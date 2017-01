MOMENT DE RECULEGERE LA URMĂTOARELE MECIURI INTERNAŢIONALE, ÎN MEMORIA LUI NELSON MANDELA

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a anunţat că la următoarele meciuri internaţionale va fi ţinut un moment de reculegere în memoria fostului şef al statului sud-african, Nelson Mandela, un erou al luptei împotriva apartheidului şi primul preşedinte de culoare al Africii de Sud, decedat joi seară, la vârsta de 95 de ani. De asemenea, FIFA a anunţat că steagurile celor 209 de asociaţii membre vor fi coborâte în bernă la sediul forului de la Zürich. „Cu profundă durere, spun „adio“ unei personalităţi extraordinare, unui prieten sincer. Cu Nelson Mandela am împărtăşit convingerea că fotbalul are o putere extroardinară, este capabil să unească fiinţele în mod paşnic şi amical şi poate promova valorile fundamentale sociale şi de educaţie ca o şcoală a vieţii”, a declarat Blatter, aflat în Brazilia, pentru tragerea la sorţi a grupelor CM din 2014. „Când Nelson Mandela a fost primit şi aclamat de public la 11 iulie 2010, pe arena „Soccer City“ din Johannesburg, ca un om al poporului şi un om de suflet, a fost unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţa mea. Pentru el, un vis devenea realitate, datorită Cupei Mondiale din Africa de Sud. Nelson Mandela va rămâne mereu în inimile noastre”, a adăugat Blatter. De asemenea, lumea rugby-ului sud-african a adus un omagiu lui Mandela. „Vieţile noaste sunt mai sărace după ce s-a stins acest mare far de lumină şi speranţă, care a condus ţara pe calea tranziţiei către democraţie”, a declarat Oregan Hoskins, preşedintele federaţiei sud-africane de rugby (SARU). Imaginea lui Mandela purtând tricoul „Springboks“ în ziua finalei Cupei Mondiale din 1995, câştigată în faţa Noii Zeelande, a rămas celebră. „El a inspirat Africa de Sud, o ţară atât de mult timp divizată, pentru a construi uşor o naţiune-curcubeu”, a declarat căpitanul „Springboks“, Jean de Villiers.

LISTA MIJLOCAŞILOR PENTRU ECHIPA IDEALĂ A ANULUI 2013

Lista mijlocaşilor nominalizaţi pentru echipa ideală a anului 2013 - FIFA FIFPro World XI 2013 - cuprinde 11 nume, garnitura completă urmând să fie dezvăluită cu prilejul Galei FIFA din 13 ianuarie, când va fi anunţat şi câştigătorul „Balonului de Aur”. Iată lista celor 11 mijlocaşi nominalizaţi: Xabi Alonso (Real Madrid), Gareth Bale (Tottenham/Real Madrid), Sergio Busquets (FC Barcelona), Steven Gerrard (FC Liverpool), Andres Iniesta (FC Barcelona), Isco (Malaga/Real Madrid), Mesut Ozil (Real Madrid/Arsenal Londra), Andrea Pirlo (Juventus Torino), Marco Reus (Borussia Dortmund), Franck Ribery (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München), Bastian Schweinsteiger (Bayern München), Yaya Toure (Manchester City), Arturo Vidal (Juventus Torino) şi Xavi Hernandez (FC Barcelona). Lista atacanţilor nominalizaţi pentru echipa ideală a 2013 va fi anunţată pe 9 decembrie.

RIO FERDINAND VA FI... COMENTATOR TV LA CM 2014

Rio Ferdinand, fundaşul echipei Manchester United, va evalua prestaţiile foştilor săi coechipieri din naţionala Angliei pe durata Campionatului Mondial de anul viitor. Conform BBC, Ferdinand va face parte din echipa sa de comentatori pe durata turneului final din Brazilia, alături de alţi trei foşti internaţionali englezi: Gary Lineker, Alan Shearer şi Phil Neville. Ferdinand a disputat 81 de meciuri în tricoul reprezentativei Angliei. El a fost convocat în luna martie pentru partidele din preliminarii, dar ulterior şi-a anunţat retragerea la nivel internaţional.

STADIONUL DIN SAO PAULO VA FI GATA PENTRU CM ABIA ÎN APRILIE

Stadionul din Sao Paulo, unde a avut loc în noiembrie un accident soldat cu doi morţi, va fi gata pentru Campionatul Mondial la jumătatea lunii aprilie şi va găzdui meciul de deschidere al competiţiei, în 12 iunie, a anunţat preşedintele FIFA, Joseph Blatter. Pe 27 noiembrie, o structură metalică în faza de montare a căzut la stadionul din Sao Paulo şi a antrenat în cădere şi o macara, accidentul fiind soldat cu două decese. O parte de tribună a fost distrusă, la fel şi un ecran uriaş. Costurile de construcţie pentru noul stadion, ce va aparţine clubului Corinthians, sunt estimate la aproape 300 de milioane de euro. Iniţial, FIFA a cerut ca lucrările la stadioanele ce vor găzdui CM să fie încheiate până pe 31 decembrie 2013, însă termenul a fost modificat pentru unele arene. Astfel, stadioanele din Natal, Porto Alegre, Manaus şi Cuiaba vor fi inaugurate în ianuarie, iar arena din Curitiba va fi gata la sfârşitul lunii februarie.

SELECŢIONERUL SUEDIEI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL

Tehnicianul Erik Hamren va rămâne la conducerea reprezentativei Suediei şi pentru preliminariile următoarei ediţii a Campionatului European, din 2016, a anunţat Federaţia Suedeză de Fotbal, informează skysports.com. Hamren este selecţionerul Suediei din noiembrie 2009. Contractul lui Erik Hamren era valabil până la finalul acestui an şi presa internaţională a scris că este posibil ca tehnicianul să plece, după ce Suedia a ratat calificarea la Cupa Mondială. Preşedintele federaţiei suedeze, Karl-Erik Nilsson, a pus capăt speculaţiilor, precizând, joi, că forul este mulţumit de activitatea tehnicianului. „Suntem convinşi că Erik este cel mai potrivit pentru a ne conduce către următorul obiectiv”, a spus Nilsson pentru svenskfotboll.se.

O ADOLESCENTĂ DE 16 ANI, ARESTATĂ ÎN SCOŢIA

O adolescentă în vârstă de 16 ani a fost arestată în Scoţia, după ce a aruncat o torţă pe teren la un meci din Cupa Scoţiei al echipei de liga a treia Glasgow Rangers, informează news.stv.tv. Tânăra a aruncat torţa din sectorul rezervat oaspeţilor pe terenul sintetic din Falkirk, iar suprafaţa de joc a fost afectată. După incident, Rangers a anunţat că va ajuta Poliţia pentru identificarea făptaşului. În urma victoriei din weekend cu Falkirk, scor 2-0, Glasgow Rangers s-a calificat în optimile Cupei Scoţiei, unde va întâlni pe Dumferline, tot din liga a treia. După disputarea a 14 etape din a treia ligă, Glasgow Rangers ocupă prima poziţie, cu maximum de puncte.

ARAGONES NEAGĂ RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Fostul selecţioner al Spaniei, Luis Aragones, a declarat că nu se retrage din activitate şi că spusele sale au fost interpretate greşit. „Este vârsta care mă face să mă retrag şi nu a fost o decizie dificilă. Când am părăsit Turcia, ştiam că va fi dificil să mai antrenez, iar acum ştiu că acest lucru este definitiv”, ar fi declarat Aragones pentru site-ul Vozpopuli.com. Ulterior, Aragones a afirmat că acele declaraţii ale sale au fost interpretate greşit. „Nu se retrage nimeni. Nu am anunţat nimic. Mi s-au interpretat greşit declaraţiile. Nu am vrut să spun nicio clipă că mă retrag. Timpul a trecut şi nu am mai antrenat pentru că nu m-a tentat nicio ofertă primită în această perioadă, dar asta nu înseamnă că m-am retras”, a declarat tehnicianul în vârstă de 75 de ani pentru cotidianul „Mundo Deportivo“. Luis Aragones a antrenat de-a lungul carierei formaţiile Atletico Madrid, Betis Sevilla, FC Barcelona, Espanyol Barcelona, FC Sevilla, FC Valencia, Real Oviedo, Real Mallorca şi Fenerbahce Istanbul, pe aceasta din urmă până în 2009. El a pregătit şi naţionala Spaniei, alături de care a câştigat titlul european în 2008.

ANTRENORUL LUI SCHALKE AR PUTEA FI DEMIS ÎN PAUZA DE IARNĂ

Viitorul antrenorului Jens Keller pe banca echipei Schalke 04 va fi decis în pauza de iarnă, a declarat directorul sportiv al clubului, Horst Heldt, la două zile după eliminarea din optimile de finală ale Cupei Germaniei şi înaintea meciului de sâmbătă de la Moenchengladbach, din Bundesliga. „Împreună vom face toate eforturile pentru a reuşi. Vom vedea apoi situaţia după meciul de la Nürnberg”, ultimul dinaintea pauzei de iarnă, a spus Heldt. În opinia sa, Schalke a ratat „un mare obiectiv” fiind eliminată marţi din Cupa Germaniei, chiar pe teren propriu, de Hoffenheim (1-3), deşi era neînvinsă de opt meciuri consecutive în campionat. Aflată acum pe locul 5 în Bundesliga, Schalke va juca sâmbătă pe terenul lui Moenchengladbach, echipa de pe locul 4, de care o despart patru puncte. Duelul din weekend se anunţă foarte important pentru un loc de Liga Campionilor la finalul sezonului. Un meci capital pentru formaţia lui Keller va fi cel de miercuri, de acasă, cu FC Basel, în Grupa E a Ligii Campionilor. Schalke trebuie să câştige cu Basel pentru a se califica în optimile de finală. Indiferent de rezultat, echipa germană nu poate coborî mai jos de locul 3, care duce în UEFA Europa League. „Nu putem fi mulţumiţi cu aceste suişuri şi coborâşuri şi-mi asum deplina responsabilitate”, a spus Keller, care pregăteşte echipa de aproape un an.

SUEDEZUL MAGNUS PEHRSSON, NOUL SELECŢIONER AL ESTONIEI

Suedezul Magnus Pehrsson, în vârstă de 37 de ani, este noul selecţioner al Estoniei, fosta adversară a României în preliminariile Cupei Mondiale, el semnând un contract valabil pentru următorii doi ani, obiectivul autopropus fiind calificarea la Campionatul European din 2016, informează uefa.com. „Am început deja să visez la calificarea la Campionatul European, dar nu voi promite asta imediat. E de preferat să eviţi astfel de declaraţii mari. Dacă echipa se va dezvolta, vom avea o şansă bună. Am doar 37 de ani, dar am destulă experienţă. Trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru meciul amical cu Gibraltar, din martie”, a spus Pehrsson, care a părăsit în aprilie postul de antrenor al formaţiei suedeze Djurgardens IF, iar în perioada ianuarie 2009 - octombrie 2010 a pregătit pe Aalborg, din Danemarca. Preşedintele Federaţiei Estone de Fotbal, Aivar Pohlak, susţine că Pehrsson este un bun motivator. „Pehrsson este tipul de antrenor potrivit pentru a pregăti o echipă naţională. Este un bun organizator şi ştie cum să-i motiveze pe jucători”, a completat Pohlak.

BEN ARFA A RĂMAS ŞASE LUNI FĂRĂ PERMIS

Mijlocaşul echipei Newcastle United, Hatem Ben Arfa, a rămas fără permis de conducere pentru şase luni, după ce nu a oferit, pentru a doua oară, informaţii despre cine se afla la volanul maşinii sale când aceasta a fost prinsă de aparatele radar. El a pledat vinovat pentru ambele abateri rutiere. Pe lângă suspendarea permisului pentru şase luni, Ben Arfa a primit 12 puncte de penalizare şi o amendă de 2.680 de lire sterline (3.206 euro), iar în cazul în care va fi prins conducând fără carnet de conducere, jucătorul francez ar putea face închisoare.

FOTBALISTUL MIHAIL REKUDANOV, CONDAMNAT LA ŞASE ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU OMOR

Fotbalistul rus Mihail Rekudanov, fost component al echipei Torpedo Moscova, a fost condamnat la şase ani de detenţie într-un centru de maximă securitate, pentru că a ucis un tânăr din Asia Centrală, informează RIA Novosti. Rekudanov, în vârstă de 28 de ani, s-a predat în luna iulie, la Moscova, după ce a aflat că este căutat pentru uciderea unui cetăţean de 23 de ani din Kîrghîstan. Potrivit anchetatorilor, tânărul a fost înjunghiat de şase ori în timpul unei confruntări între grupul din care făcea parte şi Rekudanov, împreună cu prietenii săi, la Moscova, în data de 23 mai. Un tribunal din Moscova a decis în cazul lui Rekudanov sentinţa minimă prevăzută de Codul Penal rus, ţinând cont de faptul că scandalul ar fi fost provocat de victimă.