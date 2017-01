CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, 16-IMI DE FINALĂ

Programul partidelor din 16-imile de finală ale Cupei României - Timişoreana la fotbal - astăzi, ora 16.00: FC Vaslui - CSM Reşiţa, Chindia Târgovişte - Săgeata Năvodari, Corona Braşov - SC Bacău, FCM Dorohoi - FC Viitorul, FC Bihor Oradea - ACS Poli Timişoara (Digi Sport 1), ora 18.30: Ripensia Timişoara - U. Cluj (Digi Sport 1), ora 20.30: Dinamo Bucureşti - Sănătatea Cluj (Sport.ro); mâine, ora 16.00: Gloria Buzău - FC Botoşani, CS Petrolistul Boldeşti - Gaz Metan Mediaş, Pandurii Tg. Jiu - FC Farul Constanţa (Digi Sport 1), ora 18.30: FC Braşov - CFR Cluj (Digi Sport 1), ora 20.30: U. Craiova - Petrolul Ploieşti (Sport.ro); joi, ora 16.00: Oţelul Galaţi - Concordia Chiajna, Astra Giurgiu - ACS Berceni (Digi Sport 1), ora 18.30: Rapid Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ (Sport.ro), ora 20.30: Steaua Bucureşti - Avântul Bârsana (Pro TV).

ECHIPA SPORTUL STUDENŢESC BUCUREŞTI, EXCLUSĂ DIN LIGA A II-A

Echipa de fotbal Sportul Studenţesc Bucureşti a fost exclusă din campionatul Ligii a II-a de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), urmând ca sezonul viitor să fie înscrisă în Liga a III-a, informează FRF. „În baza art. 79.9, coroborat cu art. 42.3 din Regulamentul Disciplinar, se hotărăşte excluderea echipei de Liga a II-a, Seria 1, SC FC Sportul Studenţesc SA şi retrogradarea ei, aceasta urmând să participe în anul competiţional următor în campionatul categoriei inferioare, respectiv în Liga a III-a a Campionatului Naţional organizat de Federaţia Română de Fotbal. În baza art. 79.9, coroborat cu art. 42.3 din Regulamentul Disciplinar, se sancţionează cu excluderea din competiţie şi retrogradarea echipelor de juniori A şi B ale clubului Sportul Studenţesc, urmând ca acestea să participe în anul competiţional următor în campionatul categoriei inferioare”, se arată într-un comunicat al FRF. Clubul din Regie are drept de recurs la această decizie. Comisia de Disciplină a FRF a luat această măsură după ce a obligat gruparea Sportul Studenţesc să plătească cheltuielile de organizare la partida cu Rapid CFR Suceava din campionatul trecut. În luna iunie, Comisia a obligat Sportul Studenţesc să suporte cheltuielile de deplasare, cazare şi masă ale grupării moldave, în sumă de 9.474 de lei, însă clubul bucureştean nu a făcut acest lucru, astfel încât „alb-negrii” nu au fost programaţi la meciurile din acest sezon al ligii secunde.

PELICI, NOUL ANTRENOR AL FC BRAŞOV

Tehnicianul Alexandru Pelici este noul antrenor principal al formaţiei FC Braşov, după ce a ajuns la un acord cu patronul grupării de sub Tâmpa, Ioan Neculaie. Pelici, care a antrenat ultima oară pe Metalul Reşiţa, a fost prezentat oficial ieri, în cadrul unei conferinţe de presă. Pelici a spus că gruparea ardeleană este cea mai valoroasă dintre formaţiile la care a lucrat şi că speră să profite de şansa pe care o are. La FC Braşov, Pelici îl înlocuieşte pe Aurel Ţicleanu, care şi-a anunţat plecarea sâmbătă, după remiza cu FC Vaslui, scor 1-1, din etapa a 8-a a Ligii 1. Ţicleanu preluase FC Braşov la 19 august.

MIRCEA LUCESCU, CEL MAI LONGEVIV ANTRENOR DIN ISTORIA ECHIPEI ŞAHTIOR DONEŢK

Antrenorul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a devenit, ieri, cel mai longeviv tehnician din istoria grupării ucrainene, el depăşindu-l pe Oleg Oşenkov, care a pregătit formaţia în anii 1960, informează shakhtar.com. Mircea Lucescu a preluat conducerea tehnică a echipei ucrainene la 16 mai 2004, el fiind antrenor de 3.417 zile. Lucescu l-a depăşit astfel cu o zi pe Oşenkov. „Este un lucru extraordinar, pentru că foarte puţini antrenori rezistă o perioadă atât de lungă. Şi în campionatele de top nu cred că mai există vreun altul în afara lui Arsene Wenger. E un motiv de mândrie, pentru că au trecut zece ani de succese, pentru că altfel nu aş fi reuşit să rămân atâţia ani”, a spus Mircea Lucescu, la Sport.ro. Întrebat când va exista în România un antrenor care să pregătească o echipă atât de mult timp, Mircea Lucescu a răspuns: „Cine are răbdare să construiască în România? Dacă şi eu la Rapid, cu toată experienţa pe care am avut-o, am fost obligat la un moment dat să renunţ, iar Copos era prieten cu mine, mi-a zis că ia pe altcineva? Asta e mentalitatea românească. În România nu îşi dau seama ce înseamnă un antrenor în construirea unei echipe. În România nu există acest respect pentru meserie”.

REDNIC L-AR PUTEA ÎNLOCUI PE SCIFO LA MONS

Antrenorul Enzo Scifo a fost demis de la conducerea tehnică a formaţiei Mons, ocupanta ultimei poziţii în campionatul Belgiei, iar printre numele vehiculate pentru preluarea echipei se află şi cel al tehnicianului Mircea Rednic. Scifo conducea Mons din februarie 2012, însă în acest sezon formaţia sa are doar două puncte din 24 posibile. Succesorul lui Scifo nu a fost desemnat, interimatul urmând să fie asigurat de secunzii Geert Broeckaert şi Stephane Demets, iar Mircea Rednic şi Jacky Mathijssen sunt posibilii săi înlocuitori. Rednic a mai antrenat în Belgia pe Standard Liege, de unde a fost demis la finalul sezonului trecut.

DERBY-UL BEŞIKTAŞ - GALATASARAY A FOST SUSPENDAT

Meciul dintre echipele Beşiktaş Istanbul şi Galatasaray Istanbul, din etapa a 5-a a campionatului Turciei, a fost suspendat duminică seară, în min. 90+3, la scorul de 1-2, după ce terenul a fost invadat de suporteri, informează agenţia Anatolia. Potrivit sursei citate, incidentele de pe Stadionul Olimpic „Atatürk“ din Istanbul au izbucnit după ce fotbalistul echipei Galatasaray, Felipe Melo, a fost eliminat în min. 90+2. Imediat după eliminare, un grup de fani de la peluză ai formaţiei Beşiktaş a intrat pe teren. Centralul Firat Aydinus a reacţionat trimiţând jucătorii la vestiare. Iniţial, fotbaliştii de la Beşiktaş au rămas pe teren, însă, după scurt timp, au plecat şi ei la vestiare. După plecarea jucătorilor, numeroşi suporteri care se aflau în tribuna de est au intrat pe teren. Ei au atacat forţele de ordine cu scaunele rupte din tribună şi cu alte obiecte. Firat Aydinus a decis, la o oră după întrerupere, ca derby-ul să fie oprit, iar Federaţia Turcă de Fotbal urmează să ia o hotărâre în legătură cu această partidă. Potrivit cotidianului „Sabah“, spiritele s-au încins atunci când tehnicianul echipei Beşiktaş, Slaven Bilic, a fost trimis în tribună, cu puţin timp înainte de eliminarea lui Melo. În momentul întreruperii jocului, scorul era 2-1 (Didier Drogba 60, 72 / Hugo Almeida 18) pentru Galatasaray. La derby-ul de duminică au asistat 76.127 de spectatori.

ACŢIUNILE CLUBULUI BEŞIKTAŞ AU SCĂZUT

Acţiunile clubului Beşiktaş Istanbul au scăzut cu zece la sută ieri, după incidentele care au dus la suspendarea derby-ului cu Galatasaray Istanbul în prelungirile partidei, informează hurriyetdailynews.com. Capitalizarea bursieră a scăzut la 494,4 milioane de lire turceşti (184,39 milioane de euro), în pierdere cu 52,8 milioane de lire turceşti (19,69 de milioane de euro), în timp ce acţiunile erau tranzacţionate la 2,06 lire pe bucată (0,768 euro). În comparaţie, vineri, acţiunile clubului erau tranzacţionate la 2,28 lire (0,85 euro). În schimb, acţiunile clubului Galatasaray au crescut ieri cu 2,6%, până la 26,9 lire turceşti (10,03 euro). Meciul Beşiktaş Istanbul - Galatasaray, disputat pe Stadionul Olimpic „Atatürk“, a fost suspendat de arbitrul Firat Aydinus cu două minute rămase din timpul suplimentar de joc, după ce fanii gazdelor au invadat terenul. Incidentele au izbucnit după ce fotbalistul echipei Galatasaray, Felipe Melo, a fost eliminat, în min. 90+2.

MARIO BALOTELLI A RATAT UN PENALTY PENTRU PRIMA OARĂ

Atacantul formaţiei AC Milan, Mario Balotelli, a ratat un penalty pentru prima oară în cariera sa de jucător profesionist, duminică seară, în meciul cu Napoli, scor 1-2, din etapa a 4-a a campionatului Italiei. În min. 61, la scorul de 2-0 pentru Napoli, AC Milan a primit o lovitură de la 11 metri, „Super Mario” a executat, dar Pepe Reina a reuşit să apere. „Ştiam că este foarte puternic, dar la penalty-uri este o loterie. Eu am avut noroc”, a declarat Reina pentru Sky Sport. Balotelli a executat până acum 21 de lovituri de la 11 metri, fără să rateze vreuna: un penalty pentru Inter, opt pentru Manchester City, şapte pentru AC Milan şi trei pentru Italia, plus două lovituri de departajare, pentru Inter şi Italia. Totuşi, el a reuşit duminică să marcheze un gol în finalul meciului. După fluierul final, el a primit un al doilea avertisment deoarece l-a insultat pe arbitrul Luca Banti şi riscă trei etape de suspendare.

THIAGO SILVA VA FI INDISPONIBIL MAI MULTE SĂPTĂMÂNI

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a declarat că fundaşul central şi căpitanul Thiago Silva are o problemă musculară la coapsă şi va fi indisponibil mai multe săptămâni. „Va mai face o serie de teste şi vom vedea. Are o problemă musculară la coapsă. Cred că l-am pierdut pentru mai multe săptămâni”, a declarat Blanc. Thiago Silva a fost înlocuit în min. 15 al meciului cu AS Monaco, scor 1-1, din campionatul Franţei.

UNITED, UMILITĂ DE CITY ÎN DERBY-UL ORAŞULUI MANCHESTER

Manchester City a făcut spectacol în derby-ul oraşului, cu Manchester United, formaţie pe care a învins-o pe teren propriu cu un categoric 4-1, într-o partidă din cadrul etapei a 5-a a campionatului de fotbal al Angliei. Cu Pantilimon pe banca de rezerve, City s-a impus prin dubla argentinianului Aguero (min. 16 şi 47) şi reuşitele lui Yaya Toure (min. 45+1) şi Nasri (nin. 50). Pentru United a marcat Rooney (min. 87), aflat la cea de-a 11-a sa reuşită într-un derby al oraşului Manchester, graţie căreia a devenit cel mai prolific marcator din istoria acestor confruntări.

DI CANIO A FOST DEMIS DE LA SUNDERLAND

Antrenorul italian al echipei Sunderland, Paolo Di Canio, a fost demis duminică, a doua zi după înfrângerea din meciul cu West Bromwich Albion, scor 0-3, a anunţat gruparea de pe ultimul loc din campionatul Angliei. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani preluase echipa Sunderland la 31 martie 2013. În acest început de sezon, Sunderland a înregistrat o remiză şi patru înfrângeri. Antrenor interimar a fost numit fostul secund al lui Di Canio, Kevin Ball.

BALE RATEAZĂ MECIURILE CU ELCHE ŞI ATLETICO MADRID

Fotbalistul galez al echipei Real Madrid, Gareth Bale, s-a accidentat la coapsa stângă, la încălzirea de dinaintea jocului de duminică, 4-1 cu Getafe, şi ar putea fi indisponibil pentru următoarele două meciuri ale madrilenilor. Jucătorul a fost supus ieri unor teste care arată o problemă musculară la coapsa stângă, astfel că, în principiu, el va rata partida cu Elche, de mâine, din campionatul Spaniei. Potrivit cotidianului „AS“, prezenţa lui Bale este incertă şi la derby-ul de sâmbătă, din etapa a 7-a, cu Atletico Madrid. Anunţat ca titular duminică, jucătorul de 24 de ani a fost în cele din urmă înlocuit cu Isco.

INIESTA A REFUZAT DIN NOU PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU BARCELONA!

În urmă cu o săptămână, FC Barcelona i-a făcut lui Andres Iniesta o primă ofertă de prelungire a contractului scadent în iunie 2015, refuzată. Vineri, catalanii i-au oferit jucătorului de 29 de ani un salariu de 12 milioane de euro pe sezon plus bonusuri de performanţă în valoare de 3 milioane de euro. Jucătorul a refuzat şi această ofertă, însă negocierile între cele două părţi continuă, diferenţa dintre ceea ce doreşte jucătorul şi ceea ce oferă clubul fiind destul de mare: 5 milioane de euro. Iniesta speră totuşi să ajungă în cele din urmă la un acord, mai ales că îşi doreşte să rămână la clubul catalan până la finalul carierei de fotbalist. El a jucat peste 300 de meciuri pentru Barcelona, echipă la care a ajuns în sezonul 2002-2003. Contractul său cu Barcelona expiră pe 30 iunie 2015, iar publicaţia engleză „Daily Star“ anunţă că Manchester City şi Manchester United sunt pregătite să profite de această situaţie şi să dea lovitura. Potrivit englezilor, şi Chelsea, Arsenal sau Bayern München ar fi interesate de internaţionalul spaniol.

VALDES AR PUTEA DEVENI CEL MAI SCUMP PORTAR DIN LUME

În urmă cu mai bine de două luni, Victor Valdes anunţa că nu îşi va prelungi angajamentul cu Barcelona după încheierea acestuia, în vara lui 2014. Însă portarul de 31 de ani a punctat că nu va pleca de pe „Camp Nou” în acest sezon, dorind să mai stea măcar un an la echipa la care a strâns 585 de meciuri în ultimii 12 ani. Imediat, ofertele au început să curgă, iar cea mai insistentă echipă a fost AS Monaco, clubul din Ligue 1 patronat de Dmitri Ribolovlev, care a cheltuit 146 de milioane de euro pe transferuri în vară. Valdes a declinat politicos oferta monegascilor, dar a adăugat că discuţiile privind o mutare în vara lui 2014 rămân în picioare. Iar ultima ofertă este de nerefuzat, conform ziarului catalan „Sport“. Pentru a-l convinge, Monaco i-a oferit lui Valdes un contract pe patru ani, cu un salariu anual de 10 milioane de euro, adică aproape dublu faţă de cât primeşte în acest moment la Barcelona, plus 20 de milioane de euro la semnătură!

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU RONDON

Atacantul venezuelan al echipei Rubin Kazan, Jose Rondon, a suferit o fractură la piciorul drept şi va lipsi de pe teren până la sfârşitul anului, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. În vârstă de 24 de ani, Rondon s-a accidentat în partida de campionat cu Tom Tomsk şi va absenta de la meciurile pe care Rubin Kazan le va disputa în Grupa D a UEFA Europa League. Atacantul venezuelan a marcat opt goluri în ultimele şapte partide al formaţiei ruse.

ROBERTO AYALA, CONCEDIAT DE RACING CLUB BUENOS AIRES

Fostul căpitan al naţionalei Argentinei, Roberto Ayala, a fost demis din postul de director sportiv al clubului Racing Club Buenos Aires, aflat în mare criză de rezultate. După primele şapte meciuri din liga argentiniană, Racing Club, unul dintre cele cinci mari cluburi ale campionatului, ocupă ultimul loc, cu doar două puncte. Ca urmare, Consiliul Director s-a întrunit şi a decis demiterea lui Ayala, unul dintre responsabilii cu managementul echipei. În urmă cu trei săptămâni, antrenorul Luis Zubeldia a fost demis după ce promovase mai mulţi jucători tineri şi a condus patru meciuri, cu un bilanţ de un egal şi trei înfrângeri. Lui Ayala i s-a reproşat campania slabă de recrutări dinaintea sezonului. Fostul internaţional argentinian, în vârstă de 40 ani, a jucat timp de 14 ani în campionate europene, la echipe ca Napoli, AC Milan, Valencia şi Zaragoza, înainte de a-şi încheia cariera în 2011, chiar la Racing.