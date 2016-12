CUPA „FRIENDS” LA MINIFOTBAL

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian), sunt programate partidele contând pentru etapa a 5-a din Cupa „Friends” la minifotbal. Iată meciurile (în paranteză, ora de start) - mâine: Top Sport GSM Service - Provincialii (15.00); Club Auto Tomis - Macul Roşu (16.00); Tomis Nord - Excelsior (17.00); FC Jucătorii - Auto Garage (18.00); Arsenal Inel 2 - FC Năvodari (19.00); duminică: Triumf - Black Sea (12.00); Km 4-5 - Sian Image (13.00); Juventus - Easy (14.00); Palas - Cariocas (15.00); Doraly-Scapino - Gen Team (16.00); Oil Terminal - Store (17.00); Poarta 6 - Tomis (18.00); Trocadero - Expert Media (19.00); Inter Năvodari - Soveja (20.00); Tiki Taka - FC Ovidiu (21.00). Iată şi rezultatele înregistrate în două partide restante: FC Năvodari - FC Jucătorii 12-8 (etapa a 2-a, Grupa A); Tomis - Sian Image 2-10 (etapa a 3-a, Grupa B). La ora actuală există doar două meciuri amânate, Excelsior - Doraly-Scapino şi Trocadero - Store, ambele din etapa a 4-a.

CURS DE ARBITRI DE FOTBAL, LA CONSTANŢA

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa (preşedinte Vasile Mihu) şi Comisia Judeţeană de Arbitri (preşedinte Aurel Oniţa) anunţă că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal, care va fi organizat pe durata anului 2013. Cursul va începe în data de 17 octombrie 2013. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta între 14 şi 25 de ani, se pot înscrie la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoane de contact: Cosmin Stoian (0730.500.197) şi Vasile Curt (0723.312.143).

STEAUA, ÎN „SILENZIO STAMPA”

Jucătorii şi membrii staff-ului echipei Steaua Bucureşti au decis să intre în „silenzio stampa” începând de ieri, iar informarea suporterilor despre activităţile zilnice se va face pe site-ul oficial al clubului şi pe pagina de Facebook. FC Steaua a anunţat că va onora obligaţiile contractuale cu instituţiile media deţinătoare de drepturi pentru Liga 1, Cupa României şi Liga Campionilor. Jucătorii echipei Steaua Bucureşti au mai fost în „silenzio stampa” în 2008, în timp ce antrenorul Laurenţiu Reghecampf nu a mai vorbit cu presa în luna august a anului trecut.

TROFEUL LIGII CAMPIONILOR, ADMIRAT DE PESTE 8.000 DE ROMÂNI

Trofeul Ligii Campionilor la fotbal, adus în România cu sprijinul UniCredit şi expus în Piaţa „George Enescu“ din Capitală, a fost admirat de aproximativ 8.300 de vizitatori la nivel naţional, dintre care peste 7.000 în Bucureşti, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Trofeul UEFA a ajuns la 4 octombrie în Bucureşti, în cadrul unui turneu european prezentat de UniCredit, care a demarat în capitala Germaniei, Berlin, traversând Ungaria, România, Bosnia-Herţegovina şi Bulgaria, pe parcursul a cinci săptămâni. În România, trofeul a intrat prin Vama Nădlac, poposind pentru o zi în Timişoara (30 septembrie), apoi în Cluj-Napoca (1 octombrie) şi Braşov (2 octombrie). În fiecare oraş, publicul a putut admira trofeul şi l-a putut fotografia, împărtăşind această experienţă pe reţelele de socializare. Ambasadorul UEFA Champions League Trophy Tour 2013 în România a fost Miodrag Belodedici. „Am parcurs împreună cu UniCredit drumul Trofeului prin ţară, de la Vama Nădlac în Timişoara, apoi în Cluj şi Braşov, pentru a ajunge într-un final în Capitală. În fiecare oraş m-a emoţionat reacţia oamenilor, în special entuziasmul copiilor. Am putut retrăi astfel emoţiile care au însoţit cele mai importante momente ale carierei mele, ceea ce a făcut din acest turneu o experienţă de neuitat”, a spus fostul internaţional. Trofeul a vizitat în total 13 ţări europene diferite, parcurgând peste 10.500 km pentru a ajunge la 480.000 de fani.

ŞUNDA, NOUL ANTRENOR AL ACS POLI TIMIŞOARA

Antrenorul ACS Poli Timişoara, Valentin Velcea, a fost înlocuit din funcţie, ieri, el urmând să ocupe funcţia de director tehnic, iar locul său a fost luat de Aurel Şunda. „Am decis să facem o schimbare la nivel de antrenor principal şi de echipă tehnică. Ne-am gândit că, la un club construit cu resurse locale, să ne uităm mai întâi în propria ogradă, să vedem dacă avem oameni care să facă faţă provocărilor. Am decis să-l numim antrenor principal pe domnul Aurel Şunda, care era în club responsabil la Centrul de Copii şi Juniori. Are experienţă şi avem încredere că va face faţă cu brio şi la noua Poli”, a declarat primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, ieri, într-o conferinţă de presă. Potrivit lui Robu, conducerea clubului de fotbal va fi reorganizată: „Dispare postul de manager, rămâne un post de director sportiv, care va fi ocupat de Călin Rosenblum şi mai rămâne postul de director tehnic care va fi ocupat de Valentin Velcea”. Velcea s-a aflat pe banca tehnică a echipei ACS Poli Timişoara de la înfiinţarea clubului, anul trecut.

VAN PERSIE AR PUTEA RATA MECIUL CU UNGARIA

Internaţionalul olandez Robin van Persie ar putea declara forfait pentru partida pe care echipa sa o va disputa astăzi, la Amsterdam, în compania selecţionatei Ungariei, în cadrul Grupei D a preliminariilor CM 2014, din care face parte şi naţionala României. Atacantul lui Manchester United s-a accidentat săptămâna trecută la degetul mare al piciorului, în cursul meciului cu Şahtior Doneţk, din Liga Campionilor, însă a putut juca în weekend, în partida cu Sunderland, scor 2-1, din Premier League. Chiar dacă selecţionerul Louis van Gaal ar decide ca atacantul să nu evolueze azi, Van Persie va rămâne în lotul naţional în pentru următorul joc, cel cu Turcia, de la Istanbul, programat marţi. Olanda este deja calificată la turneul final, în calitate de câştigătoare a Grupei D, în timp ce Ungaria, Turcia şi România se luptă pentru locul secund în grupă, care asigură prezenţa la barajul european.

MECIUL SPANIA - BELARUS AR PUTEA FI AMÂNAT

Trei muncitori au fost electrocutaţi, ieri, la stadionul „Son Moix“ din Palma de Mallorca, într-o explozie a unui generator, iar unul dintre aceştia se află în stare gravă la spital, informează „L’Equipe“. Meciul Spania - Belarus, care trebuie să se dispute astăzi, de la ora 23.00, pe arena din Palma de Mallorca, în Grupa I a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014, este sub semnul întrebării, deoarece întregul sistem electric al stadionului a fost grav avariat. Un inspector FIFA va ajunge cel târziu în această dimineaţă la Palma de Mallorca şi va lua o decizie în privinţa disputării întâlnirii.

CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

Echipa Bayern München va întâlni câştigătoarea Ligii Campionilor Asiei sau pe cea a Africii în semifinalele Campionatului Mondial al cluburilor, conform tragerii la sorţi desfăşurate la Marrakech. La competiţia care se va desfăşura în Maroc, în perioada 11-21 decembrie, vor participa campioanele din Europa, Asia, Africa, America de Sud, America de Nord şi Oceania, precum şi câştigătoarea titlului în ţara care găzduieşte turneul. Bayern München, care a câştigat Liga Campionilor în 2013, este deja calificată în semifinale, urmând să întâlnească fie reprezentanta Asiei, fie pe cea a Africii. Reprezentanta zonei Asia va fi FC Seul (Coreea de Sud) sau Guangzhou Evergrande (China), aceste echipe urmând să se întâlnească în finala LC Asiei, în dublă manşă (25/26 octombrie şi 8/9 noiembrie). În zona Africa, câştigătoarea Ligii Campionilor se va şti în luna noiembrie, când va avea loc finala, în sistem tur-retur (2/3 noiembrie şi 9/10 noiembrie). În semifinale joacă Al Ahly (Egipt) cu Coton Sport (Camerun) şi Orlando Pirates (Africa de Sud) cu Esperance Tunis (Tunisia). Atletico Mineiro, câştigătoarea Copei Libertadores în acest an, va juca la CM al cluburilor la fel ca Bayern, din semifinale. Brazilienii vor întâlni câştigătoarea sfertului de finală dintre Monterrey (campioana din America de Nord) şi formaţia ce se va impune în barajul dintre Raja Casablanca (campioana Marocului) şi Auckland (deţinătoarea trofeului LC Oceaniei), meci care se va disputa în deschiderea turneului, la 11 decembrie. Va fi prima ediţie a CM de fotbal al cluburilor în Maroc, după ce turneele precedente au avut loc în Brazilia, Japonia şi Emiratele Arabe Unite.

12 FOTBALIŞTI DIN NAŢIONALA SPANIEI, SUPUŞI UNUI CONTROL ANTIDOPING

12 fotbalişti din naţionala Spaniei, între care şi Cesc Fabregas, au fost supuşi, ieri dimineaţă, unui control antidoping în cantonament, înainte de meciurile cu Belarus şi Georgia, din preliminariile Cupei Mondiale, informează cotidianul „As“. „Control antidoping la ora 6.00 dimineaţa şi fără să pot să merg la baie. Să o faci cu o zi înainte de meci... Incredibil. Foarte somnoros”, a notat Cesc Fabregas ca explicaţie la o fotografie cu el, postată pe Instagram. Potrivit „As“, reprezentanţii Agenţiei Spaniole de Protecţie a Sănătăţii în Sport s-au prezentat în cantonamentul naţionalei Spaniei la prima oră a dimineţii şi controlul s-a desfăşurat fără incidente. Spania, aflată în fruntea Grupei I de calificare la Cupa Mondială, întâlneşte astăzi naţionala Belarusului, iar peste patru zile va avea ca adversară reprezentativa Georgiei.

BERTI VOGTS I-A CERUT LUI ROONEY SĂ JOACE PENTRU SCOŢIA

Tehnicianul Berti Vogts a declarat că în perioada în care antrena naţionala Scoţiei (2002-2004) l-a abordat pe Wayne Rooney pentru a-l convinge pe acesta să joace în reprezentativa scoţiană, însă fotbalistul a refuzat politicos, informează mirror.co.uk. Rooney, care în 2002 avea 16 ani, are o bunică scoţiană. În momentul în care a fost abordat de Vogts, Wayne Rooney era legitimat la Everton. „Am discutat cu Wayne Rooney. Bunica sa este scoţiană. Federaţia scoţiană a găsit-o pe bunică şi eu am sunat. Am mers cu avionul de la Glasgow la Everton. Juca la Everton, sub conducerea tehnică a lui David Moyes, şi am vorbit cu el - un băiat de 16 ani. I-am spus: „Poţi să joci pentru Scoţia“. Mi-a răspuns: „Îmi pare rău, sunt englez“”, a explicat Vogts. Wayne Rooney a debutat în naţionala Angliei în februarie 2003 şi de atunci a evoluat în 84 de partide pentru reprezentativa ţării sale.

UN GALEZ DE NUMAI 16 ANI A FOST CONVOCAT LA NAŢIONALA DE SENIORI!

Mijlocaşul Harry Wilson, în vârstă de numai 16 ani, component al academiei clubului englez FC Liverpool, poate deveni cel mai tânăr internaţional din istoria naţionalei Ţării Galilor, după ce a fost convocat, în mod surprinzător, în lotul care va disputa ultimele două partide din preliminariile CM 2014. Selecţionerul galez Chris Coleman a decis să apeleze la Wilson, jucător născut în martie 1997, în vederea meciurilor cu Macedonia şi Belgia, programate pe 11, respectiv 15 octombrie, în cadrul grupei preliminare A din zona europeană. Ţara Galilor ocupă ultimul loc în clasamentul grupei, fără nicio şansă de calificare la CM 2014, iar Coleman îşi poate permite, în aceste condiţii, să testeze jucători de perspectivă. El a fost impresionat de prestaţiile lui Harry Wilson la recentele meciuri disputate de mijlocaş cu echipa Under 17 a Ţării Galilor, împotriva Ungariei, Scoţiei şi Sloveniei.

PAUL INCE, SANCŢIONAT PENTRU CINCI MECIURI

Fostul internaţional englez Paul Ince, actualmente antrenor al echipei Blackpool, din liga a doua engleză, are timp de cinci meciuri interdicţia de a intra pe stadion, din cauza conduitei sale faţă de oficiali la un meci cu Bournemouth. La partida respectivă, Ince a insultat şi a ameninţat un oficial, conduita sa violentă fiind sancţionată cu cinci meciuri suspendare de pe stadion şi o amendă de 4.000 lire sterline. Blackpool ocupă locul 6 în liga secundă, la şase puncte de fruntaşele Burnley şi Queens Park Rangers. Ince (45 de ani), fost jucător la Manchester United, FC Liverpool şi Internazionale Milano, a mai antrenat la Blackburn Rovers şi Notts County, iar din februarie 2013 se află la Blackpool.

TOTTI, ÎN CĂRŢI PENTRU MONDIALUL DIN BRAZILIA!

Francesco Totti, căpitanul echipei AS Roma, actualul lider din Serie A, nu s-ar opune unei reveniri în selecţionata Italiei, în vederea Campionatului Mondial din anul 2014, găzduit de Brazilia. În vârstă de 37 ani, Totti nu a mai evoluat pentru naţionala ţării sale de la CM 2006, unde a reuşit să cucerească titlul cu „Squadra Azzurra“. Legendarul atacant al Romei se află într-o formă foarte bună în acest debut de sezon, făcându-l pe selecţionerul Cesare Prandelli să declare că, „dacă Mondialul din Brazilia ar începe mâine, l-aş convoca imediat pe Totti”. „Pentru moment, doar Roma contează. Apoi, în primăvară, vom vedea cum mă simt. Însă niciodată să nu spui niciodată”, a replicat Totti.

SUPORTERII LUI INTER VOR SĂ PROVOACE ÎNCHIDEREA TUTUROR STADIOANELOR DIN ITALIA

Suporterii echipei Internazionale Milano au făcut un apel către toate galeriile formaţiilor italiene, pentru a acţiona împotriva regulii „discriminării teritoriale” şi pentru a provoca „o duminică de închidere totală a stadioanelor”, în semn de protest. „Sperăm ca toate galeriile să cânte în cor sloganuri discriminatorii, pentru a se ajunge duminică la închiderea totală a stadioanelor”, se scrie într-un comunicat al suporterilor „ultras“ (aşa sunt denumiţi fanii cei mai duri în Italia). Ei propun „iniţiative populare coordonate cu alţi „tifosi“ şi „ultras“, cu „tifosi“ de la alte echipe din oraşul nostru, cu rivalii noştri istorici şi cu oricine ia poziţie împotriva măsurilor acestei stupefiante tentative de a impune spiritelor noastre un conformism ipocrit”. Ei îi susţin în acest comunicat pe marii lor rivali de la AC Milan, ale căror scandări repetate anti-napolitane au condus la sancţiunea unui meci cu porţile închise pentru club, în numele „discriminării teritoriale”, o noţiune care a fost supusă la numeroase critici. În Italia „există partide politice fondate pe discriminarea teritorială”, adaugă suporterii interişti, evocând Liga Nordului, care cere autonomia nordului ţării.

FOST MEMBRU AL C.EX. AL FIFA, SUSPENDAT PE VIAŢĂ

Vernon Manilal Fernando, din Sri Lanka, apropiat al fostului preşedinte al Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC), Mohamed Bin Hammam, a fost suspendat pe viaţă din orice activitate legată de fotbal de către Comisia de Apel a FIFA. Iniţial, în luna aprilie, Comisia de Etică a FIFA a decis o suspendare de opt ani în cazul lui Manilal Fernando. Atât Vernon Manilal Fernando, cât şi preşedintele Camerei de primă instanţă a Comisiei de Etică, Michael Garcia, au făcut apel. „După două zile de audieri la Zürich, Comisia de Apel a FIFA a decis ca Vernon Manilal Fernando să fie suspendat pe viaţă din orice activitate legată de fotbal, atât la nivel naţional, cât şi continental”, se arată într-un comunicat al FIFA, în care se menţionează că Fernando a fost suspendat pentru încălcarea articolelor 13 (Reguli de conduită generală), 19 (Conflicte de interese), 20 (Acceptarea şi distribuirea cadourilor şi alte avantaje), 21 (Corupţie) şi 42 (Obligaţia generală de colaborare) ale Codului Etic al FIFA. Vernon Manilal Fernando, în vârstă de 63 de ani, făcea parte din Comitetul Executiv al FIFA, în momentul suspendării sale iniţiale. BBC şi alte surse mass-media britanice au susţinut că Manilal Fernando s-a numărat printre persoanele care l-au însoţit pe Mohamed Bin Hammam, în mai 2011, într-o călătorie în Trinidad-Tobago. În timpul acelei călătorii, Bin Hammam ar fi încercat să cumpere voturi în vederea alegerilor pentru postul de preşedinte al FIFA, la care dorea să candideze. Bin Hammam a fost exclus pe viaţă din sport de FIFA. Vernon Manilal Fernando, suspendat pe viaţă din toate activităţile legate de fotbal pentru corupţie, va face apel la TAS, au anunţat, ieri, avocaţii săi.

DOUĂ COECHIPIERE DIN NAŢIONALA DE FOTBAL A SUA S-AU CĂSĂTORIT

Jucătoarea americană Abby Wambach, vedetă a fotbalului feminin, s-a căsătorit recent cu colega sa din naţionala SUA, Sarah Huffman, ea mulţumindu-le fanilor pentru susţinerea lor, pe Twitter. „Eu şi Sarah vrem să mulţumim tuturor pentru dragostea şi susţinerea lor. Suntem foarte fericite. Ce săptămână a fost... lună de miere”, a notat Wambach. Conform TMZ, cele două sportive s-au căsătorit sâmbătă, în Hawaii, în prezenţa a numeroase jucătoare americane. Cu 160 de reuşite pentru SUA, Wambach deţine, la 33 de ani, recordul de goluri marcate în plan internaţional. Ea a fost cea mai bună fotbalistă din lume în 2012, după ce a câştigat titlul olimpic cu naţionala ţării sale. Sarah Huffman (29 de ani), care are doar o selecţie în naţionala Statelor Unite, a fost colegă cu Wambach în sezonul trecut, la Western News York Flash. Cele două au fost colege anterior şi la echipele Washington Freedom şi MagicJack.