CUPA PRESEI LA TENIS DE CÂMP

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa organizează săptămâna viitoare, în perioada 15-18 octombrie, la Tenis Club IDU din Mamaia, întrecerile celei de-a V-a ediţii a Cupei Presei la tenis de câmp. Se va concura la individual, masculin şi feminin (minimum patru participante), dar şi în proba de dublu (minimum patru perechi). Participanţii se vor prezenta cu legitimaţia de serviciu şi trebuie să fie angajaţi în compartimentele redacţional sau tehnic la respectiva instituţie mass-media. Participanţii vor evolua cu propriile rachete sau cu cele puse la dispoziţie de TC IDU. În funcţie de numărul participanţilor, modul de desfăşurare al competiţiei va fi decis la şedinţa tehnică, programată marţi, 15 octombrie, la ora 10.00, la Tenis Club IDU din Mamaia. Se va juca după sistemul „cel mai bun din trei seturi”. La simplu masculin, semifinaliştii din ediţia trecută vor fi capi de serie, pentru a nu se întâlni între ei din primul tur. Confirmările de participare pot fi făcute telefonic la următoarele numere: 0749.149.026 - Paul Alexe sau 0745.754.502 - Cătălin Donose. Vă aşteptăm în număr cât mai mare! Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa.

ASTĂZI SE REIA DA1 LA VOLEI FEMININ

Divizia A1 la volei feminin programează astăzi şi mâine prima etapă a campionatului 2013-2014. Primul joc se dispută astăzi, în devans, la Târgovişte, între nou-promovata CSM şi campioana Ştiinţa Bacău. Partida va începe la ora 17.30 şi va fi televizată în direct de Digi Sport 2. Celelalte cinci meciuri vor avea loc mâine, când va evolua şi CSV 2004 Tomis Constanţa, în deplasare, cu CSU Medicina Tg. Mureş, de la ora 18.00.

ADVERSARELE ROMÂNIEI ÎN PRELIMINARIILE CM DE VOLEI FEMININ

Naţionala de volei feminin a României, calificată direct în turul trei preliminar al Campionatului Mondial din 2014, va evolua în grupa I, la Ankara, unde va avea ca adversare Turcia, Ucraina şi Cipru. Iată şi componenţa celorlalte grupe: Grupa J - Serbia, Azerbaidjan, Israel, Estonia; K - Polonia, Spania, Belgia, Elveţia; L - Olanda, Franţa, Croaţia, Ungaria; M - Cehia, Bulgaria, Slovacia şi Belarus. Prima clasată din cele cinci grupe plus două echipe de pe locul secund, cu cea mai bună linie de clasament, se vor califica la turneul final al CM din 2014, care va avea loc în Italia. Meciurile din grupe sunt programate în intervalul 3-5 ianuarie 2014. La masculin, România a ratat calificarea în turul trei preliminar, clasându-se pe locul 4 în turneul de la Almere (Olanda), încheiat duminică.

BOGDAN TĂNASE, SECUNDUL LUI MOCULESCU LA FRIEDRICHSHAFEN!

Celebra echipă germană de volei masculin VfB Friedrichshafen va avea din nou doi antrenori români pe banca tehnică! După ce Stelian Moculescu l-a avut ca secund în ultimele două sezoane, până la sfârşitul lui 2012, pe Aurel Vlaicu (actualmente antrenor principal la Volei Municipal Zalău), din acest campionat el va fi secondat de Bogdan Tănase, fost antrenor principal la Universitatea Cluj. Tănase a fost jucător la Universitatea în perioada 2005-2007, din anul 2010 a activat ca antrenor secund, iar în ianuarie 2011 a devenit antrenor principal, în locul lui Mircea Dudaş. Echipa clujeană va fi preluată de jucătorul Romeo Lotei, care era şi antrenor secund până acum. Lotei este căpitanul echipei şi cel mai experimentat jucător din lot, el evoluând toată cariera pentru gruparea studenţească.

JURATONI VA BOXA CU FRACTURĂ DE PIRAMIDĂ NAZALĂ LA CM

Reprezentantul României la categoria 75 kg la Campionatele Mondiale de box de la Alma-Ata (Kazahstan), Bogdan Juratoni, va participa în concurs cu o fractură de piramidă nazală, chiar dacă medicii i-au recomandat trei săptămâni de pauză. Juratoni s-a accidentat la nas în timpul Campionatelor Europene de la Minsk, din luna iunie. El nu s-a operat, iar în meciul de baraj cu Cătălin Paraschiveanu, de săptămâna trecută, accidentarea a recidivat. În ciuda accidentării, Juratoni speră să devină campion mondial în Kazahstan. Juratoni a afirmat că nu regretă că a cerut revanşa în meciul cu Paraschiveanu, care îl învinsese în finala turneului „Centura de Aur - Nicolae Linca“, din luna septembrie, de la Constanţa. Preşedintele Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei, a afirmat că pugiliştii participanţi la CM, Ovidiu Berceanu (49 kg), Răzvan Andreiana (56 kg), Cătălin Gheorghe (60 kg), Bogdan Juratoni (75 kg) şi Mihai Nistor (+91 kg), sunt dornici să obţină performanţe. CM de box de la Alma-Ata vor avea loc în perioada 14-26 octombrie.

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA LINZ

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, nr. 45 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Linz (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de euro. Niculescu a fost învinsă, în primul tur, de Angelique Kerber (Germania), principala favorită, locul 10 WTA, scor 0-6, 6-1, 6-2, după o oră şi 44 de minute de joc. Pentru participarea la turneul de la Linz, Niculescu va primi un punct şi un cec în valoare de 1.452 de euro. În turul secund, Kerber a înfruntat-o aseară, după închiderea ediţiei, pe Alexandra Cadanţu, nr. 72 WTA. Totodată, perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Mona Barthel (Germania), cap de serie nr. 4, a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu, cele două fiind învinse în sferturile de finală, cu 3-6, 6-3, 10-6, după o oră şi 16 minute, de cuplul ceh Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova. Surorile Pliskova eliminaseră în primul tur perechea Monica Niculescu (România) / Klara Zakopalova (Cehia), cu 6-3, 3-6, 10-3.

NISIPEANU ŞI CARUANA CONDUC ÎN TURNEUL REGILOR

Marele maestru român Liviu-Dieter Nisipeanu şi italianul Fabiano Caruana conduc în clasamentul provizoriu al Turneului Regilor la şah, fiecare cu câte 1,5 puncte, în competiţia care are loc la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Pe locurile următoare se află fostul campion mondial Ruslan Ponomariov (Ucraina) şi Teimur Radjabov (Azerbaidjan), cu câte un punct, iar pe locul 5 este chinezul Wang Hao, cu 0,5 puncte. În runda a treia, Nisipeanu l-a învins pe Wang, iar partida Caruana - Ponomariov s-a terminat remiză. Turneul Regilor, ajuns la ediţia a 7-a, se desfăşoară după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur, şi se va încheia pe 17 octombrie.

ROMÂNIA TRIMITE DOAR DOI HALTEROFILI LA MONDIALE

România va participa cu doi sportivi, un băiat şi o fată, la ediţia 2013 a Campionatelor Mondiale de haltere pentru seniori, găzduite de Wroclaw (Polonia) între 16 şi 27 octombrie, unde aceştia au ca obiectiv o clasare între primii 10. „Acest Mondial nu este criteriu de calificare pentru JO sau o competiţie cu miză deosebită, iar anul acesta am avut destul de multe competiţii şi pe sportivii mai buni i-am trimis la CE de juniori şi tineret, iar abia acum două săptămâni au venit înapoi acasă. Au fost Florin Croitoru şi alţii şi nu puteam să-i trimitem şi la Campionatul Mondial. Anul viitor, însă, vor începe competiţiile de calificare la JO. Încercăm, încet-încet, să coagulăm o echipă pentru anii viitori, 2014 şi 2015, când vin competiţiile de calificare”, a declarat Nicu Vlad, preşedintele Federaţiei Române de Haltere. Alexandru Roşu, reprezentantul nostru în competiţia masculină, a fost suspendat pentru doi ani în 2010, după un test pozitiv la Europenele de la Kazan, unde cucerise două medalii de bronz la categoria 77 kg. Loredana Toma, care va evolua în competiţia feminină, a cucerit la Europenele de la Tirana de anul acesta trei medalii, două de argint şi un bronz la categoria 58 kg. După Europenele de la Tirana, Răzvan Martin, medaliat olimpic la Londra, şi Elena Andrieş, care au câştigat împreună cinci medalii, inclusiv una de aur, au fost depistaţi pozitiv şi au fost suspendaţi pentru doi ani. Roxana Cocoş, medaliată cu argint la JO 2012, nu va participa în acest an la nicio competiţie şi în jurul ei se va construi echipa feminină pentru Mondialele din 2014.

GALĂ SUPERKOMBAT PENTRU AJUTORAREA VICTIMELOR INUNDAŢIILOR DIN JUDEŢUL GALAŢI

Gala Superkombat World Grand Prix 2013 Final, care va avea loc pe 21 decembrie, la Galaţi, va avea şi o latură caritabilă, organizatorii anunţând că se vor strânge fonduri pentru ajutorarea victimelor inundaţiilor de anul acesta, din judeţul Galaţi. La eveniment vor participa cei mai buni sportivi din circuitul Superkombat, care se vor înfrunta în opt meciuri. Gala va fi transmisă în direct în peste 80 de ţări de pe cinci continente.

FEDERER RISCĂ SĂ RATEZE TURNEUL CAMPIONILOR

Elveţianul Roger Federer, locul 7 ATP, a fost eliminat, ieri, în optimile de finală ale turneului de 1.000 de puncte de la Shanghai şi astfel şi-a pus în pericol participarea la Turneul Campionilor de la Londra, competiţie ce reuneşte cei mai buni opt tensimeni ai sezonului. Federer a fost învins, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, de francezul Gael Monfils, locul 42 ATP, după un meci care a durat două ore şi nouă minute. Elveţianul mai are două şanse de a-şi salva prezenţa la Londra, la turneele de la Basel (500 de puncte) şi de la Paris Bercy (1.000 de puncte). Roger Federer ar putea beneficia de faptul că Andy Murray, locul 3 ATP, a declarat deja forfait pentru Londra, ceea ce înseamnă că şi locul 9 ATP va putea participa la finala sezonului. La Turneul Campionilor de la Londra şi-au asigurat participarea spaniolii Rafael Nadal şi David Ferrer, precum şi sârbul Novak Djokovic. Pentru celelalte locuri disponibile se luptă argentinianul Juan Martin Del Potro, cehul Tomas Berdych, elveţienii Roger Federer şi Stanislas Wawrinka, francezii Richard Gasquet şi Jo-Wilfried Tsonga şi canadianul Milos Raonic. Din 2002, Federer a participat neîntrerupt la Turneul Campionilor şi s-a impus de şase ori.

POLONIA, CAP DE SERIE NR. 1 ÎN CUPA HOPMAN 2014

Polonia, care va participa în premieră la turneul de la Perth, cu a patra jucătoare a lumii, Agnieszka Radwanska, şi cu semifinalistul ultimului turneu de la Wimbledon, Jerzy Janowicz, a fost desemnată cap de serie nr. 1 în competiţia de tenis pe echipe mixte Cupa Hopman 2014. Serbia, finalistă perdantă în 2013, cu Novak Djokovic şi Ana Ivanovic, nu va fi reprezentată la ediţia viitoare. Cupa Hopman este programată între 28 decembrie 2013 şi 4 ianuarie 2014, la Perth (Australia), cu participarea a opt echipe mixte, repartizate în două grupe de patru, finala urmând a opune câştigătoarele grupelor. Fiecare confruntare cuprinde un meci de simplu masculin, unul feminin şi un meci de dublu mixt. Iată şi componenţa celorlalte echipe: SUA - John Isner, Sloane Stephens; Franţa - Jo-Wilfried Tsonga, Alize Cornet; Canada - Milos Raonic, Eugenie Bouchard; Cehia - Radek Stepanek, Petra Kvitova; Italia - Andreas Seppi, Flavia Pennetta; Australia - Bernard Tomic, Samantha Stosur; Spania - Tommy Robredo, Anabel Medina Garrigues.

MARQUEZ, PENALIZAT DUPĂ CE A PROVOCAT ACCIDENTUL LUI PEDROSA

Pilotul spaniol Marc Marquez, lider al Campionatului Mondial de motociclism-viteză, clasa Moto GP, a fost penalizat cu un punct în clasamentul general după ce a provocat căderea compatriotului şi colegului său de la echipa Honda, Dani Pedrosa, în timpul Marelui Premiu al Aragonului, desfăşurat luna trecută. Marquez, în vârstă de 20 ani, a semnat în Aragon cea de-a şasea victorie din 2013, fiind foarte aproape de a cuceri titlul de campion al lumii în primul său sezon la clasa-regină a Motomondialului de viteză. El risca o penalizare de două puncte, care l-ar fi retrogradat pe ultimul loc al grilei de start la următorul Mare Premiu, cel al Malaeziei, programat duminică. Acest punct de penalizare este al treilea care i-a fost retras lui Marquez în acest sezon şi se adaugă celor 25 puncte de penalizare cu care a fost sancţionată echipa sa, Honda, pentru „responsabilitatea pe care o poartă” în accidentul lui Pedrosa, după cum au explicat organizatorii cursei din Aragon. Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Marquez are un avans de 39 de puncte faţă de ocupantul locului secund în clasamentul general, spaniolul Jorge Lorenzo (Yamaha), campion mondial en titre, în timp ce Pedrosa se află pe poziţia a treia, la 59 puncte de lider.

HULKENBERG REFUZĂ SĂ SLĂBEASCĂ PENTRU A ÎMBUNĂTĂŢI PERFORMANŢELE MONOPOSTULUI

Pilotul german al echipei de Formula 1 Sauber, Nico Hulkenberg, aflat în negocieri avansate pentru a trece la Lotus-Renault din 2014, a declarat că nu este dispus să slăbească pentru a se alinia noilor prevederi ale regulamentului tehnic valabil pentru sezonul viitor. Din 2014, monoposturile din Marele Circ vor fi echipate cu motoare turbo V6 de 1,6 litri, mai grele decât actualele propulsoare V8 de 2,4 litri. Din acest motiv, FIA a modificat geutatea minimă a unui monopost de la 642 de kilograme la 690 de kilograme, însă primele estimări făcute de echipe arată că noile motoare cântăresc mai mult decât s-a prevăzut. Dacă greutatea pilot plus maşină este sub cea prevăzută de regulament, mecanicii adaugă lest în anumite locuri ale monopostului pentru a ajunge la valoarea admisă şi pentru a obţine o repartizare mai bună a masei. Astfel, piloţii sunt nevoiţi să slăbească pentru a îmbunătăţi performanţele monoposturilor. Britanicul Jenson Button, de la McLaren-Mercedes, apreciază că, la cinci kilograme în plus avute de un pilot, timpul înregistrat pe turul de pistă creşte cu două zecimi de secundă. Cu cele 74 kg ale sale, la o înălţime de 1,84 m, Hulkenberg este unul dintre cei mai grei piloţi de pe grila Formulei 1. Însă germanul nu are de gând să slăbească. „Nimeni de la Lotus nu mi-a spus că greutatea mea ar reprezenta o problemă. Sunt cum sunt şi nu pot schimba nimic”, a spus sportivul. Eric Boullier, managerul echipei Lotus, a declarat că preferă piloţii talentaţi, rămânând în sarcina inginerilor găsirea unor soluţii pentru a reduce greutatea.