“KIDS’ DAY”, CU TECĂU, HALEP ŞI CÎRSTEA

Trei dintre stelele tenisului mondial, Horia Tecău, Simona Halep şi Sorana Cîrstea, vin sâmbătă la baza sportivă Tenis Club Idu, situată pe malul lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, pentru o zi dedicată în exclusivitate micilor tenismeni. Evenimentul, care se desfăşoară între orele 10.30 şi 14.00, este denumit “Kids’ Day” şi face parte dintre proiect de promovare a tenisului demarat de Tecău şi Cîrstea anul trecut, invitată specială fiind Simona Halep. Cei trei sportivi vor face schimburi de mingi cu micii iubitori ai “sportului alb”, vor da autografe şi se vor poza cu admiratorii, accesul fiind gratuit pentru toţi copiii.

PRIMA PARTIDĂ PENTRU ROMÂNIA LA CM DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României va disputa, sâmbătă, primul meci de la Campionatul Mondial din Serbia. În Grupa D a turneului final, tricolorele pregătite de Gheorghe Tadici vor întâlni sâmbătă, de la ora 20.15 (în direct la Dolce Sport 1), reprezentantiva Tunisiei. Campionatul Mondial a debutat vineri, cu partida Serbia - Japonia, scor 28-26, în Grupa B. Programul celorlalte partide din weekend - sâmbătă, ora 15.45: Muntenegru - Coreea de Sud (Gr. A), ora 15.45: Ungaria - Cehia (Gr. D), ora 16.45: Angola - Argentina (Gr. C), ora 18.00: Franţa - Congo (Gr. A), ora 18.00: Germania - Australia (Gr. D), ora 19.00: Brazilia - Algeria (Gr. B), ora 19.00: Polonia - Paraguay (Gr. C), ora 20.15: Olanda - Republica Dominicană (Gr. A), ora 21.15: Danemarca - China (Gr. B), ora 21.15: Norvegia - Spania (Gr. C); duminică, ora 16.45: China - Brazilia (Gr. B), ora 17.00: Coreea de Sud - Olanda (Gr. A), ora 19.00: Algeria - Serbia (Gr. B), ora 19.15: Congo - Muntenegru (Gr. A), ora 21.15: Japonia - Danemarca (Gr. B), ora 21.30: Republica Dominicană - Franţa (Gr. A).

LN DE BASCHET MASCULIN

Programul etapei a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin - sâmbătă: Atlassib Sibiu - Asesoft Ploieşti (ora 16.15, Digi Sport 3), Timba Timişoara - BC Timişoara (ora 18.00), BC Mureş - U. Cluj (ora 20.00, Digi Sport 3); luni: SCM Craiova - BCM Piteşti (ora 19.45, Digi Sport 2). Vineri s-au desfăşurat meciurile: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş 62-89 şi Steaua Bucureşti - Energia Rovinari 70-97. Partida BC Farul Constanţa - CSM Oradea, scor 53-95, s-a desfăşurat la 1 noiembrie. Clasament: 1. Ploieşti 19p, 2. Rovinari 19p, 3. Oradea 18p, 4. Sibiu 18p, 5. Cluj 18p (11 jocuri), 6. Steaua 16p, 7. Piteşti 15p, 8. Timişoara 15p, 9. Tg. Mureş 15p, 10. Mediaş 15p (10j), 11. Craiova 14p, 12. BC FARUL CONSTANŢA 13p (12 j), 13. Chiajna 12p, 14. Timba Timişoara 11p.

DOI RUGBYŞTI DE LA RCJ FARUL ÎN ECHIPA “LUPILOR”

Într-o nouă partidă din Amlin Challenge Cup la rugby, selecţionata “Lupii” Bucureşti va întâlni sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, formaţia franceză Brive. Din lotul anunţat pentru această partidă fac parte şi doi jucători de la RCJ Farul Constanţa, Adrian Ion şi noua achiziţie Vlad Bădălicescu. Iată lotul de 23 de jucători: 15. Cătălin Fercu, 14. Stephen Hihetah, 13. Csaba Gal (căpitan), 12. Florin Vlaicu, 11. Ionuţ Dumitru, 10. Mike Wiringi, 9. Florin Surugiu, 1. Mădălin Baraulea, 2. Eugen Căpăţână, 3. Alexandru Ţăruş, 4. Valentin Popîrlan, 5. Johan Van Heerden, 6. Viorel Lucaci, 7. Alexandru Mitu, 8. Daniel Ianuş, 16. Florin Bardasu, 17. Vlad Bădălicescu, 18. Florin Sasu, 19. Dorin Lazăr, 20. Adrian Ion, 21. Valentin Calafeteanu, 22. Cătălin Dascălu, 23. Tiberiu Conache.

NICOLAE PLUGARU, NOUL PREŞEDINTE AL FR DE CICLISM

Arbitrul Nicolae Plugaru a fost ales vineri, în cadrul Adunării Generale Extraordinare de alegeri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism (FRC), după ce Eduard-Carol Novak a fost demis de Consiliul de Administraţie al forului în data de 12 noiembrie. Plugaru a obţinut opt voturi, Cristian Mărgărit - cinci, George Wolters - unul, în timp ce Ion Badea s-a retras din alegeri. La şedinţă au participat 14 cluburi dintre cele 28 afiliate. „Sper să fie un vot de încredere. Vă promit cu limbă de moarte că nu voi ieşi pe uşa din dos a ciclismului. De programul prezentat voi răspunde cu capul. Îl voi aplica în 2014. Am să susţin Federaţia Română de Ciclism în demersurile legale împotriva ex-preşedintelui Novak pentru recuperarea prejudiciului. O să ajut şi financiar dacă este nevoie”, a spus Plugaru, care a propus ca Ion Badea şi Octavian Opriş să fie numiţi preşedinţi de onoare ai federaţiei, ei alăturându-se lui Gavrilă Vasilescu în această funcţie. La întrunirea de la sediul MTS, ministerul de resort nu şi-a trimis niciun reprezentant. Novak, campion paralimpic la Londra, a fost ales, la 15 martie, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, învingându-l cu 14 voturi la 13 pe fostul conducător al forului, Ion Badea, care ocupa acest post din 2009. Novak se află în conflict cu cinci dintre cei nouă membri ai Consiliului de Administraţie al FRC şi a fost demis din funcţia de preşedinte, la 12 noiembrie, de CA al forului, care l-a acuzat de încălcarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare ale federaţiei. MTS a precizat, la 28 noiembrie, într-o adresă trimisă Federaţiei Române de Ciclism, că şedinţa în care Novak a fost înlăturat de la conducere a fost nestatutară.

PRIMA VICTORIE PENTRU ACS SEPSI SF. GHEORGHE ÎN FIBA EUROCUP

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe a reuşit prima sa victorie în Grupa C a competiţiei de baschet feminin FIBA EuroCup, 53-47 (6-13, 13-6, 14-16, 20-12), pe teren propriu, cu echipa bielorusă Horizont Minsk. În alt meci, Dinamo Novosibirsk (Rusia) a învins pe Tarsus Belediye SK (Turcia) cu 69-66. În clasament, pe primul loc se află Tarsus, cu 8 puncte (+40), urmată de Dinamo 8p (+18), Horizont 8p (+11) şi Sepsi 6p. ACS Sepsi, care nu mai poate evita ultimul loc, va juca ultima partidă pe 12 decembrie, cu Dinamo Novosibirsk, pe teren propriu.

WINTER CORPORATE GAMES - LA POIANA BRAŞOV, ÎN FEBRUARIE 2014

Jocurile de iarnă pentru companii sau Olimpiada Corporaţiilor, o îmbinare a sportului cu businessul, eveniment unic în Europa, se vor desfăşura în perioada 7-9 februarie 2014 la Poiana Braşov. Este a doua ediţie după cea organizată anul trecut, tot la Poiana Braşov, înaintea Festivalului Olimpic al Tineretului European. Sporturile incluse în manifestare sunt: schi şi snowboard (probe de slalom şi SuperG), toate pe pârtia Telescaun Lupului, tenis de masă, biliard, bowling, volei pe zăpadă şi tir. Taxa de participare este de 49 de euro plus TVA, pentru schi şi snowboard, şi 29 de euro plus TVA pentru biliard, bowling, tenis de masă, tir şi volei pe zăpadă.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Olympiacos şi Real Madrid au rămas neînvinse şi după etapa a 8-a a Euroligii de baschet masculin, chiar dacă echipa greacă a cam tremurat la München, gazdele ratând o aruncare de trei puncte în ultima secundă de joc! Cu victoriile obţinute joi seară, Galatasaray Istanbul şi Maccabi Tel Aviv au obţinut calificarea matematică în faza următoare. Rezultate de joi din Euroligă - Grupa A: Partizan Belgrad - Budivelnik Kiev 76-61; Grupa B: EA7 Emporio Armani Milano - Real Madrid 71-78, Strasbourg IG - Zalgiris Kaunas 77-76; Grupa C: Montepaschi Siena - Stelmet Zielona Gora 60-59, Galatasaray Istanbul - Unicaja Malaga 78-70, FC Bayern München - Olympiacos Pireu 103-105; Grupa D: Maccabi Tel Aviv - Lokomotiv Kuban 75-73.

RUSIA A CÂŞTIGAT CM DE ŞAH PE ECHIPE

Rusia a câştigat Campionatul Mondial pe echipe la şah, întrecând în runda a 9-a, ultima, Egiptul cu scorul de 2,5-1,5. Alte rezultate din ultima etapă: Armenia - Ucraina 1,5-2,5; SUA - Olanda 2-2; China - Turcia 3-1; Azerbaidjan (campioana europeană) - Germania 1-3. În clasamentul final, Rusia a terminat competiţia cu 15 puncte, fiind urmată de China şi Ucraina, ambele cu câte 14 puncte. Campionatul Mondial din Turcia s-a desfăşurat cu cele mai bune zece echipe din lume, fiecare formaţie prezentând câte patru jucători. Competiţia a fost organizată de Guvernul Turciei şi Federaţia Turcă de Şah, în Antalya.

JEAN TODT, REALES PREŞEDINTE AL FIA

Francezul Jean Todt, în vârstă de 67 de ani, a fost reales, vineri, la Paris, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), el fiind singurul candidat pentru acest post. Spre deosebire de anul 2009, când Todt a fost ales cu 135 de voturi, faţă de 49 pentru finlandezul Ari Vatanen, de această dată francezul nu a avut adversar. Britanicul David Ward, în vârstă de 56 de ani, care conducea de 12 ani Fundaţia FIA, şi-a retras candidatura în luna noiembrie.

BUEMI ŞI DA COSTA, PILOŢI DE ÎNCERCĂRI ŞI DE REZERVĂ LA RED BULL RACING

Elveţianul Sebastien Buemi, în vârstă de 25 de ani, şi portughezul Felix da Costa, 22 de ani, vor fi piloţi de încercări şi de rezervă la Red Bull Racing în 2014, a anunţat, vineri, echipa campioană mondială de Formula 1. Buemi se va afla în această postură la Red Bull pentru al treilea sezon consecutiv. El a mai fost pilot de încercări la Red Bull în 2008, după care a fost titular la Toro Rosso pentru trei ani. În 2012, a redevenit pilot de încercări. Antonio Felix da Costa a fost pilot de rezervă şi în 2013. Portughezul a câştigat trei curse de Formula Renault 3.5 în acest sezon, terminând campionatul pe locul 3.

LINDSEY VONN CONCUREAZĂ LA LAKE LOUISE

Americanca Lindsey Vonn s-a aflat vineri seară pe lista de start a probei de coborâre de la Lake Louise (Canada), prima sa cursă din Cupa Mondială de schi alpin din luna ianuarie încoace. Federaţia americană de specialitate a anunţat că Vonn, campioană olimpică la coborâre, va concura în toate cursele programate în staţiunea canadiană (două coborâri şi un slalom super-uriaş) începând de vineri.

O PATINATOARE AMERICANĂ A OBŢINUT CETĂŢENIA LITUANIANĂ

Preşedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, a acordat patinatoarei americane Isabella Tobias cetăţenia lituaniană, ce-i va permite sportivei să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci în proba de perechi, împreună cu partenerul său originar din această ţară baltică. A fost vorba de o schimbare a deciziei din partea preşedintei, care într-o primă fază a respins cererea, pe baza nerespectării unor condiţii formale. Cererea a fost acceptată, ţinându-se cont de meritele excepţionale ale patinatoarei care, împreună cu partenerul său Deividas Stagniunas, s-a calificat în martie pentru JO de la Soci. Tobias (22 de ani), care patinează din 2010 cu Stagniunas, trebuia neapărat să obţină cetăţenie lituaniană pentru a putea merge la Soci. Preşedinta Comitetului Olimpic Lituanian, Daiva Gudzineviciute, a salutat decizia Preşedinţiei, subliniind că perechea, locul 19 în clasamentul mondial, este cea mai mare speranţă a Lituaniei dintre cei nouă sportivi calificaţi pentru Soci.