JURATONI ŞI NISTOR, ÎN OPTIMI LA CM DE BOX

Pugiliştii români Bogdan Juratoni (categoria 75 kg) şi Mihai Nistor (+91 kg) s-au calificat în optimile de finală ale Campionatelor Mondiale de box de la Almatîi (Kazahstan). Juratoni s-a impus clar, la puncte (decizie 3-0), în faţa chinezului Wen Yinhang şi va boxa în optimi cu polonezul Michal Kowalczyk, astăzi. Nistor a câştigat la puncte, cu 2-1, în faţa sârbului Milutin Stankovic, iar în optimi, mâine, îl va întâlni pe germanul Erik Pfeifer. Ceilalţi doi boxeri români care au urcat sâmbătă treptele ringului au fost eliminaţi după eşecuri la puncte (decizie 3-0): Ovidiu Berceanu (49 kg) a fost învins de chinezul Lv Bin, iar Răzvan Andreiana (56 kg) de kazahul Kairat Ieraliev.

HCM BAIA MARE A CÂŞTIGAT PRIMUL MECI ÎN LIGA CAMPIONILOR

Vicecampioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, cu 24-23 (8-12), în a treia partidă din Grupa A a Ligii Campionilor. Portarul echipei băimărene, Paula Ungureanu, a avut 21 de intervenţii reuşite. La Hypo s-au aflat în lot şi jucătoarele de origine română Gabriela Rotiş-Nagy şi Simona Spiridon. Pentru Baia Mare au înscris Nechita 6g, Tătar 5g, Geiger 4g, Ghionea 3g, Pîrvuţ şi Oltean - câte 2g, Rudics şi Marin - câte 1g. Pentru HCM Baia Mare urmează confruntarea cu Hypo Viena, în deplasare, pe 2 noiembrie. Primele două clasate se vor califica în faza următoare.

ŞTIINŢA BACĂU S-A CALIFICAT ÎN TURUL 3 AL CUPEI EHF

Vicecampioana la handbal masculin, Ştiinţa Bacău, s-a calificat duminică, în turul al treilea al Cupei EHF, după ce a învins, în deplasare, formaţia lituaniană Klaipeda Dragunas, cu 29-28 (15-10). În manşa tur, disputată pe teren propriu, Ştiinţa Bacău a câştigat cu 36-21 (17-9). A doua echipă românească angrenată în turul secund al competiţiei, CS Caraş-Severin, a disputat, sâmbătă, turul cu ruşii de la Kaustik Volgograd, scor 21-36, iar în retur, duminică, tot pe terenul echipei Kaustik, CS Caraş-Severin s-a impus cu 28-26, dar a ratat calificarea. Tragerea la sorţi a partidelor din turul al treilea va avea loc mâine, la Viena, când în urne se va afla şi campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa.

PRIMUL TITLU ATP DIN CARIERA LUI MERGEA

Perechea formată din Florin Mergea şi Lukas Rosol (Cehia) a câştigat, ieri, proba de dublu din cadrul turneului de la Viena, dotat cu premii în valoare totală de 501.335 de euro. Cei doi au învins în finală, cu 7-5, 6-4, după o oră şi zece minute, cuplul alcătuit din Julian Knowle (Austria) şi Daniel Nestor (Canada), cap de serie nr. 3. Tenismanul român se află la primul titlu din carieră în circuitul ATP. Pentru succesul de la Viena, Mergea şi Rosol vor primi 250 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 27.500 de euro.

“LUPII“ BUCUREŞTI, PRIMUL SUCCES ÎN CHALLENGE CUP

Echipa “Lupii“ Bucureşti a învins sâmbătă, cu scorul de 37-15, pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf, formaţia italiană Calvisano, în a doua etapă a grupei 3 din Amlin Challenge Cup. Pentru “Lupii“ Bucureşti au punctat Vlaicu - un eseu, şase lovituri de penalitate şi două transformări, Kinikinilau - un eseu şi Popîrlan - un eseu. Calvisano a punctat prin Haimona - cinci lovituri de penalitate. Săptămâna trecută, echipa “Lupii“ Bucureşti a fost învinsă de Newcastle Falcons, cu scorul de 13-12, în primul meci din Amlin Challenge Cup. În etapa următoare, “Lupii“ Bucureşti va întâlni echipa Brive, la 7 decembrie, tot în Capitală.

HSC MIERCUREA CIUC, ÎNVINSĂ ÎN CUPA CONTINENTALĂ LA HOCHEI PE GHEAŢĂ

HSC Miercurea Ciuc, campioana României la hochei pe gheaţă, a înregistrat două înfrângeri în miniturneul Grupei C din Cupa Continentală, găzduit de Dunaujvaros (Ungaria). În prima zi, ciucanii au fost învinşi de echipa gazdă, Dab.Docler, campioana Ungariei şi a Ligii MOL, cu scorul de 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0), după prelungiri şi şuturi de departajare. La şuturile de departajare, după patru serii ratate, Imre Peterdi a înscris pentru gazde, iar şutul lui Ervin Moldovan (HSC) a fost apărat de Peter Sevela. Sâmbătă, HSC a pierdut cu 0-2 în faţa campioanei Poloniei, Cracovia Krakow. Aseară, în ultimul meci din grupă, echipa din Miercurea Ciuc a întâlnit vicecampioana Sloveniei, Slavija Ljubljana.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Favoritele s-au impus în ultimele trei partide din etapa inaugurală a celei de-a 14-a ediţii a Euroligii de baschet masculin, Real Madrid reuşind cea mai clară victorie după jocul prestat. Campioana en titre, Olympiacos Pireu, a avut un meci greu, Unicaja conducând trei sferturi din meci, dar grecii au întors rezultatul în ultimul sfert! Rezultatele de vineri din Euroligă - Grupa B: Zalgiris Kaunas - Real Madrid 63-83; Grupa C: Stelmet Zielona Gora - FC Bayern München 73-94 şi Olympiacos Pireu - Unicaja Malaga 69-61.

ANGLIA ŞI ŢARA GALILOR ORGANIZEAZĂ CM DE RUGBY ÎN 13

Anglia şi Ţara Galilor vor organiza, începând cu finele acestei săptămâni, Cupa Mondială de rugby league în 13 jucători. Primele partide vor avea loc sâmbătă, pe Millenium Stadium din Cardiff, când Anglia va întâlni Australia, iar Ţara Galilor va înfrutna Italia. La această Cupă Mondială sunt calificate 14 formaţii, împărţite în patru grupe valorice, neţinându-se cont de criteriul valoric - Grupa A: Anglia, Australia, Insulele Fiji, Irlanda; Grupa B; Papua Noua Guinee, Franta, Noua Zeelanda, Samoa; Grupa C: Tonga, Scoţia, Italia; Grupa D: SUA, Insulele Cook, Ţara Galilor. Pentru că în grupele C şi D sunt doar câte trei echipe, organizatorii au decis ca o formaţie din Grupa C şi una din Grupa D să dispute un meci între ele, pentru a oferi acelaşi număr de partide ca şi în Grupele A şi B. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. La rugby în 13 eseul este răsplătit cu doar 4 puncte, transformările şi loviturile de pedeapsă cu câte două puncte, iar pentru drop-goal se oferă un punct. Faţă de rugby-ul în 15 lipsesc flankerii din linia a 3-a, pachetul de înaintare fiind alcătuit din doar şase jucători. Numerele de pe tricouri sunt inversate faţă de rugby-ul în 15, fundaşul având numărul 1, aripile - 2 şi 5, iar centrii - 3 şi 4. Uvertura poartă numărul 6, iar mijlocaşul la grămadă - 7. Talonerul are numărul 9, pilierii au numerele 8 şi 10. Numerele 11 şi 12 sunt purtate de jucătorii din linia a 2-a, iar mijlocaşul la închidere are tricoul cu numărul 13. În România nu există momentan rugby league în 13 jucători.

WOZNIACKI, ÎNVINGĂTOARE ÎN LUXEMBURG

Jucătoarea daneză Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 1, a câştigat, ieri, turneul din Luxemburg, dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Wozniacki a învins-o în finală, cu 6-2, 6-2, pe sportiva germană Annika Beck. Printre adversarele lui Wozniacki în Luxemburg s-a numărat şi românca Monica Niculescu, pe care a eliminat-o în turul secund. La turneu au participat şi Irina-Camelia Begu şi Alexandra Cadanţu, eliminate în primul tur.

GASQUET A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MOSCOVA

Tenismanul francez Richard Gasquet, nr. 10 mondial, a câştigat, ieri, turneul de la Moscova, obţinând al zecelea titlu ATP din carieră. Gasquet l-a învins în finală, cu 4-6, 6-4, 6-4, pe sportivul kazah Mihail Kukuşkin, nr. 102 ATP. Gasquet a mai câştigat în 2013 turneele de la Doha şi Montpellier.

ANTRENOR OLANDEZ PENTRU ECHIPA DE ÎNOT A AUSTRALIEI

Olandezul Jacco Verhaeren, cel care a condus la aurul olimpic înotători ca Inge de Bruijn şi Pieter van den Hoogenband, a fost numit antrenor al echipei de înot a Australiei, urmând să intre în funcţie în luna ianuarie. Verhaeren îl înlocuieşte pe Leigh Nugent, care a demisionat în luna martie, în urma scandalului legat de comportamentul unor membri ai echipei sale la Jocurile Olimpice de la Londra de anul trecut, unde Australia, cândva o mare putere în acest sport, a câştigat o singură medalie de aur. Rezultatele slabe din bazin şi scandalurile legate de indisciplină şi dopaj au determinat federaţia australiană să adopte o serie de reforme în acest an. Măsurile au dat roade, dovadă fiind medaliile de aur câştigate de James Magnussen, Christian Sprenger şi Cate Campbell la Mondialele de la Barcelona. Verhaeren, 44 de ani, va avea ca misiune pregătirea înotătorilor australieni pentru Jocurile de la Rio din 2016. El a fost antrenorul sportivilor din ţara sa la ultimele cinci JO şi opt CM. Ultima sa descoperire a fost Ranomi Kromowidjojo, dublă medaliată cu aur la Londra (50 m şi 100 m liber), după un titlu obţinut patru ani mai devreme la Beijing (ştafeta 4x100 m liber).

LORENZO A CÂŞTIGAT GRAND PRIX-UL AUSTRALIEI LA MOTOGP

Pilotul spaniol Jorge Lorenzo a câştigat Marele Premiu al Australiei la MotoGP, a 16-a etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză, disputat ieri, pe circuitul de la Phillip Island, cursă în care liderul clasamentului general, Marc Marquez, a fost descalificat. Pilotul de la Yamaha, plecat din pole position, a fost urmat de compatriotul său Dani Pedrosa şi de italianul Valentino Rossi. El a obţinut al şaselea succes al sezonului şi al 50-lea din carieră. Marquez a fost descalificat deoarece nu a trecut pe la standuri în turul 9 sau 10, el oprindu-se un tur mai târziu pentru schimbul obligatoriu de motocicletă. Cu două etape înainte de final, Marquez este lider în clasamentul piloţilor, cu 18 puncte avans faţă de Lorenzo. La Moto2 s-a impus un alt spaniol, Pol Espargaro (Kalex), urmat de elveţianul Tom Luethi şi de spaniolul Jordi Torres, ambii pe Suter. Espargaro a profitat de absenţa britanicului Scott Redding şi a preluat conducerea clasamentului general, după o cursă redusă la 13 tururi (în loc de 25), din cauza problemelor cu pneurile. Tot un spaniol a câştigat şi la Moto3, Alex Rins fiind urmat de compatrioţii săi Maverick Vinales şi Luis Salom. Rins a obţinut al şaselea succes în acest sezon.

TOM SYKES ESTE NOUL CAMPION MONDIAL LA SUPERBIKE

Britanicul Tom Sykes (Kawasaki) a câştigat titlul mondial la superbike, după prima cursă din cele două programate în ultima etapă a sezonului, la Jerez. Sykes a terminat pe locul trei în cursa 1, câştigată de irlandezul Eugene Laverty (Aprilia) în faţa italianului Marco Melandri (BMW). Înainte de ultima cursă, programată tot ieri, Sykes avea un avans de 28 de puncte faţă de Laverty, suficient pentru a-şi asigura titlul. Pilotul de la Kawasaki îi succede în palmares italianului Max Biaggi. El a câştigat nouă etape şi a urcat pe podium de 18 ori în cele 27 de curse ale sezonului.

UN CAMPION LA TIR A FOST ÎMPUŞCAT MORTAL

Un fost campion thailandez la tir, care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 şi la cele de la Londra din 2012, a fost împuşcat mortal, a anunţat Poliţia locală. Jakkrit Panichpatikum, în vârstă de 40 de ani, a fost ucis sâmbătă noapte, la Bangkok, în timp ce se deplasa la locuinţa soţiei sale. Cei doi aveau o relaţie tumultoasă, fiind în repetate rânduri pe prima pagină a tabloidelor. Doi motociclişti l-au urmărit şi au tras mai multe focuri de armă asupra lui, susţine Poliţia. „Ancheta este în curs, nu am stabilit încă motivul crimei“, a declarat colonelul Pradit Taprasitkitti. Soţia lui Panichpatikum a depus recent o plângere la Poliţie, pentru violenţă domestică.