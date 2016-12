SAMARA S-A CALIFICAT LA PRO TOUR FINAL

Desemnată cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România în ultimii doi ani, Eliza Samara a avut un sezon excelent pe plan internaţional, reuşind să câştige Openul Braziliei şi să joace finala la US Open. Graţie rezultatelor din acest an, constănţeanca legitimată la CS Farul şi pregătită de Viorel Filimon a obţinut calificarea la Pro Tour Final, turneu care adună la start primele 16 jucătoare cu cel mai bun punctaj în cadrul ITTF World Tour. Sportiva în vârstă de 24 de ani, aflată pe locul 23 în clasamentul mondial, va participa astfel la competiţia programată în perioada 9-11 ianuarie 2014, în Dubai.

PATRU MEDALII CONSTĂNŢENE LA OPENUL UNGARIEI LA TENIS DE MASĂ

Sportivii constănţeni prezenţi la Openul Ungariei la tenis de masă rezervat juniorilor şi cadeţilor au obţinut rezultate excelente, cucerind patru medalii în competiţia cadeţilor. Marele performer a fost Cristian Pletea (LPS “Nicolae Rotaru”), care şi-a trecut în cont victoria în proba pe echipe, alături de Rareş Sipoş, cei doi trecând în finală de Singapore, cu 3-0. Constănţeanul a mai urcat de două ori pe ultima treaptă a podiumului, la simplu şi dublu masculin, unde a făcut pereche tot cu Rareş Sipoş. La fete, Mihaela Plăeaşu (LPS “Nicolae Rotaru”) a făcut parte din echipa României, împreună cu Andreea Dragoman, clasată pe ultima treaptă a podiumului.

TECĂU SE MENŢINE PE LOCUL 78 ÎN CLASAMENTUL ATP DE DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău se menţine pe locul 23, cu 2.920 de puncte, în clasamentul ATP de dublu dat publicităţii ieri, în timp ce Florin Mergea a coborât de pe locul 62 pe 63, cu 1.221p. La simplu, Victor Hănescu a urcat o poziţie şi se află pe locul 78, cu 650p. Adrian Ungur a înregistrat o urcare de cinci locuri, de pe 113 pe 108, cu 519p, iar Marius Copil a coborât patru locuri, el aflându-se acum pe poziţia 148, cu 369p. Pe primele trei locuri ale ierarhiei ATP de simplu se situează următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 13.030p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 12.110p, 3. David Ferrer (Spania) 5.800p.

RUSIA - ROMÂNIA 15-5, ÎN PRIMUL MECI DIN LIGA MONDIALĂ LA POLO

Naţionala de polo masculin a României a fost învinsă ieri, în deplasare, de reprezentativa similară a Rusiei, cu scorul de 15-5, în primul meci din Grupa A preliminară a Ligii Mondiale. Din această grupă mai face parte deţinătoarea trofeului, Serbia. Componenţa celorlalte două grupe preliminare - Grupa B: Croaţia, Ungaria, Grecia; Grupa C: Muntenegru, Germania, Italia, Slovacia. Programul următoarelor partide ale tricolorilor: Serbia - România (10 decembrie), România - Rusia (11 februarie 2014) şi România - Serbia (11 martie 2014). Turneul final va avea loc la Dubai, în perioada 17-22 iunie 2014.

ROMÂNIA A RĂMAS CU DOAR CINCI PUGILIŞTI LA CE PENTRU CADEŢI

România a rămas cu cinci pugilişti din nouă, după numai două zile de concurs, la Campionatele Europene de box pentru cadeţi de la Anapa (Rusia), care se vor încheia pe 17 noiembrie. Luni, în ziua a doua a competiţiei, au fost eliminaţi Teodor Udubaşa (categoria 50 kg), Marian Ruţă (52 kg) şi Alberto Cloţa (63 kg). Udubaşa şi Cloţa au cedat la puncte (decizie în unanimitate, 0-3) meciurile respective, în timp ce Ruţă a cedat la mare luptă în faţa azerului Tayfur Aliev, adversarul primind decizia cu 2-1. Duminică, în primul tur la categoria 60 kg, Karol Szabo a fost învins la puncte (3-0) de Warren Esabe (Franţa). Din lotul României mai fac parte Robert Jitaru (54 kg), Valentin Ceparu (46 kg), Cosmin Chirilă (66 kg), Marian Ion (calificat direct în sferturile categoriei 81 kg) şi Nicolae Bîrneaţă (+81 kg). La competiţie participă sportivi născuţi între 1 ianuarie 1997 şi 31 decembrie 1998 (15-16 ani), din 28 de ţări, la 13 categorii de greutate.

IOAN DORU SAPTA, NOUL PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE JUDO

Ioan Doru Sapta a fost ales, cu unanimitate de voturi, preşedinte al Federaţiei Române de Judo, de cei 106 reprezentanţi ai judo-ului românesc prezenţi la Adunarea Generală de la Poiana Braşov. Votul s-a desfăşurat prin ridicarea mâinii şi nu prin buletin de vot, aşa cum s-a stabilit iniţial, cei prezenţi votând în unanimitate această procedură de vot. Sapta a declarat că obiectivul principal rămâne ridicarea judo-ului, ca nivel de performanţă, ca număr de practicanţi, ca impact social, ca bază materială, asigurarea reintegrării pentru sportivii de înaltă performanţă, premierea sportivilor, competitivitate la nivelul arbitrilor. Ioan Doru Sapta este absolvent al Institutului de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, în 1983, ca şef de promoţie, cu specializarea judo. A practicat judo-ul de performanţă şi înaltă performanţă în perioada 1970-1986. Multiplu campion naţional U-15, juniori, universitar, medaliat la campionatele naţionale şi internaţionale de seniori. Este antrenor IJF din 2008. În 2010 a fost trimis de CIO, prin IJF, ca antrenor coordonator în Seychelles şi Mauritius. Este vicepreşedinte al FR Judo din 2011 până în prezent.

DJOKOVIC A CÂŞTIGAT PENTRU A TREIA OARĂ TURNEUL CAMPIONILOR

Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie nr. 2, a câştigat pentru a treia oară Turneul Campionilor, după ce l-a învins luni seară, la Londra, cu 6-3, 6-4, pe spaniolul Rafael Nadal, principalul favorit al competiţiei. Djokovic, care a mai câştigat Turneul Campionilor în 2008 şi 2012, i-a egalat pe germanul Boris Becker şi pe americanul John McEnroe. Liderul victoriilor este elveţianul Roger Federer, care a câştigat turneul de şase ori. Nadal a pierdut a doua finală la Londra, după ce a mai fost învins de Roger Federer în 2010, dar şi-a păstrat poziţia de lider în clasamentul mondial. După încheierea finalei, Djokovic a declarat că nu putea termina mai bine sezonul ATP şi a precizat că deja se gândeşte la finala Cupei Davis, în care Serbia va întâlni Cehia, pe teren propriu, la sfârşitul acestei săptămâni. Proba de dublu din cadrul Turneului Campionilor a fost câştigată de perechea spaniolă Fernando Marrero / Francisco Verdasco, a şasea favorită, care s-a impus, cu 7-6, 6-7 (3/7), 10-7, după o oră şi 44 de minute de joc, în disputa cu fraţii Bob şi Mike Bryan (SUA), cap de serie nr. 1.

FEDERER A AVUT CEL MAI SLAB AN DIN ULTIMII 11

În ciuda unui sezon decepţionant, elveţianul Roger Federer, învins de Rafael Nadal în semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, duminică, are planuri mari pentru anul 2014 şi vrea să dovedească faptul că încă nu este terminat. Tenismanul elveţian, în vârstă de 32 de ani, a traversat cel mai slab an al său din ultimii 11, în care a suferit cele mai usturătoare înfrângeri: prima înfrângere înainte de sferturile de finală la un turneu de Mare Şlem începând din 2003 (în turul 2 la Wimbledon), prima experienţă în afara Top 4 a celor mai valoroşi jucători (el ocupă nr. 7 mondial) şi primul an fără finală de Mare Şlem începând din 2002. Federer a câştigat un singur titlu, minor, la Halle, în cursul unui sezon în care a acuzat pentru prima oară o scădere de formă fizică, el fiind cunoscut pentru pregătirea excelentă şi pentru faptul că niciodată nu s-a accidentat. Elveţianul nu exclude însă, pentru anul ce vine, câştigarea unui al 18-lea titlu de Mare Şlem şi să continue să scrie istorie în tenis.

PROGRAMUL ECHIPEI DE POLO CSM DIGI ORADEA ÎN LIGA CAMPIONILOR

Campioana României la polo, CSM Digi Oradea, va debuta în grupa B a Ligii Campionilor pe 20 noiembrie, în deplasare, ultima partidă din această fază a competiţiei fiind programată pe 3 mai 2014. CSM va disputa primul meci cu Wasserfreunde Spandau Berlin (Germania), iar celelalte partide sunt programate astfel: cu AN Brescia (Italia) pe teren propriu (4 decembrie), cu Partizan Belgrad (Serbia) în deplasare (18 decembrie), cu Radnicki Kragujevac (Serbia) în deplasare (8 ianuarie), cu Galatasaray Istanbul (Turcia) acasă (29 ianuarie) şi în deplasare (22 februarie), cu Radnicki acasă (15 martie), cu Partizan acasă (26 martie), cu Brescia în deplasare (9 aprilie) şi cu Spandau acasă (3 mai). Primele trei clasate din cele două grupe ale Ligii Campionilor se vor califica la Turneul Final Six, care va avea loc la Barcelona, între 29 şi 31 mai. Din grupa A este calificată direct, în calitate de gazdă a turneului, echipa Atletic Barceloneta, astfel că de acolo doar două formaţii vor mai merge în Final Six. CSM Digi Oradea s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor, după ce a eliminat în turul 3 formaţia rusă Sintez Kazan.

MAGNUSSEN ÎL VA ÎNLOCUI PE SERGIO PEREZ LA MCLAREN

Presa britanică a anunţat că pilotul danez Kevin Magnussen îi va lua locul, în viitorul sezon, mexicanului Sergio Perez la echipa britanică de Formula 1 McLaren. Însă, conform unui purtător de cuvânt al scuderiei, singurul pilot cu care s-a semnat un acord pentru anul viitor este britanicul Jenson Button, campionul mondial din 2009, care pilotează pentru echipa britanică din 2010. Magnussen, 21 de ani, care a câştigat în acest an Formula Renault 3.5, nu a pilotat până acum în Marele Circ. Tânărul este fiul fostului pilot de Formula 1 Jan Magnussen, care a concurat pentru McLaren şi Stewart. Dacă Magnussen va fi confirmat, el ar fi primul pilot debutant la McLaren după ce britanicul Lewis Hamilton a făcut senzaţie în 2007, în anul următor el câştigând titlul mondial. Perez, 23 de ani, a venit la McLaren de la Sauber, la finalul sezonului trecut, după ce Hamilton a plecat la Mercedes. Mexicanul a avut probleme cu o maşină necompetitivă, el realizând 35 de puncte faţă de cele 60 reuşite de Button în 17 curse. Înaintea Marelui Premiu de la Abu Dhabi, de la începutul lunii, se părea că Perez va fi confirmat, dar mexicanul a dezamăgit pe circuitul Yas Marina.

JUCĂTOARE SPANIOLĂ DE TENIS, DEPISTATĂ POZITIV ŞI SUSPENDATĂ DOI ANI

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a anunţat că jucătoarea spaniolă Nuria Llagostera Vives a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping, sancţiunea fiind valabilă din 8 septembrie 2013. Ea a fost depistată pozitiv în urma unui control efectuat în timpul turneului de la Stanford, cu metamfetamină. Federaţia internaţională a precizat că, la o audiere independentă, Llagostera nu a putut să demonstreze cum a pătruns în organismul ei substanţa în cauză. Rezultatele şi premiile obţinute de sportiva spaniolă după turneul de la Stanford rămân neschimbate.