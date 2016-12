CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 12-a a Campionatului Judeţean de fotbal, penultima din tur - SERIA NORD (ora 12.00): Victoria Mihai Viteazu - Gloria Seimeni (se joacă la Baia); Pescarul Ghindăreşti - Voinţa Săcele (ora 13.00); Viitorul Tîrguşor - Pescăruşul Gîrliciu; Steaua Speranţei Siliştea - Ulmetum Pantelimon (ora 11.00); Sportul Tortoman - Dunărea Ciobanu (ora 13.30); Dacia Mircea Vodă - Victoria Pantelimon. Viitorul Fîntînele stă. SERIA SUD (ora 12.00): Voinţa Siminoc - Marmura Deleni (se joacă la Murfatlar, de la ora 13.30); Danubius Rasova - AS Ciocîrlia; Trophaeum Adamclisi - Voinţa Cochirleni (ora 11.00); Gloria II Băneasa - AS Independenţa (se joacă la Ion Corvin, de la ora 13.30); Tineretul Valea Dacilor - Castelanii Castelu (ora 11.00); Speranţa Nisipari - CS Peştera; Dunărea Ostrov - Sport Prim Oltina. SERIA EST (ora 11.00): Gloria Albeşti - Farul Tuzla; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cobadin; Oil Terminal 2013 Constanţa - Viitorul Pecineaga; Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu; Atletic 2 Mai - CS II Agigea (ora 13.30); Avîntul Comana - Şcoala de Fotbal Mangalia (ora 13.30). Viitorul Mereni stă.

GINO IORGULESCU, AUDIAT LA DIICOT

Noul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, să se prezinte la DIICOT, pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul unei expertize financiar-contabile într-un dosar din 2006 privind transferul unor fotbalişti, în care este suspectat de evaziune fiscală. În acest dosar privind transferul unor fotbalişti la Poli Timişoara, în care Gino Iorgulescu, Constantin Iacov şi Florin Ciobanu sunt suspectaţi de evaziune fiscală, a fost dispusă efectuarea unei expertize financiar-contabile, aceasta fiind finalizată recent, au declarat surse judiciare. Fostul conducător al FC Naţional, Gino Iorgulescu, a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), învingându-l la alegeri pe Dumitru Dragomir, care se afla la conducerea forului din 1996. În iunie 2006, ANAF informa că fostul preşedinte al grupării bancare Gino Iorgulescu, preşedintele de atunci al Consiliului de Administraţie al FC Naţional, Constantin Iacov, dar şi preşedintele Asociaţiei FC Naţional 2000, Florin Ciobanu, sunt acuzaţi de evaziune fiscală în cazul transferurilor jucătorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu, Adrian Olah şi Jon McKain la Poli Timişoara şi că, în acest caz, a făcut o plângere penală.

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Programul partidelor din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - sâmbătă, etapa a 12-a, ora 11.00: UTA - CS FC Bihor, CSM Rm. Vâlcea - FC Olt, CS Mioveni - Minerul Motru, Gloria Bistriţa - CSU Craiova; ora 15.00: FCU Craiova - Olimpia Satu Mare. Întâlnirea CS Metalul Reşiţa - ASA Tg. Mureş se va disputa la 27 noiembrie. Clasament: 1. CS U. Craiova 24p, 2. Gloria Bistriţa 20p, 3. Metalul Reşiţa 19p, 4. CSM Rm. Vâlcea 18p, 5. ASA Tg. Mureş 17p (golaveraj: 10-6), 6. FC U. Craiova 17p (9-6).

FINALA LC DIN 2016, LA MILANO?

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, Giancarlo Abete, a afirmat, vineri, că oraşul Milano va găzdui finala Ligii Campionilor în 2016, informaţie care a fost dezminţită de UEFA. Abete a făcut anunţul în timpul unei conferinţe de presă referitoare la meciul amical Italia - Germania. „Va fi fotbal adevărat, aşa cum va fi fotbal adevărat în 2016, când Milano şi stadionul “Giuseppe Meazza“ vor găzdui finala Ligii Campionilor”, a spus Abete. UEFA a precizat, într-un comunicat, că „desemnarea oraşului ce va găzdui ediţia 2016 încă nu a fost făcută”, adăugând că decizia va fi luată în primăvara anului 2014, de către Comitetul Executiv. „Milano nu se numără printre candidate”, a menţionat forul european. Finala din 2014 a Ligii Campionilor va avea loc la Lisabona, iar cea din 2015, la Berlin.

DEL BOSQUE ŞI-A PRELUNGIT CU DOI ANI CONTRACTUL

Selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, şi-a prelungit cu doi ani contractul pe care îl are cu Federaţia Spaniolă de Fotbal, noua înţelegere urmând să expire în 2016, informează presa spaniolă. „Pot să confirm că am semnat cu echipa naţională până în 2016”, a spus Del Bosque, într-o conferinţă de presă susţinută în Guinea Ecuatorială, unde reprezentativa Spaniei va susţine, sâmbătă, un meci amical. În vârstă de 62 de ani, fostul jucător şi antrenor al echipei Real Madrid se află la conducerea tehnică a reprezentativei spaniole din 2008. Vicente del Bosque a câştigat Cupa Mondială din 2010 şi Campionatul European din 2012.

INDONEZIANUL ERICK THOHIR, NOUL PREŞEDINTE AL INTERULUI

Noul acţionar majoritar al clubului Internazionale Milano, miliardarul indonezian Erick Thohir, a fost ales de către Adunarea Generală a acţionarilor în funcţia de preşedinte al grupării. Thohir, 43 de ani, care a achiziţionat la jumătatea lunii octombrie 70 la sută dintre acţiunile clubului, îi succede în funcţia de preşedinte fostului patron Massimo Moratti. Acesta din urmă, care deţinea clubul milanez din 1996, a fost desemnat preşedinte de onoare.

PLATINI RESPINGE REDUCEREA NUMĂRULUI DE ECHIPE EUROPENE LA CM

Preşedintele UEFA, Michel Platini, respinge planul de reducere a numărului de echipe europene care participă la turneele finale de Campionat Mondial, care a ajuns în prezent la 13. „Reducerea este exclusă. Înainte aveam 15 locuri, acum doar 13. Nu vor mai fi reduceri”, a declarat Platini în timpul unei conferinţe de presă la sediul federaţiei ruse de fotbal. Recent, Platini evoca posibilitatea creşterii de la 32 la 40 de echipe calificate la turneul final al Campionatului Mondial. Şeful UEFA este de acord cu opinia preşedintelui FIFA, Joseph Blatter, că Africa, cu 54 de naţiuni şi 5 locuri la CM, are dreptul la mai multe reprezentante, în timp ce UEFA are 53 de ţări şi 13 locuri.

ROBBIE KEANE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LA GALAXY

Atacantul irlandez Robbie Keane, autorul unui sezon excelent cu clubul Los Angeles Galaxy (16 goluri), şi-a prelungit contractul cu clubul californian. Internaţionalul irlandez, în vârstă de 33 de ani, a semnat pentru încă două sezoane, cu opţiune suplimentară de un an.

STEAUA ROŞIE ŞI PARTIZAN BELGRAD, AMENDATE DIN CAUZA HULIGANILOR

Steaua Roşie Belgrad şi concitadina sa Partizan, cele mai mari cluburi de fotbal din Serbia, au fost amendate de federaţia din această ţară în urma violenţelor comise de fani, în condiţiile în care Guvernul de la Belgrad s-a angajat să lupte împotriva huliganismului. Huliganii au determinat întreruperea derbyului Steaua Roşie - Partizan 1-0, disputat în această lună, când au aprins o torţă uriaşă în tribune. Mai mulţi fani au fost răniţi în ciocnirile cu Poliţia. Federaţia a decis ca Partizan să joace două meciuri fără spectatori, clubul fiind de asemenea amendat cu un milion de dinari (8.700 de euro). Steaua Roşie a fost amendată cu jumătate din această sumă şi va disputa o partidă fără spectatori. Un oficial al federaţiei, Slobodan Pajovic, a indicat că vor fi luate măsuri mai aspre dacă incidentele vor continua.

FOTBALIST GREC, SUSPENDAT UN AN PENTRU DOPAJ

Fundaşul Christos Lisgaras, coechipier cu Dorin Goian la Astras Tripoli, a fost suspendat un an pentru dopaj, a anunţat liga de fotbal elenă. Lisgaras, 27 de ani, a fost depistat pozitiv cu oxilofrină, o substanţă interzisă, după un test urinar efectuat în date de 21 septembrie, la meciul de campionat cu echipa Kalloni. Jucătorul poate face apel la Federaţia Greacă de Fotbal.

DOI JUCĂTORI NATURALIZAŢI DE TUNISIA PENTRU PLAY-OFF-UL CM, CU TREI ZILE ÎNAINTE DE MECI

Doi fotbalişti au fost naturalizaţi în Tunisia, joi, pentru a putea juca duminică, în manşa secundă a play-off-ului de accedere la Cupa Mondială din 2014, cu reprezentativa Camerunului, a anunţat Federaţia Tunisiană de Fotbal (FTF). „După un îndelungat suspans, la finalul zilei de joi, 14 noiembrie, jucătorii Stephane Houcine Nater şi Fabien Camus au primit, în sfârşit, cetăţenia tunisiană. Premierul Ali Larayedh a semnat documentele ce permit ca Nater şi Camus să beneficieze de cetăţenia tunisiană şi, în ciuda orei târzii, FTF a declanşat procedurile pentru obţinerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor celor doi jucători”, a precizat forul fotbalistic tunisian, într-un comunicat. Nater, născut la Troyes, în Franţa, evoluează la echipa elveţiană St. Gall. Camus, născut tot în Franţa, la Arles, joacă la formaţia belgiană Genk. Tunisia va întâlni duminică, la Yaounde, reprezentativa Camerunului, în manşa secundă a barajului pentru Cupa Mondială din 2014. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.