URNELE PENTRU TRAGEREA LA SORŢI A GRUPELOR CM 2014

FIFA a anunţat, ieri, urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale din 2014, care se va juca în perioada 12 iunie - 13 iulie 2014, în Brazilia - Urna 1 (capii de serie): Brazilia, Argentina, Columbia, Uruguay, Spania, Germania, Belgia, Elveţia; Urna 2 (America de Sud şi Africa): Chile, Ecuador, Ghana, Camerun, Coasta de Fildeş, Nigeria, Algeria: Urna 3 (Asia, Oceania şi America Centrala şi de Nord): Japonia, Australia, Iran, Coreea de Sud, SUA, Costa Rica, Honduras, Mexic: Urna 4 (Europa): Olanda, Italia, Bosnia-Herţegovina, Anglia, Croaţia, Grecia, Portugalia, Rusia, Franţa. În urna a patra se află nouă echipe, astfel că va fi efectuată o tragere la sorţi, urmând ca naţionala trasă să fie plasată în urna 2. Această echipă va fi asigurată că va fi plasată în aceeaşi grupă cu o formaţie sud-americană din urna 1: Brazilia, Argentina, Columbia, Uruguay. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la Costa do Sauipe, la ora 18.00, ora României, şi va fi condusă de Jerome Valcke, secretar general al FIFA.

STEAUA ŞI CONCORDIA VOR SĂ-ŞI DISPUTE RESTANŢA DIN ETAPA A 3-A LA 15 FEBRUARIE

Cluburile Steaua Bucureşti şi Concordia Chiajna au solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) ca partida directă, restanţă din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal, să se dispute la 15 februarie 2014, se arată într-un comunicat al LPF. „Urmare a solicitărilor primite de Liga Profesionistă de Fotbal din partea cluburilor FC Steaua şi CS Concordia Chiajna, Liga s-a adresat FRF, solicitând să se analizeze posibilitatea programării restanţei dintre FC Steaua şi CS Concordia Chiajna, contând pentru etapa a III-a a campionatului naţional Liga I, la data de 15 februarie 2014”, se arată în comunicatul LPF. La 29 noiembrie, LPF a anunţat că partida dintre Steaua şi Concordia se va disputa la 12 sau 13 februarie 2014. Steaua trebuia să întâlnească la 3 august, pe teren propriu, formaţia Rapid, într-un meci contând pentru etapa a 3-a a Ligii 1. Însă TAS a a anunţat, la 2 august, retrogradarea grupării giuleştene din cauza problemelor legate de licenţă, astfel că formaţia Concordia Chiajna a revenit în prima ligă. Conducerea clubului Concordia a refuzat ca echipa din Chiajna să joace meciul cu Steaua la o zi după ce a luat locul Rapidului, susţinând că jucătorii nu sunt pregătiţi, astfel că LPF a decis ca partida să fie amânată.

VASILE MAFTEI A JUCAT MECIUL 300 ÎN LIGA 1

Fundaşul echipei CFR Cluj, Vasile Maftei, a jucat, luni seară, meciul 300 în Liga 1 la fotbal, în partida pierdută în deplasare, cu 0-2, în faţa formaţiei Gaz Metan Mediaş, în etapa a 16-a, informează site-ul oficial al FRF. Maftei, care a devenit al 135-lea fotbalist din istorie care atinge această bornă, a evoluat de 211 ori pentru Rapid Bucureşti, de 45 de ori pentru Unirea Urziceni şi de 44 de ori pentru CFR Cluj. Echipa Oţelul Galaţi a primit golul 1.050 în partida cu FC Viitorul, scor 3-4. Formaţia FC Vaslui a urcat pe locul 27 în clasamentul all-time, depăşind echipa FC Timişoara. Jucătorii Mihai Roman II (Săgeata Năvodari), William Amorim (Astra Giurgiu) şi Milos Buchta (Gaz Metan Mediaş) s-au aflat la meciul nr. 50 pe prima scenă. Fotbaliştii Sipovic (Oţelul Galaţi), Shamsin (Pandurii Tg. Jiu), Fl. Nanu (ACS Poli Timişoara) şi Kovacs (U. Cluj) au reuşit primele lor goluri în Liga 1. Antrenorul Aurel Şunda a suferit a 50-a înfrângere în prima divizie, în partida pe care ACS Poli Timişoara a pierdut-o pe teren propriu, scor 1-2, cu Astra Giurgiu.

RUSESCU VA PRIMI O NOUĂ ŞANSĂ LA FC SEVILLA

Antrenorul Unai Emery a decis să folosească în ultima etapă din Europa League fotbaliştii mai puţin utilizaţi din lotul lui FC Sevilla. Rusescu poate primi ultima şansă din acest sezon, mai ales că există posibilitatea ca românul să fie împrumutat în această iarnă. Lotul lui Sevilla va fi reorganizat pentru a doua parte a sezonului, astfel că mulţi dintre jucătorii care nu au primit prea multe şanse în acest sezon vor putea fi evaluaţi în Europa League, săptămâna viitoare, dar şi vineri, în manşa tur a optimilor din Cupa Spaniei. Sunt şanse mari ca Rusescu să fie în echipă încă din primul minut al meciului cu Real Racing Club, în condiţiile în care mulţi dintre jucători vor lipsi din lot. De la venirea la Sevilla, Rusescu a prins lotul de trei ori în campionat şi are la activ doar şapte minute pe terenul de joc.

DERBY-UL CORSICII SE VA DISPUTA FĂRĂ ROMÂNI

Din cauza unor dureri la spate, atacantul Adrian Mutu nu va evolua în meciul pe care AC Ajaccio îl va susţine astăzi în compania formaţiei Bastia, în etapa a 16-a a campionatului Franţei. Nici celălalt jucător român de la Ajaccio, fundaşul Ştefan Popescu, nu va juca miercuri, el fiind accidentat la umăr. La Bastia, Claudiu Keşeru nu a fost reţinut de antrenorul Frederic Hantz pentru partida care se va disputa pe teren neutru, la Istres, şi cu porţile închise, ca urmare a incidentelor între suporteri din sezonul trecut. Ajaccio este echipa gazdă.

CÂŞTIGĂTORUL “BALONULUI DE AUR”, GREU DE ALES

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat, ieri, că alegerea laureatului “Balonului de Aur” în acest an este cea mai grea din istoria trofeului, dar a precizat că principalul favorit este Franck Ribery, care a câştigat tot cu Bayern München, informează „Gazzetta dello Sport“. „Favoriţi sunt Messi, Ronaldo şi Ribery. Primii doi sunt jucători fantastici, dar Ribery a câştigat tot în acest an. Alegerea din acest an pentru „Balonul de Aur“ este cea mai grea din istoria trofeului. În 2006, trofeul a fost câştigat de Fabio Cannavaro, care a fost liderul Italiei, campioana mondială. În 2010 mi-aş fi dorit să câştige un spaniol, Iniesta sau Xavi, care erau campioni mondiali, dar a fost ales Messi”, a spus Platini într-un interviu pentru „As“. Votul pentru desemnarea “Balonului de Aur”, care trebuia să se încheie la 15 noiembrie, a fost prelungit până la 29 noiembrie. Cei trei finalişti vor fi anunţaţi la 9 decembrie, iar laureatul va fi prezentat în 13 ianuarie 2014, într-o ceremonie la Zürich.

ZIDANE, CANNAVARO ŞI MATTHAEUS, LA TRAGEREA LA SORŢI A GRUPELOR CM 2014

Tragerea la sorţi a grupelor pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2014, care va avea loc vineri, în Brazilia, la Costa Do Sauipe, va fi difuzată în 193 de ţări şi va beneficia de prezenţa a opt personalităţi din lumea fotbalului, printre care Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro sau Lothar Matthaeus. Ceremonia va dura 90 de minute, începând cu ora locală 13.00 (18.00 - ora României) şi va fi condusă de Jerome Valcke, secretar general al FIFA. Valcke va fi asistat de opt foşti fotbalişti reprezentând ţările care au câştigat Cupa Mondială: Cafu (Brazilia), Fernando Hierro (Spania), Zinedine Zidane (Franţa), Fabio Cannavaro (Italia), Lothar Matthaeus (Germania), Alcides Ghiggia (Uruguay), Geoffrey Hurst (Anglia) şi Mario Kempes (Argentina).

GERMANIA VA CÂŞTIGA CUPA MONDIALĂ, ANUNŢĂ O PREZICĂTOARE BRAZILIANĂ

Germania va câştiga Cupa Mondială din 2014, a anunţat o celebră prezicătoare braziliană, Marcia Fernandes, în cadrul Târgului Mistic de la Sao Paulo. „Germania va câştiga”, a afirmat prezicătoarea la cea de-a patra ediţie a târgului, care a atras peste 40.000 de persoane. Spre marea bucurie a fanilor locali, o altă prezicătoare, Serena Salgado, a estimat că Brazilia are toate şansele să câştige titlul mondial. „Cred că Brazilia poate câştiga Mondialul”, a afirmat Serena Salgado. Tragerea la sorţi pentru grupele CM va avea loc vineri, la Costa Sauipe, în apropiere de Salvador de Bahia. Alţi doi prezicători, Marcia Pugliesi şi Daniel Atalla, au anunţat că nu vor face niciun pronostic în legătură cu turneul final, care se va disputa în 12 oraşe braziliene, din 12 iunie până la 12 iulie. Mediumul Marcia Fernandes, cunoscută pentru o emisiune radiofonică foarte populară la Sao Paulo, a mai spus că 2014 va fi un „an foarte bun pentru afaceri şi un an minunat pentru iubire şi căsătorie”.

FEDERAŢIA ITALIANĂ DE FOTBAL VREA PAUZE DE HIDRATARE LA MECIURILE DE LA CM 2014

Federaţia Italiană de Fotbal a anunţat că va solicita FIFA ca la meciurile de la Cupa Mondială din Brazilia să se acorde pauze de hidratare, a anunţat, ieri, selecţionerul Cesare Prandelli. „Dorim să cerem două time out-uri în timpul meciurilor, pentru ca jucătorii să se poată hidrata”, a declarat selecţionerul Italiei. FIGC va face această propunere FIFA joi, la Costa do Sauipe, un complex turistic de lux în statul Bahia, unde va avea loc, vineri, tragerea la sorţi pentru grupele CM. „Sunt două probleme mari în Brazilia - deja ne-am confruntat cu ele la Cupa Confederaţiilor -, căldura şi umiditatea. Dacă dorim să oferim un spectacol, trebuie să dăm posibilitatea jucătorilor să fie în măsură să ofere acest spectacol”, a adăugat Prandelli. În caz contrar, jucătorii vor profita de fiecare corner, de fiecare aut pentru a bea apă, a afirmat Prandelli, care a spus că ar fi de preferat ca meciurile să se „oprească două minute” pe repriză pentru a permite fotbaliştilor să se hidrateze în cele mai bune condiţii. „Nu aceste două minute vor face ca jucătorii să-şi piardă concentrarea, ci lipsa de apă”, a spus Prandelli. Întrebat dacă şi alte echipe se vor alătura acestei propuneri, Prandelii a apreciat că toate naţionalele prezente la Cupa Confederaţiilor din iunie ar trebui să fie de acord. El a povestit că, în timpul competiţiei din iunie, opt jucători din 11 i-au cerut să fie înlocuiţi, „ceea ce este mult”.

GOLGETERUL PRELIMINARIILOR CE, DAVID HEALY, SE RETRAGE

Cel mai bun marcator din preliminariile unei campanii a Campionatului European, nord-irlandezul David Healy, în vârstă de 34 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate. Healy a declarat că a fost o onoare absolută să-şi reprezinte ţara. „După ce am jucat 18 ani, a venit momentul să trec la o altă provocare. Peste jumătate din viaţa mea a fost dedicată fotbalului şi acum e momentul să mă dedic antrenoratului”, a spus Healy. Nord-irlandezul, care a înscris de 36 de ori pentru Irlanda de Nord (cu 23 de goluri mai mult decât orice alt atacant din ţara sa), nu a mai jucat pentru niciun club din luna mai, după despărţirea de Bury FC. Healy deţine recordul de goluri marcate de un jucător în preliminariile unui Campionat European, el reuşind să înscrie de 13 ori în 12 partide în campania pentru EURO 2008, inclusiv un hattrick împotriva Spaniei, la capătul unui meci terminat cu 3-2 pentru reprezentativa insulară. De asemenea, el a înscris şi singurul gol al partidei cu Anglia din septembrie 2005, ce a reprezentat prima victorie nord-irlandeză împotriva selecţionatei Albionului după o pauză de 33 de ani. “Am avut parte de momente mari la nivel internaţional şi amintirile ca jucător al Irlandei de Nord sunt cele mai apropiate de sufletul meu. Sper să ajut cum pot ca Irlanda de Nord să aibă succes”, a completat jucătorul, care a evoluat, printre altele, pentru Preston North End, Leeds United, Fulham, Sunderland şi Glasgow Rangers. Ca junior a evoluat pentru Manchester United, reuşind chiar să joace şi pentru echipa de seniori. Pentru echipa naţională, David Healy a înscris de 36 de ori în 95 de partide.

VIDAL ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU JUVENTUS

Mijlocaşul chilian Arturo Vidal şi-a prelungit, ieri, contractul cu Juventus Torino pentru încă trei sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2017, informează „Tuttosport“. Conform sursei citate, în urma prelungirii contractului, Vidal va încasa un salariu stagional de 5,5 milioane de euro. Internaţionalul chilian în vârstă de 26 de ani a fost achiziţionat de Juventus Torino în 2011, după patru sezoane petrecute la Bayer Leverkusen. Vidal a câştigat cu Juventus Torino două titluri de campion în Serie A şi două Supercupe ale Italiei.

KOSCIELNY POATE JUCA LA TURNEUL FINAL AL CM 2014

Eliminat în meciul tur al barajului cu Ucraina (0-2), de calificare la CM 2014, pe 15 noiembrie, francezul Laurent Koscielny a scăpat doar cu un meci de suspendare din partea Comisiei de Disciplină a FIFA. El şi-a ispăşit astfel pedeapsa în meciul retur al barajului, disputat pe „Stade de France“, în 19 noiembrie. Franţa s-a impus cu 3-0 şi s-a calificat la Mondialul din Brazilia, astfel că fundaşul său poate evolua încă de la prima partidă a turneului final.

WIGAN S-A DESPĂRŢIT DE MANAGERUL OWEN COYLE

Gruparea engleză Wigan Athletic a decis de comun acord rezilierea contractului cu managerul Owen Coyle, care preluase echipa în luna iulie, după plecarea lui Roberto Martinez. „Cu tristeţe am luat decizia de a ne despărţi şi vreau să mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Sunt încrezător că aceşti jucători pot reveni şi pot obţine rezultate importante”, a declarat Coyle, în vârstă de 47 de ani. Conducerea interimară a echipei va fi asigurată de Graham Barrow şi Sandy Stewart. Wigan Athletic ocupă locul 14 în liga secundă engleză şi este pe poziţia a treia în Grupa D din UEFA Europa League.

MARADONA, INVITAT SĂ JOACE ÎN ECHIPA DE FOTBAL A FARC

Gherila Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) l-a invitat pe fostul fotbalist argentinian Diego Maradona să participe la un „meci amical pentru pace” la Havana. „Avem nevoie să fim reprezentaţi bine şi vom apela la Maradona să ne ajute în această operaţiune a procesului de pace”, a declarat presei şeful gherilei, Ivan Marquez. Delegaţia FARC a răspuns astfel iniţiativei fostului internaţional columbian Carlos Valderrama de a organiza un „meci amical pentru pace”. Dezvoltând propunerea lui Valderrama, gherila a sugerat un meci tur-retur la Havana şi în cartierul Pescadito la Santa Marta, în Columbia, de unde provin numeroase glorii ale fotbalului columbian. Delegaţia FARC condusă de Marquez negociază de un an la Havana, cu reprezentanţi ai Guvernului columbian, un acord în cinci puncte pentru a pune capăt conflictului care durează de 50 de ani în Columbia. Recent, delegaţii gherilei şi reprezentanţii Guvernului lui Juan Manuel Santos au căzut de acord asupra primelor două puncte ale documentului, reforma agrară şi participarea la viaţa politică.

YAYA TOURE, JUCĂTORUL AFRICAN AL ANULUI 2013 ÎNTR-UN SONDAJ AL BBC

Mijlocaşul ivorian al echipei Manchester City, Yaya Toure, a fost ales jucătorul african al anului 2013 într-un sondaj efectuat de BBC. „Este fantastic să primesc acest premiu, deoarece în acest moment există mulţi fotbalişti africani de mare valoare, precum Aubameyang, Pitroipa, Obi Mikel, Moses, Salomon Kalou sau Gervinho. Cred că fotbalul african s-a îmbunătăţit şi acest lucru este cel mai important”, a declarat Yaya Toure. În vârstă de 30 de ani, Yaya Toure i-a devansat pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), pe nigerienii Victor Moses (FC Liverpool) şi John Obi Mikel (Chelsea Londra) şi pe burkinabezul Jonathan Pitroipa (Rennes). În 2012, trofeul a fost câştigat de zambianul Christopher Katongo.

JUAN CARLOS GARRIDO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI BETIS SEVILLA

Tehnicianul Juan Carlos Garrido a fost numit, luni seară, în funcţia de antrenor principal al echipei Betis Sevilla, după demiterea lui Pepe Mel, a anunţat clubul spaniol. „Juan Carlos Garrido este noul antrenor al echipei Betis Sevilla până la finalul sezonului”, se arată într-un comunicat al grupării andaluze. În vârstă de 44 de ani, Garrido a mai pregătit în cariera sa formaţiile Villarreal şi FC Bruges. Pepe Mel a fost demis din funcţie “din cauza situaţiei sportive delicate” a formaţiei, aflată în prezent pe ultimul loc în campionatul Spaniei, a anunţat, luni, clubul andaluz. Numit în funcţie în 2010, când Betis era în liga secundă, tehnicianul de 50 de ani a reuşit promovarea şi accesul în UEFA Europa League, unde şi-a asigurat prezenţa în 16-imile de finală ale competiţiei. Însă în campionat Betis nu a mai câştigat de opt meciuri, iar duminică a remizat, scor 2-2, cu Rayo Vallecano, rivala directă în lupta pentru menţinerea în prima ligă din Spania.

MIGUEL HERRERA, RECONFIRMAT CA SELECŢIONER AL MEXICULUI

Tehnicianul Miguel Herrera a fost confirmat, ieri, în funcţia de selecţioner al naţionalei Mexicului pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2014. Herrera a calificat reprezentativa Mexicului la turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, după ce a trecut în barajul intercontinental de reprezentativa Noii Zeelande, cu scorul general de 9-3. Herrera, în vârstă de 45 de ani, se află la cârma naţionalei Mexicului din luna septembrie, după ce Jose Manuel de la Torre, Fernando Tena şi Victor Vucetich au fost demişi pe rând în 2013.