VICTORII CONSTĂNŢENE ÎN CUPA ROMÂNIEI LA TENIS DE MASĂ

La finalul săptămânii trecute, la Bistriţa, s-a desfăşurat Cupa României la tenis de masă rezervată juniorilor şi cadeţilor. Performera întrecerii la fete a fost Mihaela Plăeaşu (LPS “Nicolae Rotaru”), care a câştigat întrecerea cadetelor, după ce a trecut în finală, cu 3-1 de Andreea Dragoman (CS Romgaz Mediaş), şi a jucat finala la junioare, unde a fost învinsă de Diana Lupu (CSŞ Slatina), cu 4-0. O altă sportivă constănţeană, Alina Zaharia (LPS “Nicolae Rotaru”), a ocupat ultima poziţie a podiumului la junioare, aceeaşi performanţă fiind realizată de Andreea Bucur (LPS “Nicolae Rotaru”), la cadete. În competiţia cadeţilor, Cristian Pletea (LPS “Nicolae Rotaru”) a confirmat statutul de favorit şi a câştigat trofeul, impunându-se în ultimul act, scor 3-2 cu Alexandru Manole (CS Pristavu Cîmpulung). Constănţeanul a jucat şi finala la juniori, dar a cedat în faţa lui Dan Daniel (CSM Bistriţa), cu 0-4. Tot la juniori, Bogdan Postudor (LPS “Nicolae Rotaru”) s-a clasat pe ultima treaptă a podiumului. Sportivii constănţeni sunt antrenaţi de Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon.

“STEJARII” AU ÎNVINS ŞI CANADA

Reprezentativa de rugby a României a învins sâmbătă, cu 21-20 (12-7), selecţionata Canadei, într-un meci-test disputat pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“ din Bucureşti. Punctele României au fost reuşite de Vlaicu - şapte lovituri de pedeapsă. Pentru Canada au punctat Ardron - un eseu, Jones - un eseu, o lovitură de pedeapsă, două transformări şi Pritchard - o lovitură de pedeapsă. În urmă cu o săptămână, România reuşea să învingă, tot la limită, reprezentativa statului Tonga, scor 19-18. Sâmbătă, 23 noiembrie, România va juca un meci test cu Fiji, tot la Bucureşti.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

În ultima etapă din prima fază a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, HCM Baia Mare a fost învinsă, cu 28-26 (14-14), în partida susţinută sâmbătă, în deplasare, cu Eto Gyor. Ocupând ultimul loc în Grupa A, HCM Baia Mare a ratat şi accederea în optimile de finală ale Cupei Cupelor, din cauza victoriei de ieri a formaţiei Thuringer HC în faţa austriecelor de la Hypo Viena, scor 34-25 (17-11). Tot sâmbătă, în turul 3 al Cupei EHF, formaţia HC Zalău a fost eliminată dramatic, după ce a pierdut, scor 21-28, partida retur cu DHK Banik Most (Cehia). Zalăul câştigase în tur cu acelaşi scor, astfel că s-a trecut la loviturile de la 7 m, unde gazdele s-au impus cu 5-4 şi au obţinut calificarea în optimile de finală. Ieri, în turul 3 al Cupei Cupelor, Corona Braşov a cedat şi în manşa retur, disputată în deplasare, 23-25 cu Lokomotiva Zagreb. În tur, la Braşov, echipa din Zagreb a câştigat tot cu 25-23.

CE DE BASCHET FEMININ U-18 VA AVEA LOC ÎN ROMÂNIA

Turneul final al Campionatului European de baschet feminin Under-18 (Divizia B), din 2014, va avea loc în România, potrivit anunţului FIBA Europe, care a luat decizia sâmbătă, la Madrid. FIBA Europe a avut programată întrunirea Boardului la Madrid, ocazie cu care s-au luat mai multe decizii. Una dintre acestea vizează schimbarea sistemului competiţional al CE de seniori, începând cu 2017. Conform deciziei de la Madrid, preliminariile CE de seniori se vor disputa fără al doilea tur, echipele care vor trece de primul tur al preliminariilor urmând să joace, ulterior, direct faza eliminatorie. De asemenea, au fost stabilite naţiunile gazdă ale turneelor finale de Campionate Europene la juniori şi tineret. România a fost desemnată gazdă a turneului final al CE Under-18 la feminin (Divizia B valorică). Celelalte gazde ale turneelor finale sunt: Under-20 masculin (Divizia A valorică) - Grecia, Under-20 masculin (B) - Bosnia, Under-18 masculin (A) - Turcia, (B) - Ucraina, (C) - Andorra, Under-16 (A) - Letonia, (B) - Macedonia, (C) - Malta, Under-20 feminin (A) - Italia, (B) - Bulgaria, Under-18 feminin (A) - Portugalia, (C) - Andorra, Under-16 feminin (A) - Ungaria, (B) - Estonia şi (C) - Malta. Oraşele gazdă ale turneelor finale vor fi anunţate la începutul anului 2014.

DOUĂ MEDALII DE AUR PENTRU ROMÂNIA LA CE DE JUDO U-23

Sportivele române Alexandra Florian (categoria 52 kg) şi Loredana Ohîi (57 kg) au cucerit medalii de aur la Campionatele Europene de judo Under-23 de la Samokov (Bulgaria). Florian a învins-o în optimi de finală pe bulgăroaica Galia Ivanova, în sferturi a trecut de Shira Hayat (Israel), în semifinale a dispus de kosovara Distria Krasniqi, iar în ultimul act a câştigat în faţa altei reprezentate a Israelului, Gili Cohen. Ohîi s-a impus în primul tur în faţa ucrainencei Natalia Ilkov, în sferturi a dispus de Ilayda Seyis (Turcia), în semifinale a trecut de Ivelina Ilieva (Bulgaria), pentru ca să câştige medalia de aur graţie victoriei asupra franţuzoaicei Lola Benarroche. La aceeaşi categorie, Andreea Florian a cedat în primul tur la Narges Mohseni (Austria). La 48 kg, Andreea Ştefănescu a fost învinsă în primul tur de slovena Kristina Vrsic, care ulterior şi-a adjudecat medalia de argint. Diana Kovacs a pierdut şi ea în manşa inaugurală, în faţa italiencei Anna Bartole. În întrecerea masculină, Amado Lazea a fost învins în primul tur, la 60 kg, de croatul Bernard Azinovic, care ulterior s-a clasat pe 5, după ce a pierdut meciul pentru medalia de bronz. La 66 kg, Remus Lazea l-a învins în primul tur pe sârbul Ilija Ciganovic, în optimi a dispus de estonianul Ilias Avir, dar a pierdut în sferturi disputa cu italianul Emanuele Bruno, iar apoi în recalificări în faţa slovenului Andraz Jereb.

UNGUR, ÎNVINS ÎN AL TREILEA MECI LA CHALLENGER TOUR FINALS

Tenismanul Adrian Ungur, cap de serie nr. 6 şi locul 108 ATP, a fost învins, vineri, în al treilea meci din Grupa Verde de la Challenger Tour Finals, turneu dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari şi care se desfăşoară la Sao Paulo. Românul a fost întrecut de ucraineanul Oleksandr Nedoviesov, poziţia 96 în clasamentul mondial, cu 6-4, 5-7, 6-3. În primele două meciuri, Ungur l-a învins, cu 6-3, 7-5, pe brazilianul Guilherme Clezar, poziţia 159 în clasamentul mondial şi a fost întrecut, cu 6-2, 6-3, de rusul Teimuraz Gabaşvili, principalul favorit al competiţiei şi locul 84 ATP.

CEHIA S-A IMPUS, DIN NOU, ÎN CUPA DAVIS

Cehia a câştigat, pentru al doilea an consecutiv, Cupa Davis, după ce s-a impus, cu scorul general de 3-2, în finala disputată la Belgrad, împotriva Serbiei. Aseară, în confruntarea decisivă pentru stabilirea învingătoarei, cehul Radek Stepanek a trecut, cu 6-3, 6-1, 6-1, de sârbul Dusan Lajovic. Celelalte rezultate - vineri: Novak Djokovic - Stepanek 7-5, 6-1, 6-4, Lajovic - Tomas Berdych 3-6, 4-6, 3-6; sâmbătă: Nenad Zimonjic / Ilija Bozoljac - Berdych / Stepanek 2-6, 4-6, 6-7 (4/7); ieri: Djokovic - Berdych 6-4, 7-6 (7/5), 6-2. Cehia era deţinătoarea trofeului, după ce anul trecut a învins în finală Spania, tot cu 3-2.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Campioana en titre a Euroligii de baschet masculin a fost la un pas de a “realiza” o mare surpriză în compania unei debutante în competiţie! Olympiacos a jucat slab în partida contra campioanei Poloniei, conducând doar... în primul şi în ultimul minut de joc (Mantzaris a reuşit coşul victoriei chiar în ultima secundă!). Îndeajuns, totuşi, pentru a evita o surpriză neplăcută împotriva unei echipe aflate la debutul absolut în Euroligă. Olympiacos rămâne neînvinsă după cinci etape, la fel ca şi Real Madrid şi Fenerbahce. Ultimele rezultate din etapa a cincea - Grupa A: CSKA Moscova - Partizan Belgrad 88-46; Grupa B: EA7 Emporio Armani Milan - Strasbourg IG 83-72; Grupa C: Olympiacos Pireu - Stelmet Zielona Gora 79-77, Galatasaray Istanbul - FC Bayern München 84-74; Grupa D: Crvena Zvezda - Lietuvos Rytas 88-77.

USAIN BOLT ŞI SHELLY PRYCE, ATLEŢII ANULUI 2013

Multiplii campioni jamaicani Usain Bolt şi Shelly-Ann Fraser-Pryce au fost desemnaţi atleţii anului 2013, de către Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF), sâmbătă, la Monte Carlo. Cei doi au obţinut câte trei medalii de aur la ediţia din acest an a Campionatelor Mondiale de Atletism. Bolt s-a impus în probele masculine de 100 m, 200 m şi ştafetă 4x100 m, iar Fraser-Pryce a câştigat probele feminine de 100 m, 200 m şi ştafetă 4x100 m. Usain Bolt a mai fost desemnat atletul anului în 2008, 2009, 2011 şi 2012, iar în ceea ce o priveşte pe Fraser-Pryce, acesta este prima sa astfel de distincţie.

JEAN TODT, SINGURUL CANDIDAT LA PREŞEDINŢIA FIA

Britanicul David Ward (56 de ani) şi-a retras candidatura la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), ceea ce-i va permite actualului preşedinte, francezul Jean Todt (67 de ani), să fie reales, fără adversar, la începutul lunii decembrie. Ward a condus 12 ani Fundaţia FIA, cu binecuvântarea lui Todt, însă a demisionat în septembrie, pentru a-şi lansa candidatura la preşedinţie. Înainte de asta, el a fost mâna dreaptă a compatriotului său Max Mosley, fostul preşedinte al FIA şi predecesor al lui Todt. Francezul, fost copilot de raliuri, apoi director la Peugeot Sport şi la Scuderia Ferrari, în epoca Michael Schumacher, rămâne astfel singurul candidat şi vizează un al doilea mandat la rând. El a primit deja numeroase susţineri de la începutul campaniei, mai ales din America de Sud şi din Orientul Mijlociu. Ales la sfârşitul anului 2009, cu 135 de voturi faţă de 49 ale finlandezului Ari Vatanen, fost campion mondial de raliuri, Todt şi-a axat preşedinţia în special pe o vastă campanie pentru securitate rutieră şi mobilitate durabilă. El a relansat şi Campionatul Mondial de anduranţă (WEC) şi a susţinut proiectul unui Campionat de Formula 1 Electric, care va vedea lumina zilei în septembrie 2014.

SEBASTIEN OGIER A CÂŞTIGAT RALIUL MARII BRITANII

Francezul Sebastien Ogier (Volkswagen Polo-R) a câştigat, ieri, Raliul Marii Britanii, ultima etapă a Campionatului Mondial de Raliuri, competiţie în care a obţinut titlul încă de la 3 octombrie. Ogier i-a devansat în Marea Britanie pe Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo-R) şi Thierry Neuville (Ford Fiesta RS). Ogier a câştigat nouă curse în sezonul 2013 al WRC, în care a obţinut pentru prima dată titlul mondial.

BOXERUL ANDRE WARD A RĂMAS NEÎNVINS

Pugilistul american Andre Ward a rămas neînvins în cariera profesionistă după ce l-a învins sâmbătă, la Los Angeles, cu o decizie unanimă la puncte, pe dominicanul Edwin Rodriguez, într-un meci pentru centura de campion al lumii la categoria supermijlocie (versiunea WBA). Decizia arbitrilor a fost 118-106, 117-107 şi 116-108, astfel că dominicanul a suferit prima înfrângere din carieră. Oricum, chiar şi în caz de eşec, Ward, revenit după 14 luni de pauză, cauzată de o accidentare, ar fi rămas în posesia titlului, întrucât vineri seară Rodriguez nu făcuse cântarul, depăşind cu mai mult decât scria în contractul meciului limitele de greutate.

NADAL ŞI FERRER VOR DISPUTA UN MECI DEMONSTRATIV LA LIMA

Doi dintre cei mai buni jucători din lume, Rafael Nadal şi David Ferrer, vor disputa un meci demonstrativ la Lima, în încercarea de a promova tenisul în Peru. Nadal, învins în finala Turneului Campionilor de Novak Djokovic, a rămas pe prima poziţie a ierarhiei mondiale şi se află la capătul unui an în care şi-a trecut în cont zece titluri. Şi David Ferrer a avut un sezon excelent, terminând anul pe locul 3, cea mai bună clasare din carieră. Va fi primul meci pe care cei doi iberici îl vor juca în Peru. Aceştia s-au întâlnit până acum de 26 de ori, iar Nadal este în avantaj, cu 21 de victorii, patru dintre ele în 2013.

BRAZILIA A CUCERIT CUPA MARILOR CAMPIONI MONDIALI LA VOLEI FEMININ

Ieri, la Tokyo, s-a încheiat Cupa Marilor Campioni Mondiali la volei feminin, competiţie care a reunit la start şase echipe. Pe lângă gazdele din Japonia, au mai participat campioanele continentale din Asia, Europa, America de Nord şi Centrală şi America de Sud, plus o formaţie invitată de FIVB. Africa nu a participat la competiţie pentru că la Jocurile Olimpice din 2012 a fost cea mai slabă confederaţie dintre cele cinci ale voleiului mondial. În clasamentul final, Brazilia a totalizat 15 puncte, fiind urmată de SUA 10p, Japonia 9p, Rusia 4p, Thailanda 4p şi Republica Dominicană 3p (ultima naţională este cea care a primit wild-card). Câştigătoarele precedente ale competiţiei sunt Cuba (1993), Rusia (1997), China (2001), Brazilia (2005) şi Italia (2009). Turneul similar masculin este programat tot în Japonia, la Kyoto şi la Tokyo, în perioada 19-24 noiembrie. Pe lângă selecţionata niponă vor mai participa Iran, Rusia, SUA, Brazilia şi Italia, care a primit wild-card.