PERECHEA TECĂU / RAM, ÎN SEMIFINALE LA KUALA LUMPUR

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi americanul Rajeev Ram s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Kuala Lumpur (Malaysia), dotat cu premii în valoare totală de 875.500 de dolari. Tecău şi Ram au învins în sferturile de finală, cu 6-4, 6-4, după o oră şi patru minute de joc, cuplul Treat Huey (Filipine) / Dominic Inglot (Marea Britanie), cap de serie nr. 4. În semifinale, Tecău şi Ram vor întâlni perechea Eric Butorac (SUA) / Raven Klaasen (Africa de Sud).

PRIMUL CONCURS DE ÎNOT LA BAZINUL „ATENA SWIM CENTER”

Sâmbătă şi duminică, la bazinul de înot „Atena Swim Center”, aflat în Constanţa, pe strada Avram Iancu nr. 21, se va desfăşura primul concurs de înot găzduit de clubul deţinut de Răzvan Florea, singurul medaliat al înotului masculin românesc la Jocurile Olimpice. Vor participa 120 de sportivi cu vârste cuprinse între 5-15 ani, de la cluburile „Atena Swim Center“ şi Viva Cub Galaţi. „Este primul concurs găzduit de noi, un concurs de verificare, de pregătire, pentru a vedea de unde plecăm. Vor urma apoi competiţiile oficiale. Ne aşteaptă un calendar destul de încărcat”, a declarat Răzvan Florea. Competiţia din acest weekend se va desfăşura după următorul program - sâmbătă: între orele 17.00 - 20.00; duminică: între orele 10.00 - 13.00. La festivitatea de premiere vor fi acordate diplome, cupe şi medalii pentru cei mai buni sportivi.

CS NĂVODARI POATE PĂRĂSI ULTIMUL LOC

În penultima etapă din play-out-ul Diviziei Naţionale de rugby, echipa CS Năvodari va întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, penultima clasată, RCM Galaţi. Năvodărenii ocupă în acest moment ultimul loc în clasament, cu 15p, la patru lungimi în faţa adversarei din această etapă, iar printr-un succes cu punct bonus, ar părăsi postura de „lanternă roşie”.

FINALA CN DE LUPTE FEMININE PE ECHIPE, LA MANGALIA

Sâmbătă, Sala de Sport a Liceului Teoretic Callatis din Mangalia va găzdui finalele Campionatelor Naţionale de lupte libere pentru senioare, concursul pe echipe. Pentru prima dată în istoria sportului din Mangalia, echipa feminină de lupte din această localitate are şansa de a câştiga titlul naţional. Cea mai puternică rivală se anunţă CSM Timişoara, care a transferat recent o campioană mondială de tineret din Bulgaria şi o medaliată la CM din Republica Moldova. Meciurile sunt programate între orele 9.00 - 13.00 şi 16.00 - 20.00. Competiţia este organizată de Federaţia Română de Lupte, CS Mangalia, Primăria Municipiului Mangalia, Asociaţia Sportivă Municipală Callatis şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. În paralel cu CN de senioare se va desfăşura şi etapa a doua de calificare la Campionatele Naţionale de lupte greco-romane pentru cadeţi.

DUPĂ OPT LUNI, CRISTINA NEAGU A REVENIT PE TEREN

Handbalista Cristina Neagu a revenit pe teren la noua sa echipă, Buducnost Podgorica (Muntenegru), după opt luni de pauză, cauzată de operaţia de ligamente încrucişate la genunchi. La finalul lunii ianuarie, Cristina Neagu s-a accidentat grav la genunchi şi a fost operată la ligamentele încrucişate în Belgia. Ea revenise pe teren în octombrie 2012, după o altă pauză îndelungată, cauzată de o operaţie la umăr, efectuată în SUA, în anul precedent. Joi seară, Cristina Neagu a intrat pe teren într-un meci oficial din Liga Regională, marcând şi trei goluri pentru Buducnost, în victoria cu 24-20 (13-6) cu Vardar Skopje (Macedonia). Cristina Neagu va evolua cu Buducnost şi în Liga Campionilor, în Grupa B, din care mai fac parte echipele FC Midtjylland (Danemarca), MKS Lublin (Polonia) şi FTC Budapesta (Ungaria).

CSM ORADEA A DEBUTAT CU DREPTUL ÎN PRELIMINARIILE LIGII CAMPIONILOR LA POLO

CSM Oradea a debutat cu dreptul în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la polo, graţie victoriei cu scorul de 12-11 (3-3, 4-2, 4-2, 1-4) obţinute joi seară în faţa vicecampioanei Franţei, Montpellier Water Polo, în Grupa B, de la Kragujevac (Serbia). Golurile echipei antrenate de Dorin Costrăş au fost marcate de Ramiro Georgescu (4), Nicolae Diaconu (2), Alex Popoviciu (2), Mihnea Chioveanu, Tiberiu Negrean, Kalman Kadar şi Dorin Creţu. Tot joi, Spartak Volgograd (Rusia) a trecut de Waspo 98 Hanovra (Germania) cu 14-9, iar sârbii de la Radnicki Kragujevac au învins la scor formaţia muntenegreană VK Budva, cu 17-4. Orădenii au jucat vineri două partide, iar în prima au remizat cu Spartak, scor 8-8 (1-3, 1-3, 2-1, 4-1). Tot vineri, Budva a trecut de Montpellier cu 13-12, iar Radnicki a dispus de Hanovra cu 16-8. A doua partidă a lui CSM, contra formaţiei gazdă, s-a terminat după închiderea ediţiei. Turneul continuă pentru ardeleni sâmbătă, când vor juca în compania germanilor, iar duminică, în ultima zi, vor întâlni Budva. În primul tur al Ligii Campionilor au fost repartizate 12 echipe. Primele cinci clasate din fiecare dintre cele două grupe se vor califica mai departe. Turneul grupei A se desfăşoară la Napoli. În turul al doilea al competiţiei sunt calificate direct Primorje Rijeka (Croaţia), ASC Duisburg (Germania), Vouliagmeni NC (Grecia), Szolnok (Ungaria), Pro Recco (Italia) şi Steaua Roşie Belgrad (Serbia).

NAŢIONALA DE POLO VA ÎNTÂLNI SERBIA ŞI RUSIA ÎN LIGA MONDIALĂ

Naţionala de polo a României va evolua în grupa A preliminară din Liga Mondială şi va debuta în competiţie pe 12 noiembrie, în deplasare, cu reprezentativa Rusiei. Tricolorii se vor mai duela în grupă şi cu deţinătoarea trofeului, Serbia. Componenţa celorlalte două grupe este următoarea: Grupa B: Croaţia, Ungaria, Grecia; Grupa C: Muntenegru, Germania, Italia, Slovacia. Iată programul meciurilor din grupa A: Rusia - România (12 noiembrie), Serbia - România (10 decembrie), Serbia - Rusia (14 ianuarie 2014), România - Rusia (11 februarie), România - Serbia (11 martie), Rusia - Serbia (15 aprilie). Turneul final va avea loc la Dubai, între 17 şi 22 iunie 2014.

A VRUT SĂ-ŞI TAIE VENELE PENTRU CĂ A PIERDUT UN MECI DE BOX!

Pugilista Florina Radu, campioană a României la tineret, legitimată la CSM Slatina, a încercat să îşi taie venele de la mâini după ce a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de junioare şi tineret din Bulgaria. În limitele categoriei semigrea (81 kg), ea a fost învinsă de ucraineanca Ivanna Lutchak şi a ratat cucerirea unei medalii. Delegaţia României acuză un furt şi anunţă că decizia arbitrilor judecători, de a-i acorda victoria în mod incorect adversarei sale, a făcut-o pe sportivă să cedeze nervos şi să încerce să îşi taie venele în camera de hotel! Florina Radu a fost găsită de coechipiere şi de antrenorul Adrian Lăcătuş, care au oprit-o de la un gest necugetat. Delegaţia României se va întoarce duminică de la Albena, iar în aceeaşi zi, de la ora 12.00, la Complexul Naţional „Lia Manoliu“ este programată o conferinţă de presă, oficialii federaţiei anunţând că vor face o serie de dezvăluiri cu privire la incidentul din Bulgaria. Florina Radu este neînvinsă de patru ani în România, potrivit antrenorului emerit Constantin Gălbenuşe.

JUNIOARA IRINA BULMAGA, LOCUL 5 LA CM DE ŞAH

Marea maestră română Irina Bulmaga (19 ani) s-a clasat pe locul 5, cu 8,5 puncte, la cea de-a 52-a ediţie a Campionatelor Mondiale de şah pentru juniori, desfăşurată în oraşul turc Kocaeli. Titlul mondial i-a revenit rusoaicei Aleksandra Goriacikina, cu 11,5p, urmată de Jansaia Abdumalik (Kazahstan) 9,5p şi de Alina Kaşlinskaia (Rusia) 9p. La masculin, titlul de campion mondial i-a revenit chinezului Yu Yanghyi, cu 11p, urmat de Alexander Ipatov (Turcia) 10,5p şi Vidit Gujrathi (India) 9,5p.

ÎNTÂRZIERI ÎN INVESTIŢIILE PENTRU JO DIN 2016

Un raport al Curţii de Conturi din Brazilia denunţă întârzierile în investiţiile pentru Jocurile Olimpice din 2016, a anunţat presa braziliană. Conform raportului, până în prezent, investiţiile se ridică la doar 5% din cele 1,6 miliarde de reali (527 de milioane de euro) din buget. Curtea de Conturi a criticat şi organizarea Autorităţii Olimpice publice, consorţiul creat pentru a superviza desfăşurarea JO. Comitetul de organizare a JO consideră că raportul oferă „o oportunitate importantă de dialog” şi a precizat că a da publicităţii bugetul comitetului este „principala prioritate în materie de comunicare”. Brazilia va găzdui şi turneul final al Campionatului Mondial de fotbal, în 2014, iar numeroşi observatori se tem că până atunci nu vor fi gata toate infrastructurile.

SEZONUL 2014 AL CM DE FORMULA 1 AR PUTEA AVEA 22 DE ETAPE, UN RECORD

Consiliul Mondial al FIA a dat publicităţii vineri, la Dubrovnik, un calendar provizoriu ce include un număr-record de 22 de etape pentru ediţia 2014 a Campionatului Mondial de Formula 1, însă desfăşurarea a trei Mari Premii este sub semnul întrebării. În acest an, sezonul competiţional are 19 curse, însă din 2014 ar putea ajunge la 22 de Grand Prix-uri, dacă vor fi confirmate competiţiile din Coreea de Sud, New Jersey (SUA) şi Mexic, organizatorii acestora neavând în acest moment contracte cu administratorii drepturilor comerciale ale F1. Versiunea finală a calendarului va fi anunţată în decembrie. În aceste condiţii, cursele din Mexic şi Austria ar reprezenta reveniri în „Marele Circ“, iar cele din Rusia (Soci) şi New Jersey - premiere. Calendarul curselor din 2014 este următorul - 16 martie: Australia (Melbourne); 30 martie: Malaysia (Sepang); 6 aprilie: Bahrain (Sakhir); 20 aprilie: China (Shanghai); 27 aprilie: Coreea de Sud (Yeongam) - provizoriu; 11 mai: Spania (Barcelona); 25 mai: Monaco; 1 iunie: New Jersey (SUA) - provizoriu; 8 iunie: Canada (Montréal); 22 iunie: Austria (Red Bull Ring); 6 iulie: Marea Britanie (Silverstone); 20 iulie: Germania (Hockenheim); 27 iulie: Ungaria (Budapesta); 24 august: Belgia (Spa-Francorchamps); 7 septembrie: Italia (Monza); 21 septembrie: Singapore (Marina Bay); 5 octombrie: Rusia (Soci); 12 octombrie: Japonia (Suzuka); 26 octombrie: Abu Dhabi (Yas Marina); 9 noiembrie: SUA (Circuitul Americilor, Austin); 16 noiembrie: Mexic (Mexico City) - provizoriu; 30 noiembrie: Brazilia (Interlagos, Sao Paulo).

FERRARI I-A EMIS FACTURĂ LUI WEBBER PENTRU SERVICII DE TAXIMETRIE

Întâmplarea de la Singapore, când Fernando Alonso l-a „cules” de pe pistă pe adversarul său Mark Webber, care abandonase, şi l-a transportat pe caroseria monopostului la standuri, continuă să producă reacţii amuzante, Ferrari anunţând că i-a emis o factură australianului pentru servicii de taxi. La Marele Premiu de Formula 1 desfăşurat duminica trecută, Webber a abandonat după ce monopostul său Red Bull a luat foc din cauza unei defecţiuni la sistemul de răcire, în penultimul tur. Webber şi-a scos maşina de pe pistă şi mai târziu, văzându-l pe Alonso, care făcea turul de onoare după ce ocupase locul 2, i-a făcut cu mâna să-l ia şi pe el până la standuri. Spaniolul a oprit monopostul, Webber s-a urcat pe maşina Ferrari şi cei doi s-au îndreptat spre linia boxelor. Alonso a fost printre primii care au reacţionat cu umor la ce s-a întâmplat la Singapore şi a postat pe contul său de Twitter o fotografie tip poster de film, trucată, care îi înfăţişa pe el şi pe Webber într-un taxi. Potrivit motorsport.com, care citează cotidianul german „Bild“, echipa spaniolului, Ferrari, nu a ratat ocazia de a intra în acest joc şi i-a emis o factură lui Webber, în valoare de 27.500 de dolari, sumă ce include un bacşiş în valoare de 2.500 de dolari pentru servicii de taximetrie în afara programului. „Bild“ a continuat gluma, notând că factura i-a fost trimisă coechipierului lui Webber. „Sebastian Vettel, colegul neiubit al lui Mark Webber, a primit în mod surprinzător o scrisoare de la Ferrari. Nu, nu un contract. O factură. O factură de taxi. Una foarte mare...”, a scris „Bild“.

FIA ŞI FORMULA 1 GROUP AU SEMNAT „ACORDUL CONCORDE“

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), care reglementează din punct de vedere sportiv şi tehnic „Marele Circ“, şi Formula 1 Group, companie condusă de Bernie Ecclestone, care administrează drepturile comerciale ale Formulei 1, au semnat „Acordul Concorde“, act care va guverna F1 în următorii şapte ani. „Acordul Concorde“ este un contract încheiat între FIA, Ecclestone şi echipe, pe baza căruia se desfăşoară principalul sport automobilistic. Una dintre cele mai importante prevederi ale sale se referă la împărţirea banilor din Formula 1, un sport cu venituri de peste 1,2 miliarde de euro anual. Pentru a intra în vigoare, „Acordul Concorde“ trebuie semnat şi de cele 11 echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1. Detaliile contractului nu au fost date publicităţii, dar FIA şi-a asigurat o cotă mult mai mare de bani decât cea din anteriorul acord, care a expirat la finalul anului 2012. Obţinerea ratificării actului de către echipe va fi ceva mai greu de obţinut, deoarece acestea s-au plâns că Ecclestone le oferă prea puţini bani, păstrând cote importante pentru angajatorii săi, fondul de investiţii CVC Capital Partners.

SERENA WILLIAMS ŞI-A ASIGURAT LOCUL 1 LA FINALUL ANULUI ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea de tenis americană Serena Williams şi-a asigurat prima poziţie în clasamentul WTA la finalul anului, ea urmând să încheie pentru a treia oară în carieră pe această poziţie, după 2002 şi 2009, informează espn.co.uk. Serena Williams a suferit doar patru înfrângeri în 2013, reuşind să câştige 67 de partide, şi s-a impus în nouă turnee, printre care Roland Garros şi US Open. Jucătoarea americană a revenit pe prima poziţie în clasamentul WTA în luna februarie, când a detronat-o pe bielorusa Victoria Azarenka. Ea a devenit, la 31 de ani, cel mai vârstnic lider mondial. Acum în vârstă de 32 de ani, Serena a fost lăudată de preşedintele WTA, Stacey Allaster. „Serena a demonstrat de-a lungul timpului că este o campioană incredibilă atât pe teren, cât şi în afara lui. În acest sezon ea continuă să rescrie cărţile cu recorduri, dovedind că este unul dintre cei mai mari sportivi”, a spus Allaster. Serena Williams este a şaptea jucătoare care va termina anul pe prima poziţie pentru cel puţin a treia oară, alături de Steffi Graf, Martina Navratilova, Chris Evert, Lindsay Davenport, Justine Henin şi Martina Hingis.

NA LI, A CINCEA CALIFICATĂ LA TURNEUL CAMPIOANELOR

Sportiva chineză Na Li s-a calificat pentru Turneul Campioanelor la tenis de câmp, devenind a cincea care accede la această competiţie de final de sezon ce va reuni cele mai bune opt jucătoare din lume, la Istanbul, în luna octombrie, a anunţat WTA. În vârstă de 31 de ani, Na Li, locul 5 WTA, a participat şi la ediţiile 2011 şi 2012 ale Turneului Campioanelor. Până acum, s-au mai calificat pentru competiţia de la Istanbul tenismenele Serena Williams (nr. 1 mondial), Victoria Azarenka (nr. 2), Maria Şarapova (nr. 3) şi Agnieszka Radwanska (nr. 4).

BOJANA JOVANOVSKI A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA NINGBO

Jucătoarea sârbă de tenis Bojana Jovanovski a câştigat prima ediţie a turneului WTA de la Ningbo (China), după ce a învins-o în finală pe sportiva chineză Zhang Shuai, scor 6-7 (7/9), 6-4, 6-1. Jovanovski, nr. 41 mondial, a câştigat al treilea turneu din carieră.

FRANCEZUL GILLES SIMON, 300 DE VICTORII ÎN CIRCUITUL ATP

Tenismanul francez Gilles Simon a înregistrat joi cea de-a 300-a sa victorie în circuitul ATP, învingându-l în două seturi, 6-4, 7-5, pe australianul Bernard Tomic, într-o partidă din turul 2 al turneului de la Bangkok, dotat cu premii în valoare de 567.530 dolari. Simon, în vârstă de 28 ani, este cap de serie nr. 4 la competiţia din capitala Thailandei, pe care a câştigat-o în 2009. Săptămâna trecută, el a reuşit să câştige turneul de la Metz (Franţa), în finala căruia l-a învins pe compatriotul său Jo-Wilfried Tsonga. Vineri, Simon s-a calificat şi în semifinale, după 6-4, 5-7, 6-4 cu olandezul Igor Sijsling.

BRIAN COOKSON A FOST ALES PREŞEDINTE AL UNIUNII INTERNAŢIONALE DE CICLISM

Britanicul Brian Cookson, în vârstă de 62 de ani, a fost ales vineri, la Florenţa, în funcţia de preşedinte al Uniunii Internaţionale de Ciclism (UCI) pentru următorii patru ani. Cookson a fost preferat preşedintelui în exerciţiu, irlandezul Pat McQuaid, al cărui mandat a fost marcat de implicarea UCI în cazul Armstrong. În cadrul alegerilor de la Palazzo Vecchio, Cookson a obţinut 24 de voturi, faţă de 18 câte a primit McQuaid. Brian Cookson este preşedintele federaţiei britanice din 1996. Pat McQuaid conducea UCI din 2005, când a venit în locul olandezului Hein Verbruggen. Pat McQuaid a fost reales pentru un al doilea mandat în 2009.