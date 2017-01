HALEP, ÎN TURUL SECUND LA TOKYO

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 18 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Halep, favorită nr. 13, a beneficiat în primul tur de abandonul sportivei ruse Anastasia Pavliucenkova, locul 29 WTA, la scorul de 3-6, 7-6 (7/5), 3-0 pentru constănţeancă, după două ore şi 12 minute de joc. Halep a reuşit să revină după ce adversara sa a condus cu 6-3 şi 5-3. Halep a salvat o minge de meci la 3-5, pe serviciul ei, şi alta pe serviciul Anastasiei, la scorul de 5-6. În turul secund, Halep va juca în compania sportivei germane Andrea Petkovic, locul 50 WTA. Halep a învins-o pe germancă în luna iunie, în finala turneului de la Nürnberg, scor 6-3, 6-3. În meciul anterior, disputat în 2009, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Bucureşti, Petkovici s-a impus cu 7-2, 7-6 (7/2). Pentru calificarea în turul al doilea la Tokyo, Halep va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 12.480 de dolari. La turneul de la Tokyo participă şi Sorana Cîrstea, care s-a calificat, duminică, în turul secund, unde va juca în compania japonezei Misaki Doi, beneficiară a unui wild-card şi locul 92 WTA.

HALEP SE MENŢINE PE LOCUL 18 ÎN IERARHIA WTA

Simona Halep a rămas pe poziţia a 18-a, cu 2.630 de puncte, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri, iar Alexandra Dulgheru a urcat 14 locuri în clasament, de pe 174 pe 160, cu 383p. Sorana Cîrstea a urcat de pe locul 22 pe 21, cu 2.180p, tot în urcare de un loc fiind şi Monica Niculescu, de pe 43 pe 42, cu 1.265p. Alexandra Cadanţu se menţine pe locul 71, cu 885p, iar Irina-Camelia Begu a urcat de pe 118 pe 112, cu 607p. Cristina Dinu a urcat de pe locul 193 pe 187, cu 318p, în timp ce Cristina-Andreea Mitu a coborât de pe 170 pe 192, cu 310p. La dublu, Niculescu a coborât de pe 56 pe 63, cu 1.400p, iar Begu a urcat de 64 pe 62, cu 1.405p. Raluca-Ioana Olaru a urcat de pe locul 82 pe 79, cu 1.060p.

TECĂU A RĂMAS PE LOCUL 30 ÎN CLASAMENTUL ATP DE DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău se menţine pe locul 30, cu 2.260 de puncte, în clasamentul ATP de dublu anunţat ieri, ierarhie în care Florin Mergea a urcat de pe 73 pe 72, cu 986p. La simplu, Victor Hănescu a coborât 11 locuri, de pe 63 pe 74, cu 666p. Şi Adrian Ungur a înregistrat o coborâre, de pe 117 pe 120, cu 478p, în timp ce Marius Copil a coborât două locuri, de pe 129 pe 131, cu 444p.

DULGHERU, ÎN TURUL SECUND LA NINGBO

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 160 WTA, s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Ningbo (China), în timp ce Irina-Camelia Begu, poziţia 112 mondială, a fost eliminată în runda inaugurală a competiţiei dotate cu premii totale de 125.000 de dolari. Dulgheru a trecut în primul tur de a cincea favorită, ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 68 WTA, scor 6-7 (4), 6-2, 6-2, după aproape două ore de joc. În turul secund, Dulgheru va juca în compania sportivei Anabel Medina Garrigues, din Spania. Pentru acederea în turul al doilea, Dulgheru va primi un cec de 2.000 de dolari şi 22 de puncte WTA. În schimb, Irina-Camelia Begu a fost învinsă în primul tur de chinezoaica Saisai Zheng, nr. 155 WTA, scor 6-4, 6-1, după 97 de minute de joc. Pentru prezenţa la turneul din China, Begu va primi un punct WTA şi 1.050 de dolari.

LOTUL FEMININ AL ROMÂNIEI PENTRU CM DE GIMNASTICĂ

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat că Diana Bulimar, accidentată, a fost înlocuită de Ştefania Stănilă în lotul României pentru Campionatul Mondial de la Antwerp, care debutează în 30 septembrie. Gimnasta Diana Bulimar s-a accidentat chiar înaintea Campionatelor Naţionale de la Bucureşti, din 7-8 august, suferind o intervenţie chirurgicală şi devenind indisponibilă pentru CM de la Antwerp. Lotul României le includea pe Larisa Iordache şi Sandra Izbaşa, forul naţional de specialitate luând decizia ca Diana Bulimar să fie înlocuită de Ştefania Stănilă, care va fi debutantă la o competiţie de asemenea anvergură. Astfel, Sandra Izbaşa va evolua la sărituri şi sol, Larisa Iordache la toate aparatele, iar Ştefania Stănilă la bârnă şi sol. Ştefania Stănilă va împlini 16 ani în 27 decembrie, fiind componentă a clubului CNS Cetate Deva şi membră a lotului olimpic din 2013. La nivel de reprezentare cu lotul naţional, Ştefania Stănilă a obţinut medalia de argint la CE de junioare din 2012. CM de senioare, care va include finale pe aparate şi la individual-compus, va debuta în 30 septembrie.

HALTEROFILUL FLORIN CROITORU, TRIPLU CAMPION EUROPEAN

Juniorul român Florin Ionuţ Croitoru a cucerit trei medalii de aur la categoria 62 kg, în cadrul Campionatelor Europene de haltere pentru juniori şi tineret U-23 de la Tallinn (Estonia). Croitoru s-a impus la stilul smuls cu 127 kg, în condiţiile în care a avut o singură încercare reuşită, prima. La aruncat, Croitoru a câştigat cu 155 kg, iar la total a ocupat primul loc, cu 282 kg, cu şapte kilograme mai mult decât următorul clasat, rusul Asali Abdulgaşumov. La categoria 56 kg (juniori), Ioan Tiberius Bildari a ocupat locurile 6 la smuls (97 kg), 6 la aruncat (115 kg) şi 6 la total (212 kg), în timp ce Marian Daniel Albu a terminat pe 7 la smuls (95 kg), ratând toate cele trei încercări la stilul aruncat.

MEDALII PENTRU JUDOKA ROMÂNI LA EUROPENELE DE JUNIORI

Sportivii români au cucerit două medalii de bronz la Campionatele Europene de judo pentru juniori de la Sarajevo, prin Andreea Ştefănescu (categoria 44 kg) şi Alexandra Larisa Florian (52 kg). Ştefănescu a trecut în primul tur de Nesrin Kartal Cetin (Turcia), în sferturi a învins-o pe rusoaica Sabina Ghiliazova, dar a cedat în semifinala cu sârboaica Julijana Savic, câştigând meciul pentru bronz cu elveţianca Priscilla Morand. Larisa Florian a trecut de Bernadett Keliger (Ungaria) şi Distria Krasniqi (Kosovo), înainte de a fi învinsă de italianca Odette Giuffrida. În meciul pentru bronz, Larisa Florian a învins o altă italiancă, Daniela Raia. Alexandra Pop (48 kg) a pierdut meciul pentru bronz cu Tamara Silva (Elveţia), ocupând locul 5, Alex Ferariu a terminat pe locul 7 la 55 kg, la fel ca Vlad Vişan la 73 kg, iar Denisa Ungureanu (48 kg) şi Roxana Ioancă (kg) s-au oprit în optimile de finală.

SORIN AVRAM IACOBAN, NOUL PREŞEDINTE AL FR DE ŞAH

Sorin Avram Iacoban a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Şah. El este deputat de Iaşi, dar şi preşedintele onorific al secţiei de şah din cadrul Clubului Sportiv Politehnica Iaşi. În cadrul Adunării Generale extraordinare de alegeri a Federaţiei Române de Şah, desfăşurată duminică, Iacoban a obţinut 86 de voturi, 69 au revenit lui Romeo-Cristian Erbaşu, iar trei - lui Victor Teodor Iovici. Printre obiectivele noului preşedinte se află dezvoltarea şahului la nivel de masă şi introducerea acestui sport în şcoli, atragerea de resurse financiare suplimentare, inclusiv de fonduri ale Uniunii Europene, încurajarea colaborării la nivel local între asociaţiile de şah şi autorităţile judeţene şi municipale. Cei doi vicepreşedinţi ai FR de Şah sunt Vasile Manole şi Corneliu Paşcalău.

FRANŢA A DEVENIT CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA BASCHET

Campionatul European de baschet masculin - Eurobasket 2013 - s-a încheiat duminică seară, în Slovenia, cu victoria Franţei, care a obţinut titlul european în premieră. Francezii au făcut un turneu final excelent, deşi au început cu o înfrângere în faţa Germaniei! Francezii au mai înregistrat două înfrângeri, în grupa semifinală, cu Lituania şi Serbia, dar mai apoi au evoluat perfect, trecând - în meciurile eliminatorii - de Slovenia, Spania şi Lituania - revanşa din finală! De altfel, MVP-ul turneului a fost desemnat conducătorul de joc al Franţei - Tony Parker, acesta încheind competiţia cu o medie de 19 puncte, fiind cel mai bun la acest capitol! Rezultate din meciurile de clasament - finala mare: Franţa - Lituania 80-66; finala mică: Spania - Croaţia 92-66; locul 5: Slovenia - Ucraina 69-63; locul 7: Serbia - Italia 76-64. Primele şapte echipe de la Eurobasket 2013 s-au calificat la Campionatul Mondial de baschet masculin, programat anul viitor în Spania.

DJOKOVIC A AJUNS LA 100 DE SĂPTĂMÂNI CA LIDER ATP

Tenismanul sârb Novak Djokovic a început ieri cea de-a 100 săptămână la lider în clasamentul ATP, fiind al nouălea jucător care ajunge la această performanţă. Djokovic se alătură astfel lui Andre Agassi (101 săptămâni), Rafael Nadal (102), Bjorn Borg (109), John McEnroe (170), Jimmy Connors (268), Ivan Lendl (270), Pete Sampras (286) şi deţinătorului recordului, Roger Federer (302). Pe primele zece locuri ale ierarhiei ATP de simplu, dată publicităţii ieri, se situează următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 11.120p, 2. Rafael Nadal (Spania) 10.860p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.075p, 4. David Ferrer (Spania) 6.710p, 5. Roger Federer (Elveţia) 4.515p, 6. Tomas Berdych (Cehia) 4.460p, 7. Juan Martin Del Potro (Argentina) 4.425p, 8. Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 3.325p, 9. Richard Gasquet (Franţa) 3.165p, 10. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 3.150p. Primele zece poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 12.260p, 2. Victoria Azarenka (Belarus) 9.505p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 7.866p, 4. Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.390p, 5. Na Li (China) 5.565p, 6. Sara Errani (Italia) 4.325p, 7. Marion Bartoli (Franţa) 3.746p, 8. Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.565p, 9. Angelique Kerber (Germania) 3.420p, 10. Jelena Jankovic (Serbia) 3.245p.

WEBBER, RETROGRADAT ZECE LOCURI PE GRILA DE START A URMĂTOAREI CURSE

Pilotul echipei Red Bull, Mark Webber, a fost avertizat şi apoi penalizat cu o retrogradare de zece locuri pe grila de start a următoarei curse, Marele Premiu al Coreei de Sud, după ce la cursa desfăşurată duminică, la Singapore, australianul a „călătorit” pe monopostul Ferrari al lui Fernando Alonso către standuri. Sportivul echipei Red Bull a avut un final de cursă de coşmar la Marele Premiu al statului Singapore. După ce recuperase mai multe poziţii şi în momentul în care se apropia ameninţător de finlandezul Kimi Raikkonen (Lotus-Renault), aflat pe locul locul 3, Webber a primit un mesaj de la boxe care îl informa că are probleme la cutia de viteze şi că trebuie să nu mai forţeze ca să poată trece linia de sosire. Australianul a fost depăşit de Nico Rosberg, Lewis Hamilton (ambii Mercedes) şi de Felipe Massa (Ferrari), înainte ca monopostul său să ia foc din cauza unei defecţiuni la sistemul de răcire, în ultimul tur. Webber şi-a scos maşina de pe pistă şi mai târziu, văzându-l pe Alonso, care făcea turul de onoare după ce ocupase locul 2, i-a făcut cu mâna să-l ia şi pe el până la standuri. Spaniolul a oprit monopostul, Webber s-a urcat pe maşina Ferrari şi cei doi s-au îndreptat spre linia boxelor. Comisarii FIA au considerat că Webber a încălcat articolul 30.9 din regulamentul sportiv, care interzice „intrarea pe pistă fără acordul stewarzilor, în perioada cuprinsă între turul de formare şi până când ultimul monopost ajunge în parcul închis”, şi i-au acordat un avertisment. Fiind la al treilea avertisment în acest sezon, el a primit automat o retrogradare de zece locuri pe grila de start a următoarei etape, care va avea loc peste două săptămâni, în Coreea de Sud.

MCLAREN ÎL VREA PE FERNANDO ALONSO

Presa britanică speculează o posibilă revenire a pilotului spaniol Fernando Alonso la echipa McLaren, unde a avut o experienţă neplăcută în 2007. Directorul echipei britanice, Martin Whitmarsh, a declarat la Singapore, gazda de duminică a cursei de Formula 1 în nocturnă, că nu ar ezita să-l aducă înapoi pe dublul campion mondial, care din sezonul viitor va face echipă cu Kimi Raikkonen la Ferrari. McLaren nu a confirmat încă echipa de piloţi pentru 2013, deşi Whitmarsh susţine că Jenson Button, campionul mondial din 2009, a semnat prelungirea contractului. Spaniolul este legat de Ferrari până la finele anului 2016, dar presa britanică speculează o eventuală despărţire. În 2007, Alonso şi Lewis Hamilton au făcut pereche la McLaren, dar spaniolul a fost nemulţumit că a fost tratat pe picior de egalitate cu debutantul britanic, în pofida faptului că era dublu campion mondial.

ALONSO A RENUNŢAT SĂ CUMPERE ECHIPA CICLISTĂ EUSKALTEL

Preluarea echipei cicliste Euskaltel de către dublul campion mondial de Formula 1 Fernando Alonso nu va mai avea loc, a anunţat, ieri, gruparea din Ţara Bascilor, care a precizat că urmează să reia procedurile de lichidare a formaţiei. „Negocierile dintre Euskaltel şi reprezentanţii lui Fernando Alonso, care au început printr-un acord de principiu semnat la 31 august, s-au încheiat fără un acord final. Este o veste tristă pentru echipa Euskaltel. Am fi dorit să oferim detalii despre derularea negocierilor, pe care noi le-am abordat cu întreaga onestitate, dar nu este posibil, deoarece trebuie să respectăm clauzele de confidenţialitate. Pentru că nu am ajuns la un acord, suntem obligaţi, din nefericire, să reluăm procesul de lichidare a echipei”, a anunţat Euskaltel, într-un comunicat. La 20 august, Euskaltel Euskadi, care îl are în componenţă pe medaliatul olimpic Samuel Sanchez, a anunţat că se va desfiinţa din 2014, din cauza lipsei de fonduri. Spaniolul Fernando Alonso de la Ferrari, cel mai bine plătit pilot din sporturile cu motor, potrivit Forbes, cu venituri de peste 25 de milioane de euro anual, intenţiona să cumpere echipa, ajutat de un alt sponsor. Pentru a se menţine în elita ciclismului, Euskaltel, una dintre cele mai vechi formaţii din pluton, avea nevoie de un buget minim de şase milioane de euro.

WBC CERE RESPECTAREA TRADIŢIEI AMATOARE A BOXULUI OLIMPIC

Consiliul Mondial al Boxului (WBC) a cerut respectarea tradiţiei amatoare a boxului olimpic, atrăgând serios atenţia asupra consecinţelor fatale pe care le-ar putea avea propunerea Asociaţiei Internaţionale a Boxului Amator (AIBA) de a permite prezenţa în ringul olimpic a pugiliştilor profesionişti. WBC „cere AIBA ca Jocurile Olimpice să continue fără profesionism în box”, se arată într-un comunicat în care este solicitată respectarea tradiţiei centenare a acestui sport olimpic. Organizaţia condusă de mexicanul Jose Sulaiman anunţă că noul preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic, germanul Thomas Bach, este deschis unui dialog pentru a putea afla care sunt consecinţele admiterii propunerii AIBA. În primul rând, cea mai importantă organizaţie de box profesionist consideră că eventuale meciuri între profesionişti şi amatori se pot încheia cu o tragedie şi trage un semnal de alarmă privind posibilitatea unor decese în ring.

FOSTUL CICLIST GINO BARTALI, DECORAT DE ISRAEL

Campionul italian Gino Bartali a fost decorat postum cu titlul „Drept între popoare”, cea mai înaltă distincţie decernată de Israel celor care şi-au pus viaţa în pericol pentru a salva evrei în timpul Holocaustului. „În timpul ocupaţiei germane a Italiei (n.r. - începând din septembrie 1943), Bartali, un catolic, a făcut parte dintr-o reţea de salvare condusă de rabinul din Florenţa, Nathan Cassuto, alături de arhiepiscopul Florenţei, cardinalul Elia Angelo Dalla Costa. Gino Bartali era un mesager al reţelei, care ascundea documente falsificate în bicicletă şi le ducea în alte oraşe, folosindu-se de pretextul antrenamentelor. Bartali şi-a pus viaţa în pericol pentru a salva evrei”, a anunţat Yad Vashem, instituţia consacrată amintirii şi studiului Holocaustului din Ierusalim. Dublu câştigător al Turului Franţei (1938 şi 1948) şi triplu învingător în Turul Italiei, Bartali, decedat în anul 2000, a păstrat secretul în legătură cu această reţea. Membru al Acţiunii Catolice, el nu şi-a ascuns niciodată aversiunea pentru fascism, chiar dacă succesul său din 1938 a fost exploatat la maximum de dictatura lui Mussolini. Pretextând că se antrenează, el pleca regulat de la domiciliul său din Florenţa pentru a merge la Assisi, dar şi la Genova, făcând 350 de kilometri tur-retur. El ascundea în cadrul bicicletei fotografii şi alte documente pentru acte false. Peste 24.000 de persoane din 44 de ţări au primit distincţia „Drept între popoare”, care se acordă din 1963.