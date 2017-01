SIMONA HALEP, ÎN OPTIMI LA TOKYO

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 13 şi locul 18 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al treilea al turneului Premier 5 de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Halep a învins-o în turul secund, cu 7-6 (7/4), 6-3, după o oră şi 54 de minute, pe Andrea Petkovic (Germania), poziţia 50 în ierarhia mondială. Pentru calificarea în turul al treilea la Tokyo, Halep va primi 125 de puncte WTA şi un cec în valoare de 24.300 de dolari. În optimile de finală, Halep o va întâlni pe Venus Williams (SUA), poziţia 63 în clasamentul mondial. Fosta ocupantă a locului 1 WTA, Venus Williams, sora mai mare a Serenei, actualul lider WTA , a învins-o tot ieri, cu 6-4, 6-2, pe Victoria Azaraneka (Belarus, locul 2 WTA). În vârstă de 33 de ani, jucătoarea americană a avut nevoie de 80 de minute pentru a o depăşi pe Azarenka, care rămâne astfel fără victorie în faţa adversarei sale de ieri. Venus Williams pare în revenire de formă după ce a avut în acest sezon rezultate modeste, din cauza unor accidentări la spate. Ea a fost diagnosticată în 2011 cu sindromul Sjögren, o maladie autoimună care duce la pierdere de energie şi provoacă dureri articulare. Halep s-a mai întâlnit cu Venus Williams de două ori în 2012 şi de fiecare dată s-a impus sportiva americană: cu 6-1, 4-6, 7-6 (8/6) - în primul tur al turneului de la Madrid şi cu 6-3, 6-4 - în primul tur la Roma. Şi Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 15 şi locul 21 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al treilea al turneului de la Tokyo, după ce învins-o în turul secund, cu 6-1, 6-2, după o oră şi patru minute, pe Misaki Doi (Japonia), beneficiară a unui wild-card şi poziţia 95 în ierarhia mondială. În turul al treilea, Cîrstea o va întâlni pe Svetlana Kuzneţova (Rusia), locul 27 WTA, care a trecut în turul al doilea, cu 6-4, 6-4, de Sara Errani (Italia), a treia favorită a competiţiei şi poziţia a şasea în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al treilea la Tokyo, Cîrstea va primi şi ea 125 de puncte WTA şi un cec în valoare de 24.300 de dolari.

DANA BERCHI, TRIPLĂ MEDALIATĂ LA CE DE HALTERE TINERET

Halterofila română Dana Berchi a cucerit o medalie de argint (la stilul smuls) şi două de bronz (la aruncat şi la total), în limitele categoriei 53 kg, tineret, în cadrul Campionatelor Europene de juniori şi tineret de la Tallinn (Estonia). Ea a terminat la smuls cu 81 kg, după Kristina Sobol (Rusia), 88 kg. La aruncat, cu 97 kg, a fost devansată de turcoaica Aysegul Coban, 110 kg, şi de Sobol, 103 kg. Sobol s-a impus la total, cu 191 kg, urmată de Coban, 187 kg, şi de Berchi, 178 kg. România mai are trei medalii cucerite la Tallinn, toate de aur, aduse de juniorul Florin Croitoru (62 kg).

BEGU, ÎN SFERTURI LA NINGBO

Perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Janette Husarova (Slovacia), cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Ningbo (China), dotat cu premii în valoare totală de 125.000 de dolari. Begu şi Husarova au învins în primul tur, cu 6-1, 6-0, după 47 de minute, cuplul chinez Xu Liu Sun / Wushuang Zheng. În sferturi, Begu şi Husarova vor întâlni perechea Vesna Dolonc (Serbia) / Olga Govorţova (Belarus), care a trecut, cu 6-3, 7-5, de cuplul Mathilde Johansson (Franţa) / Johanna Larsson (Suedia). În schimb, Alexandra Dulgheru, locul 160 WTA, a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Ningbo. Dulgheru a fost învinsă în turul secund, cu 6-2, 6-3, după o oră şi 35 de minute, de Anabel Medina Garrigues (Spania), poziţia 107 în ierarhia mondială. Dulgheru va primi 22 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.000 de dolari.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA KUALA LUMPUR

Tenismanul Victor Hănescu, locul 74 ATP, a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al turneului de la Kuala Lumpur (Malaysia), dotat cu premii în valoare totală de 875.500 de dolari. Hănescu a fost învins în primul tur, cu 1-6, 6-1, 6-3, după o oră şi 44 de minute, de canadianul Vasek Pospisil, cap de serie nr. 7 şi poziţia 40 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Kuala Lumpur, Victor Hănescu va încasa un cec în valoare de 8.970 de dolari, dar nu va primi niciun punct ATP.

ŞTEFAN BIRTALAN ÎMPLINEŞTE 65 DE ANI

Unul dintre cei mai importanţi handalişti români, Ştefan Birtalan, împlineşte astăzi vârsta de 65 de ani. Născut pe 25 septembrie, la Zalău, cel supranumit „Tunarul” a evoluat timp de 15 ani pentru Steaua Bucureşti, echipă cu care a câştigat 12 titluri naţionale, cinci Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeani, în 1977. A jucat timp de 14 ani la echipa naţională, devenind campion mondial în 1970 şi 1974, la acest din urmă turneu final fiind şi golgeterul competiţiei, cu 43 de goluri. A participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice, fiind medaliat cu bronz în 1972 (München) şi 1980 (Moscova) şi cu argint în 1976 (Montreal). De trei ori a fost desemnat şi cel mai bun jucător al lumii, în 1974, 1976 şi 1977. În cariera sa, Ştefan Birtalan a marcat 933 de goluri, fiind pe locul 3 în clasamentul românesc din toate timpurile. În 1974 şi 1976 a fost desemnat cel mai bun sportiv al României, iar în 1974 i s-a acordat titlul de Maestru al Sportului. Ştefan Birtalan ocupă locul 7 în lume în clasamentul celor mai buni jucători de pe mapamond. Are doi copii, Eva şi Ştefan, iar din 2005 este cetăţean de onoare al oraşului Jibou, unde a debutat în handbal.

SÂMBĂTĂ, LA BOTOŞANI, SUPERKOMBAT WORLD GRAND PRIX III

Luptătorii Ionuţ Atodiresei, Andrei Stoica, Cristian Ristea, Dănuţ Hurduc şi Benjamin Adegbuyi se numără printre cei 14 sportivi din nouă ţări care vor evolua sâmbătă, la Botoşani, în cadrul galei Superkombat World Grand Prix, care va fi transmisă în direct în peste 80 de ţări de pe cinci continente. În turneul piramidal vor fi prezenţi patru sportivi din tot atâtea continente, învingătorul urmând să se califice pentru Superkombat Final Elimination din 9 noiembrie. Semifinalele sunt Leroy Johnson (SUA) - Giannis Stoforidis (Grecia) şi Gaetan Sautron (Insula Reunion / Franţa) - Dangelo Marshall (Surinam). Toţi cei cinci români vor avea superfight-uri, Adegbuyi urmând să lupte în main-event cu olandezul Reamon Welboren (2,03 m).

CE DE VOLEI MASCULIN

Ieri, în primele două partide din cadrul play-off-ului turneului final al Campionatului European de volei masculin, ediţia a 28-a, care se desfăşoară în această perioadă în Polonia şi Danemarca, s-au înregistrat următoarele rezultate: ITALIA - Olanda 3:1 (24:26, 25:18, 25:21, 25:18) şi RUSIA - Slovacia 3:0 (25:20, 25:14, 25:21). Meciurile Serbia - Danemarca şi Polonia - Bulgaria s-au disputat după închiderea ediţiei. Astăzi se vor disputa meciurile din sferturile de finală ale competiţiei, după următorul program - ora 18.00: Finlanda - Italia şi Franţa - Rusia; ora 21.00: Belgia - Serbia sau Danemarca şi Germania - Polonia sau Bulgaria. Semifinalele vor avea loc sâmbătă, iar finalele - duminică.

FETELE, PREGĂTITE SĂ JOACE CINCI SETURI ÎN TURNEELE DE GRAND SLAM

Preşedintele WTA, Stacey Allaster, a declarat, ieri, că jucătoarele de tenis sunt pregătite şi dispuse să evolueze cinci seturi în turneele de Grand Slam. „Gata, fetele sunt pregătite şi dispuse să joace cinci seturi la turneele de Grand Slam. Tot ce aşteptăm este să ni se ceară acest lucru. Programarea meciurilor la turneele de Grand Slam este deja o provocare din cauza timpului scurt. Noi credem că meciurile de trei seturi convin mult mai mult spectatorilor”, a spus Allaster. În acest moment, la turneele de Grand Slam fetele joacă după sistemul „cel mai bun din trei seturi“, în timp ce băieţii evoluează după sistemul „cel mai bun din cinci seturi“.

USAIN BOLT ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU PUMA

Sprinterul jamaican Usain Bolt (27 de ani), cel mai rapid om al planetei, şi-a prelungit contractul de sponsorizare cu Puma cel puţin până la Jocurile Olimpice de la Rio (2016), a anunţat producătorul german de echipament sportiv. Bolt, câştigătorul a şase medalii de aur la ultimele două ediţii ale JO, Beijing (2008) şi Londra (2012), se află sub contract cu Puma încă de la vârsta de 16 ani. În faţa puternicei concurenţe venite din partea giganţilor Adidas şi Nike, contractul cu Bolt constituie un atu important pentru Puma, societate care are o îndelungă colaborare cu federaţia de atletism din Jamaica şi cu echipa olimpică a acestei ţări. Valoarea contractului nu a fost dezvăluită, însă, potrivit revistei „Forbes“, care îl clasează pe jamaican pe locul 63 între cei mai bine plătiţi sportivi ai lumii, precedentul acord pe care acesta l-a semnat cu Puma, în 2010, i-a adus 9 milioane de dolari pe an. „Fulgerul” Bolt, care intenţiona să se retragă după JO de la Rio, a declarat săptămâna trecută că ar mai putea continua să alerge încă un an după Olimpiada braziliană.

BEN JOHNSON A REVENIT, DUPĂ 25 DE ANI, PE PISTA DE LA SEUL

Fostul atlet canadian Ben Johnson a revenit, după 25 de ani, pe pista de la Seul, unde a câştigat medalia olimpică de aur în 1988, în proba de 100 de metri, dar pe care a pierdut-o după ce a fost depistat pozitiv. Johnson, în vârstă de 51 de ani, a vizitat capitala Coreei de Sud, într-o etapă din cadrul unui turneu consacrat luptei antidoping în atletism. Ieri, la ora locală 13.30, Ben Johnson s-a aflat la linia de start, pe culoarul 6, acelaşi pe care a concurat şi în urmă cu 25 de ani. Canadianul a alergat o cursă demonstrativă, iar la final a făcut un gest triumfal, asemănător cu cel din 1988. Ben Johnson a fost deposedat de titlul olimpic de la Seul trei zile mai târziu, după ce a fost depistat pozitiv cu stanozolol, un steroid anabolizant, iar medalia de aur i-a revenit americanului Carl Lewis.

600.000 EURO, CEL MAI SCUMP RUGBYST DIN LUME !

Dacă fotbalistul galez Gareth Bale a fost achiziţionat de Real Madrid, în această vară, pentru nu mai puţin de 100 milioane de euro, iar actualul său coleg Cristiano Ronaldo a costat şi el 94 de milioane de euro, cifrele de transfer într-un alt sport extrem de polular sunt la polul opus. În rugby, englezul Sam Tomkins i-a costat pe cei de la New Zealand Warriors doar 600 de mii de euro, o sumă care pentru mulţi fotbalişti reprezintă salariul pe două săptămâni! În vârstă de 24 de ani, Sam Tomkins are 19 selecţii la naţionala Angliei şi a devenit campion naţional cu Wigan Warriors în 2010. Precedentul record era de 550.00 euro, când Wigan l-a transferat în 2006, de la Bradford Bulls, pe Stuart Fielden.

VALENTINO ROSSI VA AVEA PROPRIA ECHIPĂ

Pilotul italian Valentino Rossi, multiplu campion mondial de motociclism-viteză, a decis să organizeze o echipă proprie începând din sezonul viitor, care urmează să concureze la categoria Moto 3. Anunţul a fost făcut de publicaţia italiană „MotoSprint“, care precizează că „Il Dottore”, cum este supranumit pilotul din Tavullia, va avea la dispoziţie două motociclete KTM, ce vor fi pilotate de Romano Fenati şi Luca Marini, ultimul fiind chiar fratele lui Rossi. În vârstă de 34 ani, Valentino Rossi are în palmares nouă titluri de campion mondial, între care şapte la clasa-regină MotoGP, la care concurează şi în prezent, pentru echipa Yamaha.