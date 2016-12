HALEP, ÎN SEMIFINALE LA MOSCOVA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 5 şi locul 18 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului Premier WTA de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari. Vineri, în sferturile de finală, Halep a învins-o fără probleme, cu 6-1, 6-1, după o oră şi 12 minute de joc, pe Alisa Kleybanova (Rusia), beneficiara unui wild-card şi locul 254 WTA. În penultimul act al turneului, Halep o va înfrunta pe Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia), locul 30 WTA, care a trecut vineri, în sferturi, cu 6-0, 6-4, de Daniela Hantuchova (Slovacia), locul 33 ATP. Pentru calificarea în penultimul act la Moscova, Halep va primi 200 de puncte WTA şi un cec în valoare de 37.700 dolari.

BOXERUL CONSTĂNŢEAN ENVER AMIŞ, LA JOCURILE SPORTACCORD

România va fi reprezentată de 17 sportivi la Jocurile Mondiale de luptă SportAccord, care vor avea loc la Sankt Petersburg, în perioada 18-26 octombrie. Sportivii români, dintre care se detaşează ca nume Ana Maria Brînză, campioană europeană en titre la spadă, Tiberiu Dolniceanu, campion european en titre la sabie, şi luptătorul Ştefan Gheorghiţă, medaliat cu bronz la europene în 2010 şi campion mondial universitar anul acesta, vor concura la şapte discipline: lupte (grappling, pankration, libere pe echipe), scrimă, jiu-jitsu, aikido, box, sambo şi savate. Din lotul României face parte şi boxerul constănţean Enver Amiş (Farul), înscris la categoria 49 kg. La Jocurile Mondiale SportAccord, sportivi din 94 de ţări se vor întrece la 15 discipline: aikido, box, scrimă, judo, ju-jitsu, karate, kendo, kickboxing, muay-thai, sambo, savate, sumo, taekwondo, lupte şi wushu.

HCM BAIA MARE, CU GÂNDUL LA PRIMA VICTORIE ÎN LC

După două eşecuri în primele două etape ale Ligii Campionilor la handbal feminin, cu Thuringer şi Gyor, vicecampioana României, HCM Baia Mare, va întâlni sâmbătă, de la ora 17.00, în direct la Digi Sport 1, echipa austriacă Hypo Niederosterreich. În cealaltă partidă a Grupei A, Thuringer (Germania) va primi duminică, de la ora 17.00, vizita formaţiei Gyor Audi Eto (Ungaria).

ŞTIINŢA BACĂU, LA 60 DE MINUTE DE TURUL 3 ÎN CUPA EHF

Duminică, de la ora 15.00, Ştiinţa Bacău va întâlni, în deplasare, formaţia lituaniană Klaipeda Dragunas, în manşa a doua a turului secund din Cupa EHF la handbal masculin. În partida tur, victoria a revenit băcăuanilor, scor 36-21. Tot în Cupa EHF, CS Caraş-Severin va disputa, sâmbătă (ora 17.00) şi duminică (ora 15.00), în deplasare, împotriva echipei Kaustik Volgograd (Rusia), cele două partide din turul secund al competiţiei. Tot în Cupa EHF participă şi campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa, dar formaţia pregătită de Zvonko Sundovski va evolua direct în turul al treilea al competiţiei.

GALA AŞILOR TENISULUI ROMÂNESC

Mai mulţi foşti jucători de tenis de câmp, între care Ilie Năstase, Virginia Ruzici sau Florenţa Mihai, au fost premiaţi, vineri, în cadrul Galei Aşilor Tenisului Românesc, organizată de Federaţia Română de Tenis. „Ion Ţiriac şi Ilie Năstase m-au luat sub aripa lor când eram foarte tânără şi au fost modele pentru mine. Primul meu turneu în străinătate l-am jucat datorită lui Ilie, care a cerut o invitaţie pentru mine şi Florenţa Mihai”, a declarat Virginia Ruzici. Ilie Năstase a afirmat că şi-a dorit foarte mult să câştige Cupa Davis: „Aş fi preferat să dau un turneu de Grand Slam pentru Cupa Davis. Din păcate, nu s-a întâmplat şi îmi pare rău”. De asemenea, au mai fost premiaţi Aurel Segărceanu, Ştefan Georgescu şi Cristian Ţopescu, dar şi Ion Ţiriac şi Mariana Simionescu, care nu au fost prezenţi la gală.

LUPII BUCUREŞTI - CALVISANO, ÎN AMLIN CHALLENGE CUP LA RUGBY

Selecţionata de rugby Lupii Bucureşti va întâlni sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul naţional Arcul de Triumf din Capitală, echipa italiană Cammi Calvisano, într-un meci contând pentru etapa a doua a grupei C din AMLIN Challenge Cup, a doua competiţie europeană intercluburi. Cele două echipe s-au înfruntat şi în ediţia trecută a competiţiei, atunci când românii au câştigat acasă cu 42-27, iar italienii au învins în retur cu 34-20. Staff-ul tehnic al selecţionatei a anunţat şase modificări în XV-le de start faţă de partida cu Newcastle Falcons, de săptămâna trecută: Gal, Vlaicu, I. Dumitru, Ţăruş, Lazăr şi Turaşvili. Faţă de primul meci, pe banca de rezerve apar Rădoi, Baraulea, Grigore, Wiringi şi Conache, alături de Adrian Ion, singurul jucător selecţionat de la RCJ Farul Constanţa, Tamba şi Kinikinilau. Iată titularii anunţaţi de antrenorul galez Lynn Howells: Pristaviţă, Turaşvili, Ţăruş - Van Heerden, Popîrlan - Lazăr, Lucaci, Burcea (căpitan) - Surugiu, Calafeteanu - Hihetah, Gal, Vlaicu, I. Dumitru - Fercu.

SCM U. CRAIOVA, ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMUL MECI DIN LIGA BALCANICĂ LA BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin SCM U Craiova a învins joi seară, pe teren propriu, vicecampioana Bulgariei, BC Levski Sofia, cu scorul de 73-71 (41-33), în primul meci din Liga Balcanică. La Levski Sofia, vicecampioana Bulgariei şi finalista ediţiei trecute a Ligii Balcanice, a evoluat şi Jumaine Jones, care are la activ opt sezoane petrecute în NBA. În ediţia 2013-2014 a Ligii Balcanice participă echipele KK Kumanovo (Macedonia), KK Teodo (Muntenegru), KK Kozuv (Macedonia), BC Balkan Botevgrad (Bulgaria), KB Peja (Kosovo), KB Sigal Priştina (Kosovo), Levski Sofia (Bulgaria), Galil Gilboa (Israel) şi SCM U Craiova. Următorul meci al echipei craiovene în Liga Balcanică este cu formaţia KK Kumanovo, în deplasare, pe 22 octombrie. După jucarea meciurilor din sezonul regulat, primele două clasate se vor califica în Final Four, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca un tur eliminatoriu pentru celelalte două locuri disponibile. Deţinătoarea trofeului este echipa israeliană Galil Gilboa.

PERECHEA MERGEA / ROSOL, ÎN SEMIFINALE LA VIENA

Perechea Florin Mergea / Lukas Rosol (România / Cehia) s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Viena, dotat cu premii în valoare totală de 501.335 de euro. Mergea şi Rosol au învins în sferturi, cu 7-5, 3-6, 10-8, după 90 de minute de joc, cuplul Alexander Peya / Bruno Soares (Austria / Brazilia), cap de serie nr. 1. În semifinale, Mergea şi Rosol vor juca în compania perechii câştigătoare din meciul dintre Jamie Murray / John Peers (Marea Britanie / Australia) şi Maximilian Neuchrist / Dominic Thiem (Austria).

PERECHEA OLARU / SAVCIUK, ELIMINATĂ ÎN SFERTURI LA MOSCOVA

Perechea Raluca-Ioana Olaru / Olga Savciuk (România / Ucraina) a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 797.707 dolari. Olaru şi Savciuk au fost învinse cu 7-5, 6-1, după o oră şi 15 minute de joc, de cuplul Liezel Huber / Alicja Rosolska (SUA / Polonia), cap de serie nr. 4.

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN TURUL SECUND ÎN LUXEMBURG

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 43 WTA, a ratat, joi seară, calificarea în sferturile de finală ale turneului din Luxemburg, dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Niculescu a fost învinsă în turul secund, cu 6-3, 6-2, după o oră şi 48 de minute de joc, de Caroline Wozniacki (Danemarca), cap de serie nr. 1 şi poziţia a noua în ierarhia mondială. Pentru participarea pe tabloul de simplu în Luxemburg, Niculescu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.500 de euro.

CAMPIOANELE ROMÂNIEI LA HOCHEI PE GHEAŢĂ VOR EVOLUA ÎN CUPELE EUROPENE

Cele două echipe ale clubului HSC Miercurea Ciuc, campioane ale României la hochei pe gheaţă, vor participa, în weekend, în cupele europene, Cupa Continentală, respectiv Cupa Campionilor Europeni. Echipa masculină, antrenată de Sandor Gal, va evolua la Dunaujvaros (Ungaria), în turul 2 preliminar al Cupei Continentale, urmând să înfrunte campioana Ungariei, Dab.Docler, campioana Poloniei, Cracovia Krakow, şi a doua clasată din Slovenia, Slavija Ljubljana. La feminin, formaţia pregătită de Kinga Koncsag va juca în primul tur preliminar al Cupei Campionilor Europeni, la Liepaja (Letonia), alături de Aisulu Almatîi (Kazahstan), Pantera Minsk (Belarus) şi Laima Riga (Letonia).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

În partidele disputate joi seară, în prima etapă a Euroligii de baschet masculin, s-a înregistrat o singură surpriză - înfrângerea suferită de Panathinaikos Atena la Vilnius, dar care nu prea mai este surpriză! Panathinaikos este departe de echipa care câştiga Euroliga în 2011, criza financiară din Grecia afectând puternic clubul din capitala elenă. Din fericire pentru greci, Grupa D este echilibrată, Panathinaikos având şanse mari de a se califica în faza următoare. Rezultate înregistrate joi - Grupa A: Budivelnyk Kiev - Fenerbahce Ulker 84-102, JSF Nanterre - CSKA Moscova 59-62, FC Barcelona - Partizan Belgrad 67-60; Grupa B: Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milano 87-67; Grupa D: Steaua Roşie Belgrad - Lokomotiv Kuban 84-87, Lietuvos Rytas - Panathinaikos Atena 84-83, Laboral Kuxta - Maccabi Tel Aviv 84-80.

ROSBERG CERE AJUTORUL FANILOR PENTRU A-ŞI RECUPERA CASCA FURATĂ

Pilotul german de Formula 1 Nico Rosberg le-a cerut fanilor săi să-l ajute să-şi recupereze casca de competiţie care i-a fost furată din garajul echipei Mercedes, în timpul Marelui Premiu al Germaniei, desfăşurat în urmă cu două luni. Rosberg a publicat un apel în acest sens pe site-ul său oficial, împreună cu două fotografii primite de la Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), în care pot fi văzute o persoană care pătrunde în garaj, precum şi numărul de înregistrare al căştii.

NADAL NU VA PARTICIPA LA TURNEUL DE LA BASEL

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 1 mondial, a anunţat, vineri, că nu va participa la turneul ATP 500 de la Basel (Elveţia), care începe sâmbătă, spaniolul afirmând că trebuie să aibă grijă de sănătatea sa şi de pregătirea fizică după mai multe săptămâni “foarte intense”. Învins în semifinalele Mastersului de la Shanghai de Juan Martin Del Potro, Nadal a mărturisit că are încă dureri la genunchi, în ciuda faptului că a reuşit să redevină nr. 1 mondial. „Sunt dezolat să vă anunţ că nu voi merge la turneul de la Basel deoarece, după aceste ultime săptămâni intense, trebuie să am grijă de sănătatea şi pregătirea mea fizică. Sper să pot juca la turneul de la Basel anul viitor”, a scris Nadal pe o reţea de socializare. De la revenirea pe teren după şapte luni de absenţă, Nadal a avut o perioadă extrem de fastă, reuşind să câştige Roland-Garros şi US Open.

ATP ÎL CONSIDERĂ NEVINOVAT PE JUCĂTORUL MALEK JAZIRI

Asociaţia Tenismenilor Profesionişti (ATP) a finalizat ancheta în cazul jucătorului tunisian Malek Jaziri, care a declarat forfait înaintea unui meci pe care trebuia să-l dispute cu un sportiv israelian, ajungând la concluzia că nu a fost comisă nicio abatere disciplinară. „Ancheta ATP legată de neprezentarea jucătorului Malek Jaziri a fost finalizată. Nu am găsit nicio faptă incriminatoare la adresa jucătorului şi toate informaţiile strânse au fost transmise la ITF (n.r. - Federaţia Internaţională de Tenis)”, a anunţat ATP. ITF efectuează propria anchetă pentru a stabili dacă Federaţia Tunisiană de Tenis i-a cerut lui Jaziri să nu joace meciul cu israelianul Amir Weintraub. Cazul va fi pe ordinea de zi a Consiliului de Administraţie al ITF, care se va întruni pe 31 octombrie, la Cagliari. Săptămâna trecută, Malek Jaziri, 29 de ani, locul 165 ATP, ar fi trebuit să joace în sferturile de finală ale turneului challenger de la Taşkent, împotriva jucătorului israelian Amir Weintraub, locul 188 ATP, dar tunisianul a declarat forfait din cauza unei accidentări. Însă fratele şi managerul lui Malek, Emir Jaziri, a dezvăluit că federaţia şi ministerul Sporturilor din Tunisia i-au cerut jucătorului să nu joace meciul cu Weintraub. Guvernul tunisian a negat orice implicare în acest caz. „Guvernul nu are nicio poziţie oficială cu privire la acest caz. Autorităţile nu impun nimic federaţiei şi jucătorului”, a declarat Ahmed Gaaloul, consilier al premierului Tunisiei. „Ministerul Tineretului şi Sporturilor şi ministrul Tarek Dhiab nu i-au interzis lui Malek să joace”, a menţionat oficialul tunisian. Malek Jaziri şi Amir Weintraub sunt prieteni şi colegi la un club din localitatea franceză Sarcelles.

SEZONUL OLIMPIC DE SCHI ALPIN DEBUTEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE

Sezonul olimpic de schi alpin va debuta în weekend-ul viitor, după ce Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a efectuat joi un control al zăpezii de pe pista gheţarului Rerrenbach de la Soelden (Austria), iar rezultatul a fost pozitiv. FIS a precizat că probele de slalom uriaş, masculin şi feminin, programate în staţiunea austriacă pe 26 şi 27 octombrie, în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, „pot fi confirmate fără ezitare”. După Soelden, Cupa Mondială are programată o nouă etapă la Levi (Finlanda), pentru probele de slalom, în zilele de 16 şi 17 noiembrie, după care va ajunge în Statele Unite şi Canada, înaintea tradiţionalelor întreceri din Europa. Americanca Lindsey Vonn şi slovena Tina Maze au câştigat ultimele două curse de slalom uriaş de la Soelden, în timp ce, la masculin, Ted Ligety (SUA) s-a impus în ultimii doi ani pe pista austriacă.