LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele partidelor disputate sâmbătă, în Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, etapa a 14-a: UTA - CSM Rm. Vîlcea 1-1, CS Mioveni - FC Bihor 1-0, Gloria Bistriţa - FC Olt 0-0, Metalul Reşiţa - CS U. Craiova 0-2, ASA Tg. Mureş - Olimpia Satu Mare 1-0, U. Craiova - Minerul Motru 2-0. Clasament: 1. CS U. Craiova 28p, 2. CSM Rm. Vîlcea 25p, 3. Gloria Bistriţa 24p, 4. U Craiova 22p (golaveraj: 12-7), 5. ASA Tg. Mureş 22p (11-6).

STANCU A ÎNSCRIS PENTRU GENCLERBIRLIGI

Fotbalistul echipei Genclerbirligi, Bogdan Stancu, a înscris un gol în meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-3, în faţa formaţiei Gaziantepspor, în etapa a 13-a a campionatului Turciei. Stancu, integralist la Genclerbirligi, a marcat în min. 16. Pentru oaspeţi au înscris Has (min. 27) şi Traore (min. 35 şi 90+1).

MARIUS NICULAE A REUŞIT O DUBLĂ PENTRU HOVERLA

Atacantul Marius Niculae a înscris golurile victoriei pentru echipa sa, Hoverla Ujgorod, în meciul de sâmbătă, de pe teren propriu, cu Tavria Simferopol, din etapa a 18-a a campionatului Ucrainei. Scorul final a fost 2-1, iar Niculae, integralist, a marcat în min. 29 şi 68. Pentru Tavria a înscris Boussaidi, în min. 45+4, din penalty. Niculae a primit un cartonaş galben, în min. 36. Ceilalţi trei români de la Hoverla Ujgorod, Alexandru Dandea, Cristian Oros şi Răzvan Cociş, precum şi Lucian Burdujan, de la Tavria, au fost de asemenea integralişti.

CONTRACT REGESC PENTRU RĂDOI

Mirel Rădoi îşi poate prelungi contractul cu formaţia Al Ain, din Arabia Saudită, pentru încă doi ani, contra sumei de 8 milioane de dolari. Oferta a venit din partea patronilor lui Al-Ain, pe fondul zvonurilor conform cărora Rădoi este dorit de echipa unde antrenează Cosmin Olăroiu în prezent. „Suntem conştienţi că Mirel Rădoi este dorit de mai multe echipe, însă vom face un efort financiar pentru a-l convinge să rămână”, au anunţat patronii de la Al Ain. Rădoi mai are un an şi jumătate din contractul actual, în care încasează 3 milioane de dolari pe an. Mirel Rădoi a fost transferat de la Steaua la Al-Hilal în 2009 pentru 6 milioane de euro, echipa fiind antrenată la acea vreme de Cosmin Olăroiu. Tot după Olăroiu a plecat şi în 2011 la Al-Ain, care l-a transferat pe fundaşul român pentru suma de 4,2 milioane de euro. În acest moment, Cosmin Olăroiu o antrenează pe Al-Ahli.

VICTORIE PENTRU DAN PETRESCU ÎN CAMPIONATUL RUSIEI

Formaţia Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu, a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu 3-0 (Granat 28, Kuranyi 58, Kokorin 70), echipa Ural, într-un meci din etapa a 18-a a campionatului Rusiei. În min. 67, Kokorin a ratat un penalty. George Florescu a fost rezervă la Dinamo Moscova. În urma acestei victorii, echipa Dinamo Moscova a urcat pe locul 5 în clasament, cu 32 de puncte.

UEFA A ANUNŢAT PROCEDURA PENTRU TRAGEREA LA SORŢI A PRELIMINARIILOR EURO 2016

Urnele valorice pentru tragerea la sorţi a grupelor preliminare ale Campionatului European de fotbal din 2016 vor fi alcătuite în urma coeficienţilor acumulaţi de echipele naţionale la Campionatul Mondial din 2010 şi la EURO 2012 (preliminarii şi turnee finale), precum şi în preliminariile CM 2014. Echipele vor fi introduse în şase urne valorice, pe baza coeficienţilor acumulaţi de fiecare echipă în competiţiile amintite mai sus. Tragerea la sorţi pentru EURO 2016 este programată la Nisa, la 23 februarie 2014, Franţa fiind calificată direct, ca ţară organizatoare. Fiecare grupă de calificare (de la A la I) va cuprinde câte o echipă din fiecare urnă valorică, cu excepţia Grupei I, care va avea numai cinci echipe. În total, sunt puse în joc 23 de locuri calificante. Programul meciurilor din fiecare grupă va fi alcătuit de computer şi publicat pe site-ul oficial al UEFA în aceeaşi zi. Vor fi luate în calcul mai multe condiţii de programare, între care cele de climă, distanţe de transport în cazul meciurilor duble ori situaţia politică (conform deciziilor Comitetului Executiv al UEFA, nu vor putea fi extrase în aceeaşi grupă următoarele ţări: Armenia şi Azerbaidjan, Rusia şi Georgia, Spania şi Gibraltar). De asemenea, din considerente TV, echipele naţionale reprezentând pieţele TV de vârf vor juca în grupe de câte şase formaţii, acestea fiind Anglia, Spania, Germania, Italia şi Olanda.

GALLIANI RĂMÂNE ÎN FUNCŢIE

Patronul AC Milan, Silvio Berlusconi, a anunţat, sâmbătă, că Adriano Galliani, vicepreşedinte şi administrator delegat al grupării, va rămâne în funcţie, informează agenţia Ansa. „La Milan a revenit liniştea. Adriano Galliani rămâne în funcţie”, a afirmat Berlusconi. „După cina de ieri (n.r. vineri), Adriano Galliani este mai liniştit, toţi rămân în posturile lor şi Milan continuă în spiritul unităţii de intenţie”, a precizat Berlusconi, conform unui comunicat al AC Milan. Potrivit presei italiene, Berlusconi a avut vineri seară o întrevedere de aproximativ patru ore cu Galliani. Vicepreşedintele AC Milan, Adriano Galliani, a anunţat, vineri, că va demisiona, reputaţia sa fiind grav afectată pe fondul crizei din cadrul clubului italian. Fiica patronului Silvio Berlusconi, Barbara, care face parte şi din conducerea AC Milan, s-a arătat nemulţumită de activitatea lui Galliani din ultimii doi ani.

LANDREAU A EGALAT RECORDUL DE PREZENŢE ÎN PRIMA LIGĂ FRANCEZĂ

Portarul echipei SC Bastia, Mickael Landreau, a egalat, ieri, recordul de 602 prezenţe în prima ligă franceză, deţinut de un alt goalkeeper, Jean-Luc Ettori, informează „L’Equipe“. Landreau a fost titular în partida pe care Bastia a câştigat-o pe teren propriu, scor 2-0 (Krasic 49, Khazri 90), cu formaţia Evian TG. În vârstă de 34 de ani, Landreau a mai evoluat în cariera sa la echipele FC Nantes, Paris Saint-Germain şi OSC Lille.

ZOZULIA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU DNEPR DNEPROPETROVSK

Internaţionalul ucrainean Roman Zozulia şi-a prelungit cu patru ani contractul cu gruparea Dnepr Dnepropetrovsk, vineri, la o zi după victoria, cu 4-1 (Kalinic 12, Zozulia 56, Şakhov 86, Kravcenko 89 / Eric 70-pen.), din meciul cu Pandurii Tg. Jiu, contând pentru Grupa E din UEFA Europa League, informează uefa.com. Atacantul în vârstă de 24 de ani se afla în ultimul an de contract. Noua sa înţelegere este valabilă până la 30 iunie 2018. Zozulia joacă la Dnepr Dnepropetrovsk din iulie 2011.

MEULENSTEEN, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FULHAM

Clubul englez Fulham a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că antrenorul Martin Jol a fost înlocuit cu Rene Meulensteen la conducerea tehnică a echipei, preşedintele Shahid Khan precizând că era necesară o schimbare imediată. Jol, care antrena echipa Fulham din 2011, a declarat că pentru el a fost o onoare să pregătească această formaţie. Anterior, Meulensteen a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei Manchester United, din anul 2007 până în vara acestui an. Fulham ocupă locul 18 în clasamentul campionatului englez, cu 10 puncte.

CS SFAXIEN A CÂŞTIGAT CUPA CONFEDERAŢIEI AFRICANE

Echipa tunisiană CS Sfaxien a câştigat Cupa Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), deşi a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, de formaţia congoleză TP Mazembe, în manşa secundă a finalei competiţiei. În tur, pe teren propriu, tunisienii s-au impus cu scorul de 2-0. CS Sfaxien a mai câştigat Cupa Confederaţiei Africane de Fotbal în 2007 şi 2008.

SELECŢIONERUL VENEZUELEI A DEMISIONAT

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Venezuelei, Cesar Farias, şi-a anunţat, sâmbătă, demisia din funcţie, subliniind că decizia sa este irevocabilă. „Vreau să vă anunţ că am decis să demisionez din funcţia de selecţioner naţional. Decizia este irevocabilă. Dacă aş fi aşteptat mai mult, aş fi adus doar prejudicii echipei”, a declarat Farias, care a preluat echipa în 2008, după demisia lui Richard Paez. „Acum voi începe să studiez propunerile primite”, a mai spus Farias. Potrivit presei, Farias are o ofertă de la echipa mexicană Xolos Tijuana.