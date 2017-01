BUFFON, CASILLAS, CECH, NEUER ŞI VALDES, NOMINALIZAŢI PENTRU ECHIPA ANULUI 2013

FIFA a anunţat, ieri, numele celor cinci portari nominalizaţi pentru World XI 2013, echipa-tip a anului, care va fi aleasă de aproximativ 50.000 de jucători din întreaga lume. Cei cinci portari nominalizaţi sunt Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Iker Casillas (Real Madrid), Petr Cech (Chelsea Londra), Manuel Neuer (Bayern München) şi Victor Valdes (FC Barcelona). Iker Casillas, portarul echipei-tip din 2008 până în 2012, a fost nominalizat în ciuda faptului că şi-a pierdut locul de titular la Real Madrid. Numele fundaşilor, mijlocaşilor şi atacanţilor nominalizaţi vor fi anunţate miercuri, vineri şi lunea viitoare. Echipa-tip a anului, formată dintr-un portar, patru fundaşi, trei mijlocaşi şi trei atacanţi, va fi dezvăluită la 13 ianuarie, la Zürich, la ceremonia pentru acordarea “Balonului de Aur”. World XI a fost creată în 2005 sub egida FIFPro, sindicatul mondial al jucătorilor profesionişti, la care FIFA este asociată din 2009.

CRISTIANO RONALDO - CEL MAI BUN JUCĂTOR AL SEZONULUI ÎN SPANIA, MESSI - CEL MAI BUN MARCATOR

Fotbalistul formaţiei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a primit, ieri, trofeul “Di Stefano” pentru cel mai bun jucător din campionatul Spaniei, atribuit de cotidianul „Marca“, rivalul său de la FC Barcelona, Lionel Messi, obţinând titlul de “Pichichi”, golgheterul sezonului 2012-2013. Portughezul a obţinut acest trofeu pentru a doua oară consecutiv, el fiind ales de un juriu prezidat de Alfredo Di Stefano, preşedinte de onoare la Real Madrid şi prezent la festivitate pentru a-i înmâna trofeul. „Sunt într-o perioadă bună, cred că este cel mai bun început de sezon din cariera mea. Însă cred că şi în ultimii ani am fost la un nivel înalt. Reţeta succesului este să munceşti, să fii concentrat la antrenamente şi meciuri. Şi să munceşti mult”, a spus Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a obţinut a treia oară titlul “Pichichi”: cu 46 de goluri în 32 de meciuri în campionat, în sezonul 2012-2013, el l-a devansat pe Ronaldo (34 goluri). De asemenea, Tito Vilanova, campion al Spaniei cu FC Barcelona în luna mai, dar constrâns să-şi dea demisia din cauza unui cancer la glandele salivare, a fost desemnat cel mai bun antrenor. Premiul “Zamora”, pentru cel mai bun portar, a fost atribuit belgianului Thibaut Courtois, de la Atletico Madrid.

FC BARCELONA, LA PRIMA ÎNFRÂNGERE ÎN CAMPIONAT

FC Barcelona a suferit, duminică seară, primul său eşec din actuala ediţie a campionatului Spaniei, înclinându-se la limită pe terenul lui Athletic Bilbao, scor 0-1, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a din Primera Division. Gruparea din Ţara Bascilor a marcat golul victoriei prin atacantul Iker Muniain, în min. 70 al jocului de pe noul stadion “San Mames”. Pentru FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei, aceasta este a doua înfrângere consecutivă suferită în decurs de o săptămână, după ce marţi a părăsit terenul învinsă la Amsterdam, la finalul meciului cu Ajax, scor 1-2, din Liga Campionilor. Catalanii, lipsiţi în continuare de Lionel Messi şi de portarul Victor Valdes, ambii accidentaţi, păstrează primul loc în clasament, având un golaveraj superior faţă de ocupanta locului secund, Altetico Madrid, învingătoare sâmbătă, la Elche, cu 2-0. Ambele au câte 40 de puncte, iar pe locul 3 se află Real Madrid, cu 37 de puncte.

AUTOCARELE LUI PSG ŞI LYON AU FOST ATACATE CU PIETRE

În Chaville, o suburbie a Parisului, autocarele echipelor Paris Saint-Germain şi Olympique Lyon au fost atacate cu pietre, însă nicio persoană nu a fost vătămată de actele de huliganism. Autocarul lui Lyon a fost asaltat de huligani în drumul spre stadionul „Parc de Princes“, chiar în preajma hotelului unde a fost cazată echipa. Niciun jucător nu a fost rănit de pietrele care au spart geamurile autocarului. Parizienii au reuşit o victorie detaşată în meciul ce a urmat incidentelor, cu 4-0 (Cavani 36, Ibrahimovic 41, 83, Thiago Silva 60).

ALABA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BAYERN

Fundaşul stânga austriac David Alaba şi-a prelungit, ieri, contractul cu echipa Bayern München până în vara anului 2018, a anunţat „L’Equipe“. „Progresul făcut de Alaba este incredibil. El este deja unul dintre cei mai buni fundaşi laterali din Europa”, a declarat Karl-Heinz Rummenigge, preşedintele clubului bavarez. Internaţionalul austriac în vârstă de 21 de ani se află la Bayern München din 2008.

PIRLO VA LIPSI O LUNĂ DE PE TEREN

Mijlocaşul echipei Juventus Torino, Andrea Pirlo, s-a accidentat, duminică, la meciul de campionat cu Udinese şi va lipsi de pe teren aproximativ o lună, informează „Gazzetta dello Sport“. Internaţionalul italian a efectuat un control medical la clinica Fornaca di Sessaint din Torino şi analizele au evidenţiat o leziune a ligamentului colateral de la genunchiul drept. Andrea Pirlo va rata partida din deplasare cu Galatasaray Istanbul, din ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor.

GERRARD A FOST ASALTAT PE STRADĂ ÎN PLINĂ ZI

Căpitanul echipei FC Liverpool, Steven Gerrard, a fost asaltat în plină stradă, imediat ce coborâse din maşină pentru a face cumpărături, scrie „Daily Mail“. Căpitanul naţionalei engleze a fost ţinta mai multor cazuri de acest gen, iar autorităţile britanice s-au arătat îngrijorate pentru securitatea lui Gerrard, mai ales că întâmplarea s-a petrecut în vecinătatea casei sale. Din fericire, căpitanul „Cormoranilor” a ieşit doar uşor vătămat din acest incident, însă Poliţia a demarat deja o anchetă. În luna septembrie un fan a fost reţinut după ce a sărit gardul terenului de antrenament şi a strigat mai multe injurii către Gerrard.

FILM DOCUMENTAR DESPRE „CEI ŞASE MAGNIFICI” DE LA MANCHESTER UNITED

David Beckham a participat duminică, alături de soţia sa, Victoria, şi de cei trei băieţi, la premiera unui documentar dedicat ascensiunii generaţiei 1992, care a readus clubul de fotbal Manchester United pe calea succesului. Beckham i-a reîntâlnit, într-un cinematograf din Leicester Square, aflat în centrul capitalei britanice, pe cinci dintre foştii săi coechipieri de la United: fraţii Gary şi Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes şi Ryan Giggs, ultimul fiind singurul aflat încă în activitate. Cei şase jucători au făcut parte din acea „clasă 1992” ieşită din centrul de formare al lui Manchester United (toţi au fost promovaţi la prima echipă în acel an), care a dat titlul documentarului şi care a permis grupării de pe „Old Trafford“ să domine fotbalul englez în anii 1990 şi 2000, sub comanda celebrului antrenor scoţian Alex Ferguson.

LIVERPOOL A RĂMAS FĂRĂ STURRIDGE PENTRU CIRCA DOUĂ LUNI

Fotbalistul echipei FC Liverpool, Daniel Sturridge, va fi indisponibil între şase şi opt săptămâni, din cauza unei accidentări la gleznă, a anunţat antrenorul Brendan Rodgers. „Daniel Sturridge nu va putea juca şase până la opt săptămâni, ceea ce, evident, este o lovitură pentru noi. Nu ne-am gândit că accidentarea lui este atât de serioasă. A căzut la antrenament şi am crezut iniţial că are ceva la degetul mare. I s-au făcut investigaţii şi s-a constatat că are o problemă la ligamente”, a explicat Rodgers.

UJFALUSI ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Fostul internaţional ceh Tomas Ujfalusi şi-a anunţat ieri, la Praga, retragerea din activitate la vârsta de 35 de ani, din cauza unei accidentări la genunchi, informează site-ul oficial al UEFA. „Am stat de vorbă cu medicii despre genunchiul meu şi am decis că este momentul să-mi închei cariera. Nu a fost o decizie uşoară, dar cred că nu mai pot fi util în teren. Cred că este soluţia cea mai corectă. Cariera mea de fotbalist a fost frumoasă, am jucat peste 600 de meciuri şi în majoritatea am fost titular. Cele mai frumoase momente le-am petrecut la Atletico Madrid şi Galatasaray Istanbul. Îmi voi aduce mereu aminte de performanţa reuşită cu naţionala Cehiei la Euro 2004. Am fost neînvinşi timp de doi ani şi ajunsesem pe locul 2 în clasamentul FIFA. Am avut norocul să joc alături de mari campioni, precum Pavel Nedved, Karel Poborsky şi Jan Koller”, a declarat Ujfalusi. Tomas Ujfalusi a evoluat de 78 de ori în naţionala Cehiei şi a participat la Cupa Mondială din 2006 şi la Campionatele Europene din 2004 şi 2008. Ujfalusi şi-a început cariera la echipa Sigma Olomouc şi a mai evoluat pentru Hamburger SV, AC Fiorentina, Atletico Madrid, Galatasaray Istanbul şi Sparta Praga.

UN CLUB BELGIAN A LEGITIMAT UN FOTBALIST ÎN VÂRSTĂ DE... 20 DE LUNI

Bryce Brites are doar 20 de luni, dar deja a intrat în lumea fotbalului, el fiind legitimat la echipa sub cinci ani a clubului belgian FC Racing Boxberg, informează „La Derniere Heure“. Născut la Genk, băieţelul de un an şi opt luni nu poate încă pronunţa cuvintele “fotbal” sau “gol”, dar i-a impresionat pe oficialii de la FC Racing Boxberg. „Modul în care loveşte mingea este incredibil. Pentru cineva de vârsta lui, are un control nemaipomenit al balonului”, a declarat Dany Wodnik, directorul tehnic al clubului.

11 JUCĂTORI ACUZAŢI DE MECIURI TRUCATE ÎN ESTONIA

Unsprezece fotbalişti au fost puşi sub acuzare în Estonia, ieri, fiind suspectaţi de trucarea a 17 meciuri, între care şi trei partide din Liga Europa. Potrivit procurorilor, cei 11 ar face parte dintr-o reţea de trucare a meciurilor ce cuprinde echipe din Estonia, Lituania şi Ucraina. „Echipele respective căutau jucători dispuşi să evolueze astfel încât evenimentele să se desfăşoare într-un fel predeterminat, pentru a se obţine rezultatele dorite”, au precizat procurorii, într-un comunicat. Cei 11 jucători ar fi câştigat în total peste 108.000 de euro din aranjarea meciurilor, în perioada iunie 2011 - noiembrie 2012.

TEHNICIANUL RICARDO MONIZ, DEMIS DE LA FERENCVAROS

Antrenorul olandez Ricardo Moniz a fost demis, duminică seară, de la conducerea tehnică a echipei Ferencvaros Budapesta, ca urmare a mai multor rezultate negative înregistrate de echipă în campionatul intern. „Echipa a obţinut doar şase puncte din 24 posibile, în ultimele opt etape. Era necesară o schimbare”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului din Ungaria. Ferencvaros ocupă în prezent locul 7 în clasamentul campionatului Ungariei, cu 24 de puncte. Înainte de seria de rezultate negative, se afla pe locul 2. Moniz se afla la conducerea tehnică a echipei Ferencvaros din vara anului 2012.

DOI JUCĂTORI DIN NAŢIONALA ERITREEI AU DISPĂRUT ÎN KENYA

Doi componenţi ai naţionalei de fotbal a statului Eritreea au dispărut în Kenya, unde se aflau pentru un turneu regional, şi există suspiciuni că jucătorii ar putea cere azil politic. Autorităţile din Eritreea nu au dat publicităţii numele celor doi jucători. Nu este prima dată când fotbalişti din naţionala Eritreei au fugit din cantonament pentru a cere azil politic în altă ţară. În decembrie 2012, 17 fotbalişti şi medicul echipei naţionale au cerut azil în Uganda, la 18 luni după ce 13 jucători de la o formaţie de club au rămas în Tanzania. În 2009, 12 membri ai echipei naţionale au dispărut în Kenya.

EMELEC A CÂŞTIGAT PENTRU A 11-A OARĂ TITLUL ÎN ECUADOR

Echipa Emelec din Guayaquil şi-a asigurat titlul de campioană a Ecuadorului, duminică, după ce a remizat, scor 0-0, cu formaţia Manta, în penultima etapă a sezonului. Formaţia din Guayaquil are 40 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă din urmă de a doua clasată, Universidad Catolica Quito, care are 35 de puncte. Emelec a mai câştigat campionatul naţional în 1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001 şi 2002.

RUUD KROL A DEMISIONAT DUPĂ CÂŞTIGAREA CUPEI CAF

Fostul internaţional olandez Ruud Krol a demisionat de la conducerea tehnică a echipei tunisiene CS Sfaxien, la câteva ore după câştigarea Cupei Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), succes obţinut sâmbătă. Tehnicianul în vârstă de 64 de ani pregătea echipa CS Sfaxien din 2012 şi în acest an a câştigat şi campionatul Tunisiei. Echipa tunisiană CS Sfaxien a câştigat Cupa Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), deşi a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu 2-1, de formaţia congoleză TP Mazembe, în manşa secundă a finalei competiţiei. În tur, pe teren propriu, tunisienii s-au impus cu 2-0.