC Barcelona, a anunţat că formaţia catalană speră să-l poată recupera pe atacantul Lionel Messi la începutul anului viitor, fără însă a preciza o dată exactă a revenirii argentinianului, accidentat la coapsă la finele lunii noiembrie. „Noi sperăm ca el să poată fi apt de joc la începutul lunii ianuarie, dar nu putem să precizăm o dată exactă întrucât nu ştim de cât ar mai putea avea nevoie. Ceea ce ne interesează cu adevărat nu este data la care va reveni, ci ca el să fie complet restabilit”, a afirmat tehnicianul catalan. Messi, care se află în Argentina pentru a urma un tratament şi este aşteptat la Barcelona la începutul lunii ianuarie, s-a accidentat pe 10 noiembrie, în meciul de campionat cu Betis, suferind o ruptură la coapsa stângă.

PARTIDA SAINT-ETIENNE - EVIAN, AMÂNATĂ DIN CAUZA TERENULUI IMPRACTICABIL

Meciul dintre echipele AS Saint-Etienne şi Evian, programată sâmbătă seară, în etapa a 17-a a campionatului Franţei, a fost amânat din cauza terenului impracticabil. Potrivit „L’Equipe“, gazonul de pe stadionul “Geoffroy-Guichard” era îngheţat, iar decizia amânării a fost luată cu 20 de minute înainte de startul partidei. Data la care partida va fi reprogramată nu a fost comunicată încă, dar cel mai probabil, ea se va juca în 2014.

OLYMPIQUE MARSEILLE L-A DEMIS PE ANTRENORUL ELIE BAUP

Antrenorul Elie Baup a fost demis de la conducerea echipei Olympique Marseille, sâmbătă, a doua zi după ce OM a fost învinsă pe teren propriu de FC Nantes, în campionatul Franţei, scor 0-1. Baup, în vârstă de 58 de ani, se afla la Marseille din iulie 2012. Directorul sportiv Jose Anigo se va ocupa de pregătirea echipei până la pauza competiţională din această iarnă. Olympique Marseille ocupă în prezent locul 5 în campionat, cu opt victorii, trei remize şi şase înfrângeri.

ROLLAND COURBIS ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI MONTPELLIER

Rolland Courbis este noul antrenor al echipei franceze Montpellier, pe care a mai pregătit-o în 2007 şi 2009, a anunţat Michel Mezy, consilier al preşedintelui clubului. Courbis (60 de ani) va semna un contract pe două sezoane şi jumătate şi va fi prezentat oficial luni. El îi succede în funcţie lui Jean Fernandez, numit în funcţie la începutul sezonului şi care a demisionat joi. La meciul de ieri cu Toulouse, echipa a fost condusă de unul dintre secunzii lui Fernandez, Pascal Baills. După disputarea a 16 etape din campionatul francez, Montpellier se află pe locul 17, ultimul neretrogradabil, cu 15 puncte.

PORTARUL ROGERIO CENI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU SAO PAULO

Portarul Rogerio Ceni, care a anunţat în mai multe rânduri că se va retrage la finalul acestui an, a decis, ieri, să-şi prelungească contractul cu echipa Sao Paulo pentru încă un sezon, informează „L’Equipe“. „Preşedintele clubului, Juvenal Juvencio, a insistat ca eu să mai joc. Am fost, de asemenea, influenţat de declaraţiile antrenorului Muricy Ramalho, care mi-a cerut acelaşi lucru. Este întotdeauna bine când ai încrederea oamenilor din fruntea clubului. Voi face tot posibilul pentru ca 2014 să fie un an mai bun pentru Sao Paulo”, a declarat Rogerio Ceni. În vârstă de 40 de ani, portarul Rogerio Ceni a reuşit peste 100 de goluri şi a evoluat în cariera sa numai pentru Sao Paulo.

RONALDO SE VA CĂSĂTORI PENTRU A PATRA OARĂ

Fostul fotbalist brazilian Ronaldo, în vârstă de 37 de ani, se va căsători pentru a patra oară, el cerând-o de soţie pe Paula Morais, în vârstă de 28 de ani, a anunţat presa braziliană. Ronaldo a mai fost căsătorit de trei ori, cu Milene Domingues (1999-2003), Daniella Cicarelli (cinci luni, în 2005) şi cu Bia Antony (2005-2012). Ronaldo şi Paula Morais formează un cuplu de un an.

TREI PERSOANE REŢINUTE ÎN ANGLIA, PENTRU TRUCAREA UNOR MECIURI

Trei persoane au fost reţinute în Anglia, ieri, după ce un fost fotbalist al echipei Portsmouth, Sam Sodje, i-a spus unui reporter sub acoperire de la „Sun on Sunday“ că a fost implicat în trucarea unor meciuri, informează bbc.co.uk. Sodje, fost internaţional nigerian, a fost filmat de reporter relatând cum a lovit un adversar, la un meci din liga a treia engleză, pentru a fi eliminat, în schimbul sumei de 70.000 de lire sterline. El a mai spus că a aranjat ca alt fotbalist să încaseze 30.000 de lire sterline pentru un cartonaş galben la o partidă din al doilea eşalon. În înregistrarea video realizată fără ca Sodje să ştie, jucătorul a afirmat că poate să aranjeze meciuri din Premier League şi că este pregătit să trucheze partide de la Cupa Mondială din 2014. Autorităţile britanice nu au dat publicităţii numele celor trei persoane aflate în custodia Poliţiei. Clubul Portsmouth, la care a fost legitimat Sam Sodje în perioada ianuarie - iulie 2013, a anunţat într-un comunicat că, dacă va fi cazul, va coopera cu autorităţile în acest caz. „Dacă aceste afirmaţii sunt adevărate, suntem extrem de şocaţi şi trişti, deoarece trucarea meciurilor afectează integritatea fotbalului. Fotbalistul în cauză nu mai joacă pentru clubul nostru şi noi nu am fost contactaţi de autorităţi, dar bineînţeles că vom coopera cu acestea”, se arată în comunicatul semnat de purtătorul de cuvânt Colin Farmery.