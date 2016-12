IORDACHE A RATAT PODIUMUL LA CM DE GIMNASTICĂ

Vineri a avut loc finala feminină la individual-compus din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică de la Antwerp (Belgia). Unica sportivă din România calificată în finală, Larisa Iordache a terminat pe poziţia a patra, cu 57,766p. Iordache a căzut la exerciţiul de pe bârnă, ratând astfel o clasare pe podium. Campioană mondială a devenit americanca Simone Biles, cu 60,216p, urmată de o altă americancă – Kyla Ross, cu 59,332p şi de rusoaica Aliya Mustafina, cu 58,856p. Sâmbătă şi duminică vor avea loc finalele pe aparate. Sâmbătă, la masculin, Marius Berbecar va concura la sărituri şi paralele. Duminică, la feminin, Larisa Iordache va evolua la bârnă şi sol, în timp ce Sandra Izbaşa va lupta pentru o medalie cât mai strălucitoare doar la sol.

MECIURI DE VOLEI ÎN WEEKEND, LA CONSTANŢA

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, de la ora 14.30, formaţia CVM Tomis Congaz Constanţa, alcătuită din juniorii şi cadeţii care au devenit campioni naţionali sezonul trecut la categoriile lor de vârstă, va susţine primul joc în Divizia A2 Est la volei masculin. Adversara echipei constănţene va fi CSV Dacia Buzău. Duminică, de la ora 15.00, în cadrul etapei a 2-a a CN rezervat juniorilor, CVM Tomis Constanţa va întâlni, la Sala Tomis, pe CSS Galaţi. Tot duminică, dar de la ora 12.00, în întrecerea juniorilor, în sala Clubului Sportiv Şcolar Nr. 1, echipa CSS 1 Constanţa va înfrunta pe CSS Deltacons Tulcea. Va urma, de la ora 13.30, meciul junioarelor de la CSS 1 cu echipa CSS Tulcea. Junioarele de la CS Slen 90 Cernavodă nu vor evolua în această etapă.

ZIUA EDUCAŢIEI NONFORMALE

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Fundaţia Giovanni Bosco organizează, cu prilejul „Zilei Educaţiei Nonformale”, sâmbătă şi duminică, activităţi de tip turneu de fotbal în care vor fi implicaţi aproximativ 150 de tineri. Activităţile vor avea loc la Centrul de Tineret aflat în administrarea Fundaţiei Giovanni Bosco, scopul acestor activităţi fiind acela de a promova în rândul tinerilor educaţia prin sport, spiritul de fair-play şi respectul reciproc. „Vizibilitatea acestor proiecte de educaţie nonformală în comunitate este, în egală măsură, obiectivul nostru primordial, cu atât mai mult cu cât încercăm să atragem atenţia opiniei publice asupra beneficiilor acestor metode de educare a tinerilor care dau cele mai bune rezultate pe termen lung, atâta vreme cât au susţinere! Proiectele derulate în parteneriat cu Fundaţia Giovanni Bosco au fost multiple anul acesta şi ne onorează, de fiecare dată, succesul acestor proiecte în care îi avem parteneri!”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST Constanţa.

HCM BAIA MARE DEBUTEAZĂ ÎN GRUPELE LIGII CAMPIONILOR

Vicecampioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare va întâlni duminică, în deplasare, în prima etapă a Grupei A din Liga Campionilor, formaţia germană Thüringer HC. Partida va începe la ora 16.00 şi va fi transmisă în direct de Digi Sport 2. În celălalt meci din grupă, programat sâmbătă, de la ora 19.30, se vor afla faţă în faţă echipele Györi Audi ETO KC (Ungaria) şi Hypo Niederösterreich (Austria).

KOHEI UCHIMURA, CAMPION MONDIAL LA INDIVIDUAL-COMPUS

Gimnastul japonez Kohei Uchimura, campion olimpic în 2012, a obţinut joi seară, la Antwerp (Belgia), al patrulea titlu mondial din cariera sa în concursul individual-compus. Uchimura s-a impus cu un total de 91,990 de puncte, fiind urmat de compatriotul său Ryohei Kato (90,032p) şi de germanul Fabian Hambuechen (89,332,). Niciun gimnast român nu s-a calificat în această finală din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică.

REVENIRE SPECTACULOASĂ PENTRU NADAL

Tensimanul spaniol Rafael Nadal, nr. 2 ATP, a obţinut vineri o calificare cu emoţii în semifinalele turneului de 500 de puncte de la Beijing, câştigând cu 2-6, 6-4, 6-1 meciul cu Fabio Fognini, locul 19 ATP, după ce a fost condus de italian cu 4-1 în al doilea set. Adversarul lui Nadal va fi stabilit în urma întâlnirii dintre americanul John Isner, locul 16 ATP, şi cehul Tomas Berdych, locul 5 ATP. O calificare în finală îl va readuce pe jucătorul spaniol în poziţia de lider ATP, loc pe care l-a ocupat ultima dată la 3 iulie 2011. În cealaltă semifinală se vor întâlni câştigătorii următoarelor meciuri: Novak Djokovic (Serbia, locul 1 ATP) - Sam Querry (SUA, locul 30 ATP) şi David Ferrer (Spania, locul 4 ATP) - Richard Gaquet (Franţa, locul 10 ATP). Pentru a rămâne nr. 1 mondial, Djokovic trebuie să-şi apere titlul câştigat anul trecut la China Open şi Nadal să nu ajungă în finală.

ECHIPA RED BULL, NEMULŢUMITĂ DE CALENDARUL COMPETIŢIONAL CU 22 DE CURSE

Managerul echipei Red Bull, Christian Horner, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de calendarul aglomerat pentru sezonul 2014 al Campionatului Mondial de Formula 1, anunţat cu titlu provizoriu de FIA şi care cuprinde un număr record de curse, 22, informează autosport.com. În acest an, sezonul competiţional are 19 curse, însă din 2014 ar putea ajunge la 22 de Grand Prix-uri, dacă va fi validat calendarul provizoriu anunţat în urmă cu o săptămână, de Consiliul Mondial al FIA. Deocamdată, desfăşurarea a trei Mari Premii este sub semnul întrebării, organizatorii competiţiilor din Coreea de Sud, New Jersey (SUA) şi Mexic neavând în acest moment contracte cu administratorii drepturilor comerciale ale F1. În noul calendar, cursele din Mexic şi Austria ar reprezenta reveniri în Marele Circ, iar cele din Rusia (Soci) şi New Jersey premiere. „Toţi recunoaştem că 22 de curse sunt peste limită, din cauza solicitării la care este supusă echipa. Dacă faci 22 de curse la clasa economic, zburând în jurul lumii, mergând cu o săptămână înainte şi întorcându-te la câteva zile după cursă, este un sezon lung şi greu. Pentru mine, numărul ideal de curse este 20. Acesta este punctul de saturaţie. Dar pot înţelege de ce Bernie (n.r. - Ecclestone) insistă pentru noi destinaţii”, a spus Horner. Una dintre cele mai solicitante perioade prevăzute de noul calendar este cea din lunile mai şi iunie 2014, cu trei Grand Prix-uri programate în weekend-uri consecutive, la Monaco, New Jersey şi Montreal. Horner spune că transportul logistic pentru o echipă la aceste curse este posibil, dar foarte scump totodată. Versiunea finală a calendarului va fi anunţată în luna decembrie, iar Christian Horner este convins că acesta va mai fi ajustat de câteva ori până atunci.

NAŢIONALA FEMININĂ DE TENIS DE MASĂ, ÎN SFERTURILE CE

Echipa feminină de tenis de masă a României a învins vineri cu 3-2 reprezentativa Ucrainei şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatelor Europene de la Schwechat (Austria), unde va întâlni Ungaria. Lotul României este format din Elizabeta Samara, Daniela Dodean, Iulia Necula, Bernadette Szocs, Camelia Poştoacă şi Cristina Hîrîci. Iată rezultatele înregistrate în cele cinci meciuri: Samara - Margarita Pesoţka 1-3 (12-10, 11-13, 5-11, 12-14); Dodean - Tatiana Bilenko 3-1 (9-11, 11-5, 11-9, 11-9); Szocs - Ganna Gaponova 3-0 (13-11, 11-7, 16-14); Dodean - Pesoţka 2-3 (12-10, 11-5, 8-11, 9-11, 3-11); Samara - Bilenko 3-0 (11-6, 11-6, 11-7). Echipa României este vicecampioană europeană en-titre.

GALĂ SUPERKOMBAT PE 12 OCTOMBRIE, LA GIURGIU

Municipiul Giurgiu va găzdui pe 12 octombrie al patrulea Superkombat World Grand Prix al anului, gală la care sunt anunţaţi şi cinci luptători români. În piramida de la categoria grea vor lupta Dorin Robert (România) cu Ibrahim Aarab (Maroc), respectiv Abderahmane Coulibaly (Franţa) cu Thomas Vanneste (Belgia). Iată şi programul super-fight-urilor: Damian Garcia (Spania) - James Wilson (SUA); Redouan Cairo (Surinam) - Sebastian Ciobanu (România); Amir Zeyeda (Egipt) - Bogdan Stoica (România).

ATLETA ANGELA MOROŞANU, COPILOT ÎN RALIUL IAŞIULUI

Atleta Angela Moroşanu, cea mai valoroasă sprinteră română din ultimii ani, a fost copilot de ocazie la Raliul Iaşiului pentru fostul campion naţional Bogdan Marişca. Originară din Iaşi, frumoasa atletă este o mare amatoare de sporturi extreme. Anul acesta, Moroşanu a vrut să testeze o maşină de raliuri la Shanghai, oraş unde a obţinut un excepţional loc 2 în etapa de Diamond League. Ea a ratat însă atunci şansa din cauza programului aglomerat. Fostul campion naţional Bogdan Marişca i-a îndeplinit însă dorinţa la Raliul Iaşului, penultima etapă a sezonului intern. Participant în ultimii doi ani la Maratonul Clujului, Marişca a primit şi el o invitaţie inedită la o cursă de 400 metri garduri, proba favorită a Angelei. Cu umor, pilotul de raliuri a spus că se păstrează doar pentru probele de fond şi semifond.

PILOTUL ROBERT VIŞOIU VA DEBUTA ÎN AUTOGP, LA BRNO

Pilotul român Robert Vişoiu va participa în acest weekend la ultima etapă din sezonul 2013 al Seriei Mondiale AutoGP, pe circuitul Masaryk de la Brno (Cehia). Etapa AutoGP va face parte din weekend-ul ETCC - Cupa Europeană de Turisme. Circuitul de la Brno, în lungime de 5.403 m, este unul dintre cele mai frumoase din calendar, dar, totodată, şi unul dintre cele mai dificile. Pista are şase viraje de stânga şi opt de dreapta şi foarte puţine zone de fugă. În clasamentul general, după primele 7 etape, Robert ocupă locul 10, cu 52 de puncte şi o apariţie pe podium, la Monza.

SCHIOAREA LINDSEY VONN AR PUTEA REVENI LA SOELDEN

Lindsey Vonn, campioană olimpică la coborâre, nu exclude o revenire în competiţie încă de la proba de slalom uriaş de la Soelden (Austria), pe 26 octombrie, care va marca debutul sezonului Cupei Mondiale de schi alpin. Schioarea americană, operată la genunchiul drept după ce şi-a rupt ligamentele încrucişate anterior şi lateral intern în februarie, la Schladming (Austria), la Mondialele din 2013, a reluat antrenamentele pe zăpadă cu o lună în urmă, la Portillo (Chile), în cadrul unui cantonament al echipei SUA, fiind în avans faţă de programul iniţial. Sextupla câştigătoare a Cupei Mondiale de coborâre (2008-2013) viza iniţial o revenire pe zăpadă în probele de viteză de la Beaver Creek, de la sfârşitul lunii noiembrie, programate chiar pe pârtia Mondialelor din 2015. Ea a precizat că genunchiul este în regulă 100% şi că nu mai are nici dureri, nici umflături. Vonn, care în curând va împlini 29 de ani, are 59 de victorii în Cupa Mondială, fiind la doar 3 succese de recordul absolut al austriecei Annemarie Moser-Proell

BOLT VA ALERGA PE CEL MAI MARE BULEVARD DIN BUENOS AIRES

Campionul olimpic Usain Bolt va lua startul, în luna decembrie, într-o cursă demonstrativă de 100 m pe cel mai mare bulevard din capitala argentiniană Buenos Aires, celebrul „9 de Julio”. Sprinterul jamaican, câştigător a şase medalii de aur la Jocurile Olimpice din 2008 şi 2012, va participa la cursa care va avea loc pe 7 sau 13 decembrie, scrie cotidianul argentinian La Nacion. Acesta a mai anunţat că surorile americane Serena şi Venus Williams, două dintre cele mai bune jucătoare din circuitul profesionist feminin de tenis, cu multiple victorii în turneele de Mare Şlem, vor disputa un meci demonstrativ în Argentina, tot în luna decembrie, însă nu a oferit detalii suplimentare.

CIO A PRIMIT MEDALIA CARE I-A FOST RETRASĂ LUI LANCE ARMSTRONG

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat că a reintrat în posesia medaliei de bronz pe care ciclistul american Lance Armstrong a cucerit-o la JO de la Sydney, în anul 2000, şi pe care a fost obligat să o returneze în urma scandalului de dopaj în care a fost implicat. După luni de întârziere, Armstrong a acceptat să returneze medalia, în urmă cu două săptămâni, Comitetului Olimpic American (USOC), care a transmis-o la rândul său mai departe către CIO. CIO nu va realoca medalia lui Armstrong, după ce Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a decis să nu desemneze niciun câştigător pentru cele şapte ediţii ale Turului Franţei în care titlurile i-au fost retrase americanului. Lance Armstrong s-a clasat pe locul 3 în cursa de contratimp individual de la Sydney, câştigată de coechipierul său de la echipa US Postal, rusul Viaceslav Ekimov, urmat de germanul Jan Ullrich. Spaniolul Abraham Olano s-a clasat pe locul 4, însă nu va primi medalia americanului, locul 3 pe podiumul Olimpiadei australiene în proba respectivă urmând să rămână vacant. Anul trecut, CIO i-a retras lui Tyler Hamilton, un alt fost coleg al lui Armstrong, medalia de aur cucerită în proba de contratimp la JO de la Atena (2004), după ce s-a dovedit că s-a dopat. În acest caz, CIO l-a desemnat pe rusul Viaceslav Ekimov, ocupantul locului secund, campion olimpic în locul lui Hamilton.

PREMIILE LA AUSTRALIAN OPEN CRESC CU 10 LA SUTĂ

Premiile la Australian Open vor creşte cu 10% la ediţia de anul viitor a competiţiei faţă de cea din 2013, jucătorii de tenis urmând să câştige 33 de milioane de dolari australieni (30,97 milioane de dolari americani sau 22,9 milioane de euro). Creşterea de 10 procente compensează deprecierea monedei locale. Premiile totale de anul trecut au fost de 30 de milioane de dolari australieni, echivalentul a 31,2 milioane de dolari americani. Câştigătorul competiţiei masculine, Novak Djokovic, şi învingătoarea întrecerii feminine, Victoria Azarenka, au intrat în posesia unor cecuri de câte 2,43 milioane de dolari australieni. De atunci, dolarul australian s-a depreciat cu circa 10% faţă de dolarul american, fiind cotat miercuri la ceva mai puţin de 94 de cenţi. Pentru ediţia din 2013 a Australian Open, organizatorii au mărit premiile cu 4 milioane de dolari australieni, până la 30 de milioane, după ce mai mulţi jucători din competiţia masculină au ameninţat că boicotează turneul, chiar înaintea primului tur. Jucătorii au considerat atunci prea mici sumele care le reveneau în urma celor patru turnee de Mare Şlem. Premiile din turneele de Mare Şlem au atins nivele record în acest an, cu creşteri de 40% la Wimbledon (până la 26,5 milioane de euro), de 24% la US Open (25 milioane euro) şi de 16% la Roland Garros (22 milioane de euro).

PREŞEDINTELE FIS, ÎNGRIJORAT DE MUTAREA CM 2022 DE FOTBAL IARNA

În momentul în care Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) se pregăteşte să dezbată mutarea CM din 2022 din Qatar iarna, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS), Gian Franco Kasper, şi-a exprimat îngrijorarea că „o modificare din partea FIFA a calendarului obişnuit al fotbalului, din iunie-iulie în iarnă, ar da peste cap calendarul sportiv internaţional”. Membru al Comitetului Internaţional Olimpic, elveţianul se ocupă de coordonarea comisiei pentru Jocurile Olimpice de iarnă încă de la ediţia din 2002, de la Salt Lake City. Un turneu final în ianuarie în Qatar - pentru care s-au declarat favorabili lideri puternici ai fotbalului european - „va ucide nu numai aspectul financiar al sporturilor de iarnă, ar afecta şi publicul”, a subliniat preşedintele FIS. „Dacă ar fi schimbat datele în noiembrie, chiar şi decembrie, ar fi ceva cu care s-ar putea trăi. În ianuarie, vă spun cu toată onestitatea, aici se află inima sezonului nu numai pentru schi, ci şi pentru toate sporturile de iarnă”. Toate federaţiile olimpice ale sporturilor de iarnă vor fi afectate dur, pierzând televiziunile, sponsorii şi publicitatea, a adăugat el.

APELUL LUI TROICKI VA FI JUDECAT DE TAS PE 9 OCTOMBRIE

Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) de la Lausanne va judeca pe 9 octombrie apelul depus de tenismanul sârb Viktor Troicki împotriva suspendării sale de 18 luni pentru încălcarea regulamentului antidoping. Troicki, fost nr. 12 mondial, a acceptat pe 15 aprilie să se supună unei prelevări urinare, dar nu şi uneia sanguine la turneul Masters 1000 de la Monte Carlo. Suspendarea sa este valabilă până pe 24 ianuarie 2015. Sârbul, câştigător al Cupei Davis în 2010, a declarat că este încrezător şi că luptă pentru adevăr. Troicki a fost suspendat în luna iulie şi nu a putut participa la US Open. El a coborât până pe locul 69 în clasamentul ATP, unde cea mai bună clasare a sa a fost poziţia a 12-a, în iunie 2011. Dacă suspendarea sa va fi menţinută, Troicki va rata următoarele cinci turnee de Mare Şlem şi finala Cupei Davis de luna viitoare, unde Serbia, condusă de Novak Djokovic, va întâlni la Belgrad deţinătoarea trofeului, Cehia.

CUBA VA DEPLASA O GARNITURĂ COMPLETĂ LA MONDIALELE DE BOX DIN KAZAHSTAN

Cuba a anunţat că va participa cu o echipă completă, alcătuită din 10 pugilişti, la Campionatele Mondiale de box programate la Almatîi, în Kazahstan, în perioada 14-27 octombrie. Lazaro Alvarez, medaliat cu aur la Mondialele de la Baku 2011 şi cu bronz la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra, la categoria pană, va lupta de data aceasta la semiuşoară, în timp ce Robeisy Ramirez va evolua la pană. De asemenea, vor fi prezenţi în Kazahstan campionul mondial din 2011, Julio Cesar La Cruz, la categoria semigrea, Yasniel Toledo, la uşoară, foştii campioni mondiali de juniori Erislandy Savon, la grea, şi Yohandry Toirac, la supergrea. Lotul este completat de vicecampionul panamerican de la Guadalajara 2011, Yobany Veitia (semimuscă), de Geraldo Cervantes (muscă), Arisnoidis Despaigne (semimijlocie) şi Ramon Luis (mijlocie). Antrenorul principal al echipei cubaneze, Rolando Acebal, a anunţat că, la Almatîi, Cuba are drept obiectiv cucerirea a minimum trei medalii de aur. Dintre boxerii enunţaţi mai sus, Alvarez, Veitia, Savon, La Cruz, Toledo şi Cervantes au participat acum o lună la turneul internaţional Centura de Aur de la Constanţa, primii trei câştigînd categoriile respective.