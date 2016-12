LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au disputat partidele din cadrul Ligii a II-a la fotbal. Rezultate - SERIA 1, etapa a 9-a: Unirea Slobozia - Rapid Bucureşti 1-0, FC Clinceni - Rapid CFR Suceava 1-1, CF Brăila - FCM Dunărea Galaţi 2-1, SC Bacău - ACS Berceni 1-2, Unirea Tărlungeni - FC Gloria Buzău 0-0. FC Farul şi CSMS Iaşi au stat. Clasament: 1. Rapid Bucureşti 17p (golaveraj: 10-6), 2. ACS Berceni 15p (10-5), 3. FC Clinceni 14p (16-7), 4. Unirea Slobozia 13p (14-13), 5. CSMS Iaşi 12p (10-6), 6. Gloria Buzău 10p (9-6), 7. FC FARUL CONSTANŢA 10p (7-11), 8. CF Brăila 8p (11-13), 9. Rapid CFR Suceava 7p (8-16), 10. Unirea Tărlungeni 6p (4-6), 11. SC Bacău 4p (10-14), 12. Dunărea Galaţi 2p (8-14). SERIA A II-A, etapa a 7-a: UTA - Gloria Bistriţa 1-0, CS Mioveni - FC U. Craiova 2-1, CSM Rm. Vîlcea - Metalul Reşiţa 3-1, FC Bihor Oradea - ASA Tg. Mureş 1-0, FC Olt Slatina - Olimpia Satu Mare 0-0, Minerul Motru - CS U. Craiova 0-1. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 14p, 2. CSM Rm. Vîlcea 12p (golaveraj: 10-6), 3. FC U. Craiova 12p (7-4), 4. CS U. Craiova 12p (7-5), 5. Metalul Reşiţa 10p (11-10), 6. Olimpia Satu Mare 10p (6-5).

SLOVENUL MATEJ JUG ARBITREAZĂ STEAUA - FC BASEL

Arbitrul sloven Matej Jug va conduce la centru meciul Steaua - FC Basel, care va avea loc mâine, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în etapa a treia a grupei E a Ligii Campionilor. Jug va fi ajutat de compatriotul său Matej Zunic şi de austriacul Roland Brandner, asistenţi suplimentari fiind Slavko Vincic şi Dejan Balazic. Arbitrul de rezervă a fost desemnat Jure Praprotnik.

AL. MAXIM, GOL ŞI PASĂ DECISIVĂ PENTRU VFB STUTTGART

Mijlocaşul Alexandru Maxim a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă în partida pe care echipa sa, VfB Stuttgart, a terminat-o la egalitate, ieri, în deplasare, scor 3-3 (2-1), în faţa formaţiei Hamburger SV, în etapa a 11-a a campionatului german. Maxim, care a jucat până în min. 87, a deschis scorul în min. 3, după o combinaţie cu Ibisevic, şi a centrat din lovitură liberă la golul marcat de Gentner, în min. 37. Stuttgart a mai punctat prin autogolul lui Djourou, în min. 64, în timp ce pentru gazde au înscris Lasogga (min. 22), Beister (min. 55) şi Van der Vaart (min. 67).

ŞTEFAN RADU AR PUTEA REVENI PE TEREN

Fundaşul Ştefan Radu ar putea reveni pe teren, joi, la meciul pe care Lazio Roma îl va disputa în compania echipei Apollon Limassol, în etapa a treia a grupei J a Ligii Europa, anunţă presa italiană. „Fundaşul român se recuperează foarte bine, credem că va fi în lot la meciul din Liga Europa cu Apollon”, a declarat medicul echipei, Stefano Salvatori. Radu s-a accidentat, la începutul lunii septembrie, la ligamentul colateral medial de la genunchiul stâng, indisponibilitatea sa fiind de circa două luni.

AUTOCARUL ÎN CARE SE AFLAU JUCĂTORII ŞI STAFF-UL FC VASLUI, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Autocarul în care se aflau jucătorii şi staff-ul grupării FC Vaslui a fost implicat într-un accident rutier sâmbătă, în timp ce revenea de la Braşov. În apropiere de Bîrlad, autocarul grupării moldave a încercat să depăşească un camion, moment în care şoferul acestuia a făcut brusc stânga, fără semnal şi fără să se asigure. Toate persoanele aflate în autocar sunt în afara oricărui pericol. Singurul care a suferit răni uşoare a fost portarul Cătălin Straton, care stătea în apropierea şoferului. Straton are o contuzie la tibie, în acelaşi timp câteva cioburi intrându-i în mână. „Accidentul s-a produs pe Drumul European 581, la ieşirea din municipiul Tecuci. Primele cercetări indică faptul că şoferul autocarului a intrat într-o depăşire într-o zonă marcată cu linie continuă şi a rezultat impactul cu o camionetă care nu era încărcată cu marfă şi care circula regulamentar, din sens opus. Nu s-au înregistrat victime, ci doar avarii uşoare”, a declarat şeful Poliţiei Rutiere Galaţi, Bogdan Carp. FC Vaslui revenea de la Braşov, unde, vineri seară, a întâlnit echipa locală Corona, într-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal, braşovenii impunându-se cu scorul de 2-1.

KIESSLING, AL DOILEA “MARCATOR-FANTOMĂ” DIN ISTORIA BUNDESLIGII

Atacantul formaţiei Bayer Leverkusen, Stefan Kiessling, a marcat al doilea gol “fantomă” din istoria Bundesligii, mingea intrând în poartă prin exterior, printr-o mică gaură din plasă, la meciul cu Hoffenheim, scor 2-1. La 23 aprilie 1994, Thomas Helmer, fundaşul echipei Bayern München, a fost creditat cu un “gol-fantomă” la meciul cu formaţia FC Nürnberg. Arbitrul a validat golul, oferind victoria formaţiei Bayern, scor 2-1. După o plângere depusă de FC Nürnberg, federaţia a reprogramat meciul, dar Bayern s-a impus din nou, scor 5-0. „Cred că vom revedea imaginile. Nu se poate ca pentru Bayern să se rejoace un meci, iar pentru Hoffenheim nu”, a declarat antrenorul Markus Gisdol, lăsând să se înţeleagă că gruparea va depune o plângere la federaţie. „Am crezut mai întâi că mingea nu a intrat în poartă, dar apoi toată lumea a venit la mine. Ce trebuia să fac? Sincer, nu prea îmi dau seama ce s-a întâmplat”, a declarat Kiessling pentru postul Sky. Arbitrul meciului, Felix Brych, a afirmat că, deşi a avut îndoieli, reacţia jucătorilor a fost clară: „Am discutat cu Kiessling. Dar nimeni, nici măcar el, nu a spus că nu a fost gol. Mingea era în poartă, iar pentru toţi cei prezenţi a fost un gol regulamentar”, a declarat Brych. Imaginile televizate au arătat că arbitrul asistent nu a menţionat vreo problemă în timpul inspectării porţilor înainte de meci.

VICTORIE PENTRU GETAFE

Formaţia Getafe, cu atacantul Ciprian Marica în teren în repriza secundă, a învins ieri, în deplasare, cu 2-0 (Murillo 47-autogol, Pedro Leon 55), echipa Granada, într-un meci contând pentru etapa a 9-a a campionatului Spaniei. Marica a intrat pe teren în repriza secundă şi a primit un cartonaş galben în min. 49.

NESTA ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Fundaşul italian al echipei Montreal Impact, Alessandro Nesta, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate la finalul sezonului din Liga Profesionistă Nord-americană de Fotbal (MLS). „La finalul sezonului mă voi retrage. Vreau să încep să antrenez. Îmi voi lua o pauză şi apoi voi începe să studiez pentru postura de antrenor”, a spus Nesta, campion mondial cu naţionala Italiei în 2006. În vârstă de 37 de ani, Alessandro Nesta a evoluat în cariera sa la echipele Lazio Roma, AC Milan şi Montreal Impact.

JANUZAJ ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER UNITED

Fotbalistul belgian de origine albaneză Adnan Januzaj, în vârstă de 18 ani, şi-a prelungit cu cinci sezoane contractul cu gruparea Manchester United, a anunţat sâmbătă clubul englez. „Este un talent incredibil şi m-a impresionat de când am venit la United, în iulie. Echilibrul, dorinţa şi abilitatea de care dă dovadă sunt excepţionale pentru un băiat de vârsta lui”, a declarat tehnicianul David Moyes. Januzaj a impresionat la începutul lunii octombrie, când a înscris golurile victoriei echipei Manchester United în meciul cu Sunderland, scor 2-1. Fotbalistul achiziţionat de Manchester United în 2011, de la Anderlecht Bruxelles, se află în atenţia mai multor federaţii naţionale, între care şi cea engleză, deoarece el poate juca pentru Belgia, Albania sau Turcia, datorită originilor sale, dar o opţiune ar putea fi şi Anglia, în cazul unei naturalizări accelerate. Januzaj a fost chemat la echipele de juniori ale Belgiei şi Albaniei, dar deocamdată a refuzat aceste convocări.

MIGUEL HERRERA, NOUL SELECŢIONER AL MEXICULUI

Miguel Herrera este noul selecţioner al Mexicului, care va juca pentru calificarea la Cupa Mondială un baraj cu Noua Zeelandă în noiembrie, a anunţat Federaţia Mexicană de Fotbal. Herrera este al patrulea selecţioner în şase săptămâni pentru Mexic. În vârstă de 44 de ani, Herrera este antrenorul formaţiei Club America, una dintre echipele cele mai iubite din ţară, pe care a condus-o la al 11-lea titlu de campioană din istorie. Herrera îi succede în funcţie lui Victor Manuel Vucetich, numit la 17 septembrie şi demis săptămâna trecută. Mexic şi Noua Zeelandă se vor întâlni într-o dublă manşă, la 13 sau 14 noiembrie (turul) şi 20 noiembrie (returul).

FERGUSON NU REGRETĂ CĂ S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

Fostul antrenor al echipei Manchester United, Alex Ferguson, a declarat că nu regretă faptul că s-a retras din activitate la finalul sezonului 2012-2013. „Ştiam în momentul în care am luat decizia că este cel mai bun lucru pentru mine. Ştiam că mi-am făcut datoria. Am ales momentul potrivit pentru a mă retrage. Succesele au fost uimitoare, dacă ne gândim la ce am trăit în cariera mea la United. Dar să uităm trecutul, nu mai ajută la nimic”, a spus scoţianul în vârstă de 71 de ani, într-un interviu pentru “Daily Telegraph“. Ferguson şi-a arătat susţinerea faţă de succesorul său, David Moyes. „Avem un antrenor tânăr şi sunt aici pentru a-l ajuta. Am discutat mult cu David în ultimele săptămâni şi mi-a explicat proiectele sale. El are la club toată susţinerea de care are nevoie şi pe care o doreşte”, a spus fostul tehnician. Cu Alex Ferguson la conducere, Manchester United a câştigat 13 ediţii ale campionatului Angliei şi două trofee ale Ligii Campionilor.

SA PINTO, NOUL ANTRENOR AL LUI OFI CRETA

Fostul atacant portughez Ricardo Sa Pinto a fost numit antrenor al echipei OFI Creta, a anunţat clubul din prima ligă elenă. Sa Pinto, 41 de ani, a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune pentru încă un an. Tehnicianul portughez, care a mai antrenat Sporting Lisabona şi Steaua Roşie Belgrad, îi succede în funcţie grecului Pavlos Dermitzakis.

WENGER CONTINUĂ LA ARSENAL

Antrenorul francez Arsene Wenger a acceptat termenii unui nou contract cu Arsenal Londra, care îi va permite să rămână la echipa din capitala Angliei până în 2016. Tehnicianul din Hexagon urmează să semneze oficial, în următoarele săptămâni, prelungirea cu doi ani a actualei înţelegeri cu „Tunarii”, în aceleaşi condiţii financiare ca şi actualul acord. Chiar dacă salariul său anual de 7,5 milioane lire sterline nu va creşte, Wenger va beneficia de bonusuri mai mari. Proprietarul american al lui Arsenal, Stan Kroenke, şi membrii Consiliului de Conducere al clubului şi-au păstrat încrederea în Wenger, chiar dacă fanii au fost nemulţumiţi de performanţele modeste din sezonul trecut. Dorit şi de PSG, antrenorul francez a decis să rămână la Arsenal atât din motive profesionale, cât şi personale, familia sa fiind instalată la Londra, în timp ce fiica doreşte să-şi continue studiile secundare în acest oraş. În plus, în calitatea sa de manager, Wenger beneficiază de o autonomie aproape totală în ceea ce priveşte recrutările şi conducerea tehnică a clubului.

TOWNSEND VA JUCA ÎNCĂ PATRU SEZOANE LA TOTTENHAM

Mijlocaşul englez Andros Townsend şi-a prelungit pentru încă patru sezoane contractul cu Tottenham Hotspur, a anunţat clubul britanic. În vârstă de 22 de ani, Townsend a debutat şi în naţionala Angliei, în meciurile cu Muntenegru şi Polonia. El a marcat un gol în partida cu Muntenegru, scor 4-1.

ZUNIGA VA FI OPERAT LA GENUNCHIUL DREPT

Jucătorul formaţiei Napoli, Camilo Zuniga, va fi supus unei intervenţii chirurgicale la genunchiul drept, a anunţat clubul italian pe site-ul oficial. Internaţionalul columbian va fi operat luni, la centrul medical Vila Stuart, de profesorul Mariani, pentru eliminarea unor complicaţii apărute la genunchi după o intervenţie chirurgicală din urmă cu opt ani. „Perioada de recuperare va fi anunţată după operaţie”, a precizat Napoli. La începutul acestei luni, Zuniga şi-a prelungit contractul cu Napoli până în 2018.

PROBLEME DE LOT LA CELTIC GLASGOW

Mijlocaşul echipei Celtic Glasgow, Kris Commons, a suferit o întindere musculară şi nu va juca marţi seară, de la ora 21.45, în meciul cu Ajax Amsterdam, din etapa a 3-a a a Grupei H a Ligii Campionilor, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Commons s-a accidentat sâmbătă, în meciul de campionat cu Hibernian FC. Antrenorul formaţiei scoţiene, Neil Lennon, nu se va putea baza în meciul cu Ajax pe Scott Brown, suspendat, şi pe Adam Matthews şi Derk Boerrigter, ambii accidentaţi. De asemenea, Mikael Lustig şi Emilio Izaguirre sunt incerţi pentru partida de mâine.

DANTE BONFIM NU VA JUCA ÎN MECIUL CU VIKTORIA PLZEN

Dante Bonfim, fundaşul brazilian al echipei Bayern München, s-a accidentat la gleznă şi nu va putea juca miercuri seară, de la ora 21.45, în meciul cu Viktoria Plzen, din etapa a 3-a a Grupei D a Ligii Campionilor, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Dante Bonfim s-a accidentat, sâmbătă, în partida de campionat cu FSV Mainz, câştigată de bavarezi cu 4-1, şi va lipsi de pe teren două săptămâni.