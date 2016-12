GINO IORGULESCU VREA SĂ DEVINĂ PREŞEDINTELE LPF

Fostul preşedinte al FC Naţional, Gino Iorgulescu, şi-a depus, ieri, candidatura la preşedinţia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), alegerile fiind programate la 14 noiembrie. „A fost o surpriză pentru toată lumea că am reuşit să-mi depun candidatura. În statut se menţionează ca termen de depunere 15 zile, dar nu se specifică expres zile lucrătoare. Şi, în astfel de condiţii, m-am încadrat în termen. Mi-am depus candidatura, nu am mai avut nevoie de o derogare de la domnul Dragomir. Acum, dacă dânsul va câştiga alegerile, măcar va câştiga împotriva unui candidat, pentru că nu putea să participe singur şi să fie pe locul al doilea”, a declarat Iorgulescu. Dragomir a fost reales la 16 noiembrie 2009 în funcţia de preşedinte al LPF. Dragomir este preşedintele LPF din 1996, fiind reales în această funcţie în octombrie 2000, când l-a avut contracandidat pe Iorgulescu, precum şi în noiembrie 2005. Dragomir a declarat, ieri, că este puţin probabil să fie învins de contracandidatul său, Gino Iorgulescu, făcând o paralelă cu filmul “Greu de pensionat”, care îl are în rolul principal pe actorul Bruce Willis.

C. NICA, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE A

Fundaşul echipei Atalanta Bergamo, Constantin Nica, a fost suspendat o etapă în campionatul Italiei, după ce a fost eliminat în partida cu Sampdoria Genova, a anunţat, ieri, „Tuttosport“. Nica nu va putea juca în partida de astăzi cu formaţia Internazionale Milano, din etapa a 10-a din Serie A. Nica a fost eliminat, sâmbătă, în meciul pierdut în deplasare, cu 0-1, în faţa echipei Sampdoria Genova, în etapa a 9-a a campionatului Italiei. Fundaşul român, care a intrat pe teren în min. 23, în locul lui Bellini, a primit cartonaşul roşu în min. 63, pentru o intervenţie la Eder.

DUBLĂ PENTRU GIGEL BUCUR

Atacantul român Gigel Bucur a marcat două goluri în partida pe care echipa sa, Kuban Krasnodar, a câştigat-o ieri, pe teren propriu, cu 2-0 (2-0), în faţa formaţiei Anji Mahacikala, în ultimul meci al etapei a 14-a a campionatului rus, informează site-ul oficial al grupării din Krasnodar. Gigel Bucur a marcat în min. 14 şi 41. Internaţionalul român a jucat până în min. 78 şi a primit un cartonaş galben în prima repriză. În urma acestei victorii, Kuban Krasnodar a urcat pe locul 8 în clasament, cu 17 puncte.

MARIUS NICULAE A MARCAT UN GOL ÎN CAMPIONATUL UCRAINEI

Atacantul Marius Niculae a marcat un gol în partida pe care echipa sa, Hoverla Ujgorod, a pierdut-o în deplasare, cu scorul de 2-1 (2-1), în faţa formaţiei Cernomoreţ Odessa, în etapa a XIV-a a campionatului ucrainean, informează site-ul oficial al clubului din Odessa. Niculae, care a jucat tot meciul, a deschis scorul în min. 8. Fundaşul Cristian Oros şi mijlocaşul Răzvan Cociş au jucat tot meciul pentru Hoverla Ujgorod, în timp ce apărătorul Alexandru Dandea a fost rezervă. Pentru Cernomoreţ Odessa au înscris Dja Djedje (min. 32) şi Antonov (min. 38). În urma acestei înfrângeri, Hoverla Ujgorod a rămas pe locul 12, cu 14 puncte.

PLATINI ESTE DE ACORD CU MAI MULTE ECHIPE LA CM

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat că ar fi de acord ca la Cupa Mondială numărul de echipe să fie mărit de la 32 la 40. „Sunt de acord să fie mai multe echipe din Africa, Asia, Oceania şi America de Nord la Cupa Mondială. De ce nu am putea trece de la 32 la 40 de echipe? S-ar face opt grupe cu câte cinci echipe. Şi, conform studiilor noastre, nu s-ar adăuga decât trei zile de competiţie”, a declarat Michel Platini. Declaraţia preşedintelui UEFA vine la două zile după ce şeful FIFA, Joseph Blatter, a propus reconsiderarea numărului de echipe de pe fiecare continent. „Trebuie să acordăm federaţiilor africane şi asiatice locul pe care îl merită. Europenii şi sud-americanii au cele mai multe locuri pentru Cupa Mondială chiar dacă au mai puţine federaţii ca Africa şi Asia. Nu este normal ca Africa să aibă doar cinci locuri”, a declarat Blatter pentru revista FIFA.

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ DUPĂ INCIDENTELE DE LA MECIUL ANGLIA - POLONIA

Federaţia Internaţională de Fotbal a deschis o procedură disciplinară după incidentele dintre suporteri de la meciul Anglia - Polonia, din 15 octombrie, din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, a anunţat, ieri, FIFA. Ambele federaţii sunt vizate. Suporterii naţionalei Poloniei au aruncat în teren cu fumigene şi petarde la partida disputată pe stadionul Wembley. Poliţia londoneză a anunţat că 35 de fani polonezi şi unul englez au fost arestaţi după meciul din preliminariile CM din 2014.

INIESTA VA DEVENI TATĂ PENTRU A DOUA OARĂ

Fotbalistul formaţiei FC Barcelona, Andres Iniesta, a anunţat că va deveni tată pentru a doua oară, soţia sa, Anna Ortiz, urmând să nască un băieţel, informează presa spaniolă. „Ne bucurăm să vă împărtăşim minunata veste că Anna este însărcinată. Valeria va avea un frăţior”, a scrie Iniesta pe Twitter. Andres Iniesta şi Anna Ortiz mai au o fetiţă, Valeria, în vârstă de doi ani. Cei doi formează un cuplu din 2008 şi s-au căsătorit în 2012, la Tarragona.

IBRAHIMOVIC NU VISEAZĂ LA BALONUL DE AUR

Atacantul formaţiei Paris Saint-Etienne, Zlatan Ibrahimovic, a declarat că nu visează că câştige Balonul de Aur, ci cât mai multe trofee cu echipa pariziană. „Victoriile echipei mele sunt ca un Balon de Aur pentru mine. Nu este visul meu să câştig acest trofeu. Visul meu este să câştig trofee cu echipa mea. Distincţiile individuale sunt doar un bonus”, a declarat Ibrahimovic. Săptămâna trecută, Ibrahimovic a devenit al zecelea fotbalist care a reuşit să marcheze patru goluri într-un meci din Liga Campionilor. El a reuşit această performanţă în partida pe care PSG a câştigat-o în deplasare, cu scorul de 5-0, în faţa formaţiei Anderlecht Bruxelles, în etapa a 3-a a Grupei C a Ligii Campionilor.